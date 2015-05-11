Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nastoyashchaya_shvedskaya_semya_42530"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42530_24043364.jpg" width=206 alt="Настоящая шведская семья" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Оса Пассаниси (Åsa Passanisi)</b></span> <span style="font-size: large;">Настоящая шведская семья</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Кто такие полиаморы и почему они создают полигамные семьи</font></em></span></p><p>Магнус влюблен в Альму, которая замужем. Также он влюблен в Йенни, которая состоит в нескольких других отношениях. Каждая неделя делится на «дни Йенни» и «дни Альмы», но сегодня они ужинают вместе, втроем. Женщины утверждают, что совсем не ревнуют и рады друг за друга. А эксперт комментирует, что традиционная модель отношений между людьми разрушается, уступая место полиамории. <a href="http://www.chaskor.ru/article/nastoyashchaya_shvedskaya_semya_42530">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Магнус влюблен в Альму, которая замужем. Также он влюблен в Йенни, которая состоит в нескольких других отношениях. Каждая неделя делится на «дни Йенни» и «дни Альмы», но сегодня они ужинают вместе, втроем. Женщины утверждают, что совсем не ревнуют и рады друг за друга. А эксперт комментирует, что традиционная модель отношений между людьми разрушается, уступая место полиамории.

Магнус влюблен в Альму, которая замужем. Также он влюблен в Йенни, которая состоит в нескольких других отношениях.

«Я порадовалась за Магнуса, когда он рассказал, что влюбился в Йенни», — говорит Альма.

Сегодня вторник, и по расписанию это «день Йенни». Но именно в этот вечер Альма тоже пришла к Магнусу в гости.

Женщины сидят на диване и болтают, в то время как Магнус готовит на кухне омлет.

То, что он влюбился в Йенни недавно, сильно заметно. Он постоянно смотрит на нее и, когда мы садимся за еду, берет ее за руку. Альме, которая вместе с Магнусом уже шесть лет, это не кажется странным.

«У меня ведь тоже есть другие отношения, и я знаю, каково это — быть влюбленной сразу в несколько человек, так что то, что у Магнуса точно так же, я считаю прекрасным».

Сама Альма замужем за другим мужчиной, с которым живет пять дней в неделю. Оставшиеся дни принадлежат им с Магнусом, тогда она живет у него.

Магнуса такое положение дел устраивает, у него есть и время на себя, и время, которое он может провести со своей дочерью, а также со своими партнерами. Но он не всегда был полиамором.

«Раньше я жил моногамно, но сейчас уже не смог бы к этому вернуться. По мне, моногамные отношения — очень ограниченные, ведь они подразумевают, что ты отдаешь свое счастье в руки другого человека и имеешь какие-то невысказанные ожидания в адрес партнера».

«„Мы" становится чем-то вроде положения по умолчанию, и мне трудно себя с этим соотнести», — говорит он.

Влюблялась в нескольких — одновременно

Йенни, которая прежде жила в моногамных отношениях, говорит, что она, сколько себя помнит, знала, что на самом деле она — полиамор.

«Еще маленькой я могла влюбляться в нескольких людей сразу, но многие годы я это в себе подавляла, так как, согласно нормам, люди должны жить по двое».

После развода она решила поступать иначе — так, как для нее было более естественно. Сейчас у нее несколько партнеров, но с Магнусом, с которым она начала отношения шесть месяцев назад, она встречается наиболее регулярно.

«Мы видимся каждый вторник и чаще всего по субботам. Если мне одиноко, когда он с Альмой, я должна с этим справляться. Мое время — это моя проблема, а не его», — говорит она.

Я спрашиваю Магнуса, как он воспринимает свои отношения: отличается ли то, что он испытывает к Альме, от того, что он испытывает к Йенни. Он активно кивает.

«Да, ведь Альма и Йенни — два разных человека, конечно, наши отношения выглядят по-разному. С Йенни мы много говорим о работе, а с Альмой мы часто подолгу разговариваем об отношениях и разных других явлениях жизни. Например, когда я начал встречаться с Йенни, мы с Альмой много говорили о том, какие сильные чувства я испытываю к Йенни».

Aftonbladet: Альма, ну а ты что об этом думала, ты не ревновала?

Альма: Нет, я ведь тоже рассказываю Магнусу, если у меня в других отношениях случается что-то очень хорошее или, наоборот, какие-то трудности. Для нас очень важно быть открытыми и честными друг с другом, иначе все это никогда бы не работало.

Магнус тоже не чувствует ревности — напротив, он говорит, что только рад, что его партнеры занимаются сексом с кем хотят и влюбляются в кого хотят, если это делает их счастливыми. В то же время он рассказывает, что ему было «страшновато», когда Альма вышла замуж несколько лет назад:

«Я понял, что мои с Альмой отношения поменяются, ведь она купила дом и переехала дальше, чем жила до этого. Но мы хорошо справились с ситуацией и обсудили, какой минимум встреч нам нужен, чтобы отношения работали».

Обменялись кольцами

Помимо того, что Альма замужем, они с Магнусом также создали свою собственную «любовную связь». В 2013 году они пригласили каждый свою семью на церемонию в честь любви и союза, на которой они обменялись кольцами, чтобы обозначить, что они друг к другу чувствуют.

На кухне над столом висит фотография того дня, который они оба называют «чудесным».

И на руке Альмы блестят два кольца.

Aftonbladet: Как относятся ваши семьи к таком образу жизни?

Йенни: Сейчас все уже хорошо, но вначале им было тяжело это понять. Часто спрашивали, «не расстраивается ли X, когда ты встречаешься с Y».

Aftonbladet: А как с Рождеством и отпусками?

Магнус: Я всегда праздную с бывшей женой и нашей дочерью. И я рад видеть всех, кто хочет присоединиться. А что касается отпусков, то мы путешествовали с Йенни.

Альма вставляет:

«Я предпочитаю ездить в отпуск одна. Для меня важнее будни, то, что мы видимся по плану, и все завязано на этом».

Ни Альма, ни Йенни, ни Магнус не считают, что обсуждать с посторонними их образ жизни так уж сложно, хотя они нередко ощущают, что он воспринимается как нечто экзотическое.

«Иной раз бывает, что разговариваешь о чем-то еще, и вдруг всплывает, что у меня несколько партнеров, и тогда внезапно вся беседа начинает крутиться только вокруг этого, и это немного неприятно», — вставляет Магнус.

Проблема, которая часто возникает у полиаморных женщин и которую Альма и Йенни описывают как весьма печальную: мужчины часто считают, что они по умолчанию «открыты для всего».

«Это меня раздражает, — говорит Йенни. — То, что у меня несколько партнеров, вовсе не значит, что я автоматически влюбляюсь в кого попало. Я, к сожалению, несколько раз попадала в ситуации, когда и женщины рассматривали меня как угрозу. Но с чего бы вдруг мне бродить вокруг и охотиться на их мужчин?»

Магнус резко протестует против негативной реакции на женщин-полиаморов, в то время как мужчины чаще всего слышат, что для них иметь несколько партнеров «естественно» или даже «особенно мужественно».

«Женщины с несколькими партнерами в определенных контекстах воспринимаются как неразборчивые, мужчин же одобрительно хлопают по плечу. Часто многие думают, что между нами — только секс, но это совсем не так, это так же далеко от истины, как и то, что обычный брак построен лишь на сексе. Разница между нами и моногамными людьми — лишь в том, что у нас несколько отношений, так как каждые отношения уникальны, и они строятся по-разному. Некоторые из них включают секс, другие — нет».

Факты

Имя: Йенни

Возраст: 47

Род занятий: IT-консультант

Семья: Двое детей, пять отношений.

Место жительства: Стокгольм

Имя: Магнус

Возраст: 42

Род занятий: IT-предприниматель

Семья: Дочь, две женщины

Место жительства: Стокгольм

Имя: Альма

Возраст: 37

Род занятий: Ученый

Семья: Муж, бойфренд и еще одни отношения.

Место жительства: Йерна

Молодежь более склонна иметь несколько партнеров

Отношения между двумя людьми как идеология любви сейчас в процессе разрушения.

Так считает сексолог Сюзанн Ларсдоттер (Suzann Larsdotter), которая полагает, что «многоэлементные» отношения будут со временем становиться все распространеннее.

«Исследование показывает, что современная молодежь гораздо более открыта для такого рода отношений, чем предыдущие поколения».

По мнению Сюзанн Ларсдоттер, отношения с несколькими партнерами стали более приемлемыми в обществе всего несколько лет назад. И именно молодое поколение находится на передовой этого изменяющегося представления о том, какими должны быть отношения.

«Связь двух человек до сих пор остается нашим идеалом отношений, но все больше людей ставят под вопрос, почему должно быть именно так. Многие молодые люди считают, что вполне можно заниматься сексом с кем-то, кроме своего партнера».

Aftonbladet: Это хорошо или плохо?

Сюзанн Ларсдоттер: Конечно, хорошо, что люди осмеливаются раскрываться и жить так, как им хочется. Кроме того, я думаю, что тем, кто живет в моногамных отношениях, есть чему поучиться у полиаморов.

— Например?

— Живущие моногамно часто предполагают, что все будет идти определенным образом. Редко разговаривают о том, где, по мнению каждого из партнеров, проходит граница неверности, например. В полиаморных комбинациях договоренности очень важны. Они больше разговаривают об отношениях, о том, что в них будет входить, что допустимо, а что нет.

— Какие есть сложности в жизни полиамора?

— Законодательство здесь совершенно отстало. Права наследования, родительские права… все по-прежнему основывается на том, что отношения существуют лишь между двумя людьми. Затем, я думаю, необходимо быть очень уверенным в себе, чтобы вести полиаморную жизнь. Тот, кто не уверен и легко начинает ревновать, так, конечно, жить не должен.

— Действительно ли можно влюбиться сразу в нескольких людей одновременно?

— Можно ли любить всех своих детей одинаково сильно? Можно ли иметь сразу нескольких близких друзей? Наверное, ответ на этот вопрос нужно искать где-то в той стороне.

Полиамория

Полиамория (от греческого πολυ, poly, «много» или «многие», и латинского amor, «любовь») означает образ жизни или стремление к таковому, при котором человек состоит в нескольких любовных отношениях одновременно с согласия всех сторон. Полиамория отличается от полигамии, которая подразумевает брак между несколькими партнерами.

Согласно большому американскому социологическому опросу, принятие полиамории среди населения с 2001 по 2017 год возросло на 17%.

Несколько различных исследований свидетельствуют о связи между бисексуальностью и полиаморией. Согласно американскому исследованию, примерно 50% бисексуалов полиаморны, женщины — в большей степени, чем мужчины.

В рамках полимории «сорадование» рассматривается как противоположность ревности, это значит, что один партнер ощущает радость и удовольствие от того, что другой любит кого-то или любим кем-то.

Канадское сравнительное исследование моногамных и полиаморных лиц продемонстрировало, что те, кто состоит в нескольких отношениях одновременно, больше ощущают их интимность, чем те, у кого лишь один партнер.

Как это работает: полиаморные комбинации

P-комбинация подразумевает, что есть основные отношения, в них участвуют два лица, у которых, однако, есть и другие любовные отношения, помимо основных.

O-комбинация — закрытая комбинация большого числа лиц, которые живут вместе в форме полисемьи. О-модель может рассматриваться как небольшое общество, каждый из членов которого дополняет его своими уникальными качествами.

Треугольная V-комбинация — комбинация в виде треугольника, в котором три человека имеют сильную эмоциональную, социальную, чувственную и часто сексуальную связь друг с другом.

Нетреугольная V-комбинация подразумевает, что один человек имеет двух партнеров, между которыми нет интимной связи.

Y-комбинация описывается как некая постоянно меняющаяся сеть партнеров, участники которой приходят и уходят.

S-комбинация — полиотношения в виде цепочки из не менее четырех человек, состоящих между собой в парных отношениях, которые «цепляются» друг за друга, как звенья в цепи.

Соло-полиамория — это одинокие люди, которые устроены как полиаморы, но не состоят в каких-то конкретных отношениях.

Асексуальная полиамория подразумевает, что у человека есть эмоционально-интимные или романтические отношения с несколькими людьми, но без сексуальной связи.

Источник: inosmi.ru





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