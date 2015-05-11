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cluber.com.ua   , Сегодня, 03:58

Не ищите причину быть несчастными!
10 шагов к любви к самому себе по методу Луизы Хей


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«Главное, чтоб человек хороший»


С нормальной — скучно, с ненормальной — плохо




Давайте научимся не претендовать на собственное совершенство. Завышенные требования лишь оказывают на нас чрезмерное давление и мешают разглядеть в себе то, что нуждается в исцелении.

1. Самый важный момент в науке любви — это, скорее всего, отказ от самокритики. Когда мы говорим себе, что ничего страшного не происходит, то, независимо от обстоятельств, всё можно легко изменить и исправить.

А когда мы считаем, что всё плохо, трудности встречаются на каждом шагу. Мы все без исключения меняемся. Каждый день — это новый день. И сегодня мы уже поступаем немного не так, как вчера. В умении адаптироваться и двигаться вперед вместе с жизненным потоком заключается наша сила. Те, кто вырос в неблагополучных семьях, часто развивают в себе непомерное чувство ответственности и вырабатывают при­вычку к жесточайшей самокритике.

Задумайтесь на мгновение, какие слова вы употребляете, ругая себя? Дурак, уродина и прочие..

Необходимо воспитать в себе чувство собственного достоин­ства и собственной значимости. Потому что, чувствуя себя недо­статочно хорошими, мы постоянно находим причину быть несчас­тными и униженными. Кроме того, мы разрешаем, таким образом, болезни и боли селиться в нашем теле; откладываем то, что могло бы принести нам пользу; дурно обращаемся со своим организмом, пичкаем его алкоголем, наркотиками и «тяжелыми» продуктами. Так или иначе, но мы все не уверены в себе, потому что мы люди, а не боги.

Давайте научимся не претендовать на собственное совершенство. Завышенные требования лишь оказывают на нас чрезмерное давление и мешают разглядеть в себе то, что нуждается в исцелении.

Вместо этого мы можем открыть свои творческие способности, строго индивидуальные черты характера, научиться уважать себя за те качества, которые отличают нас от других. У каждого из нас — своя собственная задача, своя роль на Земле. Аналогов им нет. И когда мы настроены по отношению к себе критически, то это отходит на задний план, становится неясным.

2. Мы должны перестать пугать себя. Многие из нас терроризируют себя мрачными мыслями, тем самым только ухудшая положение вещей. Из мухи вырастает слон. Нельзя жить в вечном ожидании чего-то плохого. Мы зачастую отправляемся спать, мысленно нарисовав карти­ну самого неудачного разрешения своей проблемы.

Это как-то по-детски: малыш воображает, что у него под кроватью сидит чудовище, и пугается собственных фантазий. Неудивительно, что вы, при этом, не можете заснуть. Как и ребенку, вам нужны роди­тели, которые придут и приласкают вас. Но теперь вы уже выросли и знаете, что только сами можете себя успокоить. Больные люди часто пугают себя. Как правило, им представ­ляется самое худшее. Они размышляют о своих похоронах и в результате перестают ощущать себя личностью.

Дурные мысли могут испортить взаимоотношения между людьми. Вам не позвонили — из этого немедленно делается вывод, что вас разлюбили и теперь вы приговорены к пожизненному одиночеству. Вы чувствуете себя покинутыми и отверженными.

То же самое может относиться и к работе. Вы получили от кого-то не очень лестный отзыв — вам сразу же мерещится уволь­нение. Таким образом, вы создаете и укрепляете в собственном сознании парализующие мысли. Помните, что все они представ­ляют из себя негативные аффирмации — отрицательные утверж­дения. Если вы ловите себя на отрицательной мысли, подыщите какой-нибудь образ, который вам было бы приятно видеть на ее месте. Может быть, это будет прекрасный вид, закат солнца, цветок, зарисовка из спортивной жизни и т.д. Используйте этот образ в качестве переключателя всякий раз, когда обнаруживаете, что пытаетесь сами себя запугать.

Скажите себе: «Я не буду больше об этом думать. Буду думать о закате, о розах или яхтах, а может быть, о водопаде». Выберите любой приятный вам образ. Если это упражнение делать регулярно, то постепенно вы избави­тесь от своей прежней привычки. Но для этого потребуется терпение и упорство.

3. Следующий способ — это быть мягким, терпимым и до­брым с самим собой. Орен Арнольд писал с юмором: «Дорогой Господь Бог. Я молюсь о терпении. И я хочу его прямо сейчас!» Терпение — это очень мощное средство. Большинство из нас страдают от ожидания немедленного вознаграждения. Мы должны получить его немедленно. Нам не хватает терпения ждать.

Мы раздражаемся, когда приходится стоять в очередях. Нас бесят автомобильные пробки. Мы желаем получить ответы на все во­просы сию же минуту. А заодно — и всё хорошее, что есть в жизни. Слишком часто мы отравляем своим нетерпением жизнь другим людям. Нетерпение — это сопротивление познаванию.

Мы хотим получать ответы, не усвоив урока и не делая необходимых шагов в этом направлении. Представьте себе, что ваше сознание — это сад. Начнем с того, что сад — это участок земли. У нас там могут цвести пышным цветом заросли ненависти к самому себе, валяться на каждом шагу булыжники разочарований, гнева и беспокойства. Давно пора подрезать ветки старого дерева, которое называется словом «страх».

Однажды вы уберете всё это с дороги, и земля станет хорошей. Вы посеете семена или посадите саженцы радости и благополучия. На землю будет падать солнечный свет, вы будете орошать ее вниманием любви. Сначала покажется, что ничего существенного не происходит. Но не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте ухаживать за садом. Если вы будете терпеливы, ваш сад вырастет и расцветет. То же самое происходит и с сознанием. Вы «сажаете» определен­ные мысли. Они превращаются в сад переживаний и ситуаций, которых вы так желаете. Но для этого нужно терпение.

4. Мы должны научиться быть добрыми к нашему разуму. Давайте не будем ненавидеть себя за отрицательные мысли.

Лучше думать, что наши мысли в большей степени «создают», чем «разрушают». Мы не должны винить себя в неудачно сложившихся обстоятельствах. Ведь мы можем учиться на этом жизненном опыте. Быть добрым по отношению к себе — значит положить конец любым обвинениям и оскорблениям в свой адрес, равно как и наказаниям. Необходимо также научиться расслабляться. Релаксация — необходимое условие для установления связи с Внутренней Силой.

Когда вы напуганы и напряжены, энергия отсечена от вас. Нужно всего несколько минут, чтобы полностью расслабить свое тело и мозг. Закройте глаза и в течение нескольких минут глубоко подышите. На выдохе нужно сосредоточиться и тихо сказать себе: «Я люблю тебя. Всё прекрасно». И вы заметите, насколько спокой­нее начнете себя чувствовать. Таким образом, вы сами себе сообщаете, что нет никакой необходимости жить всё время в напряже­нии и страхе. Медитация — каждый день! Кроме того, я рекомендую ежед­невно приводить разум в состояние покоя и прислушиваться к внутренней мудрости.

Наше общество сделало из медитации какое-то таинство, доступное только посвященным. Однако, медитировать — это крайне просто. Всё, что вы должны сделать, — хорошо расслабиться и какое-то время повторять про себя такие слова, как «любовь», «покой» или любые другие, имеющие для вас значение. «ОМ»… Этот звук дошел до нас из глубокой древности, я очень часто использую его на своих занятиях. Мне кажется, он работает превосходно.

Можно также повторять утверждения: «Я люблю себя», или «Я прощаю себя», или «Я прощён». Затем следует прислушаться к своим внутренним ощущениям. Некоторые люди думают, что во время медитации полностью прекращается мыслительный процесс. На самом деле, это вовсе необязательно. Ход мыслей может просто замедлиться, причём ничто не будет препятствовать их свободному течению. Некото­рые сидят с блокнотом и карандашом в руке и записывают все свои негативные мысли. Таким образом, они упрощают процесс отпускания от себя этих мыслей.

Когда мы достигаем такого состояния, когда можем беспристрастно наблюдать за потоком своих мыслей, отмечая: «Это-страх, это — гнев, а вот мысль о любви, за ней — что-то гадкое, а сейчас я думаю, что всеми покинут…» — то это говорит о том, что мы начали использовать Внутреннюю Силу и Мудрость. Вы можете медитировать где угодно и когда угодно. Поста­райтесь, чтобы медитация вошла у вас в привычку. Думайте о ней, как о способе концентрации на Высшей Силе. Таким образом, вы установите связь с самим собой и своей Внутренней Мудростью.

5. Следующий шаг в повышении самооценки состоит в том, чтобы научиться хвалить себя.

Если критика разрушает внутренний стержень, то похвала его формирует. Признайте вашу Силу — Божественное начало внутри вас. Мы все — проявления Вселенского Разума. Ругая себя, вы нападаете на Силу, которая вас создала.

Начните с малого. Скажите себе, что вы прекрасны. Одного раза будет, конечно, недостаточно. Поэтому, повторяйте эти слова, ни жалея времени. Поверьте мне, это поможет. В следующий раз, когда вам придется заниматься чем-то новым и незнакомым, поддержите себя слова­ми одобрения. Позвольте себе принимать в жизни хорошее, не думая о том, заслужили вы его или нет. Я уже говорила, что убеждение в том, что мы всего недостойны, не пускает счастье в нашу жизнь. Само­уничтожение отделяет нас от желаемого. Но как мы можем сказать о себе что-нибудь хорошее, если уверены в обратном? Подумайте о том положении, которое вы занимаете в своем доме и в своей жизни вообще.

Чувствовали ли вы когда-нибудь себя достаточно хорошим, ловким, веселым, симпатичным чело­веком? Ради чего вы живете? Вы знаете, что пришли в этот мир с какой-то целью и что это — не покупка нового автомобиля через каждую пару лет. Что вы готовы сделать, чтобы найти себя? Хотите ли вы заниматься аффирмациями, визуализацией и други­ми методиками самоисцеления? Готовы ли вы прощать? Хотите ли вы медитировать? Насколько серьёзны ваши намерения изме­нить свою жизнь к лучшему?

6. Любить самого себя — значит обрести опору. Идите к своим друзьям и просите о помощи. Просьба оказать помощь в трудную минуту — это проявление не слабости, а силы. Многие из нас привыкли быть самонадеянными и полагаться только на самих себя. Вы не обращаетесь за помощью потому, что вам не позволяет ваше эго. Но, вместо того чтобы пытаться выкарабкаться самостоятельно, а затем злиться на себя за собственное бессилие, лучше всё-таки обратиться за помощью.

7. Любить свои беды и недостатки. Всё отрицательное в нас и в жизни вообще — всего лишь часть грандиозного общего плана. Часть программы мироздания. Вселенский Разум, создавший че­ловечество, не может нас ненавидеть за то, что мы совершаем ошибки или сердимся на своих детей. Вселенский Разум знает, что мы стараемся изо всех сил, и поддерживает нас своей любовью. Каждый из нас когда-то ошибается и делает неправильный выбор. Однако, если мы постоянно наказываем себя за свои ошибки, то такая модель поведения постепенно входит в привычку и от нее становится довольно трудно отказаться.

При этом, всё сложнее бывает сделать положительный выбор. Если вы без устали повторяете: «Я ненавижу свою работу. Я ненавижу свой дом. Я ненавижу свою болезнь. Я ненавижу свои взаимоотношения. Я всё это ненавижу», то вряд ли стоит рассчи­тывать на счастливую жизнь. Помните, что ни одна трудная или неприятная ситуация не возникает случайно. За каждой из них что-то стоит. Какая-то очень серьезная причина.

Доктор Джон Харрисон, автор книги «Любите свою болезнь», считает, что люди не должны осуждать себя за свои недуги или перенесенные ими операции. На самом деле, себя нужно поздравлять с болезнью, так как она служит надежной подсказкой при выборе жизненного пути.

Следует понять, что любая проблема имеет прямое отношение к нашему взгляду на жизнь: мы вносим свой вклад в создание проблем, пытаясь контролировать определенные ситуации. Однажды осознав это, мы сможем найти выход из положения без ущерба для здоровья.

Для многих людей, заболевших впоследствии раком или дру­гими неизлечимыми болезнями, очень характерно неумение гово­рить авторитетам «нет». Говоря «нет», они испытывают такие мучения, что на подсознательном уровне может зародиться про­грамма разрушения, которая будет говорить «нет» за них.

Я была знакома с женщиной, которая, осознав причины своей болезни, отказалась беспрекословно подчиняться требованиям отца и впер­вые начала жить для себя. Сначала ей было невероятно сложно говорить «нет», но через некоторое время она с радостью обнару­жила, что научилась и что выздоравливает. Какие бы ни сложились у нас негативные стереотипы мышле­ния и поведения, мы всегда можем научиться вовремя находить выход из положения. Вот почему важно задать себе следующий вопрос: «К чему приведет эта ситуация? Что я из нее вынесу? Будет ли мой опыт носить позитивный характер?» Мы не любим задавать себе такие вопросы. Однако, если мы действительно за­хотим узнать на них ответ и заглянем внутрь себя, то узнаем правду. Например, ответ может оказаться таким: «Только так мне удается добиться внимания своего супруга». Осознав это, вы мо­жете обдумать, как получить тот же результат с помощью других, менее опасных для здоровья способов.

Юмор — это одно из возможных средств выздоровления. Он помогает отпустить от себя боль и напряжение и, таким образом, легче пережить стрессовую ситуацию. У нас в Хейрайде отводится специальное время для шуток. Иногда мы приглашаем к себе «леди-смешинку». У нее такой заразительный смех, что никто не может оставаться серьезным в ее присутствии. Нельзя восприни­мать всё очень близко к сердцу, и, кроме того, смех обладает удивительной силой исцеления. Я советую вам почаще смотреть старые кинокомедии, когда вы в плохом настроении.

8. Заботьтесь о своем теле. Относитесь к телу, как к замечательному дому, в котором вам суждено прожить некоторое время. Вы бы любили этот дом, заботились бы о нем, не так ли? Для начала, стоит обратить внима­ние на то, чем вы потчуете свой организм.

В настоящее время очень большое распространение получили наркотики и алкоголь — два наиболее популярных средства ухода от действительности. Если вы употребляете наркотики, это еще не значит, что вы нику­дышный человек. Это значит только одно: вы пока не нашли другого способа справляться со своими проблемами. Наркотики манят вас: «Возьми нас! Мы отлично проведем время». И это — правда. Вы можете очутиться на седьмом небе. Однако, наркотики настолько сильно искажают вашу реальность, что, в конечном счете, придётся платить за это страшную цену.

После того как вы в течение какого-то времени принимали нарко­тические средства, здоровье начинает резко ухудшаться. В первую очередь, страдает иммунная система, что приводит к развитию множества различных заболеваний. В дальнейшем вы уже не можете отказаться от наркотиков. Поэтому, прежде чем принимать их, нужно поинтересоваться у самого себя, что толкает вас на этот рискованный шаг. Может быть, у вас трудный период и вы хотите отвлечься? Что же касается постоянного употребления и наркозависимости, то это уже совсем другая история. Мне еще ни разу не доводилось встречаться с человеком, который бы искренне любил себя и, в то же время, принимал наркотики. Наркотики и алкоголь — это попытка избавиться от чувства собственной неполноценности, которое мы вынесли с собой из детства.

Когда состояние наркотического опьянения про­ходит, мы чувствуем себя еще хуже, чем прежде. Более того, мы дополнительно взваливаем на себя чувство вины. Нам еще только предстоит узнать, что от чувств прятаться не нужно. Чувствовать — это безопасно. Кроме того, любые чувства рано или поздно проходят. Еще одно свидетельство нелюбви к себе — неправильное питание. Мы не можем жить без пищи, потому что она — топливо для нашего организма. Без нее бы не происходило развития новых клеток. Но даже если мы и знакомы с основами правильного питания, то всё равно используем такие продукты, которые вредят нашему здоровью и приводят к ожирению. Даже буду­щим докторам не преподают основы правильного питания. Хоро­шо, если студент-медик сам изъявит желание ознакомиться с этим предметом факультативно.

То, что принято называть традицион­ной медициной, главным образом, основывается на лечении с помощью медикаментов и хирургического вмешательства. Знания по основам правильного питания можно получить только самос­тоятельно, по собственному желанию. Внимательное отношение к пище и своему самочувствию — это проявление любви к самому себе.

Если через час после завтрака начинает клонить в сон, спро­сите себя, что вы съели.Возможно, это было что-то такое, с чем ваш организм не может справиться в утренние часы. Обратите внимание на те продукты, которые дают вам энергию, а также на те, которые ее отнимают. В данном случае, можно действовать методом проб и ошибок. Кроме того, стоит проконсультироваться у хорошего специалиста, который ответит на все ваши вопросы.

9. Я часто подчеркиваю важность работы с зеркалом. Это очень хороший способ выяснить, что именно удерживает нас от любви к себе. Существует несколько способов работы с зеркалом. Вот, например, один из моих любимых. Утром надо первым делом подойти к зеркалу и сказать, глядя на отражение: «Что я могу сделать для тебя сегодня? Что доставит тебе удовольствие и при­несёт пользу?» А потом нужно внимательно прислушаться к отве­ту внутреннего голоса. Руководствуйтесь его советами в течение дня. Бывает, что некоторым не удается дождаться ответа. Это связано с тем, что до этого они слишком много себя ругали: внутренний голос пока еще не привык откликаться на ласковые слова, полные любви. Если в течение дня с вами происходит что-то неприятное, подойдите к зеркалу и скажите: «Я всё равно люблю тебя».

У всех событий есть начало и конец, зато ваша любовь бесконечна, и это самое главное. А если случится что-то хорошее, снова взгляните на свое отражение в зеркале и скажите: «Спасибо». Будьте признательны себе за то, что испытали счастье. Стоя перед зеркалом, можно учиться прощению. Попробуйте простить себя и других. Глядя в зеркало, можно разговаривать с теми, с кем вы не решаетесь общаться с глазу на глаз.

Можно выяснять отношения с родителями, начальством, врачами, детьми, любовниками. Можно просто говорить то, что вы боялись сказать в другой обстановке. И помните, что в конце всегда нужно просить ваших «собеседников» о любви и одобрении, потому что именно в этом вы и нуждаетесь.

Люди, которые не испытывают к себе любви, как правило, не умеют прощать. Тут прямая взаимосвязь: не простив, не пол­юбишь. Когда мы прощаем и отпускаем от себя обиду, то сбрасы­ваем со своих плеч непосильную ношу и открываем сердце любви.

Доктор Джон Харрисон считает, что, простив себя и своих родителей, отпустив от себя все обиды прошлых лет, человек лечит свой организм так, как не под силу ни одному антибиотику. Нужно очень уж постараться, чтобы ваши дети перестали любить вас. Но если такое, произошло, то прощать они будут с большим трудом. Когда мы не можем простить, не можем отпус­тить от себя обиды, прошлое вытесняет из нашей жизни настоя­щее. Если же мы не живем в настоящем, то, как мы можем строить свое будущее? Старый хлам из прошлого может через некоторое время превратиться в отвратительную свалку. Очень полезно произносить перед зеркалом аффирмации.

Таким образом, вы учитесь узнавать правду о себе. Если в ответ на аффирмацию изнутри доносится сварливый голос: «Ты шутишь? Это неправда. Ты этого не заслуживаешь», — считайте, что пол­учили ценный подарок. Изменения невозможны, пока вы не узна­ете, над чем именно нужно работать. Брюзжание фальшивых внут­ренних голосов — на самом деле ключ к обретению свободы. Ответьте на негативную установку позитивным утверждением: «Теперь я заслуживаю всех благ. Я позволяю приятным и полезным переживаниям наполнить мою жизнь». Повторяйте это ут­верждение, пока оно не станет частью вашей жизни.

10. И, наконец, любите себя сейчас. Не ждите, пока у вас всё начнет получаться. Вечная неудов­летворенность собой — это всего лишь привычка. Если вы можете быть довольны собою сейчас, если можете прямо сейчас любить и одобрять себя, то, значит, вы уже готовы наслаждаться теми хорошими вещами, которые станут частью вашей жизни. Научив­шись любить себя, вы сможете любить и принимать других. Мы не можем изменить других людей, поэтому, оставьте их в покое.

Стараясь кого-то изменить, мы тратим массу энергии. Если бы мы потратили хотя бы половину ее на себя, то были бы уже совершенно иными. И конечно, к нам бы было уже абсолютно другое отношение. Вы не можете научить кого-нибудь жить. Каждый должен сам найти собственный путь. Всё, что вам доступно, — это познать самого себя. А любовь к себе — первый шаг в этом направлении.

Она помогает устоять против разрушительных воздействий, кото­рые могут оказывать на вас некоторые люди. Если возникнет ситуация, в которой вам придется столкнуться с человеком, наст­роенным против любых перемен к лучшему, то просто любите себя, любите себя по-настоящему, и судьба отведет от вас все неприятности. То, что я говорю, выгладит несколько упрощенно. Тем не менее, я готова повторять снова и снова, что самый эффективный способ избежать проблем состоит в том, чтобы любить себя таки­ми, какие мы есть.

Я в это искренне верю. Вибрации любви, исходящие от нас, привлекут к нам любящих людей.

Источник: cluber.com.ua




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Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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