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Наталья Копылова, libinform.ru   , Сегодня, 16:00

Наука в открытом доступе
Ученые за и против


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Медленная смерть университета


Культ и инфляция высшего образования




Научные статьи все чаще публикуют в открытом доступе. Одни ученые выступают за свободное распространение результатов исследований без посредничества платных журналов. Другие опасаются, что открытый доступ может привести к распространению недостоверных фактов.

Учебный год в мире российских науки и образования начался со спорной ситуации с сайтом Sci-Hub, предоставляющим бесплатный доступ к статьям из научных журналов. 5 сентября его создательница, нейрофизиолог и биолог, Александра Элбакян заблокировала доступ к порталу посетителям из России. Поводом для этого, по ее словам, стало «неадекватное, оскорбительное поведение» со стороны ученых из «либеральной оппозиции», она жаловалась на негативные комментарии в свой адрес.

Российские ученые назвали частичное закрытие ресурса демонстративным и декларативным шагом, так как сайт перестал открываться только с российских IP-адресов. Запрет легко обойти с помощью анонимайзеров и VPN. В поддержку такой версии говорит также тот факт, что уже спустя 4 дня, 9 сентября, доступ россиянам был возвращен — «по многочисленным просьбам».

Робин Гуд или Джон Сильвер в науке?

Сайт Sci-Hub был создан в сентябре 2011 г. Идея у создательницы возникла во время подготовки дипломного сочинения. Большинство источников для научного исследования были платными. В среднем доступ к тексту оценивается в 30 долл. Для написания одного научного труда таких материалов требуется несколько, что выливается в значительную сумму для молодых ученых и, тем более, студентов.

Ранее каждую статью в обход лицензионных требований приходилось качать вручную. Александра Элбакян создала агрегатор, который обеспечивает доступ к большинству необходимых материалов. По статистике, лишь 0,3% запросов пользователей сайта остаются без ответа. Система работает в два этапа. Первым делом робот по запросу ищет нужный текст в крупнейшем бесплатном репозитории научных книг и статей LibGen (Library Genesis). Этот сайт с пиратским контентом содержит 48 млн материалов. По сути, это идейный зародыш Sci-Hub, который частично решает поставленные перед порталом задачи. Разница во втором этапе. Если нужный текст не находится на LibGen, система ищет его в закрытых источниках и достает его из баз в обход платного доступа. Затем этот материал попадает в базу LibGen. То есть Sci-Hub обеспечивает бесплатный доступ к практически всем (и, пожалуй, всем важным) научным работам в мире из любой точки, где есть доступ в Интернет.

Сама Элбакян открыто называет Sci-Hub пиратским порталом. По мнению создательницы сайта, нелегальный доступ к платному контенту помогает двигать науку вперед, дает доступ к уникальным знаниям студентам и ученым, которые не в состоянии за них заплатить. Статистика сайта это подтверждает: наиболее часто к его услугам обращаются жители не самых богатых стран — Индии, Индонезии, России, Бразилии, Китая и Ирана. Элбакян даже окрестили «Робином Гудом в мире науки».

В качестве шерифа Ноттингемского выступил голландский Elsevier. Это один из крупнейших издательских домов, отвечающий за выпуск 25% всех научных статей в мире, с филиалами в Великобритании, США и других странах. Очевидно, что издательский гигант не досчитался значительной выручки из-за нелегального доступа пользователей к платным материалам. Представители Elsevier обратились в суд США с иском и 21 июня 2017 г. выиграли его. Компенсацию издателям оценили в 15 млн долл. Однако фактически американский суд не имеет никаких рычагов влияния на Элбакян, так что эти требования вряд ли будут удовлетворены.

Знания по подписке

Впрочем, сами ученые неоднократно выступали с критикой издательских домов, требующих оплату за доступ к научным статьям. Подписка на научные журналы съедает значительную часть бюджета библиотек — в среднем 65% от общего объема. Тем более, что редакции навстречу также не идут: некоторые дешевые журналы можно выкупить только комплектом с более дорогими изданиями. От услуг того же Elsevier в свое время отказались Библиотека Конгресса США и крупные университеты.

В российских библиотеках, в том числе и университетских, ситуация еще сложнее. Для сравнения бюджет Библиотеки Конгресса США в 2015 г. составил 631 млн долл. (36,5 млрд руб. по текущему курсу). Общий бюджет МГУ в 2016 г. — 21,8 млрд, ВШЭ — 4,649 млрд, СПбГУ — 10,847 млрд. Значительная часть этих денег направляется на зарплату сотрудников, при этом доля бюджетных средств на комплектование библиотек не столь велика.

В 2016 и 2017 гг. оплату подписки на иностранную научную периодику взяло на себя напрямую Министерство образования РФ. Суммарно оно обещало выделить на эти цели почти 1 млрд руб. 560 млн предназначались на 2016 г., 420 — на 2017-й. На эти деньги планировалось обеспечить доступ к как минимум 16 зарубежным иностранным ресурсам. В их числе Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis и др. Пользоваться интеллектуальными благами за счет государства должны от 25 до 100 научных организаций. Итогов такого подхода пока не подводили.

Господдержка была введена после того, как в 2015 г. один из крупнейших научных издателей Springer закрыл доступ к своим публикациям для российских НИИ. Фонд фундаментальных исследований не смог своевременно оплатить подписку за 2014 г. из-за изменения курса евро.

Откровенно говоря, и Sci-Hub для молодых ученых не так уж бесплатен. Сайт существует на пожертвования, так как деньги нужны и на его обслуживание, и на оплату работы администраторов. Эти взносы добровольны и требуют от мецената знаний о криптовалютах. Сейчас для безопасности пользователей, решивших поддержать ресурс, пожертвования принимаются только биткойнами. По оценкам за все время работы Sci-Hub на его кошельки было переведено около 175 тыс. долл. (по текущему курсу). Сумма немаленькая. Тем не менее многие ученые оплачивают услуги пиратского сайта вместо того, чтобы получить легальный доступ к материалам. Так они выражают свою поддержку системе открытого доступа.

Доступно всем

Дороговизна контента — не единственная причина, почему ученые ратуют за открытый доступ к материалам. Сложившаяся система значительно затягивает время публикации работ. Обычно исследователь предлагает свою статью престижным журналам, если те откажут, менее статусным изданиям, пока кто-нибудь не возьмет ее на свои страницы. Процесс в итоге может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

По мнению заинтересованных лиц, в век Интернета нельзя жертвовать оперативностью. Ученые в своих работах опираются на последние исследования в выбранной области. Несвоевременное появление новых данных может перечеркнуть годы работы над каким-либо вопросом. Поэтому выпуск препринтов — публикация материалов до того, как они появится в рецензируемом журнале, — стал распространенной практикой. Биологи используют хештег #ASAPbio (ASAP — так быстро, как возможно), чтобы поделиться свежими новостями с коллегами. Сейчас работает одноименный сайт, ранее для размещения подобных публикаций использовался портал www.biorxiv.org. Физики ввели практику препринтов еще в 1990-е гг.

Депонирование статьи — размещение ее в открытом доступе до или одновременно с публикацией в научном журнале — один из путей работы в системе Open Access. И если потребителям контента он приносит только плюсы, то для авторов существуют и минусы. Некоторые журналы запрещают препринты, отказывая исследователям в последующей публикации. Не все авторы готовы жертвовать потенциальным сотрудничеством с авторитетными изданиями, так как статьи помогают продвинуться по службе или получить финансирование своих исследований. Впрочем, сдвиг наметился и в этой сфере. Еще в 2016 г. журналы Science и Nature заявили, что статьи с препринтом и без него будут рассматриваться на равных условиях.

Второй вариант обеспечения открытого доступа — сотрудничество с бесплатными журналами. Сейчас их около 10% от общего количества.

Тенденции последних лет говорят о том, что масштабы Open Access будут расти. В 2012 г. появилось движение The Cost of Knowledge («Цена знаний»). Его последователи призывают не оформлять подписку на научные журналы и не публиковаться в них. К 2017 г. организацию поддержали почти 17 тыс. человек. Периодически проводится «Международная неделя открытого доступа». Но научное пиратство трансформируется в открытую науку достаточно медленно: сказывается авторитет журналов, в которых вынуждены публиковаться и те, кто поддерживает открытый доступ.

У медали, как всегда, есть и обратная сторона. Преимущество платных рецензируемых журналов в том, что вся информация проходит многоступенчатую систему проверки. Свою оценку статьям дают независимые специалисты, которые работают в смежных областях. Они заинтересованы в том, чтобы оградить коллег-читателей от фальсификации данных и ошибок в исследованиях. Критики считают, что в открытый доступ могут попадать искаженные данные. Еще один аргумент против Open Access: не вся информация должна попасть к широкому кругу читателей.

Источник: libinform.ru




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О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

Учителя возлагают большую надежду на новый школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




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