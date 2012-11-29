Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nauka_v_otkrytom_dostupe_42674"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42674_openaccess_type_59d35995a775.jpg" width=206 alt="Наука в открытом доступе" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталья Копылова, <a href=http://libinform.ru/read/articles/Nauka-v-otkrytom-dostupe-Uchenye-za-i-protiv/>libinform.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Наука в открытом доступе</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Ученые за и против</font></em></span></p><p>Научные статьи все чаще публикуют в открытом доступе. Одни ученые выступают за свободное распространение результатов исследований без посредничества платных журналов. Другие опасаются, что открытый доступ может привести к распространению недостоверных фактов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/nauka_v_otkrytom_dostupe_42674">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Научные статьи все чаще публикуют в открытом доступе. Одни ученые выступают за свободное распространение результатов исследований без посредничества платных журналов. Другие опасаются, что открытый доступ может привести к распространению недостоверных фактов.

Учебный год в мире российских науки и образования начался со спорной ситуации с сайтом Sci-Hub, предоставляющим бесплатный доступ к статьям из научных журналов. 5 сентября его создательница, нейрофизиолог и биолог, Александра Элбакян заблокировала доступ к порталу посетителям из России. Поводом для этого, по ее словам, стало «неадекватное, оскорбительное поведение» со стороны ученых из «либеральной оппозиции», она жаловалась на негативные комментарии в свой адрес.

Российские ученые назвали частичное закрытие ресурса демонстративным и декларативным шагом, так как сайт перестал открываться только с российских IP-адресов. Запрет легко обойти с помощью анонимайзеров и VPN. В поддержку такой версии говорит также тот факт, что уже спустя 4 дня, 9 сентября, доступ россиянам был возвращен — «по многочисленным просьбам».

Робин Гуд или Джон Сильвер в науке?

Сайт Sci-Hub был создан в сентябре 2011 г. Идея у создательницы возникла во время подготовки дипломного сочинения. Большинство источников для научного исследования были платными. В среднем доступ к тексту оценивается в 30 долл. Для написания одного научного труда таких материалов требуется несколько, что выливается в значительную сумму для молодых ученых и, тем более, студентов.

Ранее каждую статью в обход лицензионных требований приходилось качать вручную. Александра Элбакян создала агрегатор, который обеспечивает доступ к большинству необходимых материалов. По статистике, лишь 0,3% запросов пользователей сайта остаются без ответа. Система работает в два этапа. Первым делом робот по запросу ищет нужный текст в крупнейшем бесплатном репозитории научных книг и статей LibGen (Library Genesis). Этот сайт с пиратским контентом содержит 48 млн материалов. По сути, это идейный зародыш Sci-Hub, который частично решает поставленные перед порталом задачи. Разница во втором этапе. Если нужный текст не находится на LibGen, система ищет его в закрытых источниках и достает его из баз в обход платного доступа. Затем этот материал попадает в базу LibGen. То есть Sci-Hub обеспечивает бесплатный доступ к практически всем (и, пожалуй, всем важным) научным работам в мире из любой точки, где есть доступ в Интернет.

Сама Элбакян открыто называет Sci-Hub пиратским порталом. По мнению создательницы сайта, нелегальный доступ к платному контенту помогает двигать науку вперед, дает доступ к уникальным знаниям студентам и ученым, которые не в состоянии за них заплатить. Статистика сайта это подтверждает: наиболее часто к его услугам обращаются жители не самых богатых стран — Индии, Индонезии, России, Бразилии, Китая и Ирана. Элбакян даже окрестили «Робином Гудом в мире науки».

В качестве шерифа Ноттингемского выступил голландский Elsevier. Это один из крупнейших издательских домов, отвечающий за выпуск 25% всех научных статей в мире, с филиалами в Великобритании, США и других странах. Очевидно, что издательский гигант не досчитался значительной выручки из-за нелегального доступа пользователей к платным материалам. Представители Elsevier обратились в суд США с иском и 21 июня 2017 г. выиграли его. Компенсацию издателям оценили в 15 млн долл. Однако фактически американский суд не имеет никаких рычагов влияния на Элбакян, так что эти требования вряд ли будут удовлетворены.

Знания по подписке

Впрочем, сами ученые неоднократно выступали с критикой издательских домов, требующих оплату за доступ к научным статьям. Подписка на научные журналы съедает значительную часть бюджета библиотек — в среднем 65% от общего объема. Тем более, что редакции навстречу также не идут: некоторые дешевые журналы можно выкупить только комплектом с более дорогими изданиями. От услуг того же Elsevier в свое время отказались Библиотека Конгресса США и крупные университеты.

В российских библиотеках, в том числе и университетских, ситуация еще сложнее. Для сравнения бюджет Библиотеки Конгресса США в 2015 г. составил 631 млн долл. (36,5 млрд руб. по текущему курсу). Общий бюджет МГУ в 2016 г. — 21,8 млрд, ВШЭ — 4,649 млрд, СПбГУ — 10,847 млрд. Значительная часть этих денег направляется на зарплату сотрудников, при этом доля бюджетных средств на комплектование библиотек не столь велика.

В 2016 и 2017 гг. оплату подписки на иностранную научную периодику взяло на себя напрямую Министерство образования РФ. Суммарно оно обещало выделить на эти цели почти 1 млрд руб. 560 млн предназначались на 2016 г., 420 — на 2017-й. На эти деньги планировалось обеспечить доступ к как минимум 16 зарубежным иностранным ресурсам. В их числе Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis и др. Пользоваться интеллектуальными благами за счет государства должны от 25 до 100 научных организаций. Итогов такого подхода пока не подводили.

Господдержка была введена после того, как в 2015 г. один из крупнейших научных издателей Springer закрыл доступ к своим публикациям для российских НИИ. Фонд фундаментальных исследований не смог своевременно оплатить подписку за 2014 г. из-за изменения курса евро.

Откровенно говоря, и Sci-Hub для молодых ученых не так уж бесплатен. Сайт существует на пожертвования, так как деньги нужны и на его обслуживание, и на оплату работы администраторов. Эти взносы добровольны и требуют от мецената знаний о криптовалютах. Сейчас для безопасности пользователей, решивших поддержать ресурс, пожертвования принимаются только биткойнами. По оценкам за все время работы Sci-Hub на его кошельки было переведено около 175 тыс. долл. (по текущему курсу). Сумма немаленькая. Тем не менее многие ученые оплачивают услуги пиратского сайта вместо того, чтобы получить легальный доступ к материалам. Так они выражают свою поддержку системе открытого доступа.

Доступно всем

Дороговизна контента — не единственная причина, почему ученые ратуют за открытый доступ к материалам. Сложившаяся система значительно затягивает время публикации работ. Обычно исследователь предлагает свою статью престижным журналам, если те откажут, менее статусным изданиям, пока кто-нибудь не возьмет ее на свои страницы. Процесс в итоге может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

По мнению заинтересованных лиц, в век Интернета нельзя жертвовать оперативностью. Ученые в своих работах опираются на последние исследования в выбранной области. Несвоевременное появление новых данных может перечеркнуть годы работы над каким-либо вопросом. Поэтому выпуск препринтов — публикация материалов до того, как они появится в рецензируемом журнале, — стал распространенной практикой. Биологи используют хештег #ASAPbio (ASAP — так быстро, как возможно), чтобы поделиться свежими новостями с коллегами. Сейчас работает одноименный сайт, ранее для размещения подобных публикаций использовался портал www.biorxiv.org. Физики ввели практику препринтов еще в 1990-е гг.

Депонирование статьи — размещение ее в открытом доступе до или одновременно с публикацией в научном журнале — один из путей работы в системе Open Access. И если потребителям контента он приносит только плюсы, то для авторов существуют и минусы. Некоторые журналы запрещают препринты, отказывая исследователям в последующей публикации. Не все авторы готовы жертвовать потенциальным сотрудничеством с авторитетными изданиями, так как статьи помогают продвинуться по службе или получить финансирование своих исследований. Впрочем, сдвиг наметился и в этой сфере. Еще в 2016 г. журналы Science и Nature заявили, что статьи с препринтом и без него будут рассматриваться на равных условиях.

Второй вариант обеспечения открытого доступа — сотрудничество с бесплатными журналами. Сейчас их около 10% от общего количества.

Тенденции последних лет говорят о том, что масштабы Open Access будут расти. В 2012 г. появилось движение The Cost of Knowledge («Цена знаний»). Его последователи призывают не оформлять подписку на научные журналы и не публиковаться в них. К 2017 г. организацию поддержали почти 17 тыс. человек. Периодически проводится «Международная неделя открытого доступа». Но научное пиратство трансформируется в открытую науку достаточно медленно: сказывается авторитет журналов, в которых вынуждены публиковаться и те, кто поддерживает открытый доступ.

У медали, как всегда, есть и обратная сторона. Преимущество платных рецензируемых журналов в том, что вся информация проходит многоступенчатую систему проверки. Свою оценку статьям дают независимые специалисты, которые работают в смежных областях. Они заинтересованы в том, чтобы оградить коллег-читателей от фальсификации данных и ошибок в исследованиях. Критики считают, что в открытый доступ могут попадать искаженные данные. Еще один аргумент против Open Access: не вся информация должна попасть к широкому кругу читателей.

Источник: libinform.ru





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