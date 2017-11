Написал – опубликуй

Многие зарубежные университеты признают важность открытого доступа и предоставляют своим студентам возможность публиковать дипломные работы на различных порталах. Это не только способствует развитию науки, но и делает саму образовательную систему прозрачнее. Студентов такая политика мотивирует создавать более качественные научные материалы, при этом значительно повышается как цитируемость работ, так и рейтинг университета. Рассказываем, где публикуют свои ВКР студенты из Чехии, Германии, Италии и Швеции.

Пражский колледж (Чехия)

В марте 2010 года Пражский колледж совместно с Центром междисциплинарных исследований (CRIS) создал собственный научный журнал, где преподавательский состав колледжа, студенты, а также исследователи из других университетов могут опубликовать свои работы. Издание CRIS выходит два-три раза в год, его тематическая направленность– бизнес, IT, искусство и коммуникационные технологии. Некоторые публикации CRIS посвящены университетским конференциям и семинарам.

Опубликованные работы можно также найти на сайте Proquest (в электронной библиотеке Ebrary), в библиотеке Пражского колледжа и других библиотеках по всей стране.

Стоит отметить, что квалификационные работы студентов публикуются также и на сайте degruyteropen.com, одном из ведущих центров по предоставлению открытого доступа к научным материалам. Контент находится в свободном доступе для исследователей и читателей со всего мира.

Основными целями проекта является создание условий для научно-исследовательской деятельности, участие в разработке семинаров, университетских и международных конференций, поощрение студентов к открытой публикации работ.

Масариков университет (Чехия)

В 2010 году Масариков университет подписал Берлинскую декларацию (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in Sciences and Humanities), которая направлена на распространение результатов научных работ и поддержку открытой публикации. Кроме того, программа выделяет гранты студентам и преподавателям на проведение научно-исследовательской деятельности, тем самым мотивируя их на создание новых работ. Дипломные работы студентов также размещаются на сайте университета.

Нужно отметить, что Масариков университет осуществляет публикацию книг, подготовленных преподавательским составом, в цифровых библиотеках в режиме открытого доступа. Такие издания опубликованы в электронной библиотеке Философского факультета Масарикова университета и электронной библиотеке Института Европы. Ежегодно публикуется более 300 научных и публицистических книг.

Цели данной программы – содействовать научно-исследовательской и образовательной деятельности, заботиться о качестве и достоверности научных публикаций.

Стокгольмский университет (Швеция)

В 2007 году Стокгольмский университет объявил о содействии политике открытого доступа к научным материалам и квалификационным работам студентов, пообещав, что «по мере возможности университет будет размещать копии опубликованных научных работ в электронной библиотеке». В том же году университет подписал Берлинскую декларацию об открытом доступе.

В 2010 году Шведский научно-исследовательский совет заявил, что исследования, которые финансируются университетом, должны быть размещены в открытом доступе в течение шести месяцев после публикации.

С 2017 года дипломные работы студентов и научные статьи преподавателей должны быть обязательно опубликованы под лицензией Creative Commons. Это делается для распространения результатов научных исследований и развития науки.

Королевский технологический институт (Швеция)

Королевский технологический институт также придерживается политики открытого доступа. В 2011 году он объявил, что научные исследования должны быть открытыми для международного научного сообщества. С тех пор студенты и преподаватели публикуют свои работы в ведущих международных научных журналах, работающих по модели Open Access.

Магистерские диссертации, дипломные и научно-исследовательские работы также должны быть опубликованы в университетской базе данных Diva. В ней можно найти информацию о предыдущих публикациях студента, благодаря чему будущим работодателям проще составить представление о научных интересах сотрудника и его университетской деятельности.

Миланский университет (Италия)

20 мая 2014 года университет объявил о содействии политике открытого доступа и принял Берлинскую декларацию об открытом доступе.

Публикация дипломной работы студента в университетском архиве необходима для допуска к экзаменам. При этом помимо самого текста научного исследования студент должен предоставить библиографическую справку и аннотацию к работе. Университет оставляет за собой право проверить работу на наличие плагиата, но гарантирует студенту соблюдение его авторских прав.

Университет предоставляет свободный доступ к информации, находящейся в архиве, а также метаданным, которые могут свободно использоваться в некоммерческих целях.

Нужно отметить, что в Миланском университете функционирует специальная комиссия по обеспечению открытого доступа к научным исследованиям. В нее входят ректор или его заместитель и не менее трех преподавателей или исследователей. Комиссия разрабатывает предложения по внедрению политики открытого доступа и следит за своевременной публикацией работ.

Технический университет Мюнхена (Германия)

Технический университет Мюнхена также рекомендует своим студентам публиковать научные работы в открытом доступе. Университет финансирует исследования учащихся, дает им возможность публиковать материалы на портале mediaTUM – издании университета – и предлагает информационно-консультационные услуги.

На MediaTUM должны быть опубликованы дипломные работы, кандидатские диссертации и научные статьи. Все они индексируются основными поисковыми системами (например, Google или Bing). Публикации могут быть представлены в крупных библиотечных каталогах, например, в Немецкой национальной библиотеке. По мнению руководства университета, это содействует более активному цитированию работы и развитию науки в целом.

Университет поддерживает сотрудничество с ORCID iDs – некоммерческой организацией, предоставляющей авторам уникальные идентификационные номера (ORCID iDs). Такой номер позволяет идентифицировать человека как автора, даже если он публиковал работы под разными именами.

Дрезденский технический университет (Германия)

Дрезденский технический университет предоставляет студентам возможность разместить научные работы в открытом доступе. Сделать это можно на сервере Qucosa, цель которого заключается в обеспечении возможности публикации работ бесплатно с их последующей архивацией и долгосрочным хранением. Здесь могут быть опубликованы научные статьи и доклады, материалы конференций, дипломные работы студентов и докторские диссертации. Контент индексируется в международных поисковых системах, что делает его доступным по всему миру. Также Дрезденский технический университет призывает ученых пополнять архив своими научными публикациями для обеспечения глобального доступа к результатам исследований и развития науки и искусства.





