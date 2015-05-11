Не надо жить в мудаками

Главная особенность мудака – явное или хорошо скрываемое неуважение к женщине. Оно может выражаться в осуждении женского выбора, работы, занятий и прочее, в высказывании неудовлетворенности ее телом или ее личностными качествами, в сравнении с мифической “нормальной женщиной”, в непризнании ее права на ошибки и промахи, в игнорировании ее чувств и переживаний.
Мудаки в глубине души считают себя идеальными и знают, как надо и как должно быть. Если вы ощущаете себя в отношениях будто на суде, то тот, который изображает прокурора, и есть мудак.
Следующий отличительный признак мудака – ярко выраженный нарциссизм, красиво упакованный в рафинированность. Если он, например, моется раз в неделю или неразборчив в еде, все это выдается за исключительность и имеет идеологическую подоплеку. Мудак совершенно безапелляционно считает, что мир должен вращаться вокруг него, даже если, играя в скромность, говорит иначе.
Если мужчина обвиняет женщину в эгоизме и излишней заботе о себе, значит, она еще здорова и не прислуживает мудаку. Весь фокус в том, что когда она запретит себе думать о себе и своих интересах, он сожрет ее жизнь. Мудаку никогда не бывает достаточно. Ему не бывает достаточно ни любви, ни заботы, ни жертв, ни слез.
Еще один критерий – мудаки не извиняются. То есть на словах что-то может быть выражено, но искреннего раскаяния не будет. Совершенству не в чем раскаиваться, неужели не понятно?
Любое естественное проявление чувств в адрес женщины мудак выдает за подвиги ждет небывалого восхваления и безмерной благодарности. За то, что сделал кофе, или отвез машину на шиномонтаж, например. Второе – это уже очень много, поэтому благодарить придется годами.
Справедливости ради стоит сказать, что большинство женщин прошли через опыт отношений с мудаками, многие – еще пройдут. Таков нормальный ход развития личности и роста духа. Попасть в мудака помогает бессознательное, а вот оставаться или нет в этих отношениях – это уже выбор.
Нужно самой вырасти до того, чтобы подобные отношения перестать считать нормой. Нужно вырасти до того, чтобы принимать себя абсолютно и прощать любой свой опыт. Нужно любить достойного, а не того, кто оказался рядом волею судьбы. Нужно уметь быть в одиночестве и любить его, чтобы не держаться за мудака до последнего. Нужно верить в то, что мужчина, который умеет любить, отдавать, заботиться, поддерживать, совершать поступки, есть, и он –твой и для тебя.
Слишком много “нужно”… На самом деле, ничего не нужно. В жизни много способов и сценариев существования. Каждый человек подбирает себе наилучший опыт в настоящий момент.
Хочется сказать только одно, мудачество – это навсегда. Мудачество формируется психотравмами, часто – из детства, и без терапии, без роста осознанности не проходит.
Не останавливайтесь на мудаках. За пределами этого опыта есть другой. Лечите себя, чтобы его разглядеть и получить.
Источник: cluber.com.ua
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Заниматься нужно собой, а не мужем.
Гармоничные отношения всегда начинаются с гармоничной женщины.
- Насколько счастлив русский человек.
Социолог Эдуард Понарин о связи уровня счастья с уровнем ВВП.
- Радость страдания.
- Извиняться — плохая привычка.
Как без оправданий попросить прощения.
- «Я всё сделаю сама».
Почему мы не умеем просить помощи и страдаем от этого.
- Чуткое руководство.
Вирджиния Сатир: Большинство родителей сами еще не вышли из подросткового возраста.
- Почему мы сходим с ума из-за внешности?
Проект «Love me» известного фотографа Зеда Нельсона.
- Правда вместо секса.
- Во всем виноваты женщины.
Проблемы в семейной жизни уходят далеко за пределы похвал, количества разнообразных блюд к обеду и идеально вымытых полов.
- Конец юности.
Как путь к взрослой жизни стал более запутанным.