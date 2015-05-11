Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 5 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_esh_dedushku_41621"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41621_food-1685965_960_72.jpg" width=206 alt="Не ешь дедушку" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Екатерина Боровикова, <a href=http://chrdk.ru/sci/old_diet_shortens_lifespan>chrdk.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Не ешь дедушку</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Старые организмы сокращают жизнь тем, кто их ест</font></em></span></p><p>Дрожжи хуже растут в питательной среде из старых дрожжей; мухи, которых кормят старыми мухами, живут меньше; тенденция к ранней смерти наблюдается у мышей, которых кормят мясом старого оленя. К таким выводам пришли ученые, проводившие исследование под руководством Вадима Гладышева, профессора медицины в медицинской школе Гарварда и заведующего лабораторией системной биологии старения в МГУ, созданной в феврале этого года на средства мегагранта. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_esh_dedushku_41621">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Дрожжи хуже растут в питательной среде из старых дрожжей; мухи, которых кормят старыми мухами, живут меньше; тенденция к ранней смерти наблюдается у мышей, которых кормят мясом старого оленя. К таким выводам пришли ученые, проводившие исследование под руководством Вадима Гладышева, профессора медицины в медицинской школе Гарварда и заведующего лабораторией системной биологии старения в МГУ, созданной в феврале этого года на средства мегагранта.

«Пока у исследователей до конца нет согласия в вопросе, что такое старение и как лучше увеличивать продолжительность жизни. Мы предполагаем, что старение — это накопление с возрастом вредных изменений на разных уровнях: например, молекулярных повреждений, мусора в клетках, мутаций в ДНК или изменение количества клеток в органах. В этой работе мы попытались понять, насколько вредны эти изменения для организма», — объяснил Гладышев.

Исследователи придумали такой эксперимент: взяли отдельно старые и молодые дрожжи, превратили их в кашу, добавили питательные вещества и использовали эти смеси для выращивания новых дрожжей.

Оказалось, что на среде из молодых дрожжей дрожжи живут дольше, чем на среде из старых дрожжей.

«Мы интерпретировали это так: в старых дрожжах накапливаются изменения с возрастом, а когда мы растим дрожжи на этой среде, то часть образовавшихся вредных веществ попадает в клетки растущих дрожжей вместе с другими соединениями», — рассказал ученый.

Затем аналогичный эксперимент провели на мухах-дрозофилах, добавив в их еду пять тысяч старых или пять тысяч молодых мух. Также опыт повторили на мышах: 30 зверьков кормили диетой с добавлением мясa старого оленя, забитого в возрасте 23 лет, 30 — диетой с мясом молодого оленя, забитого в возрасте трех лет, a 27 мышей составляли контрольную группу. Олень был выбран по практическим соображениям: грызунов было проще кормить едой с мясом большого животного, поскольку для продолжительного эксперимента нужно много корма.

Во всех трех случаях (дрожжи, мухи и мыши) мы увидели, что диета на основе старых организмов укорачивает жизнь.

Ученый отметил, что диета составлялась так, чтобы количество питательных веществ (в случае мышей — углеводов, белков и жиров) было одинаковым. «Но, конечно, мы не могли контролировать все — все витамины и микроэлементы. В этом плане диета не была полностью идентична», — пояснил он.

Какие именно соединения в «старой» еде способствуют старению, неизвестно. «В случае дрожжей мы разделяли их экстракт на низкомолекулярную (аминокислоты, сахара) и высокомолекулярную (белки, олигонуклеотиды) фракции. Эффект был сильнее выражен на низкомолекулярных соединениях. Можно было бы и дальше продолжить делить, но, поскольку эффект общий, на отдельных соединениях его, скорее всего, не было бы видно», — объяснил исследователь.

Он особо подчеркнул, что никаких рекомендаций для рациона человека из этих данных вывести невозможно, тем более что разница в продолжительности жизни подопытных животных оказалась небольшой — в среднем 10—15%.

«Это, с одной стороны, подтверждает гипотезу о вреде повреждений, накапливаемых с возрастом. А с другой стороны, в практическом плане это незначительный эффект. Для человека он может быть незаметен, так как наша диета весьма разнообразна», — заключил ученый.

Источник: chrdk.ru





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