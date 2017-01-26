Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 25 октября 2017 года, 20:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/najti_skachat_rasprostranyat_42635"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42635_library-869061_960_72.jpg" width=206 alt="Найти, скачать, распространять" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Виктория Яковлева</b></span> <span style="font-size: large;">Найти, скачать, распространять</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как библиотеки используют открытые лицензии</font></em></span></p><p>Многие библиотеки – в том числе и в России – озабочены необходимостью оцифровывать свои коллекции. Однако оцифровка – лишь первый этап создания электронных хранилищ. Самое важное – обеспечить открытый доступ к цифровым материалам, с чем достаточно успешно справляются за рубежом. Рассказываем, как выкладывают под открытыми лицензиями свои фонды крупнейшие библиотеки мира. <a href="http://www.chaskor.ru/article/najti_skachat_rasprostranyat_42635">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Многие библиотеки – в том числе и в России – озабочены необходимостью оцифровывать свои коллекции. Однако оцифровка – лишь первый этап создания электронных хранилищ. Самое важное – обеспечить открытый доступ к цифровым материалам, с чем достаточно успешно справляются за рубежом. Рассказываем, как выкладывают под открытыми лицензиями свои фонды крупнейшие библиотеки мира.

С появлением интернета многие сферы жизни трансформируются: в сети мы уже заказываем билеты на самолет, пиццу или поездку на Мальдивы. Изменения касаются и более фундаментальных вещей: в отдельных странах полноценное высшее образование уже можно получить удаленно, как и знания – на порталах электронных библиотек.

Для того, чтобы библиотека в сети представляла собой полноценный аналог библиотеки традиционной, необходимы не столько инфраструктура и консультанты, сколько открытые фонды. От их наполненности и возможности свободно читать и распространять копии зависит то, сколько человек придут на портал и что они там получат.

Почему это важно?

Допустим, у вас есть любимый писатель. Пусть это будет Рэй Брэдбери. Он жил и работал в Америке, поэтому именно там хранится большая часть созданных им произведений, среди которых не только литература, но и рукописи, письма, предметы личного пользования.

Для того, чтобы получить к ним доступ, вам необходимо поехать в США, то есть оплатить перелет, потратить деньги на проживание, проезд, еду, оформить пропуск в библиотеку – возможно, даже не одну. Если вы – владелец крупного банка или собственного нефтеперерабатывающего завода, то для вас это не будет проблемой. Но если ваши доходы равны среднероссийской зарплате, вряд ли вы когда-нибудь сможете удовлетворить свою жажду познания.

Открытый доступ позволит вам познакомиться с произведениями писателя, оставаясь в своей квартире. Все, что для этого требуется – интернет. Если произведения будут опубликованы под открытыми лицензиями, вы сможете не только прочитать рукописи, но и включить их в свою работу – например, в книжку, которая рассказывает о влиянии писателя на современную американскую литературу. Или же поделиться с друзьями его письмами, опубликовав их на странице в социальной сети.

О лицензиях и мотивах

В большинстве случаев библиотеки выкладывают в онлайн те произведения, которые находятся в общественном достоянии. Они представлены под лицензией Public Domain – это правовой режим, в который переходят все произведения после того, как заканчивается срок действия авторского права. Для большинства стран это время от создания произведения до смерти автора плюс 70 лет. Из общих тенденций - создатели просят посетителей проверять статус таких произведений в своей стране, чтобы убедиться в том, что они доступны для использования, в том числе и коммерческого.

Некоторые произведения или даже коллекции доступны пользователям по лицензиям Creative Commons. Как правило, в таком правовом режиме выкалываются или личные архивы библиотек, или коллекции, принадлежащие частным лицам и организациям, например, НКО. Мотив – развивать культуру и науку, опираясь на достижения прошлых поколений.

Библиотеки понимают, что большое количество информации на порталах обеспечивает большую посещаемость. Это важно, так как год от года их аудитория падает: вспомните, когда вы или ваши знакомые в последний раз были в библиотеке, и представьте, что таких, как вы, миллионы. Миру больше не нужны организации, у которой нет своей аудитории – это не оправдывает дороговизну их содержания и делает их существование бессмысленным.

Новые английские традиции





Британская библиотека – это национальная библиотека Великобритании, созданная в 1972 году. Это вторая по величине библиотека мира, которая является одним из лидеров в области оцифровки произведений и их публикации на своем электронном портале. Библиотека считает, что ее миссия в первую очередь состоит в продвижении культуры и науки, которое невозможно без открытого доступа к произведениям. На данный момент на портале содержится более 90 тысяч фотографий и 9 миллионов статей, а также книги, видео- и аудиозаписи.

К контенту, представленному на сайте под лицензиями Creative Commons, как правило, относятся произведения, авторские права на которые принадлежат самой библиотеке или сотрудничающим с ней базам данных. При этом библиотека оговаривает, что при копировании, передаче или другом использованием контента пользователь должен убедиться, что не нарушает права третьих лиц.

То, что библиотека выступает за публикацию произведений в открытом доступе, указывают ее многолетние инициативы: например, в 2010 году она опубликовала более 3 млн библиографических записей под лицензией СС0 в рамках совместного проекта с ISC OpenBibliography.

Также под лицензией СС0 была опубликована коллекция манускриптов библиотеки. Они доступны для загрузки и свободного использования. При этом библиотека сама призывает читателей к использованию таких произведений: «Комментируйте, размещайте работы на других порталах и делитесь с ними там, где это возможно».

Библиотека имеет и свою страницу на сайте проекта Flickr, где разместила уже более миллиона фотографий. Аудитория проекта составляет более 38 тысяч пользователей.

Creative Commons по-американски





В одних странах оцифровывать и выкладывать в открытый доступ произведения библиотеки обязаны на федеральном уровне. Например, в США в 2000 году было выделено 100 млн долларов на программу национальной цифровой информационной инфраструктуры. Одна из целей программы – сделать произведения доступными пользователям и популяризировать американскую культуру в мире.

На данный момент сайт Библиотеки Конгресса включает в себя 304 коллекции из 66 тем. Пользователь может найти документы, фотографии, графики, коллажи, художественную и научную литературу.

Библиотека Конгресса не только выкладывает свои коллекции под открытыми лицензиями, но и сама работает над инициативами, которые позволили бы учреждениям культуры обмениваться документами с пользователями. Например, совместно с организацией Creative Commons библиотека работала над Реестром авторских прав.

Для привлечения новых пользователей на свой портал и распространения произведений библиотека сотрудничает с рядом порталов, например, Photos for Class или Flickr, где уже опубликованы более 30 тысяч изображений. На сайте Библиотеки Конгресса указано, что она приветствует любую возможность поделиться своими коллекциями с новой аудиторией, а также приглашает пользователей комментировать изображения, использовать их, а также дополнять идентификационную информацию, т. к. многие старые экземпляры имеют скудное описание. При этом библиотека является одним из участников проекта The Commons, призванном объединить учреждения культурного наследия для обмена изображениями из своих коллекций, которые не имеют каких-либо ограничений в сфере авторского права. По мнению создателей проекта, это поможет повысить осведомленность об этих коллекциях у широкой публики.

Европейская инициатива





Одним из крупнейших проектов, выкладывающих свои цифровые коллекции под открытыми лицензиями, является европейская цифровая библиотека Europeana. Проект был запущен в ноябре 2008 года, к этому времени уже было оцифровано порядка 2 млн экземпляров изданий.

Проект был создан для достижения трех целей: налаживание информационного сотрудничества между музеями, архивами, библиотеками и глобальной аудиторией; охват европейского культурного наследия и его перевод в электронный вид; популяризация культурного наследия Европы во всем мире.

Что немаловажно, поисковая система сайта предусматривает отбор произведений в зависимости от лицензии: например, пользователь может найти фотографию или книгу, которую можно использовать исключительно с указанием автора.

Europeana тесно сотрудничает с Creative Commons, которая разработала поисковой инструмент Creative Commons Search. По данным портала, его ежемесячно использует почти 600 тысяч пользователей. Поиск осуществляется, помимо прочего, по коллекциям библиотеки: например, в апреле 2017 года она передала 470 тысяч фотографий в базу данных CCSearch. При этом фотографии частично принадлежат разным музеям и библиотекам, которые сотрудничают с Europeana, например, нидерландскому музею Rijksmuseum и Нью-йоркской публичной библиотеке.

Все метаданные, доступные на europeana.eu, также публикуются без ограничений в соответствии с условиями Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. На портале указано, что если пользователь повторно использует данные, опубликованные библиотекой, она рекомендует следовать европейским правилам использования метаданных и предоставлять ссылки на источники.

Музейный опыт





Одним из проектов, осуществляющих публикацию произведений по лицензиям Creative Commons, является Метрополитен-музей (Met). Он был открыт в 1870 году, и на данный момент является четвертым по посещаемости музеем мира. На сайте музея указано, что он «собирает, изучает, сохраняет и представляет значимые произведения искусства, чтобы объединить людей через творчество, знания и идеи».

В феврале 2017 года Метрополитен-музей объявил о передаче всех фотографий, являющихся общественным достоянием, под свободную лицензию Creative Commons Zero (CC0). По такой же лицензии доступны и все данные, то есть автор, дата, размеры изображения. Таким образом, на портале появилась уникальная коллекция из 375 тысяч изображений, которые можно свободно использовать, копировать, распространять и перерабатывать.

Результаты поразили даже инициаторов проекта: количество скачанных с сайта изображений увеличилось на 64%, а трафик посещений онлайн-коллекции – на 17%. От инициативы выиграли и сторонние ресурсы: например, более 90% фотографий были загружены на Wikimedia Commons, а количество изображений на страницах Wikipedia о коллекции Метрополитен-музея выросло на 500% и составило 6 598 изображений.

К использованию материалов в открытом доступе подключились и другие проекты: например, портал FiveThirtyEight провел анализ данных сайта, выявив страну происхождения, год создания и приобретения каждого объекта из коллекции, а пользователи в Twitter начали активно делиться экземплярами произведений, зачастую их перерабатывая.

В дальнейших планах музея – сотрудничество с аналитическим порталом Google BigQuery, который, по словам руководителя отдела по оцифровке коллекции Метрополитен-музея Люка Таллона, сделает возможным автоматическое распознавание всех изображений. Музей планирует продолжить сотрудничество и с такими организациями, как Creative Commons, Wikimedia, Artstor, Digital Public Library of America (DPLA), Art Resource и Pinterest.

Люк Таллон также заметил, что «люди становятся на удивление креативными, когда коллекция вроде нашей становится доступными для использования, распространения и изменения без каких-либо ограничений», тем самым подтвердив необходимость использования открытых лицензий в библиотеках, музеях и архивах по всему миру.





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: