Наука в ритме джаза

Холодное московское лето завершило яркое музыкальное событие — фестиваль Skolkovo Jazz Science. Его посетили, по оценкам организаторов, около 6000 человек.
Сцена, арт-объекты и интерактивные площадки расположились в квартале Менделеева. Программа фестиваля включала не только выступления 10 музыкальных коллективов, но и лекции, мастер-классы, а также урок в планетарии о Солнечной системе. Завершил Skolkovo Jazz Science хедлайнер фестиваля — Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.
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