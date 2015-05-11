Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 18 февраля 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nastavleniya_imperatritsy_41541"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41541_5ecebc6cc45c64f31d71edd94f87d5b.jpg" width=206 alt="Наставления императрицы" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/mysli/ne-zapreshchat-im-igrat-skolko-khotyat-instruktsiya-ekateriny-ii-o-vospitanii-vnukov-/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Наставления императрицы</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Из инструкции по воспитанию внуков, написанной Екатериной II</font></em></span></p><p>Никаких перин — только закаливание. Едой не пичкать, за столом кормить ровно столько, сколько требует организм, а в качестве «перекуса» между приёмами пищи — давать только чёрный хлеб. Зато игр — сколько угодно, ведь «детские игры не суть игры, но прилежнейшее упражнение детей». Принципы воспитания Екатерины II были поистине революционны, а читать их интересно и в наши дни. <a href="http://www.chaskor.ru/article/nastavleniya_imperatritsy_41541">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Никаких перин — только закаливание. Едой не пичкать, за столом кормить ровно столько, сколько требует организм, а в качестве «перекуса» между приёмами пищи — давать только чёрный хлеб. Зато игр — сколько угодно, ведь «детские игры не суть игры, но прилежнейшее упражнение детей». Принципы воспитания Екатерины II были поистине революционны, а читать их интересно и в наши дни.

В 1784 г. Екатерина II составила подробную инструкцию по воспитанию своих внуков для князя Николая Ивановича Салтыкова — официального воспитателя Александра и Константина.

Её собственный сын, будущий император Павел I воспитывался по старинке — его кутали в меха и перекармливали, а потакающие всем его прихотям мамушки и старухи, по словам императрицы, «причинили ему несравненно больше физического и нравственного зла, нежели добра...»

Сама Екатерина не могла вмешиваться в воспитание маленького сына, ей оставалось только наблюдать и терпеть. Когда же, после дворцового переворота 1862 года, она стала полновластной императрицей, характер Павла был уже безнадёжно испорчен.

«У сына моего плохое здоровье и негодная душа, то последствия дурного воспитания. С внуками моими будет иначе!» — изрекла Екатерина.

В талантливом педагогическом трактате «Наставление о воспитании...» изложены принципы воспитания здоровой личности — строгость, умеренность, разумные ограничения в сочетании с естественностью и свободой.

Судя по этому документу, обстановка, которая окружала Александра и его брата, более походила на быт просвещенных европейских семей, чем на быт домостроевской России. Кое с какими рекомендациями императрицы современные психологи бы поспорили («...когда упадут или ударятся обо что, немного то уважать, и слезы запрещать»), но большая часть инструкции выглядит и сегодня современно и более чем разумно.

Интересно, что императрица не ограничилась составлением инструкции — она также отобрала 126 русских пословиц и написала две назидательные сказки.

Вот несколько интересных выдержек из «Наставлений» Екатерины:

***

Не запрещать им играть, сколько хотят.

***

Дав детям в игре совершенную свободу, скорее узнать можно нравы и склонности их.

***

Детей не должно унимать или выговоры им чинить ради их детской забавы и игры, или детских малых неисправностей, и за все то, что само время и рассудок исправят.

Детские игры не суть игры, но прилежнейшее упражнение детей.

***

Приставникам с терпением слушать надлежит детские речи и разговоры детей, разговаривая с воспитанниками дружелюбно и рассуждая с ними, о чем дело идет, дабы дети повадились к рассуждению.

***

Ложь и обман запрещать надлежит как детям самим, так и окружающим их, даже в шутках не употреблять но отвращать их от лжи.

***

Отдалить от глаз и ушей их высочеств все худые и порочные примеры. Чтоб никто при детях не говорил грубых, непристойных и бранных слов, и не сердился.

Выговоры чинить детям наедине и всегда с степенным видом и голосом; а хвалить, когда тоге достойны, при свидетелях.

***

Буде единожды приставники детям отказали в чем, то чтоб криком и плачем не могли выпросить.

***

К учению не принуждать детей и за учение не бранить. Буде учатся хорошо с охотою, тогда похвалить.

***

Надлежит поощрять в детях любопытство, и для того вопросы детей выслушивать должно терпеливо, на вопросы их ответствовать с точностию.

Не столько учить детей, колико им нужно дать охоту, желание и любовь к знанию, дабы сами искали умножить свое знание.

***

Языкам не иначе учить, как разговаривая с ними на тех языках.

***

Запрещается принуждать детей твердить много наизусть. Сие памяти не подкрепляет.

***

Страхом научить нельзя; ибо в душу, страхом занятую, не более вложить можно учения, как на дрожащей бумаге написать.

***

Буде желательно детей отвадить от игры, то на то верный способ есть - принуждать их несколько часов сряду ежедневно играть тою игрушкою.

Из: «Екатерина II, «Наставление о воспитании великих князей Александра и Константина», 13 марта 1784 года. Собрание русского императорского исторического общества, т. 10, стр. 310-330

Источник: izbrannoe.com





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