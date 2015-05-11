Наставления императрицы

Никаких перин — только закаливание. Едой не пичкать, за столом кормить ровно столько, сколько требует организм, а в качестве «перекуса» между приёмами пищи — давать только чёрный хлеб. Зато игр — сколько угодно, ведь «детские игры не суть игры, но прилежнейшее упражнение детей». Принципы воспитания Екатерины II были поистине революционны, а читать их интересно и в наши дни.
В 1784 г. Екатерина II составила подробную инструкцию по воспитанию своих внуков для князя Николая Ивановича Салтыкова — официального воспитателя Александра и Константина.
Её собственный сын, будущий император Павел I воспитывался по старинке — его кутали в меха и перекармливали, а потакающие всем его прихотям мамушки и старухи, по словам императрицы, «причинили ему несравненно больше физического и нравственного зла, нежели добра...»
Сама Екатерина не могла вмешиваться в воспитание маленького сына, ей оставалось только наблюдать и терпеть. Когда же, после дворцового переворота 1862 года, она стала полновластной императрицей, характер Павла был уже безнадёжно испорчен.
«У сына моего плохое здоровье и негодная душа, то последствия дурного воспитания. С внуками моими будет иначе!» — изрекла Екатерина.
В талантливом педагогическом трактате «Наставление о воспитании...» изложены принципы воспитания здоровой личности — строгость, умеренность, разумные ограничения в сочетании с естественностью и свободой.
Судя по этому документу, обстановка, которая окружала Александра и его брата, более походила на быт просвещенных европейских семей, чем на быт домостроевской России. Кое с какими рекомендациями императрицы современные психологи бы поспорили («...когда упадут или ударятся обо что, немного то уважать, и слезы запрещать»), но большая часть инструкции выглядит и сегодня современно и более чем разумно.
Интересно, что императрица не ограничилась составлением инструкции — она также отобрала 126 русских пословиц и написала две назидательные сказки.
Вот несколько интересных выдержек из «Наставлений» Екатерины:
***
Не запрещать им играть, сколько хотят.
***
Дав детям в игре совершенную свободу, скорее узнать можно нравы и склонности их.
***
Детей не должно унимать или выговоры им чинить ради их детской забавы и игры, или детских малых неисправностей, и за все то, что само время и рассудок исправят.
Детские игры не суть игры, но прилежнейшее упражнение детей.
***
Приставникам с терпением слушать надлежит детские речи и разговоры детей, разговаривая с воспитанниками дружелюбно и рассуждая с ними, о чем дело идет, дабы дети повадились к рассуждению.
***
Ложь и обман запрещать надлежит как детям самим, так и окружающим их, даже в шутках не употреблять но отвращать их от лжи.
***
Отдалить от глаз и ушей их высочеств все худые и порочные примеры. Чтоб никто при детях не говорил грубых, непристойных и бранных слов, и не сердился.
Выговоры чинить детям наедине и всегда с степенным видом и голосом; а хвалить, когда тоге достойны, при свидетелях.
***
Буде единожды приставники детям отказали в чем, то чтоб криком и плачем не могли выпросить.
***
К учению не принуждать детей и за учение не бранить. Буде учатся хорошо с охотою, тогда похвалить.
***
Надлежит поощрять в детях любопытство, и для того вопросы детей выслушивать должно терпеливо, на вопросы их ответствовать с точностию.
Не столько учить детей, колико им нужно дать охоту, желание и любовь к знанию, дабы сами искали умножить свое знание.
***
Языкам не иначе учить, как разговаривая с ними на тех языках.
***
Запрещается принуждать детей твердить много наизусть. Сие памяти не подкрепляет.
***
Страхом научить нельзя; ибо в душу, страхом занятую, не более вложить можно учения, как на дрожащей бумаге написать.
***
Буде желательно детей отвадить от игры, то на то верный способ есть - принуждать их несколько часов сряду ежедневно играть тою игрушкою.
Из: «Екатерина II, «Наставление о воспитании великих князей Александра и Константина», 13 марта 1784 года. Собрание русского императорского исторического общества, т. 10, стр. 310-330
Источник: izbrannoe.com
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