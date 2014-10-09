Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 02:30</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_prospi_zhizn_39387"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201510/392_300_39387_13727465835_3b1e131418_k-630x41.jpg" width=206 alt="Не проспи жизнь" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ия Зорина</b></span> <span style="font-size: large;">Не проспи жизнь</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">22 истины, которые помогут вам проснуться</font></em></span></p><p>В принципе, все мы догадываемся, что на одних мечтах далеко не уедешь, но иногда требуется серьезная встряска, чтобы начать, наконец, исполнять свои мечты. Здесь собраны 22 простых и суровых истины, которые можно назвать законами нашей реальности и условиями исполнения мечты. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_prospi_zhizn_39387">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В принципе, все мы догадываемся, что на одних мечтах далеко не уедешь, но иногда требуется серьезная встряска, чтобы начать, наконец, исполнять свои мечты. Здесь собраны 22 простых и суровых истины, которые можно назвать законами нашей реальности и условиями исполнения мечты.

Прожить стоящую жизнь, сделать то, о чём давно мечтали, и не пожалеть об этом. Конечно, это непросто, и нет никаких гарантий, что у вас всё получится. Но это возможно, если развить правильное отношение и прилагать все, без остатка, усилия, которые вы можете собрать. Вот 22 простые истины, которые помогут на это настроиться. Пусть некоторые из них будут немного жёсткими, но они помогут быстрее осознать законы этой жизни.

1. Никто не подскажет, что вам нужно для счастья и успеха.

Как бы хотелось иногда положиться на других людей, чтобы они сказали вам, что надо делать, и оказались правы. Не для этого ли некоторые ездят к гадалкам или перекладывают ответственность за своё счастье на старших родственников?

Тем не менее никто не поможет вам в этом вопросе и во многих других, касающихся таких важных вещей, как ваше счастье и успех. Здесь придётся опираться только на себя, свой жизненный опыт, интуицию и чувства.

2. Дела, которые мы делаем хорошо, не обязательно хороши для нас.

Гораздо хуже быстро продвигаться в неверном направлении, чем медленно — в верном. Спросите себя, тем ли вы занимаетесь, чем всегда мечтали?

Даже если у вас хорошо получается какое-то дело, но оно уводит вас всё дальше от вашей мечты, придётся от него отказаться. И чем раньше вы это сделаете, тем меньше потеряете своего бесценного времени.

3. Самые несчастные люди — те, кто думает о чужом мнении.

Мы уже не раз говорили об этом, но, когда разговор заходит о мечте и счастье, просто нельзя не упомянуть этот распространённый барьер.

Вы ничего не должны доказывать и можете стать кем угодно. Пусть чужие мнения станут для вас просто информацией, а не ограничением, которое невозможно преодолеть.

4. Окружающие люди могут сделать вас лучше или сломать.

Даже самый позитивный и сильный человек, окружённый нытиками, страдальцами и людьми без мечты и цели, рано или поздно превратится в одного из них. Такова наша природа, поэтому окружите себя теми, кто вдохновляет вас, а не тянет назад.

5. Не притворяйтесь, оставайтесь честным.

Если вы будете настоящим и прямым в общении, это не сделает вас самым популярным и любимым человеком, но обеспечит верных друзей и нужные контакты.

6. Вы всегда будете чудовищно несовершенным.

Если вы ждёте, пока станете «идеальным», чтобы рассказать о своей истории, идеях и талантах этому миру, он никогда не узнает о вас.

7. Комфорт — это самый страшный убийца мечты.

Вы можете пребывать в комфорте или стремиться к своей цели. Третьего не дано.

8. Вы не сможете изменить то, с чем отказываетесь бороться.

Если вы хотите новой жизни, придётся отказаться от старой. Если вы желаете того, чего никогда не имели, вы должны делать то, чего никогда не делали.

Но вы никогда не откажетесь от чего-то старого, пока не решите для себя, где хотите быть. А когда решите, не бойтесь начинать сначала, чтобы построить то, что вы действительно хотите.

Через 10 неудачных стартапов будет 11-й, который принесёт вам миллионы. Не получается только у людей, которые сдаются на пути к своей цели.

9. Мы все делаем выбор, но в конце концов выбор делает нас.

Ваш выбор находится между тем, что уже случилось, и тем, что случится в будущем. Вы такой, какой есть — не результат обстоятельств, а результат вашего выбора. Не позволяйте своим страхам строить ваше будущее.

10. Единственный путь от «хочу» к «имею» — путь действий.

11. Наши мечты становятся реальностью только тогда, когда мы делаем их реальностью.

Говорят, мечты сбываются в любом случае, если вы позволите себе иметь то, о чём мечтаете. Активные действия помогают поверить в то, что вы достойны своей мечты. А значит, всё сбудется.

12. Победители побеждают не потому, что так получилось, а потому, что они так решили.

Пообещайте себе что-нибудь замечательное, а потом делайте всё, что необходимо для выполнения этого обещания. Вы были рождены, чтобы стать успешным. Но чтобы стать им, нужно планировать, готовиться, ожидать и работать над этим каждый день. Нет секретов успеха. Успех — это бесконечный процесс и образ жизни.

13. Если бы вы ничего не отдавали за своё достижение, оно бы не было так ценно.

Заплатите эту цену. Гораздо лучше устать от хорошей и важной работы, чем от того, что вы ничего не делаете.

14. Проблемы — это часть любой истории успеха.

Если у вас появились проблемы — это хорошо. Это значит, что вы двигаетесь к своей цели, учитесь и растёте. Проблем не бывает только у того, кто ничего не делает.

15. Концентрация на мелких проблемах — самая большая ошибка человечества.

Приучите себя думать по-другому. Негативные вещи не нуждаются в вашем внимании семь дней в неделю. Вместо этого думайте о приятных моментах, любимых людях и ваших целях.

Больших успехов добиваются, замечая и используя хорошие возможности, а не находя и решая каждую мелкую проблему.

16. Неудачи неизбежны и необходимы.

Неудача может стать вашим учителем, а не врагом. Это урок, а не потеря.

17. В жизни то, чего вы желаете, и то, чего добиваетесь, редко совпадают идеально.

В конце концов, когда вы сделаете всё, что возможно, вы достигнете своей цели, но она может оказаться не совсем такой, какой представлялась вам.

Просто помните, что самые величайшие подарки жизни необязательно будут упакованы так, как вы этого ожидаете.

18. Вы находитесь там, где должны быть в этот момент.

Даже если что-то идёт не так, как вы хотите. Даже если вы чувствуете, что надо всё отменить и начать с нуля. Каждый шаг вашего пути и опыт, который вы приобретаете, необходимы.

19. Вы не можете изменить прошлое, но вы можете разрушить настоящее, переживая о будущем.

Находитесь в настоящем моменте. Концентрируйтесь на нём. Завтра будет то, что должно произойти.

20. Вы не сможете прожить счастливую жизнь с негативным мироощущением.

Самая значительная черта характера, которая присутствует у любого успешного человека, — позитивное мироощущение. Ваше отношение к жизни определяет, насколько хорошо вы будете жить.

21. Жизнь постоянно меняется и часто делает это совершенно неожиданно.

Да, жизнь меняется, но и вы можете измениться вместе с ней. Когда вас разрывают на части обстоятельства вне вашего контроля, потребуется время, чтобы определиться со своими ценностями и пересмотреть их. Имейте мужество сделать выбор, когда наступит время, найдите силы довести дело до конца и веру в то, что всё получится так, как нужно.

22. Когда вы тратите своё время на переживания, вы используете своё воображение, чтобы создавать вещи, которых вы не хотите.

Источник: Лайфхакер





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: