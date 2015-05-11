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наука 
Антон Шахов   понедельник, 12 сентября 2016 года, 16.00

Наука женского рода
Вклад женщин-ученых в развитиe научных исследований


Мария Складовская-Кюри, commons.wikimedia.org
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10 интересных фактов о Нобелевской премии


Три Нобелевские премии, которые получили другие




Несмотря на то, что женская эмансипация началась в начале 20 века (с движения суфражисток, выступающих за предоставление избирательных прав), до сих пор во многих областях науки заметна дискриминация по половому признаку, отодвигающая наше общество на пару веков назад. Это повод вспомнить о том, какой вклад в развитие науки внесли женщины, и поговорить об открытии структуры ДНК, появлении ядерного оружия и создании лекарства против лейкемии.

1. Мария Склодовская-Кюри и открытие новых химических элементов

Мария Кюри – это и наиболее показательный пример роли женщины в науке, и исполненная трагичности история человека, и примечательный рассказ о семейном партнерстве в научных исследованиях.

Мария родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве в семье польского учителя Владислава Склодовского. В то время в Российской Империи, куда входила и Польша, получить образование было практически невозможно, поэтому девушке пришлось поехать во Францию, где она несколько лет подрабатывала учителем-гувернером.


Впоследствии она стала первым преподавателем-женщиной в Сорбонне, а в 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны, ее назначили директором отделения фундаментальных исследований и медицинского применения радиоактивности, в котором она обучала военных медиков пользоваться тогдашними достижения рентгенологии для лечения раненых.

Мария Складовская-Кюри была дважды удостоена Нобелевской премии (по физике и по химии), совместно с мужем проводила исследования радиоактивности, в ходе которых были открыты два новых элемента – радий и полоний, названный так в честь ее родной страны.

2. Розалинд Франклин и рентгенограмма молекулы ДНК

Но есть в истории развития науки женщинами-учеными и более печальные страницы. Например, к Розалине Франклин, английскому биофизику и ученому-рентгенографу, признание пришло только после ее смерти (она умерла от рака в 1957 году). Ее коллеги - Ф. Крик, Дж. Уотсон и М. Уилкинс - получили Нобелевскую премию за исследования в области нуклеиновых кислот, куда входило и открытие структуры ДНК. Существенный вклад Розалинд в открытие был сведен к минимуму: коллеги слишком скупо отзывались о ее достижениях.

3. Лиза Мейтнер и физическая теория деления ядра

Жизнь Лизы Мейтнер во многом схожа с жизнью Марии Кюри. Также, как Мария в Сорбонне, Лиза стала первым профессором Берлинского университета. Вместе со своим мужем, Отто Ганом, она открыла первый долгоживущий изотоп протактиния и вопрос о создании трансурановых элементов.

В 1938 году из-за еврейского происхождения она была вынуждена отправиться в Швецию, где продолжила проводить эксперименты по расщеплению ядра, постоянно переписываясь с мужем. Тогда никто не мог предположить, что исследования закончатся созданием ядерного оружия.


Отто Ган описывал химическую структуру исследования, Лиза – химическую. В результате в 1944 году Отто получил Нобелевскую премию по химии за открытие ядерного распада. Многие ученые были уверены, что супруги должны были получить ее вместе. Сама Лиза писала в своих дневниковых записях о том, что она еще в 1939 году предсказывала такой исход исследования, и поэтому крайне удивлена тем, что Нобелевскую премию в итоге получил только ее муж.

В 1982 один из новых химических элементов - мейтнерий - назвали в честь Лизы Мейтнер. Возможно, так научный мир извиняется перед женщиной, считающейся прародительницей ядерного оружия (несмотря на ее пацифистские взгляды), и признает ее одним из авторов теории физического деления ядра.

4. Герта Айртон и открытие процессов каталитического обмена гликогена

Еще один пример брака, связанного наукой. В данном тандеме биохимиков именно Герта, как вспоминают друзья и близкие обоих ученых, внесла наиболее весомый вклад в открытие. Она стала первой женщиной, которая была избрана в члены Института инженеров-электриков, читала свои сочинения перед Лондонским королевским обществом, и получила медаль Хьюза [награда Лондонского королевского общества, присуждаемая за открытия в области физики – прим. ред.] «за экспериментальные исследования по электрической дуге…».

5. Ада Лавлейс и прототип компьютерного алгоритма

Изобретение этой женщины - это первая программа для вычислительной машины. Изобретатель механического компьютера Чарльз Бэббидж консультировался с Лавлейс, которая в период с 1842 по 1843 года и написала этот алгоритм. Более того, исполненная романтических представлений, она мечтала о том, как механическая машина улучшит жизнь людей, и оказалась права.

Кстати, девушка являлась дочерью того самого лорда Байрона, одного из любимых поэтов Пушкина.

6. Гертруда Элайон и лекарства от лейкемии, герпеса и малярии

Большая часть тех лекарственных препаратов, которые стали некой основой современной фармакологии, были выработаны Гертрудой Элайон в соавторстве с другими учеными. В 1988 году Гертруда Элайон получила Нобелевскую премию «За открытие важных принципов лекарственной терапии».


К слову, ее мать была русской – она иммигрировала в 14 лет из России.

7. Ф. Робштейн-Роббинс и исследования в области лечения печенью больных анемией

Женщина-ученый Робштейн-Роббинс в течение 30 лет работала с физиологом Дж. Х. Уиплом. До определенного времени она была единственным соавтором его публикаций, однако разделить Нобелевскую премию, полученную коллегой в 1934 году за вклад в физиологию и медицину, ей не удалось.

8. Изабелла Карле и создание непосредственных методов определения кристаллических структур

Если Ф. Робштейн-Роббинс была несправедливо забыта, то Изабелла Карле в истории всегда оставалась в тени своего мужа-ученого. С ним она проводила совместные исследования почти 50 лет, но так и не стала лауреатом премии Нобеля в 1985 году. Вместо нее к одному из авторов отнесли его немецкого коллегу Х.А. Хауптмана.

9. Р. Хеббард и исследования в области биохимиии зрения

В похожую ситуацию попала жена Дж. Уолда, когда она познакомилась со своим супругом. Еще до знакомства она самостоятельно проводила исследования в области биохимии зрения. Уолд работал в той же области. Когда они стали работать вместе, научный комитет приписал все ее ранние работы супругу.




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