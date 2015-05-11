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Поскольку в нашей культуре мать считается «нормальной», пока не наносит физических травм ребенку, нелюбящие матери не несут ответственности за свои слова пока их дети накормлены, одеты и имеют крышу над головой.

Раны от слов

В рамках нашей культуры мы склонны преуменьшать влияние ранящих слов матерей (и отцов), но сейчас я бы хотела поговорить об этой проблеме немного с иной перспективы – не столько о конкретно сказанных словах, сколько о том, что из них следует.

Поскольку в нашей культуре мать считается «нормальной» пока не наносит физических травм ребенку, нелюбящие матери не несут ответственности за свои слова пока их дети накормлены, одеты и имеют крышу над головой. Но ведь даже детские дома предоставляют это ребенку, разве не так?

Что же за уроки о мире и о том, как он устроен преподает нелюбящая мать? Для начала давайте вспомним сколько подростков покончило жизнь самоубийством, прежде чем общество обратило серьезное внимание на подростковую травлю, которая долгое время считалась неприятным, но «нормальной» явлением, мол, все дети через это проходят. Мифология вокруг материнства – мифы о том, что материнская любовь инстинктивна, что все матери любят своих детей, что материнская любовь всегда безусловна – не дают нам свободно и открыто говорить о том, как много женщин остаются с неудовлетворенными эмоциональными потребностями в детстве и сколько ран получают.

Мы игнорируем эмоциональный урон, нанесенный ребенку унизительными словами, словами, которые заставляют его чувствовать себя неадекватным, нелюбимым, ничего не значащим – хотя уже даже наука доказала, что раны от слов не только такие же травмирующие, как физические раны, но и след от них тянется гораздо дальше.

Вербальная агрессия в прямом смысле меняет структуру развивающего мозга.

Родители управляют маленьким миром, в котором дочь растет от младенчества до детства; условия этого мира созданы родителями, именно они решают с кем, как, когда и сколько будет общаться ребенок. Дочь не только полагается на любовь и поддержку своей матери, в этом маленьком мире она впитывает «истины» о том, как устроены отношения в мире большом.

Я составила список этих, так называемых, «истин» (какие-то из них я помню из своего детства) и вред, который они причиняют психике дочери.

1. Любовь надо заслужить.

Дочери нелюбящих матерей описывали стратегии, которые использовали, чтобы буквально вырвать себе любовь – приносить домой хорошие оценки, заниматься дополнительными делами по дому, стараться никак не огорчать мать – но этого всегда было мало. Из этого они выучили горький урок, что же такое любовь и как ее получить: ее можно приобрести с помощью некой магической формулы, которую им никак не удается узнать, любовь никогда не дается просто так и что у них чего-то все время не достает, они недостаточно хороши, чтобы эту любовь оправдать.

Нечто подобное испытывают и дети, выросшие с братьями или сестрами, которым больше доставалось материнского внимания. Обычно такие дети во взрослом возрасте не доверяют тем, кто любит их просто так, без каких-либо условий; и вместо того, чтобы наполнять их жизнь радостью безусловная любовь наполняет их тревогой, и они постоянно живут в ожидании подвоха.

2. Существуют плохие дети (и ты одна из них)

Все дети совершают ошибки – теряют и ломают вещи, не слушаются правил, что-то делают не так, но нелюбящие матери винят во всем не поведение ребенка, а его суть. Ваза была разбита не потому что на улице было влажно, и она выскользнула из рук дочери, а потому что она тупая, неуклюжая и безответственная. Её новый красный свитер исчез с полки шкафа и это доказательство её неблагодарности, неряшливости и того, что она не заслуживает всех этих красивых вещей. Каждый промах становится личной ошибкой и воспринимается как следствие бесполезности дочери. Эти слова автоматически усваиваются и становятся внутренним критиком дочери, подсознательным хором, который постоянно твердит ей, что она ничего не достойна и не заслуживает счастья.

3. За детьми нужно смотреть, а не слушать их

Это утверждение не только подчеркивает власть матери, но и транслирует идею о том, что чувства и мысли дочери не стоят того, чтобы воспринимать их серьезно. Это послание часто выражается через «мне не интересно, что ты по этому поводу думаешь» или «то, что ты чувствуешь – это неправильно». Такие слова очень быстро заставляют дочь не доверять себе и своему восприятию происходящего. Многие дочери – и я считаю, что я одна из них – знают, что что-то не так, и они беспокоятся, что сходят с ума. Становятся уверенными в том, что то, что они слышат и чувствуют не существует в реальности. Этот тип внутреннего конфликта, рождающийся из противоположного тому, что делает любящая мать, стараясь признавать чувства своего ребенка, – очень деструктивный. А так как он автоматически усваивается дочерью и становится неосознаваемым паттерном мышления о себе, его очень трудно «переучить».

4. Большие девочки не плачут

Стыд – самое грязное оружие нелюбящей матери и увы, именно его они предпочитают использовать легко и часто. Унижения ребенка этим способом – заставляя его стыдиться своих чувств и уязвимости – особый вид насилия, и дочь может в ответ на это обрывать связь со своими чувствами, чтобы убедить себя, что она не только большая девочка, но и хорошая. Дочери, у которых нарушены отношения с едой или присутствует другое саморазрушающее поведение, например, нанесение себе порезов, часто говорят, что в детстве им приходилось прятать свои чувства «под землей», чтобы избежать издевательств и унижений со стороны матери или братьев и сестер.

Идея о том, что некоторые матери могут быть тиранами противоречит всем мифам о материнстве и материнской любви, но это не означает, что такого не может быть.

Источник: cluber.com.ua





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