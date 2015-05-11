Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 09:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_est_krasnoe_myaso_pit_kofe_i_kurit_42681"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42681_apple-2842929_960_72.jpg" width=206 alt="Не есть красное мясо, пить кофе и курить" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>NewGoal</b></span> <span style="font-size: large;">Не есть красное мясо, пить кофе и курить</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Советы Эдгара Кейси о питании и здоровье</font></em></span></p><p>Американский ясновидящий и целитель Эдгар Кейси известен всему миру своими пророческими высказываниями. В начале двадцатого века он сделал предсказания о природных катаклизмах, войнах и политических отношениях стран в мировом сообществе, большинство из которых осуществились к настоящему моменту. Кроме того, Кейси неоднократно говорил о вредных продуктах питания, полезных комбинациях и диетах. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_est_krasnoe_myaso_pit_kofe_i_kurit_42681">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Американский ясновидящий и целитель Эдгар Кейси известен всему миру своими пророческими высказываниями. В начале двадцатого века он сделал предсказания о природных катаклизмах, войнах и политических отношениях стран в мировом сообществе, большинство из которых осуществились к настоящему моменту. Кроме того, Кейси неоднократно говорил о вредных продуктах питания, полезных комбинациях и диетах.

Краткая биография Э. Кейси

Материалы биография в основном почерпнуты с сайта en.wikipedia.org.

Эдгар Кейси (Edgar Cayce) (1877 — 1945) – американский экстрасенс, предсказатель, ясновидящий, пророк. В состоянии транса делал «чтения» (readings) по множеству тем: астрологии, медицине, теологии, Атландиде, древнем Египте и т.д.

Э. Кейси родился в штате Кентукки в 1877 г. В 1900 году у него возникли проблемы с горлом (ларингит), что привело к потере голоса. Почти год он находился в таком состоянии, не мог работать и поступил учеником к фотографу.

В это время в городе, где жил Кейси выступал гипнотизер Харт (Hart). Он услышал о проблеме Эдгара и предложил свою помощь в лечении. Гипнотический эксперимент по восстановлению голоса был проведен на сцене перед публикой. Удивительно, что голос Кейси вернулся на то время, пока тот пребывал в гипнотическом трансе, но исчез, когда он проснулся. Харту так и не удалось добиться полного успеха, и вскоре он уехал со своими выступлениями в другие города.

После этого нашелся местный гипнотизер Эл Лэйни (Al Layne), который предложил свою помощь. Лэйни в гипнотическом трансе внушил Кейси, что тот должен описать природу своего состояния и способ лечения. Кейси описал свое заболевание и рецепт выздоровления, используя при этом в речи вместо «я» слово «мы». В последующем в своих «чтениях» Кейси постоянно высказывался от множественного лица.

Согласно описанию Кейси он потерял голос из-за психологического паралича и это можно исправить усилением тока крови в определенном месте. Тогда Лэйни сделал внушение о том, что ток крови Эдгара усилился. При этом область груди и горло Кейси покраснели от прилившей крови. Через 20 минут Кейси, все еще находясь в трансе, сообщил, что проблема устранена. При пробуждении его состояние оставалось нормальным.

После этого Лэйни и Кейси продолжили эксперименты. Кейси в состоянии транса описал медицинские проблемы Лэйни и предложил способы их лечения, которые оказались эффективными. Лэйни предложил в состоянии транса давать рецепты лечения, и зарабатывать на этом деньги, но Кейси отказался. В конце концов, он согласился, но при условии, что будет делать это бесплатно.

Задуманное мероприятие имело большой успех. Появились заметки в газетах, описывающих этот феномен. Кейси стали приходить письма с просьбами о помощи с разных уголков страны. Удивительно, что диагностика человека по письму была столь же эффективной, как диагностика человека при его личном присутствии.

Все свои высказывания Кейси делал в состоянии транса, в которое входил при помощи гипнотизера, за что заслужил в Америке прозвище «спящий пророк». После пробуждений он не помнил того, что говорил. Все его высказывания записывались специальным секретарем.

Кейси жил очень скромной жизнью, поскольку делал свое дело совершенно бесплатно. Источником доходов служили пожертвования благодарных пациентов. В течение жизни Кейси основал несколько учреждений, в том числе в 1929 году основал госпиталь.

Вначале основной темой его высказываний были персональные рецепты избавления от болезней отдельных людей. Но впоследствии в них стали появляться оккультные и эзотерические темы, советы бизнесу, толкование сновидений и т.д.

Умер Кейси в 1945 году, став в конце жизни национальной знаменитостью.

За свою жизнь он сделал более 20000 «чтений». До настоящего времени сохранились записи более 14000 из них. Каждой записи присвоен свой номер.

В настоящее время центры изучения наследия Кейси существуют в 25 странах.

5 предсказаний Эдгара Кейси, которые сбылись

(информация с официального сайта Кейси www.edgarcayce.org)

На самом деле на сайте описано 7 предсказаний, но одно касается крупнейшего корпоративного объединения в американской экономике (связано с AT@T) и вряд ли интересно российскому читателю, а второе говорит о связи погоды на земле с температурой океанских течений (Ла Нинья и Эль Нинья эффект).

1. Крах фондового рынка США 1929 г.

В 1925 г. во время «чтений» для 26-летнего врача Кейси сообщил, что доктор скоро окажется обладателем большего количества денег, а также посоветовал соблюдать осторожность и благоразумие в сохранении богатства, особенно во время «неблагоприятных событий, которые произойдут в 1929». Похожие высказывания о «великих потрясениях в финансовых кругах» были и в других его «чтениях».

2. Вторая Мировая Война

В 1935 г. Кейси предупредил агента по перевозкам о катастрофических событиях, которые скоро произойдут в мировом сообществе.

Кейси сказал: «Мы находим состояние великого беспокойства среди многих, не только индивидуумов, но и наций. Активность, которая уже началась, предполагает, что будет попытка подвергнуть какие то группы людей наказанию. Это приведет к противостоянию разных стран и правительств. Австрийцы, Немцы, и позднее Японцы соединятся под этим влиянием; как бы незаметно, постепенно возникнет идея Наци (Арийцев). Постепенно будет нарастать враждебность…»

3. Смещение полюсов земли

«Вопрос: Какие значительные изменения или начало каких изменений произойдут на земле между 2000 и 2001 г.? Ответ: Это смещение полюсов; или начнется новый цикл.» (11.08.1936)

Кейси указал, что между 2000 и 2001 годами станет очевидным сдвиг электромагнитных полюсов.

Действительно (я проверил), по сообщениям прессы ранее считалась, что северный магнитный полюс находится на территории Канады. «Однако в 2001 году ученые выяснили, что скорость [перемещения полюса] увеличилась до 40 км в год и к середине ХХI века полюс может оказаться на территории России. (сообщение ИТАР-ТАСС)»

4. Существовало сообщество людей, называемых Ессеями

Кейси описал Ессеев в подробностях за много лет до открытия Свитков Мертвого моря – текстов, приписываемых малоизвестной общине, называемой Ессеями (ссылка на википедию). Первые свитки были открыты в 1947 г., через 2 года после смерти Кейси. В своих «чтениях» Кейси упоминает Ессеев 171 раз.

«Мы обнаруживаем существование организации (общины), которая существовала на протяжении периода, когда были волнения в Иудее, и когда там было извещено о пророке [Иисусе], новом учителе. Община была среди тех, кто были учениками Ессеев и в прямой связи со многими, кто пророчествовал.» (489-1) 17.01.1934.

В обнаруженных свитках найдено большое сходство между взглядами Ессеев и учением, проповедуемом Христом. Кейси говорил, что Иисус принадлежал к Ессеям.

Насколько я понял, порывшись в Интернете, содержание свитков до сих пор полностью не раскрыто и препятствует этому церковь, поскольку при раскрытии может возникнуть некоторая ее дискредитация.

5. Кровь как материал для диагностики

«Не существует состояния в человеческом теле, которое не нашло бы свой след в его крови, поскольку кровяной поток несет телу не только восстанавливающие силы, но и используется как инструмент очищения, через различные каналы разных частей системы. Есть красная кровь, белая кровь и лимфа, движущиеся по венам. … В кровяном потоке свидетельство и отражение состояния физического тела. Придет день, когда диагностика состояния тела будет производиться по капле крови.» (283-2)

Кейси о питании

Огромное количество «чтений» Кейси посвящено поддержанию здоровья и правильного образа жизни. Основная их часть носит персональный, адресованный конкретному пациенту характер. Но есть и общие рекомендации.

Я буду перемежать прямые высказывания и цитаты Кейси с обобщенным комментариями.

«Во-первых – физическое тело это храм, футляр разума и души человека. В нем есть свои добродетели и свои недостатки, своя сила и своя слабость. … Так питание, не противоречащее законам природы приводит к наиболее полному раскрытию возможностей тела.» 1662-1.

В высказываниях Кейси постоянно проходит мысль о необходимости придерживаться баланса в питании. При этом диета не является чем-то очень важным.

«Вопрос: должен ли я придерживаться какой-то особой диеты»?

Ответ: Как указано, необходима хорошо сбалансированная диета. Но не надо становиться озабоченным диетой, так чтобы диета стала хозяином, а не человек был хозяином диеты.» 2454-1

Болезни часто связаны с определенными гастрономическими привычками. При этом пища становится хозяином человека, и это состояние бывает глубоко укоренено в сознании человека.

Множество «чтений» Кейси на эту тему позволяют выделить повторяющиеся универсальные советы, подходящие для каждого человека.

«Пусть хотя бы один прием пищи в день включает сырые овощи, такие как капуста, салат, сельдерей, морковь, лук и другие. Томаты можно есть в сезон.» 2602-1

«Вечером еда может быть тяжелее и разнообразней. Если это мясо, то это может быть только рыба, птица или ягнятина. Жареную пищу нельзя употреблять ни в какое время. Ешьте больше лиственных овощей, это предпочтительней чем стручковые или корневые овощи, растущие под землей.» 1567-1

«Свинина приводит к артриту» 3599-1

«Не пейте газированные напитки – чтобы почки были чистыми.» 416-17

«Хорошо пить много воды, до еды и после еды. Когда пища достигает желудка, желудок становится складом, аптечкой, которая сама создает все необходимые для нормального пищеварения вещества. Если прежде на него воздействует вода, реакции будут более нормальные.» 1567-1

«Как указано, используйте больше продуктов, выращенных на земле, в окрестностях от вашего места жительства. Это лучше для тела, чем разные виды фруктов, овощей и растений, привезенных из других мест.» 4047-1

«Никогда не ешьте, если вы: не в настроении, устали, слишком возбуждены ..» 137-50.

Кейси говорит о большом значении кислотно-щелочного состава пищи и пищевых комбинаций.

«Для всех тел, чем меньше они производят физической активности, тем больше должно быть содержание щелочной пищи для них. Физическая активность сжигает кислоты, но те, кто ведет сидячий или не активный образ жизни, не должны употреблять сладости и слишком много крахмала.» 798-1

«Как указано, придерживайтесь больше щелочной пищи, чем кислотной. Потому что она естественным образом легче ассимилируется и улучшает ток лимфы и крови.» 642-1

Овощи и фрукты, за небольшим исключением имеют щелочную реакцию, в то время как мясо, крахмалы и сахар – кислотную.

Пример советов данных Кейси 51-летней женщине, страдающей от дерматита, ожирения и других проблем со здоровьем:

«Никогда не употребляй злаки одновременно вместе с грейпфрутом или цитрусовыми или ананасовым соком. Ешь злаки в один день, а фрукты в другой. Вместе они неблагоприятны, формируя кислоту, которая полнит тело. Кофе должно предпочтительно употребляться без молока или сливок … Вино должно употребляться как пища, а не вместе с другой пищей. Красное вино, такое как Шерри или Порто, можно употреблять с кислым хлебом или черным хлебом, далеко после полудня, что предпочтительней кофе или чая, оно не воздействует на вес, не вызывает брожение кишечника, если употребляется в такой форме, но не с другой пищей.» 1073-1

Обобщенно советы Кейси по питанию можно изложить так:

Пища, которую следует избегать:

1) жареная пища;

2) газированные напитки;

3) белый сахар, белые мучные продукты;

4) красное мясо, особенно свинину, или тяжелое, плохо приготовленное мясо;

5) алкоголь, за исключением красного вина.

Комбинации, которые следует избегать:

1) крахмалы и сладости в одном приеме пищи создают слишком много кислотности;

2) разные виды крахмалистой пищи вместе производят повышенную кислотность;

3) мясо и картофель, или мясо и хлеб, или мясо и любая крахмалистая пища расстраивают пищеварение;

4) цитрусовые и злаки в одном приеме пище порождают шлаки (загрязнения);

5) кофе или чай с молоком или сливками – трудны для пищеварения.

В целом необходимо поддерживать хорошо сбалансированную диету. Предпочтение должно отдаваться фруктам и овощам (с плодами над землей, лиственными), но не крахмалистой пище; и высокой долей (80:20 %) щелочной пищи перед кислой (кислотной).

Кейси защищал кофе и сигареты в умеренных дозах как полезные для здоровья.

Сам Кейси своих рекомендаций не придерживался.

Кейси о здоровье

Кейси говорил, как важно поддерживать физическое тело в хорошем состоянии, о необходимости регулярных физических упражнений, о важности отдыха и содержания физического тела в чистоте как снаружи, так и внутри.

«Осознай, что каждая душа это храм, где живет Бог и то же касается твоего тела. Так внимательность к телу не ради тела, но как к храму, где живет Бог, может быть лучшим каналом проявления духовной правды …» 2938-1.

При этом очень важен эмоциональный и умственный настрой человека. То, как мы думаем и чувствуем отражается на нашем физическом теле, в том числе может привести к болезни.

«Пусть твой умственный настрой будет как будто это (желаемое) достигнуто! Никакого пессимистического отношения!» 295-4

«Сохраняйте конструктивное мышление, потому что, будьте уверены, мысли влияют на эмоции. Гнев, разочарование или враждебность продуцируют яд. Будьте позитивны.» 25-3

Кейси не видел болезнь как самостоятельную сущность. Скорее человеку как сущности во времени и пространстве болезнь является как урок, который он должен изучить. Или вследствие непослушания законам функционирования человеческого тела или даже законам самой вселенной. То же касается его разума и духа.

«Любая болезнь – грех.» 3395-2

Еще несколько занятных высказываний:

«Тому, кто использует арахисовое масло для натирания можно не бояться артрита.» 1158-31

«Курение в умеренных дозах может быть полезно, в больших дозах – очень вредно.» 3539-1

«Фактически 100% хронически депрессивных пациентов испытывают серьезную нехватку магния.» 39-3

Источник: newgoal





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