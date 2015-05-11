Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 11 марта 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/naslazhdaemsya_zhiznyu_41650"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41650_4533140_original-768x51.jpg" width=206 alt="«Наслаждаемся жизнью»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Евгения Шустикова. <a href=http://begemot.media/news/naslazhdaemsya-zhiznyu/>begemot.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Наслаждаемся жизнью»</span></p><p>«…Мне было чуть больше сорока, когда я узнала, что на привычный вопрос «Чем вы сейчас занимаетесь?» можно отвечать: «Осим хаим». «Наслаждаемся жизнью». Впервые это выражение я услышала здесь, в Израиле. Дословный его перевод — «делаем жизнь». <a href="http://www.chaskor.ru/article/naslazhdaemsya_zhiznyu_41650">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«…Мне было чуть больше сорока, когда я узнала, что на привычный вопрос «Чем вы сейчас занимаетесь?» можно отвечать: «Осим хаим». «Наслаждаемся жизнью». Впервые это выражение я услышала здесь, в Израиле. Дословный его перевод — «делаем жизнь».

Городское кафе. Полдень. За соседним столиком сидит пожилая пара. Он и она. Не муж и жена, нет. Скорее старые знакомые или друзья.

Они непринужденно болтают, немного флиртуют, пьют кофе. Вдруг раздается телефонный звонок. Кто-то на том конце провода спрашивает его: «Что ты делаешь?» А он: «Осим хаим». Наслаждаюсь жизнью.

Не решаю проблемы, не зарабатываю деньги, не ищу ответы на вопросы, не ставлю цели и достигаю их, не худею, в конце концов, нет! Просто наслаждаюсь жизнью.

Эта игра слов меня буквально заколдовала, и я поняла, что тоже хочу научиться этому «осиму».

Первый урок мне преподнес владелец зоомагазина, когда ранним утром я забежала к нему за кормом для собаки. Он уже открыл свою лавочку, но еще не успел проснуться, поэтому медленно раскладывал свой товар. Я по отработанной годами московской привычке стала объяснять, что мне надо быстро и срочно.

На это хозяин лавочки достал из клетки маленького кролика и положил его в мои руки. В этот момент я поняла: так вот ты какой — осим хаим!

Время для меня остановилось. Гладить пушистый теплый комочек хотелось часами. И смотреть, смотреть завороженно на неторопливую работу продавца.

Потом было много других уроков, каждый из которых приносил мне счастье.

Например, сегодня я точно знаю, где готовят самый вкусный кофе в Тель-Авиве.

Самый вкусный он не из-за вкуса, нет. Просто в этом месте собирается такая яркая публика с такими потрясающими собаками! Наблюдать за этим миром, неторопливо попивая кофе, — это для меня осим хаим.

Я никогда не знала, что кормить лошадь — это кайф. Тактильный, душевный. Я с детства боялась к ним подойти. Но в Израиле на конюшне хозяйка прекрасных лошадей с улыбкой предложила мне попробовать перебороть страх, протянув лошади яблоко.

И вот, широко раскрывая огромный рот с отменными зубами, он или она протягивали морду к моей дрожащей руке и очень нежно, только влажными губами и теплым шершавым языком слизывали с ладони яблоко. На этом месте у меня слова заканчивались.

Но самый главный урок осим хаим я усвоила два года назад на дороге.

Это произошло в тот самый момент, когда я накрыла дочь своим телом. Мы с Соней ехали домой в машине и услышали вой сирены. Дело было летом 2014 года, шла операция «Нерушимая скала», и мы попали под ракетный обстрел.

Следуя инструкциям, я заглушила машину, достала ребенка из автокресла, уложила ее на дорогу и накрыла собой. Я до сих пор хорошо помню взрывную волну от сбитой ракеты, прокатившуюся по моему телу, и шепот дочери: «Мама, ты сейчас меня раздавишь». Так крепко я ее «накрыла».

После этого случая мир вокруг меня заиграл совершенно иными красками. И я наконец по-настоящему поняла, что означает осим хаим: «наслаждаться жизнью здесь и сейчас!»

Богатство- это не то, в какой ты шубе ходишь, на какой машине ты ездишь и какой крутой телефон у тебя в руках! Богатство — это живые родители, здоровые дети, надежные друзья и крепкое плечо любимого человека!

Если вы способны видеть, ходить, говорить, любить и каждое утро вставать с постели — вы сказочно богатый человек!

Жалуясь на жизнь, подумайте о тех, кто рано из неё ушел.

Жалуясь на мужа, представьте, сколько девушек мечтают выйти замуж.

Жалуясь на своих непослушных детей, подумайте о тех, кто каждый день молит Бога об их появлении. Цените то, что имеете.

Есть три ловушки, которые воруют радость и мир: сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее.

На протяжении всей моей жизни, я всегда боюсь потерять людей, которых я люблю. Иногда я задаюсь вопросом, есть ли хоть кто-то, кто так же боится потерять меня?

Если вам удастся найти кого-то, с кем вы можете обняться и закрыть глаза на весь мир, вам повезло.

Иногда чудеса бывают такими крошечными, что люди их просто не замечают.

Люди —странные существа. Гадости делают друг другу, а прощения просят у Бога.

Мы рождаемся с криком, умираем со стоном. Остаётся только жить со смехом (Виктор Гюго).

Источник: shakshuka.ru





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