Нам — крышечка

В мире есть немало странных наград, номинаций и премий. Однако, российские эстеты пошли дальше всех, учредив орден в виде крышечки от салатницы. Десять таких крышечек в 2012 году в магазине похитила писательница и лидер движения «Аристократический выбор России» Маруся Климова. А первым кавалером Ордена Десяти Крышечек недавно стал поэт Нестор Пилявский.
Мировая история знает великие награды, которые возникали из шутки. Таков, по преданию, Орден подвязки, учрежденный английским королем Эдуардом III, который со словами «Стыд тому, что плохо об этом подумал!», подобрал на балу чулочную подвязку, упавшую с ноги графини Солсберри. Некоторые государства имеют удивительные награды с необычными названиями. К примеру, в Лаосе особо отличившимся героям раньше присуждался Орден Миллиона белых слонов и Белого зонтика. Еще больше в мире необычных премий и антипремий, учрежденных различными художественными организациями, фондами и просто известными личностями. Это и знаменитая «Золотая малина», и менее известная премия Цыплёнка Цыпы, которая дается за алармизм в экологии, и юмористическая премия Diagram, выдаваемая за самое необычное название книги и представляющая собой всего-навсего бутылку вина. Учрежденный Марусей Климовой Орден Десяти Крышечек, хотя и покажется многим курьезным, «антинаградой» вовсе не является. Напротив, писательница решила вручать его «за особые заслуги в деле служения красоте». Первые десять кавалеров, которые со временем разберут весь набор похищенных крышечек, по замыслу Маруси, станут капитулом эстетского ордена, призванного отмечать своим вниманием то подлинно утонченное и прекрасное, что нет-нет и случается в российской действительности.
Чтобы понять, почему в роле такой награды выступила украденная крышечка от салатницы, нужно напомнить о скандале, который вызвал новогодний пост в Марусином ЖЖ. В январе 2012 года Маруся описала историю похищения ею десяти пластиковых крышечек от салатниц в «Ашане»: она купила российские салатницы, но крышечки решила позаимствовать к ним французские, которые закрывали другую, более дорогостоящую посуду. Сотрудники магазина задержали писательницу на выходе, досмотрели, но по собственной глупости и удачному для похитительницы стечению обстоятельств факт правонарушения установить не смогли. Разумеется, все они вскоре стали жертвой язвительного слога Маруси, а сам пост получил широкую огласку, попав на первое место в топе ЖЖ и вызвав град возмущенных писем от законопослушных граждан. Отдельные энтузиасты даже направили официальные заявления руководству «Ашана» и пригрозили судом писательнице, обвинив ее, кроме прочего, в «демонстрации истинного лица нашей либеральной интеллигенции». Сама Маруся признается, что некоторое время после этой истории она боялась выходить из дома: внезапное народное внимание не сулило безнравственной писательнице ничего хорошего — недаром и свои книги она адресует никак не «широкому кругу читателей», а исключительно «личностям с опустошенной душой, которые не только получают истинное наслаждение от созерцания чужой боли, но и не упускают случая причинить ее другим».
Переводчица Жана Жене и Луи-Фердинанда Селина, поклонница маркиза де Сада и императора Бокассы, Маруся Климова в «приличных кругах» имеет репутацию опасной и провокационной персоны, гидры российской контркультуры, неустанно кусающей как простоватых обывателей, так и серьезных, насупленных интеллектуалов. В последние годы ее романы из автобиографической трилогии, описывающей богему 90-х годов, вновь на слуху: «Белокурых бестий» вместе с трактатами Маруси по истории и теории литературы неожиданно переиздало вполне мейнстримовое издательство АСТ. Неформатный «Опустошитель» тем временем издает одну за другой «дневниковые» книги Маруси, также полные ядовитого сарказма, странным образом перемешанного с возвышенным романтизмом. Вот и Вечер петербургского декаданса, на котором Маруся выступила хедлайнером, как бы продолжает или возрождает традицию декадентских фестивалей «Темные ночи», которые были организованы Марусей Климовой и художником Тимуром Новиковым.
Организаторов нового декадентского мероприятия, писательницу Анастасию Мурзич и дизайнера Алекса Но, Маруся хвалила и благодарила, отметив, что покойный Тимур Петрович Новиков, несомненно, радовался бы тому, что «такие люди еще остались в нашем городе». Автора сборника «Западное Ляо» Нестора Пилявского, ставшего первым кавалером Ордена Десяти Крышечек, Маруся Климова назвала «единственным истинным декадентом Москвы», а ранее, в предисловии к его книге отметила, что в ней можно найти «практически все, от чего стремятся избавиться большинство современных авторов и литераторов, занимающихся сочинением текстов, и что, почти наверняка, должно казаться им вызывающим и нескромным».
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