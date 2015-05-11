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Не есть красное мясо, пить кофе и курить
Советы Эдгара Кейси о питании и здоровье


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Диеты, которые мы выбираем


Диета — это образ жизни




Американский ясновидящий и целитель Эдгар Кейси известен всему миру своими пророческими высказываниями. В начале двадцатого века он сделал предсказания о природных катаклизмах, войнах и политических отношениях стран в мировом сообществе, большинство из которых осуществились к настоящему моменту. Кроме того, Кейси неоднократно говорил о вредных продуктах питания, полезных комбинациях и диетах.

Краткая биография Э. Кейси

Материалы биография в основном почерпнуты с сайта en.wikipedia.org.

Эдгар Кейси (Edgar Cayce) (1877 — 1945) – американский экстрасенс, предсказатель, ясновидящий, пророк. В состоянии транса делал «чтения» (readings) по множеству тем: астрологии, медицине, теологии, Атландиде, древнем Египте и т.д.

Э. Кейси родился в штате Кентукки в 1877 г. В 1900 году у него возникли проблемы с горлом (ларингит), что привело к потере голоса. Почти год он находился в таком состоянии, не мог работать и поступил учеником к фотографу.

В это время в городе, где жил Кейси выступал гипнотизер Харт (Hart). Он услышал о проблеме Эдгара и предложил свою помощь в лечении. Гипнотический эксперимент по восстановлению голоса был проведен на сцене перед публикой. Удивительно, что голос Кейси вернулся на то время, пока тот пребывал в гипнотическом трансе, но исчез, когда он проснулся. Харту так и не удалось добиться полного успеха, и вскоре он уехал со своими выступлениями в другие города.

После этого нашелся местный гипнотизер Эл Лэйни (Al Layne), который предложил свою помощь. Лэйни в гипнотическом трансе внушил Кейси, что тот должен описать природу своего состояния и способ лечения. Кейси описал свое заболевание и рецепт выздоровления, используя при этом в речи вместо «я» слово «мы». В последующем в своих «чтениях» Кейси постоянно высказывался от множественного лица.

Согласно описанию Кейси он потерял голос из-за психологического паралича и это можно исправить усилением тока крови в определенном месте. Тогда Лэйни сделал внушение о том, что ток крови Эдгара усилился. При этом область груди и горло Кейси покраснели от прилившей крови. Через 20 минут Кейси, все еще находясь в трансе, сообщил, что проблема устранена. При пробуждении его состояние оставалось нормальным.

После этого Лэйни и Кейси продолжили эксперименты. Кейси в состоянии транса описал медицинские проблемы Лэйни и предложил способы их лечения, которые оказались эффективными. Лэйни предложил в состоянии транса давать рецепты лечения, и зарабатывать на этом деньги, но Кейси отказался. В конце концов, он согласился, но при условии, что будет делать это бесплатно.

Задуманное мероприятие имело большой успех. Появились заметки в газетах, описывающих этот феномен. Кейси стали приходить письма с просьбами о помощи с разных уголков страны. Удивительно, что диагностика человека по письму была столь же эффективной, как диагностика человека при его личном присутствии.

Все свои высказывания Кейси делал в состоянии транса, в которое входил при помощи гипнотизера, за что заслужил в Америке прозвище «спящий пророк». После пробуждений он не помнил того, что говорил. Все его высказывания записывались специальным секретарем.

Кейси жил очень скромной жизнью, поскольку делал свое дело совершенно бесплатно. Источником доходов служили пожертвования благодарных пациентов. В течение жизни Кейси основал несколько учреждений, в том числе в 1929 году основал госпиталь.

Вначале основной темой его высказываний были персональные рецепты избавления от болезней отдельных людей. Но впоследствии в них стали появляться оккультные и эзотерические темы, советы бизнесу, толкование сновидений и т.д.

Умер Кейси в 1945 году, став в конце жизни национальной знаменитостью.

За свою жизнь он сделал более 20000 «чтений». До настоящего времени сохранились записи более 14000 из них. Каждой записи присвоен свой номер.

В настоящее время центры изучения наследия Кейси существуют в 25 странах.

5 предсказаний Эдгара Кейси, которые сбылись

(информация с официального сайта Кейси www.edgarcayce.org)

На самом деле на сайте описано 7 предсказаний, но одно касается крупнейшего корпоративного объединения в американской экономике (связано с AT@T) и вряд ли интересно российскому читателю, а второе говорит о связи погоды на земле с температурой океанских течений (Ла Нинья и Эль Нинья эффект).

1. Крах фондового рынка США 1929 г.

В 1925 г. во время «чтений» для 26-летнего врача Кейси сообщил, что доктор скоро окажется обладателем большего количества денег, а также посоветовал соблюдать осторожность и благоразумие в сохранении богатства, особенно во время «неблагоприятных событий, которые произойдут в 1929». Похожие высказывания о «великих потрясениях в финансовых кругах» были и в других его «чтениях».

2. Вторая Мировая Война

В 1935 г. Кейси предупредил агента по перевозкам о катастрофических событиях, которые скоро произойдут в мировом сообществе.

Кейси сказал: «Мы находим состояние великого беспокойства среди многих, не только индивидуумов, но и наций. Активность, которая уже началась, предполагает, что будет попытка подвергнуть какие то группы людей наказанию. Это приведет к противостоянию разных стран и правительств. Австрийцы, Немцы, и позднее Японцы соединятся под этим влиянием; как бы незаметно, постепенно возникнет идея Наци (Арийцев). Постепенно будет нарастать враждебность…»

3. Смещение полюсов земли

«Вопрос: Какие значительные изменения или начало каких изменений произойдут на земле между 2000 и 2001 г.? Ответ: Это смещение полюсов; или начнется новый цикл.» (11.08.1936)

Кейси указал, что между 2000 и 2001 годами станет очевидным сдвиг электромагнитных полюсов.

Действительно (я проверил), по сообщениям прессы ранее считалась, что северный магнитный полюс находится на территории Канады. «Однако в 2001 году ученые выяснили, что скорость [перемещения полюса] увеличилась до 40 км в год и к середине ХХI века полюс может оказаться на территории России. (сообщение ИТАР-ТАСС)»

4. Существовало сообщество людей, называемых Ессеями

Кейси описал Ессеев в подробностях за много лет до открытия Свитков Мертвого моря – текстов, приписываемых малоизвестной общине, называемой Ессеями (ссылка на википедию). Первые свитки были открыты в 1947 г., через 2 года после смерти Кейси. В своих «чтениях» Кейси упоминает Ессеев 171 раз.

«Мы обнаруживаем существование организации (общины), которая существовала на протяжении периода, когда были волнения в Иудее, и когда там было извещено о пророке [Иисусе], новом учителе. Община была среди тех, кто были учениками Ессеев и в прямой связи со многими, кто пророчествовал.» (489-1) 17.01.1934.

В обнаруженных свитках найдено большое сходство между взглядами Ессеев и учением, проповедуемом Христом. Кейси говорил, что Иисус принадлежал к Ессеям.

Насколько я понял, порывшись в Интернете, содержание свитков до сих пор полностью не раскрыто и препятствует этому церковь, поскольку при раскрытии может возникнуть некоторая ее дискредитация.

5. Кровь как материал для диагностики

«Не существует состояния в человеческом теле, которое не нашло бы свой след в его крови, поскольку кровяной поток несет телу не только восстанавливающие силы, но и используется как инструмент очищения, через различные каналы разных частей системы. Есть красная кровь, белая кровь и лимфа, движущиеся по венам. … В кровяном потоке свидетельство и отражение состояния физического тела. Придет день, когда диагностика состояния тела будет производиться по капле крови.» (283-2)

Кейси о питании

Огромное количество «чтений» Кейси посвящено поддержанию здоровья и правильного образа жизни. Основная их часть носит персональный, адресованный конкретному пациенту характер. Но есть и общие рекомендации.

Я буду перемежать прямые высказывания и цитаты Кейси с обобщенным комментариями.

«Во-первых – физическое тело это храм, футляр разума и души человека. В нем есть свои добродетели и свои недостатки, своя сила и своя слабость. … Так питание, не противоречащее законам природы приводит к наиболее полному раскрытию возможностей тела.» 1662-1.

В высказываниях Кейси постоянно проходит мысль о необходимости придерживаться баланса в питании. При этом диета не является чем-то очень важным.

«Вопрос: должен ли я придерживаться какой-то особой диеты»?

Ответ: Как указано, необходима хорошо сбалансированная диета. Но не надо становиться озабоченным диетой, так чтобы диета стала хозяином, а не человек был хозяином диеты.» 2454-1

Болезни часто связаны с определенными гастрономическими привычками. При этом пища становится хозяином человека, и это состояние бывает глубоко укоренено в сознании человека.

Множество «чтений» Кейси на эту тему позволяют выделить повторяющиеся универсальные советы, подходящие для каждого человека.

«Пусть хотя бы один прием пищи в день включает сырые овощи, такие как капуста, салат, сельдерей, морковь, лук и другие. Томаты можно есть в сезон.» 2602-1

«Вечером еда может быть тяжелее и разнообразней. Если это мясо, то это может быть только рыба, птица или ягнятина. Жареную пищу нельзя употреблять ни в какое время. Ешьте больше лиственных овощей, это предпочтительней чем стручковые или корневые овощи, растущие под землей.» 1567-1

«Свинина приводит к артриту» 3599-1

«Не пейте газированные напитки – чтобы почки были чистыми.» 416-17

«Хорошо пить много воды, до еды и после еды. Когда пища достигает желудка, желудок становится складом, аптечкой, которая сама создает все необходимые для нормального пищеварения вещества. Если прежде на него воздействует вода, реакции будут более нормальные.» 1567-1

«Как указано, используйте больше продуктов, выращенных на земле, в окрестностях от вашего места жительства. Это лучше для тела, чем разные виды фруктов, овощей и растений, привезенных из других мест.» 4047-1

«Никогда не ешьте, если вы: не в настроении, устали, слишком возбуждены ..» 137-50.

Кейси говорит о большом значении кислотно-щелочного состава пищи и пищевых комбинаций.

«Для всех тел, чем меньше они производят физической активности, тем больше должно быть содержание щелочной пищи для них. Физическая активность сжигает кислоты, но те, кто ведет сидячий или не активный образ жизни, не должны употреблять сладости и слишком много крахмала.» 798-1

«Как указано, придерживайтесь больше щелочной пищи, чем кислотной. Потому что она естественным образом легче ассимилируется и улучшает ток лимфы и крови.» 642-1

Овощи и фрукты, за небольшим исключением имеют щелочную реакцию, в то время как мясо, крахмалы и сахар – кислотную.

Пример советов данных Кейси 51-летней женщине, страдающей от дерматита, ожирения и других проблем со здоровьем:

«Никогда не употребляй злаки одновременно вместе с грейпфрутом или цитрусовыми или ананасовым соком. Ешь злаки в один день, а фрукты в другой. Вместе они неблагоприятны, формируя кислоту, которая полнит тело. Кофе должно предпочтительно употребляться без молока или сливок … Вино должно употребляться как пища, а не вместе с другой пищей. Красное вино, такое как Шерри или Порто, можно употреблять с кислым хлебом или черным хлебом, далеко после полудня, что предпочтительней кофе или чая, оно не воздействует на вес, не вызывает брожение кишечника, если употребляется в такой форме, но не с другой пищей.» 1073-1

Обобщенно советы Кейси по питанию можно изложить так:

Пища, которую следует избегать:

1) жареная пища;

2) газированные напитки;

3) белый сахар, белые мучные продукты;

4) красное мясо, особенно свинину, или тяжелое, плохо приготовленное мясо;

5) алкоголь, за исключением красного вина.

Комбинации, которые следует избегать:

1) крахмалы и сладости в одном приеме пищи создают слишком много кислотности;

2) разные виды крахмалистой пищи вместе производят повышенную кислотность;

3) мясо и картофель, или мясо и хлеб, или мясо и любая крахмалистая пища расстраивают пищеварение;

4) цитрусовые и злаки в одном приеме пище порождают шлаки (загрязнения);

5) кофе или чай с молоком или сливками – трудны для пищеварения.

В целом необходимо поддерживать хорошо сбалансированную диету. Предпочтение должно отдаваться фруктам и овощам (с плодами над землей, лиственными), но не крахмалистой пище; и высокой долей (80:20 %) щелочной пищи перед кислой (кислотной).

Кейси защищал кофе и сигареты в умеренных дозах как полезные для здоровья.

Сам Кейси своих рекомендаций не придерживался.

Кейси о здоровье

Кейси говорил, как важно поддерживать физическое тело в хорошем состоянии, о необходимости регулярных физических упражнений, о важности отдыха и содержания физического тела в чистоте как снаружи, так и внутри.

«Осознай, что каждая душа это храм, где живет Бог и то же касается твоего тела. Так внимательность к телу не ради тела, но как к храму, где живет Бог, может быть лучшим каналом проявления духовной правды …» 2938-1.

При этом очень важен эмоциональный и умственный настрой человека. То, как мы думаем и чувствуем отражается на нашем физическом теле, в том числе может привести к болезни.

«Пусть твой умственный настрой будет как будто это (желаемое) достигнуто! Никакого пессимистического отношения!» 295-4

«Сохраняйте конструктивное мышление, потому что, будьте уверены, мысли влияют на эмоции. Гнев, разочарование или враждебность продуцируют яд. Будьте позитивны.» 25-3

Кейси не видел болезнь как самостоятельную сущность. Скорее человеку как сущности во времени и пространстве болезнь является как урок, который он должен изучить. Или вследствие непослушания законам функционирования человеческого тела или даже законам самой вселенной. То же касается его разума и духа.

«Любая болезнь – грех.» 3395-2

Еще несколько занятных высказываний:

«Тому, кто использует арахисовое масло для натирания можно не бояться артрита.» 1158-31

«Курение в умеренных дозах может быть полезно, в больших дозах – очень вредно.» 3539-1

«Фактически 100% хронически депрессивных пациентов испытывают серьезную нехватку магния.» 39-3

Источник: newgoal




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Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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