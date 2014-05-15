Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/natsiya_dolzhnikov_42580"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42580_23656685.jpg" width=206 alt="Нация должников" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Тенгиз Аблотия</b></span> <span style="font-size: large;">Нация должников</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Полное отсутствие финансовой культуры и инфантилизм при взятии кредитов</font></em></span></p><p>Как оказалось, в странах бывшего Союза, включая южнокавказские республики, в последнее время все более актуальной становится, казалось бы, второстепенная проблема — растущая задолженность населения. Именно населения, а не отдельных несознательных граждан. В таких случаях обычно принято во всем ругать банки, упрекать их за высокие процентные ставки, называть их живодерами. Возможно, для всего этого оснований предостаточно, однако простая статистика показывает — хорошо, если бы во всем виноваты были банки… В реальности ситуация намного хуже — большинство невозвратных долгов, чреватых тяжкими последствиями — это ростовщики, никем не контролируемые онлайн-кредитные организации, и ломбарды. <a href="http://www.chaskor.ru/article/natsiya_dolzhnikov_42580">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как оказалось, в странах бывшего Союза, включая южнокавказские республики, в последнее время все более актуальной становится, казалось бы, второстепенная проблема — растущая задолженность населения. Именно населения, а не отдельных несознательных граждан. В таких случаях обычно принято во всем ругать банки, упрекать их за высокие процентные ставки, называть их живодерами. Возможно, для всего этого оснований предостаточно, однако простая статистика показывает — хорошо, если бы во всем виноваты были банки… В реальности ситуация намного хуже — большинство невозвратных долгов, чреватых тяжкими последствиями — это ростовщики, никем не контролируемые онлайн-кредитные организации, и ломбарды.

Не верьте — сказочных процентов не бывает!

Конечно, в наше время никого в мире не удивить большими долгами — например, в Европе и Америке наличие долгов и их постоянная, многолетняя выплата — это абсолютная норма жизни, примерно такая же, как оплата коммунальных услуг. Однако цивилизованные финансовые институты и низкопроцентные кредиты в условиях стабильного заработка — это одно дело, а непомерные долги, которые в конечном итоге разрастаются на сотни процентов — совершенно другое. Огромное долговое бремя разрушает наши страны — сотни, тысячи человек ежедневно выплачивают проценты по кредитам на последние деньги, теряют недвижимость, остаются на улице ни с чем.

Это проблема вовсе не финансовая, а уже социальная — на каком-то этапе массовая задолженность перестает быть головной болью простых граждан и становится вызовом для всей страны. В этой ситуации очень велик соблазн считать причиной всех бед банки, микрофинансовые и онлайн-кредитные компании, и уж тем более частных ростовщиков и владельцев ломбардов.

В каком-то смысле так оно и есть, чего уж тут кривить душой — невозможно не относиться резко негативно к частному лицу или организации, которая выдает кредиты под 10-15% в месяц. Об этом еще классики в начале позапрошлого века писали. Иначе как живодерством это назвать невозможно. Но и в начале ХIX и нынешнего XXI действовал один и тот же механизм — соблазн. Справедливости ради надо заметить, что искусство соблазна нынче стало целым искусством.

Нас соблазняют, на наши мобильные телефоны день и ночь поступают предложения о кредите один выгодней другого, неизвестные искусители денно и нощно соблазняют прямо-таки сказочными условиями кредита. С цифрами в руках сладкоголосые девицы заверяют, что нет никакой опасности в том, если вы залезете в долги.

Ну, подумаешь, какие-то там 7-8% в месяц, кто об этом будет беспокоиться? Одним словом, вам подсовывают обыкновенную конфетку в блестящей обертке. Все это понятно, и те, кто вам ее предлагал, достойны всяческого порицания. Но…

Где в это время были вы сами? Ведь даже самые-самые финансовые живодеры никого не заставляют брать кредиты под драконовские проценты, и всегда есть возможность от них отмахнуться и пойти дальше своим путем. Увы, это палка о двух концах. Жадность и ненасытность кредиторов растет в десятикратном размере благодаря наивности и полному отсутствию рационального мышления у большинства заемщиков.

Когда на кону жизнь

Это не ростовщики, ломбарды и онлайн-кредиторы тянут нас в болото вечных долгов — это мы сами добровольно в него прыгаем. Закрыв глаза и с удовольствием выключив мозги. И это несмотря на то, что нас неоднократно предупреждали о неблагоприятной финансовой ситуации.

Ведь как эта система работает? Первое, куда идет человек, желая получить кредит, — это банк. Там — цивилизованно, аккуратно, вычищенные полы, сотрудницы в униформе, сверкают мониторы компьютеров, словом, все выглядит так, чтоб показать — вы находитесь не где попало, а в серьезном современном заведении, которое даст фору своим западным собратьям. И уже дает!

Время от времени банки не дают кредиты — не дают потому, что умные. Они наше финансовое состояние могут оценить лучше нас самих. Не получив деньги в банках, наши соотечественники не успокаиваются и увлеченно кидаются в микрофинансовые организации, а оттуда в случае отказа только два пути — либо к онлайн-кредиторам, либо к ростовщикам. И вот это-то в большинстве случаев и есть кабала — чистейшая, многократно описанная со времен Гобсека и живучая как никто.

При том, что отказ со стороны банка — это как бы сигнал свыше: «Ну не лезь на рожон, видишь, банки тебе денег не дают, может так-то лучше?» Но нет, мы ведь потому и советские до сих пор, что на чужих ошибках учиться не желаем и не умеем — только на своих собственных, да и то, лишь когда не только шея сломана, но и все остальное.

Ну хорошо, ладно, если б люди брали такие бандитские кредиты или закладывали в ломбарды имущество на сотни, а иногда и тысячи долларов, скажем, ради лечения. У кого бы повернулся язык упрекнуть их за это?

Когда на кону жизнь — своя или близкого человека, — о таком далеком будущем, как возврат долгов, не думаешь. Но так уж ли все, кто берет долги под умопомрачительные проценты, — непременно либо сами больны, либо их дети нуждаются в лечении? Если бы… На самом деле иногда можно потерять дар речи, когда видишь, как спокойно и безмятежно люди берут, не понятно зачем, в долг суммы, которые страшно даже произнести вслух.

Есть такой старый-престарый советский афоризм: «Долг — это, когда берешь чужое и временно, а возвращаешь свое — и навсегда».

Похоже, что многие наши сограждане знакомы только с первой ее частью, а о второй — вообще не думают, пока не приходит час расплаты. Они берут долги так, будто эти деньги — щедрый подарок от неизвестного благодетеля, а не долг под 200% в год. А для чего берут — это вообще отдельная тема.

Тут не нужно особой статистики — мы все живем в обществе, у нас есть соседи, родственники, друзья, и подавляющее большинство из них обязательно кому-то должны, и в большинстве случаев эти долги не были вызваны жизненной необходимостью. Покупка какой-нибудь дорогой вещи, туристическая поездка, заполнение финансовой бреши, появившейся в результате абсолютного неумения считать деньги и тратить столько, сколько зарабатываешь, — вот лишь небольшая часть причин, по которым люди идут в кабалу.

А сколько автомобилей куплено на занятые деньги, а сколько долгов угрохано в какие-то непонятные бизнес-идеи, когда люди закладывают целые квартиры, чтоб чего-то купить, продать, а потом кинуть своего партнера — если он не кинет раньше… А еще замечательная практика, благодаря которой один должник тянет с собой на дно еще как минимум одного — это брать в долг под чью-либо гарантию. Это вообще мечта идиота — взял долг, за который официально ответственен кто-то другой, деньги потратил, а платить — не обязательно. Гарант — платит. Ему-то деваться некуда. Знаю случаи, когда гаранты годами выплачивают чужие долги, просто так, ни за что ни про что. Трудно поверить, но это так.

Спасайтесь — кто как может!

Люди часто предпочитают настолько оторваться от реальности, не представляя себе даже, что подставляются — капитально и добровольно под топор. А сколько денег ушло в черную дыру благодаря онлайн-азартным играм, которые создали государствам практически неразрешимую проблему — всего каких-то 5 лет назад проблему казино можно было решить их закрытием, а сегодня — никого не интересует реальное казино — все до последней нитки вполне можно проиграть, не выходя из дома.

И после того, как закончатся свои деньги, спокойно брать кредиты под 200% в год. Совершенно очевидно, что государство должно бороться с этой заразой, в том числе и силовыми методами, но при этом надо понимать, что репрессивные меры, конечно, дадут результат, но проблему не решат.

В конце концов, если человек полон желания съездить в отпуск и ради этого взять кредит на совершенно бандитских условиях или сдать в ломбард бабушкино золото, он всегда найдет, как и где это сделать. Данная проблема имеет решение только с другого конца — невозможно решить проблему спроса и предложения только ограничением предложения. Главная беда — это не предложение, которое всегда было, есть и будет.

Спрос — вот наша главная головная боль. Полное отсутствие финансовой культуры, инфантилизм при взятии кредитов, когда, имея ноль финансовых запасов, люди с детской непосредственностью берут в долг по нескольку тысяч долларов. Перед нашими правительствами стоит куда более сложная и фундаментальная задача — поменять мозги населения. Дабы они, наконец, поняли: кончилось советское время и его порядки. Мы живем в соответствии с законами дикого капитализма, который нам грезился таким, каким мы видели разве что в кино. Пора жить по старому, доброму правилу: спасение утопающих — дело самих утопающих.

Источник: inosmi.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: