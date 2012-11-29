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Анатолий Шперх, newtonew.com   среда, 25 января 2017 года, 13.00

Не думать о белой обезьяне!
К чему на самом деле приводят запреты


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Первый раз в детский сад


Школа – высота для многих недосягаемая




Дети — наше всё. И мы готовы оберегать их примерно так, как Маленький принц оберегал свою розу — накрывая колпаком и прикрывая ширмой.

Из повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

— Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла…

Она не договорила. Ведь её занесло сюда, когда она была ещё зёрнышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить!

Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват:

— Где же ширма?

— Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать!

Тогда она закашляла сильнее: пускай его все-таки помучит совесть!

Недавно с коллегой обсуждали ситуацию, когда родители возмутились, увидев в мастерской, где она работает с детьми... ножницы. «Как так можно? Ножницы — это же так опасно!»

Ножницы и в самом деле могут быть очень опасны. Для того, кто ни разу ими самостоятельно не работал. Ими можно порезаться, отхватить себе палец, попасть в глаз... Да мало ли чего можно. Но только для того, кого с детства не научили ими пользоваться. Мы можем изъять ножницы из нашей культуры, можем замарывать их изображения в детских книжках, можем продавать их в закрытых пакетах с маркировкой 18+, но где гарантия, что дети не найдут ножницы дома и не порежутся ими? И не лишаем ли мы детей под предлогом безопасности чего-то важного, с чем нужно научиться работать вовремя?

Гивер Тулли, основатель Ремесленной школы, на конференции TED 2007 года рассказывал о пяти опасных вещах, которые вы должны разрешить своим детям. Вот, к примеру, его слова про нож:

Перочинные ножи перестают быть частью нашей культуры, что я считаю ужасным. (Смех)

Ваш первый перочинный ножик — ваш первый универсальный инструмент. Знаете, это и шпатель, и монтажка, и отвёртка, и лезвие. Это могущественный инструмент, который наделяет силой. И во многих культурах ножи дарят детям, как только они начинают ходить. Вот дети-эскимосы режут китовый жир. Впервые я увидел это в Канадском фильме, когда мне было 10 лет, и дети, играющие с ножами, оставили огромное впечатление.

Это показывает, что дети могут развивать чувство безопасности посредством инструмента в очень юном возрасте. Усваиваются такие простые правила, как: всегда режьте от себя, лезвие должно быть острым, никогда не режьте с силой. Всё это дети понимают и могут применять на практике. Да, они наверняка порежутся. У меня на ногах есть несколько ужасных шрамов от порезов. Но, знаете, у молодых всё быстро заживает.

Посмотрите целиком выступление Гивера. Оно стоит того. Мы в самом деле очень ограничиваем наших детей.

Мы боимся дать им настоящие инструменты. Мы боимся, чтобы дети делали настоящие дела.

Мы не верим детям, проецируя на них свои страхи и немощи. Тем не менее, они оказываются сильнее и смелее нас. Как только возле них появляется взрослый, который не боится взять на себя ответственность, оказывается, что дети способны творить чудеса.

Этим летом я беседовал с Алексеем Илюхиным, директором лагеря активного отдыха «Чарли». Он рассказал мне о своих планах, которые заставили меня скептически улыбнуться. Где-то он нашёл специалистов, которые пообещали, что за смену детского лагеря обычные наши дети смогут построить настоящую лодку, спустить на воду и проплыть на ней под парусом. Я, естественно, не поверил — это абсолютно невозможно. Наши дети даже нож не умеют держать в руках, не то что пилу и рубанок. И потом, это же не просто пару досок прострогать — там нужна точность, подгонка. В общем, профессиональная работа.

На днях читаю. Совместный проект Лагеря активного отдыха «ЧАРЛИ» и ВДЦ «Орлёнок» — «Профильный морской экипаж». Спущен на воду швертбот типа «Снайп». Они сделали это! А всё потому, что нашёлся мастер — Вадим Шарапов, который не побоялся вложить в руки детям реальные инструменты и научить их создавать реальный продукт.


Всего-навсего нашёлся человек, который не побоялся. И — научил. Научил не только делать, но и не бояться. Потому что нет лучшего обучения избегать опасностей, как дать ребёнку возможность поработать с этой самой опасностью. Да, с контролем техники безопасности. Да, под присмотром. Но — по-настоящему, не на виртуальных тренажёрах или с пластмассовыми пилками, по-настоящему, с выходом настоящих продуктов. Таких, как этот швертбот типа «Снайп».

А иначе может получиться так, что, столкнувшись в реальной жизни с настоящей опасностью, дети не смогут её разглядеть. Помните, в сказке про Урфина Джюса его деревянные солдаты-дуболомы, впервые увидев огонь, совали туда пальцы и с любопытством рассматривали горящие, как факелы, руки?

Недавно у меня была мастерилка в детском саду, и я в качестве крепёжного элемента принёс детям спички. Россыпью. Вывалил на столе и пытался объяснить, как с помощью спички прикрепить шнурок к стакану, чтобы сделать механический телефон.

И вдруг заметил глаза. Дети смотрели на спички с суеверным ужасом. Они ждали, что спички, вот эти, сваленные в кучку деревянные палочки, сейчас вспыхнут и сожгут всё — и стол, и весь детский сад, и нас вместе с ним. И, кажется, были очень разочарованы, когда я объяснил им, что спички сами по себе не загораются. То есть дети пяти-шести лет от роду не представляют себе, как «работают» спички. Как «добывается огонь». Но зато они твердо уяснили, что «спички — детям не игрушки».

Заботливые родители оградили их от опасности, наложив на спички своё табу. Интересно, а что будет, когда «табу» исчезнет?

Ведь ребёнок по натуре своей исследователь. И неизбежно наступит момент, когда он будет исследовать границы возможного. Что может случиться с ним, если он таки найдёт спички, не умея ими пользоваться и не понимая, где реально начинается опасность?

Источник: wikimedia.org

То же самое — с информацией. Всячески ограждая детей от всего, что может хоть как-то им навредить, не рискуем ли мы получить тех самых дуболомов с горящими пальцами, когда они столкнутся с реальной опасностью?

Вот, например, на одной из лекций по безопасности в Интернете мы со старшеклассниками разбирали кейс «ваш компьютер заблокирован за просмотр и распространение порнографии». Не сталкивались с этим? Несколько лет назад это была популярная забава — проникший на компьютер вирус блокировал доступ к компьютеру, якобы потому, что вы незаконно просматривали видео ХХХ-содержания, и требовал оплатить штраф, переведя деньги на счёт злоумышленников.


Оказалось, что тема XXX видео — полное табу для школьников. Тема настолько запретная, что никому из них не придёт ко взрослому за помощью, если на компьютере возникло такое сообщение. И неважно, что появление этого злосчастного баннера никак не связано с реальным поведением ребёнка. Оно эксплуатирует общепринятое мнение. Что у большинства — «рыльце в пушку», а тот, у кого «не в пушку», постесняется говорить об этом.

Как поведут себя дети в случае подобной угрозы? Из пятидесяти моих слушателей при решении подобного кейса только трое знали, что нужно делать. Остальные — терялись и предпринимали массу случайных действий, но при этом ни у одного не появилось желания запросить помощи у взрослых.

Ограждая детей от вредоносной информации, мы автоматически сообщаем ребенку, что всё, что находится вне этой «белой» зоны — нарушение закона и влечёт за собой наказание.

И дети боятся этого наказания, не умея справиться с проблемой самостоятельно (ибо никто их этому не научил), но и боясь признаться в нарушении закона. Не понимая при этом, что возможны всякие случайности и пограничные варианты.

Впрочем, нет, не боятся. Они создают рядом с чистой, белой, помеченной всяческими значками «0+» зоной свою, в которой живут по своим законам, сами решают свои проблемы, стараясь лишний раз не привлекать к этому взрослых.

Вот что выяснила аналитик центра «Исследования современного детства» Диана Королёва в недавнем исследовании московских школьников и учащихся иных образовательных учреждений в возрасте 16-18 лет (статья готовится к публикации в журнале «Вопросы образования» и обсуждалась в программе «Классный час» в эфире радиостанции «Свобода»):

Большинство современных московских подростков в части использования мобильных устройств абсолютно мобильны и автономны. Они располагают собственными девайсами с выходом в интернет, при этом, даже находясь дома, имея стационарный компьютер, предпочитают пользоваться личными гаджетами. Это может быть связано как с элементарным удобством и нежеланием переключаться между устройствами, так и с желанием самостоятельности, автономности и неподконтрольности (уход от родительского контроля).

Несмотря на повсеместные запреты на использование мобильных в учебных учреждениях, молодые люди продолжают активно пользоваться собственными девайсами. Мы не знаем, какие методы запрета гаджетов применяются в школе, как контролирует ситуацию в классе учитель, каким образом ученики обходят эти запреты, но данные показывают, что больше половины подростков используют мобильные на уроках для просмотра информации в социальных сетях, прослушивания музыки и игр. С другой стороны, такой же процент подростков ответили, что используют девайсы на уроке для доступа к образовательному контенту.

Вот чем заканчиваются все запреты: внешне они соблюдаются, поддерживается благостная красивая картинка, но на самом деле под ковром живёт живая жизнь, никем не управляемая и никакими нормативами не регламентируемая.

Ведь что такое идеальный школьный интернет с точки зрения контролирующих органов? На днях районный НМЦ прислал в школу (как говорится, адрес и точное наименование есть в редакции) письмо с настоятельными рекомендациями «всем, кто не уверен в эффективности стоящей в ОУ программе СКФ, использовать доступ в интернет исключительно по «белым спискам». Следом прислали и список сайтов, разрешённый к просмотру в школе: 1154 позиции (вот он).

Странная подборка. С одной стороны — чувствуется, что эксперты действительно поработали на славу. Туда попали действительно практически все сайты, так или иначе связанные с образованием. С другой — принцип внесения в него сайтов непонятен чуть менее, чем полностью.

Например, там нет сайта Reuters, но есть CNN. Нет ни Роснефти, ни Росатома, но есть Газпром. Чем сайт Газпрома вызвал такой интерес чиновников — совершенно непонятно. Кстати, именно на сайте Росатома одна из самых интересных корпоративных образовательных программ. Чего стоят, к примеру, одни только виртуальные туры по объектам Росатома. Но вернёмся к списку.

В нём нет банка ВТБ24, но есть Сбербанк. У Сбербанка на сайте есть какие-то образовательные программы для школьников?

Я не нашёл. Есть программа обучения финансовой грамотности, но она располагается по адресу finprosto.ru. Есть Озон, но нет Лабиринта. Вернее, Лабиринт есть, но вместо классического адреса магазина прописан адрес «зеркала» labirint-shop, с которого происходит переадресация на основной сайт. То есть на него всё равно не попадёшь из-под школьного фильтра.

Та же история с вики-учебником. В списке указан сайт uchebniki.ru. Но нет по этому адресу никакого вики-учебника: оттуда читателя переносят на совсем другой сайт. Не прописанный в школьном списке.

Зато в упомянутом списке есть куча совсем странных сайтов. Например, сайт писателя Зорича. О существовании такого писателя я узнал впервые. Но его почему-то рекомендуют к использованию в школе. С другой стороны, сюда почему-то не попал сайт Всероссийских олимпиад olimpiada.ru. Как нет в нём многих хороших образовательных проектов, конкурсов и пр.

Печальная иконка YouTube, появляющаяся, когда какое-нибудь видео оказывается удалено или заблокировано.

Источник: Википедия

В общем, странная история.

У меня сложилось ощущение, что этот список мог бы стать основой очень неплохого каталога — аннотированного, с указателями и поиском. Но вот так, в виде «белого» списка он абсолютно бесполезен. Более того, с интернетом, представленном в таком виде, совершенно невозможно и бессмысленно работать. Случайно вырванные куски интернета, которые нам предлагается подсунуть школьникам вместо логически связанной всемирной сети. В нём ничего невозможно найти.

Это — Интернет эпохи до Yahoo (не Google, а именно Yahoo, если кто ещё помнит, что именно Yahoo сделала в 1994 году первую попытку каталогизации ресурсов Интернет). Это был ещё не Интернет как единое пространство. Это был набор сайтов, информацию с которого можно было «скачать», если вы знали адрес.

И вот эта поделка уровня 1994 года нашим «продвинутым» детям предлагается вместо Интернета!

Нашим детям, у которых в карманах лежит гаджет со свободным и неподконтрольным доступом к сети? И вы в самом деле думаете, что дети будут следовать вашим «идиотским» инструкциям?

Наивно думать, что в своих интернет-похождениях дети будут следовать «одной партитуре».

Источник: travelnews.cc

Процитирую ещё раз работу Дианы Королёвой:

Большинство подростков (70%) отметили, что пользуются во время уроков (пар) мобильными телефонами или другими гаджетами, если им нужно найти какую-то информацию по учёбе (помимо тех случаев, когда это просит сделать учитель). Четверть респондентов ответили отрицательно, менее 5% затруднились ответить.

В то же время, об использовании мобильного телефона или другого гаджета во время уроков не по учёбе (например, для игр, просмотра информации в социальных сетях, прослушивания музыки и т.д.) также заявили 70% респондентов, при этом ответили «да, использую, но только на некоторых уроках» 28% опрошенных, «да, использую почти на всех уроках» 8%, «очень редко использую» 34% подростков. Ответ «нет, никогда не использую» выбрали 27% респондентов.

То есть, закрывая одну дверь, мы не можем не понимать, что эта дверь — вовсе не единственная. И тот, кто захочет найти грязь, найдёт её совершенно точно.

Поэтому важнее не запрещать (что тоже нужно делать в том случае, если нарушается закон), а воспитывать, просвещать и помогать. Справедливости ради стоит заметить, что у нас есть несколько очень интересных проектов, именно помогающих подростку не попасть в сети злоумышленников. Например, замечательный проект Фонда развития интернет «Линия помощи «Дети онлайн».

Кстати, сам этот Фонд известен тем, что провёл несколько масштабных исследований поведения подростков в Сети. Вот, к примеру, цитата из исследования «Моя безопасная сеть 2009-2010»:

Анализируя все типы пользователей по оценке степени опасности интернет-среды, мы получили чёткую закономерность: чем интенсивнее подростки пользуются интернетом, тем менее чувствительны они к угрозам, исходящим из сети. С одной стороны, чем привычнее, понятнее и доступнее интернет, тем менее значимы факторы новизны и неизвестности, которые определяют чувство страха и опасности.

Подросток уверен, что всегда может сам выбрать, чем, где и как заниматься, с кем общаться, что искать и что делать, а когда что-то не нравится — просто сменить деятельность или выключить компьютер. В результате возникает ощущение полного контроля и владения ситуацией, что удовлетворяет потребность в безопасности — одну из базовых в системе потребностей человека.

В то же время в онлайне всё меняется гораздо стремительнее, чем в реальной жизни. Полный контроль и владение ситуацией в сети — всего лишь иллюзия. Самоуверенность, неосторожность и беспечность подростков повышают риск их попадания в неприятные ситуации.

Как же важно, чтобы в этот момент рядом с подростком оказался взрослый, готовый помочь и подсказать. Потому что колючий и стремящийся быть самостоятельным тинейджер не придёт сам за помощью. И будет только ещё больше запутываться в тенетах, в которые мы загоняем его нашими запретами.

Есть такая старая восточная притча. Её часто приписывают Конфуцию, но я впервые прочитал её в изложении Леонида Соловьева в повести о Ходже Насреддине:

_________________________________

«...Пока слуги носили дрова и разжигали костёр, Ходжа Насреддин думал о том, как бы одурачить ростовщика и взвалить на него всю вину за неудавшееся исцеление. Разные способы приходили ему в голову, но он отвергал их подряд, не признавая достойными. Костёр между тем разгорался, языки пламени, слегка колеблемые ветром, поднялись высоко, озарив багряным блеском листву виноградника.

— Разденься, Джафар, и трижды обойди вокруг костра, — сказал Ходжа Насреддин. Он всё ещё не придумал достойного способа и выигрывал время. Лицо его было озабоченным.

Родственники наблюдали в безмолвии. Ростовщик ходил вокруг костра, словно обезьяна на цепи, болтая руками, свисавшими почти до колен.

Лицо Ходжи Насреддина вдруг прояснилось. Он облегчённо вздохнул и, откинувшись, расправил плечи.

— Дайте мне одеяло! — сказал он звучным голосом. — Джафар и все остальные, подойдите ко мне!

Он выстроил родственников кольцом, а ростовщика посадил в середине на землю. Потом он обратился к ним со следующими словами:

— Сейчас я накрою Джафара этим одеялом и прочту молитву. А все вы, и Джафар в том числе, должны, закрыв глаза, повторять эту молитву за мной. И когда я сниму одеяло, Джафар будет уже исцелён. Но я должен предупредить вас об одном необычайно важном условии, и если кто-нибудь нарушит это условие, то Джафар останется неисцелённым. Слушайте внимательно и запоминайте.

Родственники молчали, готовые слушать и запоминать.

— Когда вы будете повторять за мною слова молитвы, — раздельно и громко сказал Ходжа Насреддин, — ни один из вас, ни тем более сам Джафар, не должен думать об обезьяне! Если кто-нибудь из вас начнёт думать о ней или, что ещё хуже, представлять её себе в своём воображении — с хвостом, красным задом, отвратительной мордой и жёлтыми клыками — тогда, конечно, никакого исцеления не будет и не может быть, ибо свершение благочестивого дела несовместимо с мыслями о столь гнусном существе, как обезьяна. Вы поняли меня?

— Поняли! — ответили родственники.

— Готовься, Джафар, закрой глаза! — торжественно сказал Ходжа Насреддин, накрывая ростовщика одеялом. — Теперь вы закройте глаза, — обратился он к родственникам. — И помните моё условие: не думать об обезьяне.

Он произнес нараспев первые слова молитвы:

— Мудрый аллах и всеведущий, силою священных знаков Алиф, Лам, Мим и Ра ниспошли исцеление ничтожному рабу твоему Джафару.

— Мудрый аллах и всеведущий, — вторил разноголосый хор родственников.

И вот на лице одного Ходжа Насреддин заметил тревогу и смущение; второй родственник начал кашлять, третий — путать слова, а четвёртый — трясти головой, точно бы стараясь отогнать навязчивое видение. А через минуту и сам Джафар беспокойно заворочался под одеялом: обезьяна, отвратительная и невыразимо гнусная, с длинным хвостом и жёлтыми клыками, неотступно стояла перед его умственным взором и даже дразнилась, показывая ему попеременно то язык, то круглый красный зад, то есть места наиболее неприличные для созерцания мусульманина.

Ходжа Насреддин продолжал громко читать молитву, и вдруг остановился, как бы прислушиваясь. За ним умолкли родственники, некоторые попятились. Джафар заскрипел под одеялом зубами, ибо его обезьяна начала проделывать совсем уж непристойные штуки.

— Как! — громовым голосом воскликнул Ходжа Насреддин. — О нечестивцы и богохульники! Вы нарушили мой запрет, вы осмелились, читая молитву, думать о том, о чем я запретил вам думать! — Он сорвал одеяло и напустился на ростовщика: — Зачем ты позвал меня! Теперь я понимаю, что ты не хотел исцеляться! Ты хотел унизить мою мудрость, тебя подучили мои враги! Но берегись, Джафар! Завтра же обо всём будет известно эмиру! Я расскажу ему, что ты, читая молитву, нарочно с богохульными целями все время думал об обезьяне! Берегись, Джафар, и вы все берегитесь: это вам не пройдет даром, вы знаете, какое полагается наказание за богохульство!

А так как за богохульство действительно полагалось очень тяжёлое наказание, то все родственники оцепенели от ужаса, а ростовщик начал что-то лепетать, стараясь оправдаться. Но Ходжа Насреддин не слушал; он резко повернулся и ушёл, хлопнув калиткой…».

__________________________

Вы не видите сходства между этой историей и всем, что я рассказал чуть ранее? Для меня оно очевидно. Запрещая ребёнку перочинный нож, мы заставляем его мечтать о нём. Спички становятся вожделенными, но с той лишь разницей, что никто не учит ребёнка обращаться с ними.

Но сильнее всего эта притча проявляется в истории с интернетом. Ибо можно спорить о спичках. В неумелых детских руках они действительно опасны. Но белая обезьяна интернета — она сидит наготове во всех планшетах и телефонах. Она ухмыляется и виляет своим задом в телевизоре. Она есть у папы и у мамы. И у депутатов Госдумы. Но ребенку мы говорим: «Не сметь думать о белой обезьяне!»

Вместо того, чтобы научить ребенка, как приручить эту обезьяну, заставить её работать, мы запрещаем думать о ней. «Только ни в коем случае не думайте о белой обезьяне!»

Когда я наблюдаю за нашими «запретителями», я всё время вспоминаю о Ходже Насреддине. Он, как и его современные коллеги, не был никаким исцелителем. Но ему нужно было сделать всё, чтобы показаться таковым. И он нашёл блестящий способ свалить вину за неудавшееся исцеление на других.

Мне не нравится, что всю вину мы сваливаем на детей. Я верю в детей и знаю, что они всегда смогут найти выход. Но только если рядом с ними будет взрослый, который подскажет и поможет.

Из повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

— Напрасно я её слушал, — доверчиво сказал он мне однажды. — Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх… Они должны бы меня растрогать, а я разозлился…

И ещё он признался:

— Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я ещё не умел любить.

Источник: newtonew.com




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Я пытался научиться программировать, но у меня ничего не получилось. Дважды. Это забавная история. Несколько лет назад я решил научиться программировать, чтобы стать предпринимателем. Думал, открою свою IT-фирму и, пока не накоплю денег, чтобы нанять разработчиков, буду потихоньку писать код сам. Так я встал на нелегкий путь будущего программиста. Для начала я подписался на курс. Первые два месяца все было хорошо. А потом мне отказала моя мотивация.

30.06.2016 19:00, zerotoskill.com

Как скачать материалы Coursera до того, как они исчезнут
Студенческая декларация об открытом доступе к научному знанию





 

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<font size=2>Востребованное<br>образование</font>
 

Новости
Зимняя школа Университета КГИ
Университет КГИ объявляет о наборе участников Зимней школы, которая пройдет 13-17 декабря 2016 года в подмосковном Звенигороде.
Лонгрид как диплом
Студенты журфака предложили ввести новый формат работ на Научкоре.
С Научкором познакомился МИСиС
Студентам технологического вуза тоже нравится «Востребованное образование».
Глушить мобильную связь
В школах Приморского края будут установлены блокираторы сотовой связи.
В России готовится список слабых университетов
Часть из них закроют, другие - реорганизуют, третьи - присоединят к сильным.

 

 

Мнения
Ирина Левова, Глеб Шуклин

Паралич знания

Как спасти образование и науку в России?

Сегодня в России нет баз данных научных публикаций. Более половины научных изданий даже не оцифрованы и остаются недоступны для студентов и преподавателей из других вузов, не говоря уже о простых гражданах. А в западные базы крайне редко попадают статьи российских учёных. Иногда какому-то из российских вузов выделяют средства на доступ к западной базе, что воспринимается учёными как праздник: база тут же «сливается» и далее распространяет бесплатно. За это доступ университета надолго блокируется.

Артемий Никитов, заместитель Генерального директора ФГУП "ЦАГИ"

Copy-Paste

Почему плагиат можно и нужно побеждать

В последнее время много говорится о необходимости борьбы с плагиатом в студенческих и научных работах, о катастрофическом положении дел в этом вопросе и предлагаются различные, в том числе экзотические методы борьбы.

Иван Засурский

Победить плагиат легко

Реформу образования важно начать с общедоступности учебных и квалификационных работ

Новый кабинет министров, по всей видимости, сможет начать глубокие реформы в науке и образовании, однако об их содержании пока приходится только догадываться. Тем не менее тема общедоступности учебных и квалификационных работ уже стала предметом консенсуса среди экспертов, а АСИ собирается обратиться в правительство с конкретными предложениями, которые поддержит и Сколково.

Юлия Эйдель

Эпидемия прозрачности: теперь дипломы!

Скандалы с диссергейтами покажутся вам цветочками

Новостной ажиотаж вокруг Минобрнауки этой весной впечатляет. Истории с диссергейтами перешли в плоскость медийно-судебных разбирательств с чиновниками-диссертантами, информационных атак против министра Ливанова в СМИ и блогерских вбросов. На этой неделе тема дополнилась проверкой из прокуратуры с последующим увольнениям сотрудников ВАКа и отставкой замминистра Федюкина. Но главная новость Минобранауки прошла мимо первых полос...

Константин Деревянко

Государство, бизнес, общество — социальное партнерство

В рамках реализации национальной программы поддержки и развития чтения

На недавнем съезде Российского книжного союза было сказано немало правильных слов о поддержке книгоиздательской отрасли, однако носили они по преимуществу общий характер. Попробуем разобраться в складывающейся ситуации с конкретными цифрами в руках – чтобы сделать соответствующие выводы и выдвинуть конкретные предложения.

Николай Горькавый

Олигархи — марионетки учёных

С чем ассоциируются «новые технологии»? С айподами, плазменными экранами и прочими гаджетами. Это хорошие деревья, но не лес. Кроме создания удобств и комфорта, современные технологии выполняют ещё две функции — возможно, более важные, чем первая. Сумма технологий обеспечивает социальную пластичность и права личности.

Екатерина Сальникова

Потерянные и ищущие

«Школа» и Lost завершились

На днях завершились два культовых сериала — «Школа» и Lost. Какой из них больше ассоциируется с понятием потерянного поколения, сказать трудно. Персонажи потеряны более, нежели создатели, которые тоже потеряны.

Ольга Шнырова

Раздельное обучение

Выгоды и риски

В нашей стране совместное образование было введено в мае 1918 года с целью устранить неравноправие женщин и мужчин в этой области. В 1943-м была предпринята попытка ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в семилетних и средних школах Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик, областных и краевых центров и ряда крупных промышленных центров СССР. Этот эксперимент был отменён в 1954 году.

Елена Дунаева

Буквы разные писать учат в школе?

Естественная типология родителей

Золотая середина — дело хорошее, но, как известно, на практике труднодостижимое. Поэтому родители будущих первоклассников склонны впадать в крайности. Одни исступлённо занимаются ранним развитием почти с пелёнок, другие же принципиально не желают забивать ребёнку голову до поступления в школу, где, как известно, должны научить всему…

Ян Левченко

Победить классный час

Сказка о потерянном времени и воспитании патриотизма

Школа — не университет, где иные преподаватели могут вернуться к середине сентября. В школе начинают как следует. С самого что ни на есть классного часа, либретто которого сочиняют в министерстве образования и директивно рассылают по всей стране. В этом году мне довелось ознакомиться с методическими рекомендациями по организации классного часа, посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 


Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

«Антиплагиат» и осетрина второй свежести

Константин Рудаков: «Моральный климат в среде авторов и исполнителей заимствованных диссертаций ужасный. В такой атмосфере не рождается полноценный научный труд»

«Антиплагиат» выполняет простую задачу – поиск источников заимствования в проверяемом тексте. Но вокруг системы ходят слухи и разгораются споры, её продолжают демонизировать, представляют как орудие борьбы политиков и чиновников, и даже как инструмент сексуальных домогательств преподавателей к студенткам. Писатель Михаил Лифшиц поговорил с Константином Рудаковым, чл.-корр. РАН и профессором ВМиК МГУ,стоявшим у истоков этой истории.

Игорь Федюкин: «Многие российские диссертации не выдерживают критики»

Замминистра образования о профессиональных стандартах научного сообщества и о том, почему российские ученые не стремятся участвовать в международном научном процессе

В Министерстве образования и науки Игорь Федюкин занимается научно-технической политикой, международными отношениями и вопросами подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Недавно именно вопросы аттестации приковали всеобщее внимание в связи со скандалами вокруг диссертаций новоиспеченного директора Колмогоровской школы при МГУ Андрея Андриянова, политиков Владимира Тора и Владимира Бурматова.

Тина Канделаки: «Политика и блогинг — это разные вещи»

Двойные тарифы ГИБДД и гражданское общество в Рунете

Канделаки работает на телевидении, ведёт активную деятельность в Общественной палате РФ, читает лекции о развитии интернета в РГГУ и руководит собственной продюсерской компанией. В интервью Тина рассказала, на чьей она стороне в истории с «кремлёвским червём», что стало с традициями чёрного пиара и как победить коррупцию в России.

«Необходимо отказаться от самой идеи производства винтиков для социальной машины»

Интервью с Дэвидом Грибблом, учителем с многолетним стажем, писателем, активистом свободного образования

Основные принципы свободного образования — уважение и вера в детей. Свободный выбор занятий. Равноправные отношения между детьми и взрослыми. Дети и учителя вместе несут ответственность и принимают участие во всех школьных делах.

Татьяна Клячко: «Учиться всю жизнь не роскошь, а необходимость»

О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

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