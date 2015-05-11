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zozhnik.ru   суббота, 1 октября 2016 года, 18.00

Наука о пользе тайцзи
Китайская оздоровительная гимнастика


Самый успешный и богатый китайский бизнесмен Джек Ма тоже занимается тайцзи. Кстати, говорят этим диковинным (для России) занятием в Китае занимается больше людей, чем все население России.
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Мы делали интервью с ведущим мастером тайцзи в России Владимиром Сидоровым, писали о важности расслабления, а не напряжения и публиковали несколько историй из цикла «Возраст счастья». Теперь настала пора раскрыть научные данные — о доказанной наукой пользе тайцзи для здоровья и долголетия.

Тайцзи (по английски — taichi) - очень популярная оздоровительная гимнастика (с элементами боевого искусства) в Китае. Китайцы практикуют тайцзи в огромных количествах просто в парках, дома, да в общем везде. Для них это примерно как бег для американцев или походы в фитнес-залы для россиян.

Даже главный китайский предприниматель Джек Ма и тот практикует тайзци и рассказывает, как применяет эту философию в бизнесе и жизни:

5 направлений работы в тайцзи

Для начала следует дать понять, что же такое тайцзи. Вот чем занимаются во время тренировок по тайцзи - из интервью с 6-кратным чемпионом России, 3-кратным чемпионом Европы, основателем школы хуьюань тайцзи «Облачный мост» Владимира Сидорова:

1. Восточные практики занимаются покоем – это первое направление нашей работы. По сути, первая практика очень медитативная – это погружение в покой, так называемое «стояние столбом». При длительном покое у человека развивается глубокий контакт с самим собой, со своим телом.

2. Второе направление – это то, что касается выстраивания растяжения позвоночника. С возрастом способность к натяжению у человека снижается. Отсутствие натяжения ассоциируется с возрастными изменениями в человеке. В тайцзи есть китайские мастера, которые сохраняют искусство натяжения позвоночника в течение всей жизни. Их рост не уменьшается с годами, за счет этого они сохраняют до девятого десятка полноценный набор набор физических качеств. Дедушке 85 лет, но он физически крепче юношей: на татами ты его не можешь с места столкнуть, а он тебя может.

3. Третье направление работы: это контактность, выработка сверхчувствительности к человеку, работа в парах. Какую-то параллель можно увидеть с эмоциональным интеллектом, насколько ты можешь движению человека сопереживать, в него встраиваться, прилипать-следовать, захватывать-ударять.

4. Четвертое направление: это туйшоу, «толкающие руки». Это соревнования по выведению из равновесия соперника: удары, захваты за одежду, атаки в ноги, болевые приемы — все запрещено, можно только выводить из равновесия. Кто тебя сталкивает — встает на эту линию, его пытаются сталкивать.

Владимир Сидоров в категории до 90 кг, туйшоу:

5. Пятое направление - это, в основном, таолу, или формы. Таолу — это комплексы упражнений, которые выполняются в определенной последовательности. По сути — пятый раздел того, чем мы также занимаемся. Все движения, из которых состоит форма, – это боевые техники.

Вот так выглядит комплекс хуньюань тайцзи 24 формы в исполнении Владимира Сидорова:

Мощное влияние тайцзи на долголетие и здоровье лишь только в последние годы привлекло внимание ученых, которые начали проверять и измерять эффекты этих практик на здоровье.

В 2011 году анализ учеными медицинских баз данных (1) показали положительный эффект тайцзи при гипертонии, артритах, психологических заболеваниях, значительно уменьшает количество падений в пожилом возрасте и в целом значительно улучшает общий уровень здоровья в пожилом возрасте.

В 2015 британский журнал Sport Medicine опубликовал научную статью (2) о положительном влиянии занятий тайзци при заболеваниях сердца, артритах, хронической обструктивной болезни легких и рекомендуется учеными в том числе при раке.

Еще одно любопытное исследование (3) провели в University of California — в ходе ряда исследований ученые проверяли влияние тайцзи на уменьшение воспалительных процессов у выживших после рака груди. В итоге исследование показало уменьшение количества основных маркеров воспаления после 3 месяцев занятий (3 раза в неделю по 2 часа).

Исследование (4), опубликованное в New England Journal of Medicine (NEJM) показало, что пациенты с болезнью Паркинсона значительно улучшали походку, осанку и меньше падали.

Еще одно исследование (5) использования практики тайцзи среди хронических «сердечников» показало значительное улучшение качества жизни и сна.

У больных сахарным диабетом 2 типа согласно исследованию (6) практика тайцзи помогает улучшить уровни сахара в крови и улучшить отклик иммунной системы.

Тайцзи против депрессии

Данные еще одного исследования (7) опубликованного в American Journal of Geriatric Psychiatry показывают, что еженедельные занятия тайцзи вместе со стандартным лечением депрессии помогают избавиться от симптомов депрессии.

В другом исследовании о положительном влиянии тайзци на больных депрессией принимало участие 112 больных старше 60 лет. Людей разделили случайным образом на 2 группы: одна раз в неделю слушала 2-часовую лекцию о ЗОЖ, вторая — еженедельные 2-часовые практики тайцзи. Плюс к этому обе группы получали медикаментозную помощь в борьбе с депрессией. В результате 10-недельного эксперимента 94% участников, занимавшиеся тайцзи, получили оценку 10 и меньше по Hamilton Rating Scale for Depression (тест на депрессию, в котором превышение 10 означает официальный диагноз «депрессия»). Среди тех, кто не занимался такого же уровня добились только 77% участников.

Тайцзи — гимнастика для здоровья и долголетия

Имеются также свидетельства влияния тайцзи на общее состояние иммунитета, долголетие, положительное влияние на сон. Официальная наука пока только начинает изучать тайцзи и применение этих практик для помощи больным, а главное всем кто хочет не болеть.

К сожалению, занятия тайцзи невозможно освоить по Youtube без прямой передачи от мастера, да и качество занятий и их влияние также зависит от уровня мастера, а потому применение этих практик сильно затруднено, если вы находитесь не в Китае.

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Источник: zozhnik.ru




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Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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