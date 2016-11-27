Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 8 мая 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nauchnyj_mir_dvizhetsya_v_storonu_otkrytogo_dostupa_41909"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41909_590f11b98b8a870e2529f80.jpg" width=206 alt="«Научный мир движется в сторону открытого доступа»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Holly Else</b></span> <span style="font-size: large;">«Научный мир движется в сторону открытого доступа»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Голландские ученые отказались от доступа к журналам Oxford University Press</font></em></span></p><p>Как пишет <a href=https://www.timeshighereducation.com/news/dutch-lose-access-oup-journals-subscription-standoff>timeshighereducation.com</a>, после 18 месяцев переговоров ученые, работающие в голландских университетах, остались без доступа к престижным научным журналам издательства Oxford University Press. Яап Уинтер (Jaap Winter), возглавляющий переговоры от имени Ассоциации университетов Нидерландов (VSNU), отметил, что издательство объявило о своем намерении повысить стоимость подписки – но не стоит забывать, что научный мир движется в сторону открытого доступа «с ними или без них». Со своей стороны, представители издательства заявили о своем сожалении касательно того, что сторонам не удалось договориться. <a href="http://www.chaskor.ru/article/nauchnyj_mir_dvizhetsya_v_storonu_otkrytogo_dostupa_41909">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как пишет timeshighereducation.com, после 18 месяцев переговоров ученые, работающие в голландских университетах, остались без доступа к престижным научным журналам издательства Oxford University Press. Яап Уинтер (Jaap Winter), возглавляющий переговоры от имени Ассоциации университетов Нидерландов (VSNU), отметил, что издательство объявило о своем намерении повысить стоимость подписки – но не стоит забывать, что научный мир движется в сторону открытого доступа «с ними или без них». Со своей стороны, представители издательства заявили о своем сожалении касательно того, что сторонам не удалось договориться.

Напомним, Ассоциация университетов Нидерландов, которая занимается заключением соглашений о стоимости подписки к научным журналам от лица всех голландских университетов, поставила своей целью добиться 100% открытого доступа уже к 2020 году. Некоторое время назад Ассоциация одержала победу в переговорах с Elsevier, которые также касались перехода на открытый доступ и длились целый год. Крупный издатель научной литературы Elsevier пошел на уступки только после того, как переговоры зашли в тупик, в результате чего ученые остались без доступа к престижным журналам этого издательства.

В нынешнем споре издательство Oxford University Press отказалось сделать Ассоциации университетов Нидерландов «доступное предложение, которое бы способствовало переходу на открытый доступ». В результате Ассоциация отказалась продлевать подписку на научные журналы Oxford University Press и с 1 мая голландские ученые остались без доступа к их статьям. Это означает, что теперь им придется пользоваться альтернативными ресурсами или обращаться напрямую к авторам, с просьбой выслать рукопись.

Профессор Уинтер, который также является президентом исполнительного совета Амстердамского свободного университета, отметил, что «Издательство Oxford University Press несколько раз предлагало очень сложные условия соглашения, которые были не особенно эффективны. Все они подразумевали повышение стоимости подписки. Ни одно из предложений не соответствовало нашей цели достичь контрактов, способствующих открытому доступу, с сохранением объемов оплаты и потенциальным ростом в 2-3%».

Уинтер отметил, что в настоящий момент Ассоциация университетов Нидерландов не заинтересована продолжать переговоры с Oxford University Press, если только они не готовы предложить «существенно новые условия». «Издатели и Oxford University Press должны понять, что научный мир движется в сторону открытого доступа – с ними или без них», – добавил Уинтер.

Пресс-секретарь Oxford University Press прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы не можем разглашать детали переговоров с конкретным клиентом, но мы, конечно, разочарованы тем, что нам не удалось прийти к соглашению с Ассоциацией университетов Нидерландов о предоставлении им доступа к нашим научным журналам. Издательство Oxford University Press поддерживает модель открытого доступа и надеется найти наиболее подходящие условия для пользователей по всему миру. «Мы продолжим поиск возможного варианта, который бы устроил обе стороны».

Источник: nooregistry.ru





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