Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_rastrachivayas_42721"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42721_stress-670x351.jpg" width=206 alt="Не растрачиваясь" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юлия Шуваева, <a href=http://womo.ua/sindrom-emotsionalnogo-vyigoraniya/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Не растрачиваясь</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">4 стадии эмоционального выгорания, на которые стоит обратить внимание</font></em></span></p><p>Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) как определение был введен американским психиатром Гербертом Фрейденбергом еще в 1974 году. Этот синдром, часто его еще называют «профессиональным выгоранием», характеризуется нарастающим эмоциональным истощением. Но, как правило, начинаясь в профессиональной сфере, синдром не ограничивается исключительно профессиональной деятельностью, а распространяется и на другие сферы жизни человека. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_rastrachivayas_42721">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) как определение был введен американским психиатром Гербертом Фрейденбергом еще в 1974 году. Этот синдром, часто его еще называют «профессиональным выгоранием», характеризуется нарастающим эмоциональным истощением. Но, как правило, начинаясь в профессиональной сфере, синдром не ограничивается исключительно профессиональной деятельностью, а распространяется и на другие сферы жизни человека.

Статья опубликована на портале womo.ua.

В первую очередь такому синдрому подвержены люди, которые находятся в постоянном контакте с другими людьми (психологи, соцработники, медицинские работники, тренера, учителя и пр.). Характеризуется этот синдром истощением, апатией, нежеланием общения, механическим выполнением работы («из-под палки»), дистанцированием, повышенной конфликтностью, состояниями, близкими к дистрессу, повышенным уровнем агрессии, депрессивными характеристиками. В крайнем случае возможны психосоматические проявления («уход в болезнь»).

Среди факторов, которые влияют на развитие синдрома эмоционального выгорания, можно выделить следующие:

Личные особенности человека

Степень удовлетворенности работой, своим положением, возможность «перерабатывать негативные эмоции», способность справляться с эмоциональными нагрузками. Фрейденбергер особенно выделял тип людей, склонных к эмоциональному выгоранию, как идеаллизирующих, склонных к сочувствию, эмоциональных, склонных к мечтаниям, «пропускающих эмоции через себя», но при этом неспособных выдерживать напряжение от неудовлетворенности.

Отсутствие понятной ролевой модели

Это значит, что когда сотрудник не понимает зон своей ответственности и находится в состоянии спутанных ролевых моделей на работе (когда нет четкого понимания своих прав и обязанностей), то фактор развития эмоционального выгорания значительно стремится вверх. Даже при низком уровне загрузки. Тут я проведу аналогию с родительской семьей. Маленькому человеку нужны понятные и доступные границы дозволенного, четкие правила, которые применимы ко всем членам семьи одинаково (это важно!). В противном случае поднимается тревога, с которой нужно каким-то образом справляться. А когда уровень тревоги высок, то энергия не направлена на развитие. Все усилия тратятся на осознание своего положения и выяснение, кто свой, а кто чужой. То есть на выработку механизмов выживания. Таким же образом происходит развитие человека и во взрослом возрасте. Если нет четкого понимания, кто я здесь и сейчас, то все силы уходят на изучение обстановки и определение своей роли. А это, как вы сами понимаете, прямо противоположно рабочим задачам.

Род деятельности

Присутствие напряженной психоэмоциональной деятельности: интенсивное общение, эмоциональная нагрузка, отсутствие положительного «отзеркаливания», психологическая напряженность, дестабилизирующая обстановка. Сюда же относится и отсутствие понимания важности работы, отсутствие ожидаемого результата, а также отсутствие мотивационных и поддерживающих методик.

Существует множество моделей развития синдрома эмоционального выгорания. Но в целом они включают четыре стадии:

Стадия 1. Напряженность

Которая возникает в двух случаях: или навыки и умения сотрудника недостаточны, или работа не соответствует ожиданиям. Возникает напряжение между рабочей обстановкой и человеком, что является спусковым механизмом для развития СЭВ.

Стадия 2. Стресс

И тогда мы либо нарабатываем механизмы выхода из стрессовой ситуации, либо ситуация приобретает характер хронического состояния.

Стадия 3. Физиологические, аффективные, поведенческие реакции

То есть происходит развитие дистресса и, в зависимости от индивидуальности, происходят «сбои системы».

Стадия 4. Физическое и эмоциональное истощение

Состояние постоянного угасания, уныния и психологического дискомфорта.

Нужно отметить, что СЭВ развивается постепенно, и, как правило, ему не придают значения до тех пор, пока он не переходит в хроническую апатию и усталость. Проблема в том, что если даже человек осознает сложность ситуации, он рассчитывает справляться с этим самостоятельно. Но поскольку в состояниях эмоционального истощения важность придается возможности контроля над своими чувствами и ощущениями, то признание невозможности контроля над своими эмоциями и чувствами отрицается. А это и есть главная ошибка и причина развития СЭВ.

Для того, чтобы обратить внимание на свою жизнь, я предлагаю вам сделать такое упражнение:

1. Возьмите лист бумаги, можно тетрадный формат. Нарисуйте на нем круг и разделите его на 8 равных долей. Средняя продолжительность жизни в Украине – 71 год. Но мы возьмем 80 лет. Каждая доля = 10 лет.

2. Отмерьте на этом листе ваш возраст и заштрихуйте.

3. Возьмите приблизительно 1/3 часть от чистых клеток и заштрихуйте (именно столько вы потратите на сон в среднем).

4. Отмерьте 10 лет от 80-ти (то есть от конца). Это время, когда физические процессы замедляются и вам понадобится больше времени и усилий на решение вопросов. Плюс ко всему, давайте будем честны с собой, наши возможности (в силу возраста) будут уменьшаться. А теперь внимательно посмотрите на оставшийся кусочек жизни и задайте себе вопрос: стоит ли это время того, чтобы тратить его на состояние постоянной неудовлетворенности, стеснения, нежелания, конфликты и разочарование?

5. Напишите список того, что вам всегда хотелось, но вы себе это не позволяли. Выделите для себя три самые невероятные цели. Пропишите пять первых шагов для достижения этих «невозможностей».

Вам будет это сложно сделать с первого раза. Но, возвращаясь к этому упражнению снова, у вас получится.

Я всегда напоминаю своим клиентам, что жизнь – это то, что происходит здесь и сейчас. И ваша задача – позаботиться о себе.

Источник: womo.ua





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