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Оса Пассаниси (Åsa Passanisi)   , Сегодня, 03:00

Настоящая шведская семья
Кто такие полиаморы и почему они создают полигамные семьи


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Уйди от него!


Если любишь — постишь




Магнус влюблен в Альму, которая замужем. Также он влюблен в Йенни, которая состоит в нескольких других отношениях. Каждая неделя делится на «дни Йенни» и «дни Альмы», но сегодня они ужинают вместе, втроем. Женщины утверждают, что совсем не ревнуют и рады друг за друга. А эксперт комментирует, что традиционная модель отношений между людьми разрушается, уступая место полиамории.

Магнус влюблен в Альму, которая замужем. Также он влюблен в Йенни, которая состоит в нескольких других отношениях.

«Я порадовалась за Магнуса, когда он рассказал, что влюбился в Йенни», — говорит Альма.

Сегодня вторник, и по расписанию это «день Йенни». Но именно в этот вечер Альма тоже пришла к Магнусу в гости.

Женщины сидят на диване и болтают, в то время как Магнус готовит на кухне омлет.

То, что он влюбился в Йенни недавно, сильно заметно. Он постоянно смотрит на нее и, когда мы садимся за еду, берет ее за руку. Альме, которая вместе с Магнусом уже шесть лет, это не кажется странным.

«У меня ведь тоже есть другие отношения, и я знаю, каково это — быть влюбленной сразу в несколько человек, так что то, что у Магнуса точно так же, я считаю прекрасным».

Сама Альма замужем за другим мужчиной, с которым живет пять дней в неделю. Оставшиеся дни принадлежат им с Магнусом, тогда она живет у него.

Магнуса такое положение дел устраивает, у него есть и время на себя, и время, которое он может провести со своей дочерью, а также со своими партнерами. Но он не всегда был полиамором.

«Раньше я жил моногамно, но сейчас уже не смог бы к этому вернуться. По мне, моногамные отношения — очень ограниченные, ведь они подразумевают, что ты отдаешь свое счастье в руки другого человека и имеешь какие-то невысказанные ожидания в адрес партнера».

«„Мы" становится чем-то вроде положения по умолчанию, и мне трудно себя с этим соотнести», — говорит он.

Влюблялась в нескольких — одновременно

Йенни, которая прежде жила в моногамных отношениях, говорит, что она, сколько себя помнит, знала, что на самом деле она — полиамор.

«Еще маленькой я могла влюбляться в нескольких людей сразу, но многие годы я это в себе подавляла, так как, согласно нормам, люди должны жить по двое».

После развода она решила поступать иначе — так, как для нее было более естественно. Сейчас у нее несколько партнеров, но с Магнусом, с которым она начала отношения шесть месяцев назад, она встречается наиболее регулярно.

«Мы видимся каждый вторник и чаще всего по субботам. Если мне одиноко, когда он с Альмой, я должна с этим справляться. Мое время — это моя проблема, а не его», — говорит она.

Я спрашиваю Магнуса, как он воспринимает свои отношения: отличается ли то, что он испытывает к Альме, от того, что он испытывает к Йенни. Он активно кивает.

«Да, ведь Альма и Йенни — два разных человека, конечно, наши отношения выглядят по-разному. С Йенни мы много говорим о работе, а с Альмой мы часто подолгу разговариваем об отношениях и разных других явлениях жизни. Например, когда я начал встречаться с Йенни, мы с Альмой много говорили о том, какие сильные чувства я испытываю к Йенни».

Aftonbladet: Альма, ну а ты что об этом думала, ты не ревновала?

Альма: Нет, я ведь тоже рассказываю Магнусу, если у меня в других отношениях случается что-то очень хорошее или, наоборот, какие-то трудности. Для нас очень важно быть открытыми и честными друг с другом, иначе все это никогда бы не работало.

Магнус тоже не чувствует ревности — напротив, он говорит, что только рад, что его партнеры занимаются сексом с кем хотят и влюбляются в кого хотят, если это делает их счастливыми. В то же время он рассказывает, что ему было «страшновато», когда Альма вышла замуж несколько лет назад:

«Я понял, что мои с Альмой отношения поменяются, ведь она купила дом и переехала дальше, чем жила до этого. Но мы хорошо справились с ситуацией и обсудили, какой минимум встреч нам нужен, чтобы отношения работали».

Обменялись кольцами

Помимо того, что Альма замужем, они с Магнусом также создали свою собственную «любовную связь». В 2013 году они пригласили каждый свою семью на церемонию в честь любви и союза, на которой они обменялись кольцами, чтобы обозначить, что они друг к другу чувствуют.

На кухне над столом висит фотография того дня, который они оба называют «чудесным».

И на руке Альмы блестят два кольца.

Aftonbladet: Как относятся ваши семьи к таком образу жизни?

Йенни: Сейчас все уже хорошо, но вначале им было тяжело это понять. Часто спрашивали, «не расстраивается ли X, когда ты встречаешься с Y».

Aftonbladet: А как с Рождеством и отпусками?

Магнус: Я всегда праздную с бывшей женой и нашей дочерью. И я рад видеть всех, кто хочет присоединиться. А что касается отпусков, то мы путешествовали с Йенни.

Альма вставляет:

«Я предпочитаю ездить в отпуск одна. Для меня важнее будни, то, что мы видимся по плану, и все завязано на этом».

Ни Альма, ни Йенни, ни Магнус не считают, что обсуждать с посторонними их образ жизни так уж сложно, хотя они нередко ощущают, что он воспринимается как нечто экзотическое.

«Иной раз бывает, что разговариваешь о чем-то еще, и вдруг всплывает, что у меня несколько партнеров, и тогда внезапно вся беседа начинает крутиться только вокруг этого, и это немного неприятно», — вставляет Магнус.

Проблема, которая часто возникает у полиаморных женщин и которую Альма и Йенни описывают как весьма печальную: мужчины часто считают, что они по умолчанию «открыты для всего».

«Это меня раздражает, — говорит Йенни. — То, что у меня несколько партнеров, вовсе не значит, что я автоматически влюбляюсь в кого попало. Я, к сожалению, несколько раз попадала в ситуации, когда и женщины рассматривали меня как угрозу. Но с чего бы вдруг мне бродить вокруг и охотиться на их мужчин?»

Магнус резко протестует против негативной реакции на женщин-полиаморов, в то время как мужчины чаще всего слышат, что для них иметь несколько партнеров «естественно» или даже «особенно мужественно».

«Женщины с несколькими партнерами в определенных контекстах воспринимаются как неразборчивые, мужчин же одобрительно хлопают по плечу. Часто многие думают, что между нами — только секс, но это совсем не так, это так же далеко от истины, как и то, что обычный брак построен лишь на сексе. Разница между нами и моногамными людьми — лишь в том, что у нас несколько отношений, так как каждые отношения уникальны, и они строятся по-разному. Некоторые из них включают секс, другие — нет».

Факты

Имя: Йенни

Возраст: 47

Род занятий: IT-консультант

Семья: Двое детей, пять отношений.

Место жительства: Стокгольм

Имя: Магнус

Возраст: 42

Род занятий: IT-предприниматель

Семья: Дочь, две женщины

Место жительства: Стокгольм

Имя: Альма

Возраст: 37

Род занятий: Ученый

Семья: Муж, бойфренд и еще одни отношения.

Место жительства: Йерна

Молодежь более склонна иметь несколько партнеров

Отношения между двумя людьми как идеология любви сейчас в процессе разрушения.

Так считает сексолог Сюзанн Ларсдоттер (Suzann Larsdotter), которая полагает, что «многоэлементные» отношения будут со временем становиться все распространеннее.

«Исследование показывает, что современная молодежь гораздо более открыта для такого рода отношений, чем предыдущие поколения».

По мнению Сюзанн Ларсдоттер, отношения с несколькими партнерами стали более приемлемыми в обществе всего несколько лет назад. И именно молодое поколение находится на передовой этого изменяющегося представления о том, какими должны быть отношения.

«Связь двух человек до сих пор остается нашим идеалом отношений, но все больше людей ставят под вопрос, почему должно быть именно так. Многие молодые люди считают, что вполне можно заниматься сексом с кем-то, кроме своего партнера».

Aftonbladet: Это хорошо или плохо?

Сюзанн Ларсдоттер: Конечно, хорошо, что люди осмеливаются раскрываться и жить так, как им хочется. Кроме того, я думаю, что тем, кто живет в моногамных отношениях, есть чему поучиться у полиаморов.

— Например?

— Живущие моногамно часто предполагают, что все будет идти определенным образом. Редко разговаривают о том, где, по мнению каждого из партнеров, проходит граница неверности, например. В полиаморных комбинациях договоренности очень важны. Они больше разговаривают об отношениях, о том, что в них будет входить, что допустимо, а что нет.

— Какие есть сложности в жизни полиамора?

— Законодательство здесь совершенно отстало. Права наследования, родительские права… все по-прежнему основывается на том, что отношения существуют лишь между двумя людьми. Затем, я думаю, необходимо быть очень уверенным в себе, чтобы вести полиаморную жизнь. Тот, кто не уверен и легко начинает ревновать, так, конечно, жить не должен.

— Действительно ли можно влюбиться сразу в нескольких людей одновременно?

— Можно ли любить всех своих детей одинаково сильно? Можно ли иметь сразу нескольких близких друзей? Наверное, ответ на этот вопрос нужно искать где-то в той стороне.

Полиамория

Полиамория (от греческого πολυ, poly, «много» или «многие», и латинского amor, «любовь») означает образ жизни или стремление к таковому, при котором человек состоит в нескольких любовных отношениях одновременно с согласия всех сторон. Полиамория отличается от полигамии, которая подразумевает брак между несколькими партнерами.

Согласно большому американскому социологическому опросу, принятие полиамории среди населения с 2001 по 2017 год возросло на 17%.

Несколько различных исследований свидетельствуют о связи между бисексуальностью и полиаморией. Согласно американскому исследованию, примерно 50% бисексуалов полиаморны, женщины — в большей степени, чем мужчины.

В рамках полимории «сорадование» рассматривается как противоположность ревности, это значит, что один партнер ощущает радость и удовольствие от того, что другой любит кого-то или любим кем-то.

Канадское сравнительное исследование моногамных и полиаморных лиц продемонстрировало, что те, кто состоит в нескольких отношениях одновременно, больше ощущают их интимность, чем те, у кого лишь один партнер.

Как это работает: полиаморные комбинации

P-комбинация подразумевает, что есть основные отношения, в них участвуют два лица, у которых, однако, есть и другие любовные отношения, помимо основных.

O-комбинация — закрытая комбинация большого числа лиц, которые живут вместе в форме полисемьи. О-модель может рассматриваться как небольшое общество, каждый из членов которого дополняет его своими уникальными качествами.

Треугольная V-комбинация — комбинация в виде треугольника, в котором три человека имеют сильную эмоциональную, социальную, чувственную и часто сексуальную связь друг с другом.

Нетреугольная V-комбинация подразумевает, что один человек имеет двух партнеров, между которыми нет интимной связи.

Y-комбинация описывается как некая постоянно меняющаяся сеть партнеров, участники которой приходят и уходят.

S-комбинация — полиотношения в виде цепочки из не менее четырех человек, состоящих между собой в парных отношениях, которые «цепляются» друг за друга, как звенья в цепи.

Соло-полиамория — это одинокие люди, которые устроены как полиаморы, но не состоят в каких-то конкретных отношениях.

Асексуальная полиамория подразумевает, что у человека есть эмоционально-интимные или романтические отношения с несколькими людьми, но без сексуальной связи.

Источник: inosmi.ru




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Молот ведьм. Существует ли колдовство?

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5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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