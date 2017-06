Наслаждайся жизнью

В августе в Хельсинки пройдёт фестиваль Flow 2017. «ЧасКор» рассказывает, что слушать, смотреть и пробовать на этом празднике музыки, гастрономии и уличного искусства.

Музыкальный марафон

Трехдневный праздник музыки, визуальных искусств и гастрономии, фестиваль Flow пройдет в столице Финляндии с 11 по 13 августа и развернется на территории неактивной теплоэлектростанции Сувилахти, расположенной в пешей доступности от центра города.

Ежегодно на Flow можно увидеть и услышать как легенд мировой сцены, так и самых интересных новичков. Среди участников этого года Lana Del Rey, Frank Ocean, Aphex Twin, The xx, London Grammar, Flume, The Afghan Whigs, Sampha, Young Thug, Jon Hopkins, Moderat, Roy Ayers, Mr. Fingers aka Larry Heard, Model 500, Front 242 и многие другие. Традиционно список артистов обновляется до середины июля и насчитывает более 100 артистов.





С полным расписанием и программой Flow 2017 можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Там же можно купить билеты по специальным для россиян ценам в рублях.

Помимо больших сцен, способных принять несколько тысяч человек, множество выступлений пройдет на маленьких атмосферных площадках. На The Bright Balloon 360° будет звучать фанк, инди-фолк и первоклассный джаз. The Resident Advisor Backyard примет самых востребованных представителей современной электронной музыки, площадка Voimala представит главные имена техно-сцены, программа The Other Sound будет полностью посвящена экспериментальной музыке.

Не только музыка

Из года в год Flow формирует достойную арт-программу, представляя работы актуальных художников: от масштабных инсталляций до видео-арта. В этом году арт-программа Flow охватит новые пространства. Совместно с Forum Box Gallery фестиваль представит на территории неактивной ТЭЦ серию работ современных видеохудожников Pasi Rauhala, Timo Wright и Juhana Moisander. C 11 по 13 августа стены и внутренние пространства индустриальных зданий на площадке фестиваля превратятся в широкоформатные экраны для трансляции анимации и видео, созданных специально для Flow.





А обладательница награды «Дизайнер года» Laura Väinölä по просьбе организаторов создаст масштабный проект Altar of Attraction – обитель тишины, где гости смогут отдохнуть и сделать паузу в пульсирующем фестивальном ритме.

И на десерт…

Фестиваль уделяет особое внимание составлению гастрономической программы и барной карты. Flow пригласит около 40 заметных заведений города, многие из которых удачно дебютировали только в этом году. Многие шефы представят специальные блюда, созданные исключительно для Flow. Большинство участников отдает предпочтение вегетарианской еде и кухне Северных стран, а прежде всего Финляндии.





Третий год подряд Flow и Sustainable Meal, компания-поставщик продуктов, выращенных и добытых без вреда для окружающей среды, объединяются, чтобы продолжать и укреплять традицию использования натуральных продуктов в меню фестиваля. Sustainable Meal помогают ресторанам научиться планировать меню и сочинять блюда, которые вписываются в концепцию осознанного питания.

***

В этом году Flow преобразится: общая площадь фестиваля вырастет, перемещаться по территории станет удобнее, а круглая сцена Bright Balloon 360°, которая ежегодно представляет первоклассных джазменов и наиболее интеерсных этнических артистов, изменит свое местоположение и сможет принять больше гостей.

Ежегодно Flow посещают несколько десятков тысяч человек со всего мира, в том числе, многочисленный десант из России. Близость Хельсинки, неповторимая фестивальная атмосфера и великолепный лайнап – все это становится главными аргументами в пользу Flow.





