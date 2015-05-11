Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 4 октября 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/natsisty_na_skame_podsudimyh_40997"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_40997_16626783_30.jpg" width=206 alt="Нацисты на скамье подсудимых" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-70-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D1%8E%</b></span> <span style="font-size: large;">Нацисты на скамье подсудимых</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">70 лет итогам Нюрнбергского процесса</font></em></span></p><p>В октябре 1946 года были вынесены приговоры в рамках первого в истории судебного процесса над руководителями преступного государства. Кто оказался на скамье подсудимых и в чем их обвиняли? <a href="http://www.chaskor.ru/article/natsisty_na_skame_podsudimyh_40997">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В октябре 1946 года были вынесены приговоры в рамках первого в истории судебного процесса над руководителями преступного государства. Кто оказался на скамье подсудимых и в чем их обвиняли?

20 ноября 1945 года началась работа первого Нюрнбергского процесса. На скамье подсудимых сидели главные нацистские преступники. Еще до окончания Второй мировой войны союзники по антигитлеровской коалиции пришли к единому мнению, что верхушку преступного режима "третьего рейха" должен судить международный трибунал. Впервые в истории высокопоставленные политики и военные были лично привлечены к ответственности за разжигание войны и преступления против человечности.

Город нацистских съездов

Гитлер, Гиммлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством в последние дни войны. Герман Геринг (Hermann Göring), который занимал пост министра авиации и какое-то время считался вторым человеком в нацистской Германии, был схвачен американскими солдатами в Австрии при попытке бежать вместе с семьей. С собой он хотел вывезти также свое имущество, размещенное на 17 грузовиках.

На Нюрнбергском процессе Геринг был самым высокопоставленным представителем гитлеровского режима. В Нюрнберге судили 24 человек. На скамье подсудимых были, в частности, заместитель Гитлера по НСДАП Рудольф Гесс (Rudolf Hess), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (Joachim von Ribbentrop), командующий сухопутными войсками "рейха", маршал Вильгельм Кейтель (Wilhelm Keitel), глава службы безопасности "рейха" Эрнст Кальтенбруннер (Ernst Kaltenbrunner), рейхсминистр "Восточных территорий", один из главных идеологов национал-социализма Альфред Розенберг (Alfred Rosenberg), бывший генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк (Hans Frank), в списке преступлений которого - истребление евреев, убийство польских политиков и представителей интеллигенции, принуждение поляков к работе на немецких военных предприятиях.

Место проведения процесса - Дворец правосудия в Нюрнберге - было выбрано не случайно. Именно здесь регулярно проходили съезды нацистской партии. И хотя большая часть города лежала после войны в развалинах, дворец пережил бомбардировки практически без потерь.

Лишь отсутствие стекол в окнах и незначительные повреждения в кровле напоминали о недавних авианалетах. Важную роль сыграл и тот факт, что Дворец правосудия был соединен подземным ходом с тюрьмой, в которой содержались обвиняемые. Кроме того, в этом огромном здании можно было разместить сразу весь штат Международного трибунала - около 1000 человек. Западным союзникам стоило немалых усилий уговорить советскую сторону провести процесс на подконтрольной американцам территории.

Четыре пункта обвинения

Обвинение состояло из четырех пунктов. Первые два: заговор с целью совершения преступлений против мира; подготовка и развязывание захватнической войны. Адвокаты обвиняемых заявляли, в частности, что процесс не имеет законных оснований, поскольку он опирается на нормативные акты, разработанные после совершения вменяемых подзащитным действий. Председатель военного трибунала, британец Джеффри Лоуренс отклонил этот довод, указав на то, что Германия до войны подписала международные соглашения, обязывавшие разрешать конфликты мирным путем.

Третий пункт обвинения: военные преступления, а также нарушение международно-правовых норм ведения войны.

Четвертый пункт: преступления против человечности. Обвинению потребовалось 72 дня, чтобы представить все доказательства вины подсудимых. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Право голоса получили также защитники и сами обвиняемые. Все заявили о своей полной невиновности.

Обвинители со стороны Франции и Советского Союза потребовали смертной казни для всех подсудимых, британцы рекомендовали также применить наказание в виде лишения свободы. Американцы сначала не высказались однозначно по этому вопросу. Приговор был оглашен 30 сентября и 1 октября 1946 года. 12 подсудимых, включая находившегося "в бегах" Мартина Бормана (Martin Bohrmann), были приговорены к смертной казни, 7 - к лишению свободы на длительный срок, а трое оправданы. Один обвиняемый покончил с собой до начала суда, еще один был признан неизлечимо больным. За несколько часов до приведения приговора в исполнение 15 октября 1946 года отравился Геринг.

Те, кого приговорили к лишению свободы, отбывали наказание в тюрьме Шпандау в Берлине. После смерти последнего из них, Рудольфа Гесса, здание тюрьмы взорвали. Теперь на этом месте супермаркет и автостоянка.

А в здании Дворца правосудия открыт музей истории Нюрнбергского процесса, и зал №600, где проходили заседания, стал частью его экспозиции.

Источник: dw.com





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