Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 31 декабря 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_nado_zhit_v_mudakami_41307"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41307_content_chudak__econet_r.jpg" width=206 alt="Не надо жить в мудаками" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Лилия Ахремчик, <a href=http://pticavpolete.com/ne-nado-git-s-mudakami.html>pticavpolete.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Не надо жить в мудаками</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Начинаем новый год без ошибок</font></em></span></p><p>Главная особенность мудака – явное или хорошо скрываемое неуважение к женщине. Оно может выражаться в осуждении женского выбора, работы, занятий и прочее, в высказывании неудовлетворенности ее телом или ее личностными качествами, в сравнении с мифической “нормальной женщиной”, в непризнании ее права на ошибки и промахи, в игнорировании ее чувств и переживаний. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_nado_zhit_v_mudakami_41307">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Главная особенность мудака – явное или хорошо скрываемое неуважение к женщине. Оно может выражаться в осуждении женского выбора, работы, занятий и прочее, в высказывании неудовлетворенности ее телом или ее личностными качествами, в сравнении с мифической “нормальной женщиной”, в непризнании ее права на ошибки и промахи, в игнорировании ее чувств и переживаний.

Мудаки в глубине души считают себя идеальными и знают, как надо и как должно быть. Если вы ощущаете себя в отношениях будто на суде, то тот, который изображает прокурора, и есть мудак.

Следующий отличительный признак мудака – ярко выраженный нарциссизм, красиво упакованный в рафинированность. Если он, например, моется раз в неделю или неразборчив в еде, все это выдается за исключительность и имеет идеологическую подоплеку. Мудак совершенно безапелляционно считает, что мир должен вращаться вокруг него, даже если, играя в скромность, говорит иначе.

Если мужчина обвиняет женщину в эгоизме и излишней заботе о себе, значит, она еще здорова и не прислуживает мудаку. Весь фокус в том, что когда она запретит себе думать о себе и своих интересах, он сожрет ее жизнь. Мудаку никогда не бывает достаточно. Ему не бывает достаточно ни любви, ни заботы, ни жертв, ни слез.

Еще один критерий – мудаки не извиняются. То есть на словах что-то может быть выражено, но искреннего раскаяния не будет. Совершенству не в чем раскаиваться, неужели не понятно?

Любое естественное проявление чувств в адрес женщины мудак выдает за подвиги ждет небывалого восхваления и безмерной благодарности. За то, что сделал кофе, или отвез машину на шиномонтаж, например. Второе – это уже очень много, поэтому благодарить придется годами.

Справедливости ради стоит сказать, что большинство женщин прошли через опыт отношений с мудаками, многие – еще пройдут. Таков нормальный ход развития личности и роста духа. Попасть в мудака помогает бессознательное, а вот оставаться или нет в этих отношениях – это уже выбор.

Нужно самой вырасти до того, чтобы подобные отношения перестать считать нормой. Нужно вырасти до того, чтобы принимать себя абсолютно и прощать любой свой опыт. Нужно любить достойного, а не того, кто оказался рядом волею судьбы. Нужно уметь быть в одиночестве и любить его, чтобы не держаться за мудака до последнего. Нужно верить в то, что мужчина, который умеет любить, отдавать, заботиться, поддерживать, совершать поступки, есть, и он –твой и для тебя.

Слишком много “нужно”… На самом деле, ничего не нужно. В жизни много способов и сценариев существования. Каждый человек подбирает себе наилучший опыт в настоящий момент.

Хочется сказать только одно, мудачество – это навсегда. Мудачество формируется психотравмами, часто – из детства, и без терапии, без роста осознанности не проходит.

Не останавливайтесь на мудаках. За пределами этого опыта есть другой. Лечите себя, чтобы его разглядеть и получить.

Источник: cluber.com.ua





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