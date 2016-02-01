Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 11 октября 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_proshlo_i_100_let_41019"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41019_12366317_1946534178905278_5767820894116379030_.jpg" width=206 alt="Не прошло и 100 лет" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://tolkoksana.com/2016/02/01/%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%B8-100-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B5/#more-1008>tolko</b></span> <span style="font-size: large;">Не прошло и 100 лет</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Возвращение теории бессознательного Зигмунда Фрейда</font></em></span></p><p>После почти столетних насмешек идеи Фрейда начинают заново переосмыслять, поскольку именно они могут пролить свет на многие загадки медицины. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_proshlo_i_100_let_41019">Подробнее</a></p><br clear="all" />





После почти столетних насмешек идеи Фрейда начинают заново переосмыслять, поскольку именно они могут пролить свет на многие загадки медицины.

Путь теории о бессознательном был довольно таки тернист с тех самых пор, как Фрейд почти сто лет назад впервые описал своё открытие. Скептики усмехаются при одном упоминании о бессознательном, считая эту теорию такой же нелепостью, как и зависть к пенису. Другие, более проницательные, понимая, что отцу психоанализа удалось набрести на нечто важное, всё же предпочитают держаться в стороне и не связывать себя с сомнительной репутацией Фрейда, поэтому они оперируют такими туманными терминами как подпороговый или подсознание. По прошествии стольких лет могло показаться, что срок годности теории бессознательного истёк, но как выясняется – её время только-только наступает.

И причин тому две: наука и необходимость. Во-первых, нейробиология убедительно доказала, что человек даже близко не имеет представления о том, что происходит у него в голове. Психоаналитик и профессор нейропсихологии Марк Солмс, один из первых учёных, занимающихся экспериментальными исследованиями психоаналитических открытий, часто утверждал, что сознание способно удерживать в поле внимания всего 6-7 объектов одновременно, тогда как остальная нервная система оперирует тысячами. В свете этого будет уже форменным извращением отрицать тот факт, что многое в физических процессах нашей жизни лежит за границей нашего осознания, тем более, если принять в расчёт такой физический опыт как сны или оговорки, а также ранний детский опыт, который не поддаётся воспоминанию, но активно участвует в формировании взрослой жизни.

Сегодня активно дискуссируются вопросы о том, насколько верны описанные Фрейдом механизмы бессознательного или психодинамические процессы, как их ещё иногда называют. Например, вытеснение – целенаправленное забывание некоторых воспоминаний, которые впоследствии возвращаются в виде невротических или психотических симптомов. Фрейд утверждал, что вытеснению подвергаются неприемлемые для сознания, чрезвычайно тревожные мысли и переживания, тогда как когнитивная психология упорно сопротивляется признанию обоснованности этой идеи, предпочитая статическую модель содержания бессознательного: кончено, воспоминания могут быть утеряны, и да, они могут быть связаны с некоторыми симптомами, но эти симптомы нельзя истолковывать тем символическим способом, который Фрейд и его последователи изобрели и назвали «лечение словом».

12366317_1946534178905278_5767820894116379030_n

А тем временем наука приближается к тому, чтобы оспорить это убеждение. Целая серия исследований была посвящена изучению амнестических состояний, в которых испытуемые сначала создавали воспоминания, а потом отрицали их, утверждая, что не могут припомнить, что же произошло на самом деле. Было также продемонстрировано символическое значение вымышленных воспоминаний (конфабуляций), о которых в своё время писал и Фрейд. А ведь есть ещё люди, страдающие от парафазии – официально признанного синдрома, при котором некоторые слова забываются и замещаются другими словами. Эти замещения осуществляются в рамках тех же самых закономерностей, которые описал Фрейд для сновидений и оговорок. Всё это свидетельствует о том, что процесс вытеснения является ключевой характеристикой бессознательного.

Итак, наука. Теперь поговорим о второй причине пристальнее изучать бессознательное – медицина. Существует множество широко распространённых, но необъяснимых с точки зрения медицины симптомов. Исследования неврологов указывают на то, что такими симптомами страдает треть пациентов, обращающихся с жалобами к докторам общей практики. Страдания этих пациентов самые настоящие, и они не в силах справиться со своей болезнью, хотя для неё нет никаких биологических оснований. Проведённое в 2005 году в Америке исследование выявило, что психосоматические заболевания обходятся бюджету в 250 миллионов долларов ежегодно –деньги, потраченные на диагностику и бесплодное лечение биологически не существующей болезни. Очевидно, что альтернативные варианты работы с данными расстройствами являются безотлагательной необходимостью. Например, мы можем изучать их с точки зрения теории бессознательного как конверсию (или соматизацию) – перевод психического страдания в телесные симптомы.

plunkert-SM-microbes

Описанные Фрейдом механизмы образования телесных симптомов при истерии сегодня распространены намного больше, чем мы привыкли думать. Большинство неврологов имеют в своей практике пациентов, живущих с серьёзными жизненными и физическими ограничениями из-за сильных и внезапных приступов судорог, хотя многочисленные медицинские обследования не выявили у них никакой патологической активности в мозге. Ещё большая когорта пациентов страдает от столь же необъяснимых с точки зрения диагностической медицины приступов удушья, боли, слепоты, паралича. Да, мы можем согласиться с тем, что до сих пор не существует достаточно развитых и надёжных технологий для того, чтобы заглянуть внутрь мозга и увидеть всю его тайную инженерию, но нужно признать и то, что научная медицина едва справляется с диагностикой, а уж про объяснение симптомов и говорить нечего.

Идея Фрейда о том, что в основе конверсионного расстройства лежит травматическое или воспринимаемое как травматическое переживание сегодня подтверждает себя в ежедневной работе клиницистов. Совсем недавно в дискуссии по этому поводу в Музее Фрейда в Лондоне нейропсихопатолог Ричард Канаан и психотерапевт Стефани Хоулетт представили клинические случаи (тщательное изучение которых, конечно же, потребовало времени, денег и специальных навыков), когда им удавалось установить отщеплённость и смысл отдельных симптомов. В таких случаях рекомендуется междисциплинарный подход к лечению с привлечением к сотрудничеству психологов, психотерапевтов и неврологов. Ханаан считает, что если бы в своё время Фрейд при описании своих наблюдений использовал термин посттравматическое стрессовое расстройство вместо термина истерия, то он вошёл бы в историю как герой-первооткрыватель.

Никто не утверждает, что бессознательное – это что-то мистическое по своей природе, но это действительно комплексное и сложное состояние. Фрейд многократно подчёркивал, что работа с бессознательным требует скрупулёзной точности потому, что это бессознательное – оно находится за границей вашего сознательного внимания и понимания. В дальнейшем сами психоаналитики кардинально пересмотрели первоначальные умозаключения и находки Фрейда, чтобы сегодня снова прийти к пониманию необходимости привлечения этой скрытой, но порой убийственно мощной части нас самих, нашей человеческой природы.

Фрейд был убеждён, что его разработки находятся лишь в самом начале пути. Научные достижения последних лет и самые безотлагательные требования современности взывают к тому, чтобы работа Фрейда была продолжена.

Источник: tolkoksana.com





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: