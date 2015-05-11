У нас в стране всего много – пространства, природных ресурсов, поэтов… Не оскудевает талантами земля русская, рождаются новые каждый день, кто-то пробивается, кто-то нет – да ладно, кто нам считает, сколько их будет ещё… А в какой-нибудь малюсенькой Мальте, или, скажем, Дании столько программ, поддерживающих каждый поэтический росток, столько литературоведов, словно под доброй лупой, тщательно изучающих тексты всякого пишущего.
Не о смерти с тобой говорю,
Но о чём-то важнее её…
С. Королёв
Мы должны знать своё наследие. И не только наследие прошедших эпох – о них уже сказано немало. Нам необходимо знать и ценить современников, тех, кто творит вот именно здесь и сейчас, рядом с нами. Время собирать. Время лелеять таланты. Причём, как справедливо заметил Борис Кутенков во вступлении к антологии, «поговорить о тех, кто уже не может принести свои стихи в редакцию, заявить о себе иным образом, – куда более серьёзно, чем иные культуртрегерские занятия».
Антология составлена по итогам литературных чтений «Они ушли. Они остались», проходивших в Москве с 2012 по 2016 годы. Составители посвящают этот труд памяти Ирины Медведевой (1946 – 2016), культуртрегера, многолетнего президента Фонда «Илья-премия», которая стояла у истоков «Они ушли. Они остались» и была инициатором идеи антологии. В книге – около 30-ти подборок поэтов, ушедших молодыми в 90-е и 2000-е годы, воспоминания о них друзей, родственников, литературных критиков, литературоведческие статьи, теоретические материалы о поэзии и смерти в постсоветский период.
Книга получилась.
Как редактору и дизайнеру, мне хочется отметить грамотное использование колонтитулов, правильное размещение фотографий с чтений «Они ушли. Они остались» и, конечно, великолепную философскую обложку (дизайн Евдокии и Сергея Слепухиных). Немного странным показалось, что сведения об авторах статей размещены не в алфавитном порядке. Но это частности.
Интересен и продуктивен принцип построения издания. Три раздела делят поэтов, ушедших молодыми на рубеже второго и третьего тысячелетий, по возрастным, поколенческим группам. И такое деление представляется весьма обоснованным, позволяющим увидеть картину литпроцесса во временной перспективе. Двуострый характер каждой публикации, когда каждая подборка сопровождается аналитической статьёй, представляется единственно правильным и возможным выбором. Читатель может не соглашаться с критиками и литературоведами, иметь собственное мнение о достоинствах и недостатках каждого автора, но важно то, что автор этот уже, так сказать, рассматривается sub specie aeternitatis, уже вписан в «литсинодик» и тем спасён от забвения.
Хроника литературных чтений «ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ», – это и хроника нашей, сегодняшней, трепещущей жизни. Повод что-то понять в себе самом. Лично для меня открытием стала лирика Сергея Королёва (его строчки вынесены мною в заголовок рецензии). Заставили задуматься статьи Людмилы Вязмитиновой, Наталии Черных, Данилы Давыдова, Дарьи Лебедевой, а также «специалиста по смерти и бессмертию» Александра Лаврина.
«Искусство – всегда дискомфорт», – пишет Дарья Лебедева в статье «Общество мёртвых поэтов», включённой в антологию. Да, всё правильно. Жизнь – тоже всегда дискомфорт. «Ты заметил, чем она вообще кончается?» – любил повторять Бродский,
И мы все, поэты и читатели, обязательно должны испытывать этот дискомфорт, чтобы жить и помнить.
Проект обязательно надо продолжать!
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