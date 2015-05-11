Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_sfotografiroval_-_znachit_ne_bylo__42320"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42320_base_006f7ca56.jpg" width=206 alt="«Не сфотографировал — значит, не было» " border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ksenia Donskaya</b></span> <span style="font-size: large;">«Не сфотографировал — значит, не было» </span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как фотографии влияют на наши воспоминания</font></em></span></p><p>Ежегодно люди делают более триллиона фотографий. Для многих «не сфотографировал — значит, не было» — это не шутка, а жизненный принцип. Действительно ли снимки делают наши воспоминания о моменте ярче, или, наоборот, так мы быстрее забываем обо всем? Портал Science Of Us <a href=http://nymag.com/scienceofus/2017/08/how-taking-photos-affects-your-memory.html>собрал</a> несколько исследований на тему того, как фотографии влияют на нашу память. «Теории и практики» <a href=https://theoryandpractice.ru/posts/16217-bystroe-chtenie-kak-fotografii-vliyayut-na-nashi-vospominaniya>пересказали</a> главное. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_sfotografiroval_-_znachit_ne_bylo__42320">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ежегодно люди делают более триллиона фотографий. Для многих «не сфотографировал — значит, не было» — это не шутка, а жизненный принцип. Действительно ли снимки делают наши воспоминания о моменте ярче, или, наоборот, так мы быстрее забываем обо всем? Портал Science Of Us собрал несколько исследований на тему того, как фотографии влияют на нашу память. «Теории и практики» пересказали главное.

Фотографии помогают нам запомнить какой-то момент в деталях — при этом неважно, посмотрим ли мы на снимки хотя бы раз после того, как они были сделаны. К такому выводу в ходе исследования пришли американские ученые; результаты их работы опубликовал журнал Psychological Science. Для эксперимента были отобраны 294 человека: им нужно было пройтись по выставке этрусских артефактов с аудиогидом. При этом половина из них получили фотоаппараты и задание сделать как минимум десять снимков. В конце экскурсии всем участникам задали вопросы о предметах, которые были представлены на выставке. Как оказалось, «фотографы» опознали почти на 7% больше экспонатов, чем посетители без камер.

Впрочем, другие ученые пришли к диаметрально противоположным выводам. В 2014 году Линда Хенкель, психолог из Фэрфилдского университета, опубликовала в этом же журнале аналогичное исследование: 27 человек попросили посетить музей и сфотографировать половину экспозиции. В результате оказалось, что экспонаты лучше запомнились тем участникам, у которых камеры не было.

Автор исследования проводит параллель с научной теорией, которая появилась еще в 1960-е: люди забывают информацию, как только понимают, что ее больше не нужно держать в уме. Согласно гипотезе Хенкель, если у человека есть фото, на котором запечатлен определенный момент, то ему не обязательно хранить воспоминания о нем в голове. В связи с этим стоит упомянуть феномен, который психологи называют «когнитивной разгрузкой». Он заключается в том, что наш мозг старается упростить себе работу, используя помощь извне. Например, перед походом в магазин мы составляем список покупок (и больше не надо держать в памяти, какой сорт помидоров нам нужен). Или склоняем голову набок, чтобы разглядеть предмет, который перевернут вверх тормашками.

В то же время, по словам Кристин Дил, психолога из Университета Южной Калифорнии, фотографии — это не средство когнитивной разгрузки. Она тоже провела эксперимент. Посетителей музея разделили на три группы, фотоаппараты получили те из них, кто попал в первые две. При этом людям в первой группе сказали, что их снимки сохранятся, а во второй — что будут удалены. Участники из третьей группы ничего не фотографировали. Согласно теории разгрузки, посетители, чьи снимки сохранились, должны были запомнить выставку хуже всех, поскольку у них была возможность «перегрузить» воспоминания в фото. Но этого не случилось. Исследователи обнаружили, что никакой значительной разницы между двумя первыми группами нет. По мнению Дил, ключевым может быть вопрос мотивации: если информацию на клочке бумаги мы записываем, чтобы «переложить» ее туда из нашего мозга, то снимки мы делаем по противоположной причине: чтобы зафиксировать момент и запомнить его получше.

В ходе следующего эксперимента Дил и ее коллеги отслеживали движения глаз 51 посетителя археологического музея. Оказалось, что участники эксперимента с фотоаппаратами тратили больше времени на то, чтобы рассмотреть экспонаты. Затем было проведено еще одно исследование, которое показало, что участники, которые только представляли, что фотографируют, запомнили детали предметов так же хорошо, как и те, кто действительно снимал.

Но как оказалось, посетители, которые делали снимки, хуже запомнили пояснения аудиогида. По мнению ученых, это объясняется тем, что наше внимание ограниченно и чем больше мы уделяем его зрительному восприятию, тем меньше остается на остальные чувства.

Источник: theoryandpractice.ru





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