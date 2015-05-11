Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 9 января 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_starajsya_vsem_nravitsya_41338"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41338_e84ec8a9f3004c79f28a55fb908b557.jpg" width=206 alt="«Не старайся всем нравиться!»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.peoples.ru/family/children/frances_scott_fitzgerald/>peoples.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Не старайся всем нравиться!»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Советы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 12-летней дочери</font></em></span></p><p>Фрэнсис Скотт Фицджеральд обожал свою дочь, которую звали Фрэнсис Скотти Фицджеральд. Её мать выражала надежды, что из Скотти вырастет «красивая дурочка», а вот отец был против. В одном из писем он дал дочери подробное жизненное руководство. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_starajsya_vsem_nravitsya_41338">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Фрэнсис Скотт Фицджеральд обожал свою дочь, которую звали Фрэнсис Скотти Фицджеральд. Её мать выражала надежды, что из Скотти вырастет «красивая дурочка», а вот отец был против. В одном из писем он дал дочери подробное жизненное руководство.

Сразу скажем, что дочь никоим образом ожиданий матери не оправдала. Она стала писательницей, журналисткой, писала для изданий ’Washington Post’ и ’The New Yorker’, а также была весьма видным членом Демократической партии США.

И справедливости ради добавим: личная жизнь у неё не сложилась — два её брака закончились разводами, а старший сын покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет. Так что чьих советов лучше было слушать девочке — решайте сами. А пока — письмо любящего отца двенадцатилетней дочери о том, что важно в жизни и почему счастья не существует.

Фрэнсис Скотт Фицджералд — Скотти, Тоусон, Мэриленд 8 августа 1933 г.

Милый цыпленок, я буду очень строго следить за тем, чтобы ты сделала все, что нужно сделать. Пожалуйста, напиши мне подробно, что ты прочла по-французски. Очень хорошо, что ты себя чувствуешь совсем счастливой, но ты знаешь, что я не особенно верю в счастье. И в несчастье тоже. И то и другое бывает только в спектаклях, в кино и в книжках, а в жизни ничего этого на самом деле нет.

Верю я в то. что человек живет так, как сам того заслуживает (по своим талантам и качествам), а если не делать того, что нужно, то приходится расплачиваться за это, и не просто, а вдвойне. Если у вас в лагере есть библиотека, попроси миссис Тайсон, чтобы она нашла сонеты Шекспира, и прочти сонет, где есть такие строчки:

Чертополох нам слаще и милей

растленных роз, отравленных лилей.

Сегодня весь день ни о чем не думал, только с утра до ночи писал рассказ для «Сатердей ивнинг пост». Вспоминаю тебя, и всегда мне при этом становится хорошо, но, если ты еще раз назовешь меня «папкой», я вытащу из ящика с игрушками твоего белого кота и нашлепаю его как следует, по шесть шлепков каждый раз, когда ты мне грубишь. Ты это твердо поняла?

Счет из лагеря пусть пришлют мне, я оплачу.

Итак, вот тебе советы твоего глупого отца.

Чего надо добиваться:

— постарайся быть смелой,

— чистоплотной,

— умеющей хорошо работать,

— а также хорошо держаться на лошади,

— и так далее...

Чего добиваться не надо:

— не старайся, чтобы ты всем нравилась,

— и чтобы твои куклы не болели,

— и не раздумывай о прошлом,

— а также о будущем,

— и о том, что с тобой будет, когда вырастешь,

— и о том, как бы тебя кто-нибудь не опередил,

— и о своих успехах,

— а также о неудачах, если они происходят не по твоей вине,

— и о том, как больно жалят комары,

— а также мухи

— и прочие насекомые,

— не раздумывай о своих родителях,

— и о мальчишках,

— и о своих разочарованиях,

— как и о своих радостях

— или просто приятных ощущениях.

О чем надо думать:

— к чему я в жизни стремлюсь,

— лучше я или хуже других

а) в учебе

б) в умении понимать людей и ладить с ними

в) в способности владеть собственным телом.

Люблю тебя.

Отец".

Из: Ф. Скотт Фицджеральд, 165 писем, peoples.ru

Источник: peoples.ru





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