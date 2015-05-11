Подписаться на обновления
28 декабряСреда

usd цб 60.8587

eur цб 63.5730

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия 
Павел Савченко, theoryandpractice.ru   среда, 28 декабря 2016 года, 13.00

Насколько счастлив русский человек
Социолог Эдуард Понарин о связи уровня счастья с уровнем ВВП


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Счастье одиночества


Что такое счастье?




Что такое социология счастья и так ли пессимистично настроены русские, как принято о них думать? Заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуард Понарин рассказал, как измеряется уровень счастья, насколько Россия отличается от других стран по этому показателю и как он менялся последние 30 лет.

Эдуард Понарин

заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ

— Почему социологам так важно измерять уровень счастья? О чем он говорит?

— В преамбуле Конституции США сказано, что все люди рождены равными, свободными и каждый из их них имеет право стремиться к счастью. Первоначально формулировка была другой: говорилось о праве каждого стремиться к богатству. Но уже тогда, в XVIII веке, люди понимали, что счастье не только в деньгах и счастье важнее денег, особенно когда они уже есть. Человек должен иметь право, например, заниматься тем, что ему нравится. Поэтому, даже если исходить из экономических соображений, счастье — более базовая категория, чем доходы, поскольку стремление быть счастливым есть у каждого человека. Это то, что на самом деле мотивирует поведение людей. Другое дело, что в разных условиях счастье может быть понято по-разному. Когда тебе нечего есть, то появление еды — это уже счастье. Когда какие-то базовые вопросы решены, то чуть больше денег или еды в холодильнике не сделают тебя заметно счастливее, счастье в таком случае определяется другими вещами. То есть оно помогает лучше понять и уровень развития общества, и мотивацию людей, и в этом смысле является более универсальной категорией, чем такие фундаментальные экономические показатели, как доход или ВВП на душу населения.

— Важны ли для социологов различия в понимании счастья в разных странах?

— Это нужно иметь в виду, когда страны сравнивают друг с другом, но в то же время это базовая категория, потому что человек все время хочет быть счастливым. Согласно экономической теории, Homo economicus пытается максимизировать свои доходы и минимизировать издержки. На самом деле, если посмотреть на это более широко, человек стремится максимизировать свое счастье. В богатых обществах люди иногда выбирают работу, которая не так хорошо оплачивается, чтобы заниматься своими делами. Есть дауншифтеры, которые посвящают больше времени личной жизни, друзьям, путешествиям, а не работе. В этом случае максимизация доходов не равняется максимизации счастья.

— Как социологи измеряют счастье?

— Есть разные методы. Например, дневниковый метод, когда участник исследования регистрирует ежедневно свой уровень счастья по заданной исследователем шкале, но он сложный и дорогостоящий. Есть методы психологические, когда в анкете есть целый блок вопросов, которые идут подряд. В социологии, особенно в больших исследованиях, где в анкете и так много вопросов, не представляется возможным уделить столько времени измерению одного-единственного параметра. В World Values Survey (Всемирное исследование ценностей) и в European Values Study (Европейское исследование ценностей) есть два вопроса о счастье. Один — это прямой вопрос о том, насколько человек счастлив по четырехбалльной шкале, другой — насколько человек удовлетворен своей жизнью по десятибалльной шкале. Это немножко разные вопросы. Уровень счастья говорит скорее об эмоциональном состоянии в данный момент, в то время как удовлетворенность жизнью отражает долгосрочный и рациональный взгляд.

— Насколько охотно люди отвечают на эти вопросы?

— Довольно охотно. На вопросы о доходах, например, люди отвечают с заметно меньшим желанием. Поэтому социологам, в частности, приходится придумывать обходные пути. Спрашивать о том, что респондент может купить или к какой группе себя относит. Но даже на такие вопросы люди отвечают не так охотно, как на вопросы о счастье. Вопрос о счастье довольно простой, за ним не скрывается никаких подводных камней.

— Как менялся уровень счастья в России в последние 30 лет?

— Измерения по России в World Values Survey есть с 1981 года. Тогда исследование прошло только в Тамбове, но, как показали последующие волны исследования, ответы жителей Тамбова более-менее отражают общероссийские настроения. С этого первого измерения уровень счастья в России стабильно падал. Особенно резко он стал падать в 90-е годы и достиг минимума в середине десятилетия. Где-то с 2000-го он стал подниматься и сейчас почти достиг уровня начала 80-х. Это значительная флуктуация, которая соответствует тому, как менялся ВВП на душу населения, что неудивительно. Тесная корреляция между экономическим и субъективным благополучием наблюдается практически везде, но в менее богатых странах, как Россия, она теснее. Население нашей страны состоит из материалистов, то есть тех, кто во главу угла ставит экономическое благополучие, безопасность. О свободе выбора или интересной работе они думают во вторую очередь, если говорить о подавляющем большинстве населения. Это справедливо и для соседних с нами стран.

— Есть ли в этих данных что-то необычное, аномальное?

— Есть два любопытных момента, о которых стоит сказать. Во-первых, уровень счастья в России падал еще до резкого изменения ВВП на душу населения. Даже когда в конце 80-х уровень жизни слегка приподнялся, уровень субъективного благополучия все равно снижался. То есть люди как будто предвосхищали, что их ждет что-то нехорошее. В дальнейшем наблюдалась очень тесная связь между субъективным и экономическим благополучием, но в последние пару лет снова происходят интересные вещи. Это, наверное, тема будущего исследования, потому что сейчас у нас нет надежных данных, позволяющих объяснить, что именно происходит, но есть предположения.

С началом событий в Крыму и на востоке Украины отношения между Западом и Россией обострились, были введены санкции и контрсанкции, которые совпали с периодом падения цен на нефть. Соответственно, произошла девальвация рубля, упал уровень жизни населения, увеличилось количество бедных людей. Что удивительно, на этом фоне субъективное благополучие продолжило свой рост, то есть процент счастливых людей увеличивался. До этого было понятно, что это связано с восстановлением экономического благополучия. В предыдущие годы был постоянный экономический рост на уровне 7%. Если это происходит каждый год, то это довольно заметно влияет на уровень жизни. В 2008-м случился кризис, но возник конфликт в Южной Осетии, который был в короткие сроки решен с помощью военной силы.

Это контрастирует с тем, что происходило в 1990-е. У нас не только падал ВВП, но и происходило, если можно так сказать, геополитическое отступление, а вместе с ним — мировоззренческий крах. Коммунистическая идеология вызывала разочарование еще с 70-х. Возможно, кстати, с этим связано то снижение уровня счастья перед 90-ми, о котором я уже говорил. Видимо, было ощущение, что страна идет куда-то не туда, что мы ошиблись с нашей экономической и политической системой. Был большой уровень разочарования. Это сопровождалось не только падением уровня счастья, но и ухудшением демографических показателей — ростом алкоголизма, увеличением смертности, снижением продолжительности уровня жизни. Данные по демографии у нас есть за длительный период. Это падение началось довольно давно, в середине 1960-х. Еще в начале 60-х по продолжительности жизни мы отставали от США всего на два года, и на три года — от Франции. В конце советского периода мы отставали от них в среднем на 15 лет.

После 2008-го почти ничего не произошло с уровнем жизни, но довольно неожиданно изменилась внешняя политика. Российское руководство стало предлагать новую повестку дня, которая оказалась достаточно популярной среди значительной части населения. Это компенсировало потери от кризиса, тогда еще не очень значительные. Уровень счастья продолжил расти. В последние два года, когда кризис сильно сказался на благосостоянии людей, уровень счастья все равно рос. Мы объясняем это тем, что еще большее количество людей согласилось с повесткой дня, которую предлагает российское руководство: восстановление международного престижа страны, консервативная идеология, противостоящая западному либерализму. У них появляется ощущение, что страна движется в верном направлении.

— У социологов есть прогнозы, как долго это может продолжаться?

— Социология вообще обладает низким прогностическим потенциалом, потому что на эти события оказывают влияние слишком много факторов, которые трудно учесть в моделях. Допустим, синоптики для предсказания погоды решают системы из сотни дифференциальных уравнений. Прогноз погоды — это предсказание поведения неодушевленных сил, а у нас велик субъективный фактор, поэтому в социологии все еще сложнее. Не всегда возможно предсказать, как поведет себя тот или иной человек, даже при схожих обстоятельствах. Поскольку социальные события складываются из поведения тысяч и миллионов людей, все это довольно сложно.

Очевидно, что невозможно бесконечно ехать на патриотизме, если нет успехов. Успех может быть либо экономический, либо геополитический. В области геополитики пока вроде бы получается: победил Трамп, высокие шансы на избрание имеют Марин Ле Пен или Франсуа Фийон во Франции, который тоже России симпатизирует. После этого, наверное, пойдет какой-то каскад в Европе, и, даже если экономическое положение будет сложным, можно предположить, что значительная часть нашего населения останется довольна: вот, мы выстояли, развернули ситуацию, смогли показать Европе. Знаете, в мае 1945-го люди были очень счастливыми, хотя есть было нечего, в экономике была катастрофа. Вещи меняли на еду на толкучках. А люди были счастливы, потому что была одержана победа в такой колоссальной войне.

Правда, по последним замерам наблюдается расхождение в ответах на вопросы о счастье и об удовлетворенности жизнью в целом. Уровень счастья идет вверх, а удовлетворенность жизнью стагнирует, хотя в обычных условиях между этими двумя показателями наблюдается очень сильная корреляция. У нас примерно с 2008-го года наблюдается такое расхождение. То есть с рациональной и долгосрочной точки зрения люди понимают, что жизнь уже не улучшается, но эмоционально пока еще довольны нынешней ситуацией. Это тоже довольно любопытно.

В общем, если успехов не будет, то можно ожидать каких-то изменений. Вот в 1914 году все были патриотами. Маяковский забирался на Александровскую колонну и читал стихи о том, как наши солдаты будут крутить портянки из нижнего белья немецких женщин, но уже через два года энтузиазм стих. С экономикой было тяжело, на фронте тоже без побед.

— Насколько Россия в плане уровня счастья похожа на другие постсоветские страны? Есть ли различия внутри самой России?

— Постсоветские страны и, если говорить шире, посткоммунистические, например Болгария, находятся приблизительно в одинаковом положении. Связь богатства и счастья можно описать уравнением и представить его в виде кривой. Сначала рост экономического благополучия очень резко повышает уровень счастья, но по достижении какого-то приемлемого уровня его влияние становится заметно слабее. Все посткоммунистические страны, включая Россию, находятся под этой кривой, то есть мы, можно сказать, немного недополучаем счастья. Латинская Америка находится над этой кривой. Получается примерно так, что каждый следующий песо или реал приносит больше счастья, чем можно было бы ожидать, в то время как рубль — меньше.

Самый богатый регион у нас Москва, но счастливых людей там меньше, чем, скажем, в Чебоксарах. В Чувашии живут беднее, но все находятся в примерно равном положении. Вот представьте себе обычного москвича, не очень богатого. Пусть это будет пенсионер. Он может знать, что люди за МКАДом живут хуже, чем он. У него есть доплаты, компенсации. Однако это такое теоретическое знание, он на повседневной основе не сравнивает себя с ними. Он сравнивает себя с теми, кого видит в Москве. Там он видит людей, которые ездят на невозможно дорогих машинах; видит за стеклами людей, которые пьют кофе по 300 рублей за чашку или дорогие коктейли. Ему от этого как-то нехорошо. Хотя по сравнению с Чебоксарами уровень жизни у него приличный, он о Чебоксарах не думает. Он чувствует себя несчастным. Это называется социальное сравнение.

— От чего вообще зависит уровень счастья? Есть ли универсальные факторы, благодаря которым счастье растет везде?

— Нет, в том-то и дело, что не существует. Счастья можно ведь достигать разными способами. Если посмотреть на рейтинг стран по уровню счастья, то там будут, с одной стороны, скандинавские страны (Дания, Швеция, Норвегия), но с другой — там примерно на том же уровне будет и Колумбия, и другие латиноамериканские страны. Если вернуться к примеру с кривой, то Скандинавия лежит на ней, там люди в равной степени богатые и счастливые. Латинская Америка счастливее, чем можно было бы ожидать теоретически. Помимо уровня богатства, есть и другие факторы. В Скандинавии, например, очень высок уровень равенства. Коэффициент Джини там небольшой. Сама культура этих стран эгалитарная, в которой выставлять свое богатство напоказ не принято. Это не значит, что у того же норвежца не может быть замка во Франции с «Феррари» в гараже, куда он ездит в отпуск и отрывается. Но на родине у него скромный дом и скромный автомобиль. Его дети ходят в обычную школу. Тем более что Финляндия, допустим, лидирует в мире по качеству школьного образования. Все это способствует миру в обществе. Там есть стабильность. Миллионер знает, что стекла его машины не побьют и дом не подожгут.

В Латинской Америке довольно плотные социальные связи, чего нет, кстати, в Скандинавии. Там меньше аномия. У них высокий уровень религиозности, что тоже помогает, особенно в бедных странах. Там она создает ощущение, что у тебя все не так плохо, потому что Бог помогает тем, кто ведет себя праведно, и есть еще следующая жизнь — у человека есть надежда. Несмотря на высокую религиозность, там мало общественных запретов. Сексуальная жизнь начинается довольно рано, даже к сексуальным меньшинствам относятся вполне терпимо. Такая комбинация черт создает особую латиноамериканскую среду, в которой человеку жить приятно, даже если он не может похвастаться богатством.

Если посмотреть на постсоветские страны, то там ситуация печальнее. В 90-е мы прошли тяжелый, в том числе психологически, период, потерпели геополитическое поражение, оказались на третьестепенных позициях с точки зрения политики. Даже в странах, ставших частью Евросоюза, очень сложная экономическая ситуация. Промышленность Болгарии не может конкурировать с европейской. Даже в сельском хозяйстве они уступают ЕС. У людей снова есть чувство, что они ошиблись с выбором. У них, в отличие от Латинской Америки, нет религиозной подпитки. Кроме Польши, все посткоммунистические государства не очень религиозны. Даже в России, где, как кажется, произошел подъем интереса к религии, процент людей религиозных не очень большой. Исключением можно считать Чечню и соседние с ней республики. Довольно счастливая, кстати, республика. В общем, мы невыгодно контрастируем и со Скандинавией, получающей счастье через богатство и равенство, и с Латинской Америкой с ее тесными родственными и дружескими связями и опорой на религию.

— Какие вызовы сейчас стоят перед социологами, изучающими счастье?

— Думаю, что расхождение между экономическим положением и уровнем счастья, о котором я говорил, — самый интересный аспект будущих исследований. Мы понимаем, как объяснить сильную корреляцию объективного положения и субъективных оценок, а вот с несоответствием еще не вполне ясно, что делать. Мы видим это и на примере Латинской Америки, и на российском опыте в конце 80-х годов, и по результатам сегодняшних исследований. Мы сейчас можем что-то предполагать, но нужны точные надежные данные и расчеты, а их пока нет.

Материал предоставлен Высшей школой экономики по итогам международной конференции Всемирной ассоциации исследователей общественного мнения WAPOR.

Источник: theoryandpractice.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Заниматься нужно собой, а не мужем

Гармоничные отношения всегда начинаются с гармоничной женщины

Гармоничные отношения всегда начинаются с гармоничной женщины. Не с навыков манипулирования, не с секретных приемов, как удержать и женить, не с самоистязания по учебнику для будущих жён. Нет. Только гармоничная женщина может построить гармоничные отношения. И точка. Никак иначе.

28.12.2016 09:00, Ольга Валяева, cluber.com.ua

«Чтобы привлечь мужчину, умная женщина качает попу»
Сосуд взаимного недовольства

Рейс в вечность

Люди в соцсетях скорбят о Докторе Лизе, погибшей в авиакатастрофе Ту-154

25 декабря над Черным морем разбился Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию. На борту самолета находилась Доктор Лиза - Елизавета Петровна Глинка, российский общественный деятель и правозащитник, врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины, летевшая на авиабазу в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь. Для многих россиян Доктор Лиза была олицетворением добра и милосердия.

27.12.2016 16:00

«Ансамбль Александрова — символ страны»
Двое в штатском

О пользе безделья

«Все, больше не могу», — подумала я в понедельник. Батарейка села. Ноябрь был энергичный, декабрь — просто невыносимый. Работа, работа, работа. Бесконечное общение с людьми. Подсчитав, сколько денег я теряю, не работая с 19.00 до 24.00, я слегка психанула, а потом решила: время — это та роскошь, которую я должна себе подарить.

27.12.2016 09:00, Арина Холина для журнала «Сноб»

Как провести праздники
Кради как художник

Лосьон для питья

Поможет ли запрет на продажу «Боярышника» в борьбе с алкоголизмом?

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил изъять «Боярышник» и другую спиртосодержащую продукцию из розиничной торговли либо законодательно приравнять ее к алкоголю. Заявление было сделано после того, как в Иркутске из-за отравления метилом, содержавшимся в средстве для принятия ванн «Боярышник», погибли 49 человек. Число погибших растет. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. «Такие дела» поговорили об этом с наркологом и директором института Наркологического здоровья нации Олегом Зыковым.

26.12.2016 16:00, Александра Кокшарова

Алкоголизм в СССР
Пьянство в России – традиция?

Детское питание

Почему полезнее позволить ребенку съесть чипсы, чем воевать за собственное право все решать?

Вегетарианство, сыроедение, безглютеновое питание, еда без добавления сахара, еда без добавления соли, приготовление пищи только на пару, вредность соков, полезность соков… Современный родитель старается следить за тем, что ест сам и чем питается его ребенок. Но чтобы рассуждать на тему пользы или вреда разных продуктов, несомненно, нужно быть специалистом: ведь эта информация часто противоречива, а рекомендации — взаимоисключающие. Поэтому особо продвинутый современный родитель еще пытается и максимально разобраться во всей этой противоречивой информации мира диетологии, здорового образа жизни и правильного питания. И иногда это может становиться причиной серьезных семейных конфликтов.

26.12.2016 09:00, lady.tut.by

Культ детей
Нечитающий ребенок

«Ансамбль Александрова — символ страны»

Деятели культуры о музыкантах с борта Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны России, на борту которого летели 92 человека, разбился утром 25 декабря в Черном море. На борту находились 68 музыкантов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. «Сноб» попросил академических музыкантов рассказать про ансамбль и объяснить, какой урон понесет российская культура из-за гибели артистов.

25.12.2016 16:00, Александр Бакланов, журнал "Сноб"

Хайнрих Гроссбонгардт: «Бюджетные авиакомпании» не означает небезопасные
Авиакатастрофы в Европе за 10 лет

Нас не научили сочувствовать

«Что надо сказать?» – спрашивает мать у маленького ребенка, которому протягивают подарок. Мальчик, испытывая детское стеснение, выдавливает робкое «спасибо». «Помаши тете ручкой, скажи «пока», – учит мать, как вести себя на прощание. Нам с рождения рассказывали, что делать в ежедневных ситуациях. Здороваться с соседями, говорить «Христос Воскрес!» на Пасху, поздравлять с наступающим с середины декабря и с прошедшими – вплоть до первого февраля, кричать «Горько!» на свадьбе. Но никто не учил, что говорить в других случаях – когда у близкого или даже малознакомого человека горе.

25.12.2016 02:19, thedevochki.com

Даниил Гранин. «Потерянное милосердие»
Мы все — расисты. В подсознании

Самые странные налоги в мире

Заплати налог на свадьбу, тень или даже гипс

Как говорил французский писатель Пьер Данинос, ты можешь не заметить, что у тебя все хорошо, но налоговая служба – заметит. Что еще способна заметить налоговая служба – читайте в нашем обзоре.

23.12.2016 13:00, Ольга Фадеева

Налог на болванки
97 налогов США, которые платят американцы каждый год

Сосулька как смысл жизни

Убежать от реальности и сделать её лучше

Живут же люди! Иногда посмотришь на этих странных учёных и думаешь, почёсывая затылок: «Зачем они всё это делают? Что хотят, то и творят». Есть у меня один знакомый орнитолог, истинный отшельник. В городе почти не появляется: год за годом, ­летом и зимой — всю жизнь проводит в лесу. ­Мысли его и сердце заняты пернатыми. А парень-то видный, ему бы семью завести, об улучшении демографической ситуации в стране думать, но — только пташки на уме. И таких фанатиков разной степени известности уйма.

23.12.2016 13:00, Алена Лесняк

Взяться за мозг
Красная рыбка

Сосуд взаимного недовольства

Раздражение и еще 5 этапов деградации семьи

«Когда женщина перестает доверять мужу, она сразу начинает искать другую точку опоры – и чаще всего в своей голове. Некий идеал мужчины, который смог бы сделать ее счастливой. Это может быть папа, брат, бывший мужчина или коллега с работы. Чаще всего на этом уровне физической измены нет. Но сам факт измены уже присутствует. Мысленно жена ставит крест на своем муже, считая, что он не лучший вариант для нее».

23.12.2016 09:00, Ольга Валяева, valyaeva.ru

Когда мужчина – ни рыба ни мясо
«Чтобы привлечь мужчину, умная женщина качает попу»





 

Самое читаемое


 

Новости
Роскомнадзор заблокировал сам себя
Роскомнадзор, потребовавший от Мосгорсуда блокировки karaoke-besplatno.ru, по ошибке заблокировал собственный IP-адрес. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Роскомсвободу».
Поток доносов на Эрмитаж показал высокий уровень ненависти в обществе
Эрмитаж примет контрмеры в связи с волной доносов, которая обрушилась на музей после выставки Яна Фабра. Это будет борьба с помощью просвещения, рассказал «Эху Петербурга» директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В США одобрили клинические испытания экстази
Американское управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) одобрило проведение третьей фазы клинических испытаний экстази совместно с пациентами, имеющими посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом сообщает The New York Times.
Марк Цукерберг призвал глав государств к коммуникативной революции
Основатель Facebook Марк Цукерберг во время выступления на саммите АТЭС в Лиме призвал лидеров государств присоединиться к глобальной коммуникативной революции.
Умер канадский певец Леонард Коэн
В США умер канадский музыкант и певец Леонард Коэн. Ему было 82 года.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 