Наука о вегетарианстве

Ученые сопоставили смертность между вегетарианцами и невегетарианцами, чтобы понять, дает ли вегетарианская диета преимущества в виде большей продолжительности жизни и как влияет на смертность от самых распространенных заболеваний.
Результаты масштабного долгосрочного исследования, в котором принимали участие более 60 тысяч британцев.
Исследуемых разделили на 4 группы:
1. Почти треть из них (18 431) регулярно употребляли мясо (в среднем не менее 5 раз в неделю),
2. 13 039 человек употребляли мясо реже, чем первая группа,
3. 8 516 человек употребляли рыбу, но не мясо,
4. 20 324 — вегетарианцы, включая 2 228 веганов.
Испытуемых отобрали в рамках двух других исследований между 1980 и 1994 гг, а наблюдение наблюдали за ними по 31.03.2014 г.
Забегая вперед скажем, что явного преимущества ни один подход к стилю питания не дает, различия были незначительные.
Таблица 1. Количество смертей до 90 лет в разрезе 4 групп питания и в разрезе причин смерти. (красным цветом выделены наиболее высокие значения по смертности, синим — самые низкие).
Колонки по порядку: 1. регулярно едят мясо, 2. едят мало мяса, 3. едят рыбу, но не мясо. 4. вегетарианцы и веганы.
Источник: Дмитрий Пикуль
Из таблицы видно, что любители рыбы меньше всего страдают от рака в целом, а вегетарианцы — заметно меньше остальных страдают от рака поджелудочной железы (pancreas) и лимфомы. При этом у тех же вегетарианцев в среднем незначительно выше уровень заболеваний колоректальным раком, по сравнению с приверженцами других типов питания.
Остальные причины с помощью словаря и смекалки можно с легкостью вытащить из таблицы самостоятельно. Однако, если посмотреть на последнюю итоговую строку — то можно увидеть, что по совокупности причин смерти — ни один из стилей питания не дает заметного преимущества.
А в этой таблице исследователи решили разделить веганов и вегетарианцев (различия и гид по питанию вегетарианцев читайте в тексте «Как вегетарианцу вырастить мышцы«).
Таблица 2. Количество смертей до 90 лет в разрезе 5 групп питания и в разрезе причин смерти. (красным цветом выделены наиболее высокие значения по смертности, синим — самые низкие).
Колонки по порядку: 1. регулярно едят мясо, 2. едят мало мяса, 3. едят рыбу, но не мясо. 4. вегетарианцы и 5. веганы.
Источник: Дмитрий Пикуль
Как видно из этой таблицы веганы (но не вегетарианцы) в целом более подвержены смертельным заболеваниям: у них выше шанс заполучить рак, заметно выше уровень смерти от заболеваний сосудов мозга, респираторной системы и в целом смертность слегка выше, чем у приверженцев остальных типов питания.
Полный текст исследования.
Источник: zozhnik.ru
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