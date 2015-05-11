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womo.ua   четверг, 16 февраля 2017 года, 03.00

«Не пойду в школу» и как с этим бороться
10 советов для родителей


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Воспитание сына отцом


Советы по уходу за детьми из Средних веков




Тревожность часто появляется впервые в школьном возрасте: дети боятся, что их будут ругать за плохую успеваемость, за недостаточное прилежание, переживают, что с ними не захотят дружить и еще много всего. Как результат — они не хотят идти в школу, а на уроках не могут сконцентрироваться, замыкаются или начинают хулиганить. Как взрослые могут помочь тревожному ребенку?

Доверие

Убедите их в том, что они могут поговорить с вами о чем угодно. Детям не обязательно при этом знать, с чего начать и как получше это преподнести. Просто дайте им понять, что вы готовы их выслушать.

Все можно решить

Дети должны знать, что решить и исправить можно все. Они улавливают ваши эмоции, поэтому позаботьтесь о том, чтобы это были спокойные вибрации, даже если вам придется притвориться. Убедите детей вот в чем: что бы они вам ни рассказали, вы не рассердитесь, не расстроитесь и не разочаруетесь в них. Вы, конечно, на самом деле можете испытывать все эти эмоции, но не проявляйте их в момент откровения. Дети раскрываются, доверяют вам, впускают в свой мир, пусть они думают, что этот момент доверия стоил того, чтобы разделить его с вами. Когда-нибудь вы будете благодарны за это.

Время на разговор

Выделите время на регулярные разговоры, при этом пусть ребенок имеет возможность закончить этот «разговор по душам», когда захочет. Нелегко разбираться в сложных вопросах, но если у вас будет традиция регулярного общения, это будет проще. Ведь благоприятный момент для разговора может наступить нескоро.

Без осуждения и критики

Возможно, дети действуют не так, как правильно, а так, как они могут в этот момент. Не спешите их критиковать и ругать за это. Когда дети знают, что их принимают, то становятся увереннее. Осуждение и критика, напротив, сделает их еще более неуверенными и отдалит от вас.

Не рационализируйте

Абсолютно бесполезно говорить ребенку, испытывающему тревогу, фразу «не бойся». Он в этот момент находится перед выбором «бежать или бороться», и рациональные уговоры не подействуют, — ребенок их просто не может воспринять. Здесь вы можете помочь, если спокойно и мягко скажете, что вы понимаете, как сейчас ему плохо: «Я бы очень хотела, чтобы тебе было легче, я вижу как тебя расстраивает необходимость идти в школу». Не давайте ребенку повода ни «сражаться» с вами, ни «убегать» от вас. Так рациональная часть его мозга включится снова, а значит — ребенок успокоится и сможет спокойно принять соответствующее решение.

Найти слова

Помогите им найти слова, чтобы выразить эмоции и найти их смысл. Называйте то, что они, по вашему мнению, могут испытывать — так детям проще будет выбрать то самое определение: «Ты выглядишь сердитым/растерянным/грустным». Затем скажите им, что эти чувства испытывать можно, «у всех бывает». И у вас бывает. Вам понятна эта реакция.

Где тревожность, там и смелость

Смелые люди делают то, что делают, не из-за страха. На самом деле, любой из нас, выходя из зоны комфорта, испытывает его. Поэтому объясните детям следующее: их тревога означает, что скоро им предстоит сделать что-то смелое, иначе они бы не беспокоились об этом. Каждый по-разному преодолевает свои границы, кому-то одни вещи даются легко, а кому-то — тяжело. Все беспокоятся, но детям кажется, что только они оказались в такой ситуации. Расскажите им, сколько раз и о чем тревожились вы, и что потом все было хорошо и надо было не бояться, а действовать смело.

Выждать время

Говорите о беспокойстве, когда дети спокойны и счастливы — тогда они воспримут ваши слова. Спросите, что помогает ребенку успокоиться, что вы и другие взрослые делают для этого правильно, а что — нет. Постарайтесь не воспринимать ответы с обидой.

Внимание к мелочам

Дети, у которых тревожность связана со школой, обычно очень хорошо себя ведут и очень хотят, чтобы все было сделано правильно. Ваше одобрение значит для них все. Когда они делают что-то, что в свете их тревожности является важным — замечайте это, хвалите, даже если это что-то — доесть завтрак или заплести косичку.

Строгость не поможет

Скорее всего, вы уже пробовали этот прием, но он не работает. Тревожность — результат работы мозга, который уверен, что ребенок в опасности. Поэтому его поведение в этот момент является чистой физиологией. Это не потому, что вы их разбаловали. Тревожные дети хотят быть такими же, как и другие дети, для которых нет никакой проблемы идти в школу. Они не хотят чувствовать то, что чувствуют, поэтому наказывать бесполезно, говорить «да хватит уже, пора повзрослеть» — тоже.

Их мозг думает, что это вопрос жизни и смерти, их поведение — проявление самого сильного инстинкта. Если вы будете кричать или наказывать, ваш ребенок почувствует себя еще более одиноким и непонятым. Но вас обязательно будут осуждать люди, советующие «проучить как следует этого ребенка»! Не слушайте этих людей. Просто продолжайте действовать правильно и у вас все получится. Тревожность не появляется вдруг, так же она и не уйдет в одночасье. Но постепенно все изменится к лучшему. Будут улучшения и шаги назад, а потом шагов вперед станет больше.

Источник: womo.ua




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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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