Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 6 ноября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nam_i_razvivatsya_ne_dayut_i_predlagayut_delat_dopolnitelnye_otchisleniya_pravoobladatelyam_41103"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41103_internet-piratstv.jpg" width=206 alt="«Нам и развиваться не дают, и предлагают делать дополнительные отчисления правообладателям»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://therunet.com/articles/6944>therunet.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Нам и развиваться не дают, и предлагают делать дополнительные отчисления правообладателям»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О возможном регулировании онлайн-кинотеатров, налоговом стимулировании и всепобеждающей силе пиратства</font></em></span></p><p>Интервью с Михаилом Платовым (ivi) о том, как ОТТ-сервисы отреагируют на возможную регуляцию со стороны государства и как решение проблемы пиратства скажется на доходах бюджета. <a href="http://www.chaskor.ru/article/nam_i_razvivatsya_ne_dayut_i_predlagayut_delat_dopolnitelnye_otchisleniya_pravoobladatelyam_41103">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Интервью с Михаилом Платовым (ivi) о том, как ОТТ-сервисы отреагируют на возможную регуляцию со стороны государства и как решение проблемы пиратства скажется на доходах бюджета.

— Какие сейчас основные проблемы регулирования ОТТ-сервисов?

В марте возникла инициатива — начать регулировать деятельность по продаже ОТТ-услуг. При этом наше мнение, как участников рынка — то, что в данный момент дополнительные законы не требуются.

Все компании, которые работают в этой сфере, уже регулируются действующим законодательством: в том числе оказание информационных услуг, распространение информации — Законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Законом «О противодействии экстремистской деятельности», Законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и т. д. Эти нормы обязательны для всей интернет-сферы, в том числе и для нас, и мы им подчиняемся.

Если речь идет о специальном регулировании, то это регулирование должно возникать в связи с проблемами в отрасли. У нас же основная проблема -это интернет-пиратство. Мы вместе с Ассоциацией Интернет-Видео, Роскомнадзором и другими регуляторами пытаемся на уровне законотворчества решить эту проблему комплексно.

Можно говорить, что пиратство — это только проблема правообладателей, но это и наша проблема. Мы работаем на этом рынке, соблюдая многочисленные нормы законодательства. Пираты же — нет, они не платят налоги и не создают рабочие места, используют чужую интеллектуальную собственность без разрешения правообладателей. Мы пытаемся на эту ситуацию как-то повлиять.

Что же касается тех инициатив, которые появляются, то нам не очень понятно, почему они исходят не от рынка. То, что предлагается, на наш взгляд — это зарегулирование рынка, постановка в рамки и ограничения, которые не дадут отрасли развиваться.

Ненужные ограничения

— О каких именно ограничениях для отрасли идет речь?

Законопроект, который мы сейчас обсуждаем, пока не выложен в открытый доступ. Как мне кажется, сначала Роскомнадзор и МКС хотят между собой должны договориться. При этом члены МКС — крупнейшие медиахолдинги, которые имеют достаточно опосредованное отношение к нашей отрасли, но почему-то придумывают нам регулирование, направленное на обеспечение защиты интересов государства.

Нам не совсем понятно, от чего, от каких проблем они отталкиваются. Наша сфера — это преимущественно развлекательный контент, и мы нацелены на то, чтобы приносить людям развлекательный контент и никакой функции, кроме развлекательной, мы не несем.

Если говорить об ограничениях, то нас больше всего напрягло предложение о квотах на формирование контента (речь идет о предложении обязать ресурсы размещать не менее 30% российского контента 80% контента должно быть на русском языке). Насколько я знаю, каталоги контента в легальных ОТТ-сервисах составляют в среднем около 50% контента российского производства.

— Они хотят его до 70% поднять?

Там разные были предложения. Непонятно, зачем вообще нужны эти ограничения. В некоторых предложениях говорят, что должно быть 80% контента. Нам, получается, не нужно докупать иностранный? Или докупать российский? При этом российского контента в любом случае будет не так много, как контента в мире, который мы хотим донести до пользователей. Получается, мы должны при исчерпании лимита на российский контент перестать лицензировать весь контент? Почему? После этого местные ОТТ-сервисы сразу начинают проигрывать в конкуренции с международными игроками.

— Никаких дополнительных льгот за это не дают?

Нет. Налоговое стимулирование очень бы не помешало этой отрасли, потому что рынку в целом около 6 лет, он ещё находится в инвестиционной стадии развития, маржинальность низкая, потому что основные затраты на контент, техническую часть и персонал (у нас большая часть штата — это программисты, которые разрабатывают платформу, сайт, мобильные приложения). Нельзя сказать, что все хорошо себя чувствуют в этой отрасли.

Люди готовы платить

Для нас большим сюрпризом было узнать, что люди готовы платить за качественный контент на лицензионных сервисах. Это тренд сейчас заметен стал. Экономические проблемы тормозят рекламный рынок, и распространение платного контента становится более популярным (имеется в видя оплата за доступ к контенту по подписке либо единоразовая оплата за арендупокупку доступа к видеоконтенту).

К тому же, правообладатели готовы давать некоторый премиальный контент только на условиях продажи, без возможности показывать его бесплатно и с рекламой для пользователей, что делает подписку ещё более привлекательной.

Что касается других инициатив — нас смущает ограничение иностранных инвестиций в этот сегмент бизнеса. Мы слышали про аналогичное предложение для СМИ. ОТТ-сервисы обычно в качестве СМИ не зарегистрированы, соответственно, мы не регулируемся законом о СМИ, хоть и распространяем информацию. Мы не влияем на повестку дня и социально-политическую ситуацию, предоставляя пользователям развлекательный контент.

Но когда такой жесткий контроль устанавливается к развлекательным ресурсам, это не совсем понятно. При том, что есть российское законодательство, которое позволяет регулятору работать с нами. Все члены Ассоциации Интернет-Видео — российские компании, все здесь находятся.

Мы плотно сотрудничаем с регуляторами, ответственно подходим к формированию каталогов. У нас отдельное детское приложение, где специально подобран контент для молодой аудитории. Ситуаций, когда подобный нашему сервис распространяет запрещенную информацию, не бывает в принципе.

В чем помощь отрасли — непонятно

Ещё один момент — обязательство демонстрировать только фильмы, которые уже вышли в эфир и имеют прокатные удостоверения. Судя по всему, это сделано для того, чтобы уравнять онлайн-кинотеатры с ТВ. Но телевидение изначально проигрывает конкуренцию интернет-сервисам с точки зрения ассортимента, потому что у них линейное вещание, а в интернете можно получить доступ к неограниченному количеству контента. Здесь, на мой взгляд, важно не устанавливать административные препоны для её распространения. Просто это новая среда, которая дает конкурентные преимущества по сравнению с традиционными медиа.

Это основные вопросы, которые возникают к предложениям, которые мы видели. Нам сложно их поддержать, потому что они не направлены на развитие отрасли. Заявляется, что они направлены на защиту каких-то интересов, но непонятно, как они помогут отрасли, с учетом того, что она до сих пор убыточна — затраты очень высокие, маржа очень низкая. Мы закупаем контент в огромных количествах, чтобы обеспечить конкурентные преимущества сервисов. Ни одно медиа в России не тратило столько ресурсов на покупку контента, даже телеканалы.

Какое налоговое стимулирование нужно

— Какие налоговые послабления помогут отрасли?

Мне кажется, те инициативы, которые были озвучены (так называемый налог на Google). Видно, что государство старается обеспечить интересы российского бизнеса с тем чтобы поставить российских и глобальных игроков в равные условиях с точки зрения уплаты НДС. Когда иностранные игроки работают на российском рынке и не уплачивают НДС, а российские игроки уплачивают — это явная проблема российского бизнеса и государства, которая сейчас обсуждается не только в России.

При этом, те инициативы, которые были озвучены — они не совсем обеспечивают интересы российских игроков. Их вроде бы ставят в равные условия, но льготы по НДС предлагают отменить для всех, обязав и российских игроков выплачивать НДС, и иностранных. Хотя могли бы сделать ниже налог для российских компаний или вообще его отменить.

Традиционные кинотеатры, например, не платят НДС с продажи билетов. Вполне уместно, на наш взгляд, ввести те же послабления и для онлайн-кинотеатров. Для бюджета это не будет сильно обременительно с учетом размеров данного рынка в настоящее время, а индустрия получит отличный стимул для развития.

Ещё один момент — с уплатой IT-компаниями страховых взносов. Мне кажется, что наш бизнес можно отнести в IT-бизнесу. Несмотря на то, что мы продаем контент, этот контент продается в рамках разработанного нами ПО. Это не просто каталог фильмов, это технологии, связанные с видеопотоком, рекомендательными сервисами.

Но мы не попадаем под снижение взносов для IT-компаний, потому что не продаем пользователям само ПО, например мобильные приложения, а предлагаем различные варианты покупки контента в рамках данного ПО.

Получается, что IT-компании отчисляют 14% страховых взносов в фонды, а мы — по общей ставке 30%. При этом у нас большая часть затрат — это персонал, разработчики ПО. Мне кажется, что было бы логичным, если бы такие сервисы, как наш, получали бы сопоставимые льготы. Затраты на персонал у нас огромные — мы также, как и другие компании, боремся за разработчиков, стараясь предоставить им лучшие условия.

То, что касается НДС — лучше было не устанавливать равные условия, а поставить отечественных игроков в более выгодные условия. Особенно для молодых российских компаний, которые только выходят на рынок.

Законы не дают развиваться

— А что насчет предложения Минкульта о том, чтобы обязать отчислять 0,5% своих доходов в Фонд Кино. Это авторские отчисления?

Не совсем так. Фонд Кино, который занимается поддержкой отечественного кинопроизводства. Это деньги, которые пойдут на производство отечественных кинофильмов. Нам кажется, что это не совсем правильный подход с точки зрения поддержки кинопроизводителей. Потому что драйверами продаж отечественных фильмов являются сейчас как раз онлайн-кинотеатры.

Как правило, мы отдаем около 50% от выручки, связанной с продажей контента, правообладателям. После это у нас остается небольшая часть на зарплаты разработчикам, оплата инфраструктуры (серверы, платежные сервисы), отчисления партнерам (Smart-TV, магазины приложений).

В этой цепочке продажи услуг много участников, которые откусывают понемногу от маржи, которая и так невелика. Просить онлайн-кинотеатры, которые и так отчисляют правообладателям львиную долю дохода, ещё и 0,5% на поддержку отечественного кино — не совсем правильно.

Как развивался тот же Netflix, который сейчас стал одним из главных распространителей премиального контента и занялся кинопроизводством? Они это делали за счет того, что у них появились собственные материальные возможности, полученные за счет стремительного развития их бизнеса и всего сегмента в целом. Возможности у них появились за счет того, что им дали развиваться. Безусловно, это и более низкий уровень пиратства в США и Европе, и стимулирующие бизнес законы.

В нашей ситуации и развиваться не дают, и предлагают делать дополнительные отчисления правообладателям. Мы убеждены, что драйвером повышения доходов кинопроизводителей является решение проблемы пиратства.

Если решить эту проблему, то это будут не прогнозируемые 3–4 млрд. рублей от отчислений в 0,5% Фонду Кино, это будут более значительные деньги, которые пойдут в легальный сегмент рынка, правообладателям и в бюджет, а не пиратам, которые не платят никому, в том числе и налоги государству.

Теневой бизнес пиратов

Деньги пиратов уходят в оффшоры, это теневой бизнес, они не зарегистрированы на территории Российской Федерации. Этот бизнес не влияет на киноиндустрию и, в целом, на развитие экономики. Поэтому для решения этой проблемы нужны кардинальные решения.

— А сейчас только блокировка?

Да, причем, по нашим данным, полная блокировка пиратского сайта занимает 8–9 месяцев. Для того, что создать т.н. «зеркало» пиратского сайта, требуется несколько часов. Поэтому правообладатель, российский кинопроизводитель и легальный ОТТ-сервис здесь конкуренцию проигрывает.

— А как в других странах обстоят дела? Там нет пиратства?

Нет, оно есть, конечно. В США тоже есть пиратство, просто не в таких масштабах. Там культура потребления кино и медиа в целом другая. Наверное, и в этом проблема — у нас люди не привыкли платить за нематериальные блага.

Почему у нас так сложно работают подписные модели. Мы видим, что тренд есть, пользователи привыкают к подписке, растет выручка от премиального контента. Но основная масса по-прежнему не готова платить, а государство не обеспечивают населению возможности потреблять легальный контент.

Поэтому пользователю проще пойти в Яндекс и набрать «Смотреть игру Престолов онлайн», чем искать сайт с легальным контентом, который не всегда отображается по поисковым запросам на первых страницах поисковых сервисов.

Преимущества пиратов по сравнению с легальными игроками огромны. Пока мы только договариваемся с правообладателями, согласовываем контракты, условия, получаем копии фильмов, готовим к выкладке, пираты уже выложили, набрали индекс в поисковых системах и заняли первые строчки.

Пользователям по большинству неважно, где смотреть. Конечно, качество сервиса некоторым пользователям важно — не все готовы выдержать навязчивую рекламу сомнительных сервисов и онлайн-казино. Мы можем бороться только с точки зрения качественного и ненавязчивого сервиса.

— А вы можете как-то сами бороться с пиратством? Как Litres, например?

Мы же не правообладатели, у нас, как правило нет правовых оснований требовать что-то от нарушителей, не являясь правообладателями контента. Мы поэтому и организовали Ассоциацию Интернет-Видео, чтобы не только легальные игроки, но и правообладатели были защищены.

Мы можем помогать с организацией этой деятельности, но непосредственно принимать участие в судебных разбирательствах по защите прав мы не можем. Если мы придем к тому, что будем производить собственный контент, то тогда мы будем этим заниматься.

Проблема в том, что только очень крупные правообладатели занимаются защитой контента — это стоит времени, денег, ресурсов, поэтому мало кто из правообладателей за это берется. Мы пытаемся их организовать, выявить, какой контент наиболее востребован с точки зрения онлайн продаж, организовать пул правообладателей, который разрешит Ассоциации Интернет-Видео защищать их права комплексно.

Источник: therunet.com





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: