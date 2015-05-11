Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 1 декабря 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/najdi_svoj_ikigaj_41198"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41198_base_4af9947ac.jpg" width=206 alt="Найди свой икигай" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://theoryandpractice.ru/posts/15211-naydi-svoy-ikigay-kak-ustroena-zhizn-v-yaponskoy-derevne-stoletnikh>theoryandpractice.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Найди свой икигай</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как устроена жизнь в японской «деревне столетних»</font></em></span></p><p>Японцы считают, что у каждого есть свой икигай. Это одно из главных понятий их философии здоровья и долголетия, которое можно расшифровать как «ощущение собственного предназначения». В декабре в издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга «Икигай: Японские секреты долгой и счастливой жизни». Исследователь Эктор Гарсия (Кирай) и писатель Франсеск Миральес изучили этот феномен и побывали в деревне долгожителей Охими на острове Окинава, самому молодому жителю которой 83 года. <a href="http://www.chaskor.ru/article/najdi_svoj_ikigaj_41198">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Японцы считают, что у каждого есть свой икигай. Это одно из главных понятий их философии здоровья и долголетия, которое можно расшифровать как «ощущение собственного предназначения». В декабре в издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга «Икигай: Японские секреты долгой и счастливой жизни». Исследователь Эктор Гарсия (Кирай) и писатель Франсеск Миральес изучили этот феномен и побывали в деревне долгожителей Охими на острове Окинава, самому молодому жителю которой 83 года.

Чтобы добраться до Охими, нам пришлось три часа лететь из Токио в Наху, столицу Окинавы. За несколько месяцев до того мы связались с администрацией «деревни столетних» и объяснили, что хотим взять интервью у старейших в общине. После долгих переговоров нам удалось с помощью двух чиновников снять дом неподалеку от Охими.

Спустя год после начала проекта мы готовы были приоткрыть завесу тайны и познакомиться с самыми старыми людьми в мире. Мы сразу поняли, что в Охими время замерло, словно все живут в бесконечном настоящем.

Приезд в Охими

Мы отъехали от Нахи и спустя два часа наконец вырвались из пробок. По правую руку — море и пустынные пляжи, по левую — горы, заросшие янбару (так называют леса на Окинаве).

Мимо города Наго, где производится пиво «Орион», гордость Окинавы, по трассе 58 мы доехали вдоль моря до муниципального округа Охими. По обеим сторонам дороги виднелись домики и маленькие магазины, зажатые между трассой и горой, — по-видимому, в деревне не было центра как такового.

GPS-навигатор привел нас к цели нашего путешествия — Центру здоровья Охими, который оказался уродливым бетонным зданием на съезде с трассы.

Мы входим через заднюю дверь, где нас уже ждет Тайра. Рядом с ним — маленькая улыбающаяся женщина, она представляется Юки. Рядом сидят две женщины и работают за компьютером, они тут же встают и провожают нас в конференц-зал. Нам приносят зеленый чай и дают по паре плодов шикуваса.

Тайра одет в деловой костюм, он начальник департамента здоровья в Охими. Тайра садится напротив нас, открывает ежедневник и картотеку. Рядом садится Юки.

В архиве Тайры перечислены все жители деревни, имена расположены по старшинству в пределах каждого «клуба». Тайра рассказывает нам, что каждый житель Охими входит в определенный «клуб», или моаи, все члены которого помогают друг другу. У этих групп нет никакой конкретной цели, они чем-то напоминают семьи.

Еще Тайра сообщает, что в Охими многие начинания существуют за счет волонтерской работы, а не денег. Все жители готовы содействовать, а власти деревни распределяют задания. Таким образом каждый ощущает принадлежность к общине и чувствует себя полезным ей.

Охими — предпоследняя деревня на северной оконечности Окинавы. С вершины одной из гор ее видно целиком — она очень зеленая, все в лесах янбару. Мы спрашиваем себя, где здесь живут люди: население Охими — 3200 человек. С горы видны лишь одинокие домики — возле моря или в долинах.

Жизнь в общине

Нас приглашают пообедать в одном из немногочисленных ресторанчиков Охими, но, когда мы приходим, оказывается, что все три столика уже забронированы.

«Ничего страшного, тогда поедем в ресторан по соседству, там всегда есть место», — говорит Юкико, идя обратно к машине.

Ей 88, она все еще водит и гордится этим. Ее соседу 99, и он тоже решил провести с нами этот день.

Мы мчимся вслед за ними по грунтовой дороге. Наконец мы выезжаем из леса, вот и ресторан, где мы наконец сможем поесть.

— Я обычно не ем в ресторанах, — говорит Юкико, усаживаясь. — Я ем то, что растет у меня в огороде. А рыбу покупаю у Танаки, мы с ним всю жизнь дружим.

Ресторан расположен прямо возле моря и напоминает планету Татуин из «Звездных войн». В меню большими буквами написано, что здесь подают «натуральную еду», приготовленную из экологически чистых овощей, выращенных в Охими.

«Ну ладно, еда — это не главное», — продолжает Юкико. Она кажется открытой и общительной и с удовольствием исполняет обязанности главы нескольких организаций в Охими.

«Еда не продлевает жизнь; секрет в том, чтобы улыбаться и хорошо проводить время», — говорит она, поднося ко рту крошечную сладость из меню дня.

В Охими совсем нет баров, а ресторанов всего несколько, но это не мешает островитянам вести активную социальную жизнь — она вращается вокруг общинных центров. Деревня делится на 17 соседских общин, в каждой из которых есть свой президент и чиновники, отвечающие за разные стороны жизни — культуру, праздники, общественные мероприятия и долгожительство — ему здесь уделяют особое внимание.

Нас приглашают в клуб одной из 17 общин. Это старое здание, которое жмется к склону одной из гор, поросших джунглями янбару, в которых живут бунагайя ― покровители Охими.

© bee32/iStock

Бунагайя — духи янбару

Бунагайя — магические существа, которые, по легенде, живут в лесах янбару — в Охими и соседних деревнях. Их изображают детьми с длинными рыжими волосами. Бунагайя любят прятаться в кронах деревьев и рыбачить, спустившись к морю.

Про этих лесных духов на Окинаве рассказывают множество чудесных историй. Они большие шутники, любят пошалить и вообще чрезвычайно непредсказуемые.

Жители Охими говорят, что бунагайя любят горы, реки, море, деревья, землю, ветер, воду и животных, так что, если хочешь с ними подружиться, нужно проявлять уважение к природе.

День рождения

Мы входим в общинный центр, нас встречает человек двадцать. Они говорят с гордостью: «Самому молодому из нас 83 года!».

Мы сидим за большим столом, пьем зеленый чай и беседуем с долгожителями. После интервью нас провожают в актовый зал, и мы все вместе празднуем день рождения трех членов общины — одной женщине исполняется 99, другой — 94, а самому молодому имениннику — 89 лет.

Мы поем песни, которые любят в Охими, а заканчиваем исполнением Happy birthday по-английски. 99-летняя именинница задувает свечи и благодарит гостей. Мы пробуем домашний торт с плодами шикуваса, танцуем — в общем, день рождения проходит так же, как у 22-летних.

Это наш первый праздник за неделю в Охими. Вскоре мы будем петь в караоке со стариками, у которых это получится лучше, чем у нас, и побываем на традиционном празднике с местными музыкантами, танцовщицами и уличной едой.

Вместе радоваться каждому дню

Праздники и увеселения — важнейшая составляющая жизни в Охими.

Нас пригласили сыграть в гейтбол — это одна из любимых игр окинавских долгожителей. Гейтбол напоминает крикет — тоже нужно бить битой по мячу. В гейтбол можно играть в любом месте, и это отличный предлог, чтобы немного развлечься и подвигаться. В Охими устраивают соревнования по гейтболу, причем для участников нет никаких возрастных ограничений.

Мы тоже приняли участие в матче и проиграли женщине, которой только что исполнилось 104 года. Все очень веселились, глядя друг на друга после игры.

Помимо праздников и развлечений, в жизни деревни большую роль играет религия.

Боги Окинавы

Древняя религия окинавских монархов называется «рюкусинто», что означает «Путь богов». В ней сочетаются элементы китайского даосизма, конфуцианства, буддизма и синтоизма, а также шаманизма и анимизма.

Согласно вере предков, мир населен бесконечным количеством разных духов — духов дома, леса, деревьев, гор… Очень важно угождать этим духам, совершая ритуалы, устраивая праздники, а также почитая святые места. На Окинаве многие леса считаются святыми. Там есть два основных типа храмов — утаки и угандзу. К примеру, возле водопада мы заходим в угандзу — маленький храм под открытым небом, там лежат благовония и монеты. Утаки — это каменное здание, куда приходят помолиться; там, согласно поверьям, собираются духи.

Религия Окинавы гласит (и в этом она расходится с синтоизмом), что женщина в духовном отношении превосходит мужчину. Из-за этого именно женщины на Окинаве облечены духовной властью. Юта — женщины-медиумы, которых избирает деревня для общения с духами.

Также важное место в этой религии (и в японской культуре вообще) отведено почитанию предков — на Окинаве в доме старшего в роду обычно есть небольшой алтарь, где приносят жертвы предкам и молятся за них.

Мабуи

Мабуи — суть каждого человека, его душа и источник жизненной энергии. Мабуи — бессмертная субстанция, которая делает каждого из нас уникальным. Иногда мабуи умершего человека поселяется в ком-то живом — и тогда, чтобы освободить ее, нужен специальный ритуал. Обычно он проводится, если кто-то, особенно молодой человек, умирает внезапно и мабуи не хочет уходить в мир мертвых. А еще мабуи можно передать другому человеку. Например, если бабушка оставляет внучке в наследство кольцо, тем самым она передает ей часть своей мабуи. Также ее могут передавать фотографии.

Чем старше, тем сильнее

Теперь, некоторое время спустя, я вижу, что наши дни в Охими были полными событий, но в то же время проходившими в атмосфере расслабленности. Примерно так живут люди в этой деревне: с одной стороны, они все время заняты важными делами, с другой — все делают спокойно. Всегда следуют своему икигай, но никуда не торопятся.

В последний день мы отправились за сувенирами на рынок у въезда в Охими. Там продают только овощи, выращенные в деревне, зеленый чай и сок шикуваса, а также бутылки с «водой долголетия». Ее разливают из источника, спрятанного в сердце джунглей янбару.

Мы купили себе «воды долголетия» и выпили ее прямо на парковке возле рынка, любуясь морем и надеясь, что в этих бутылках содержится волшебный эликсир, который подарит нам здоровье и долголетие и поможет найти свой икигай. Напоследок мы сфотографировались у статуи бунагайя и еще раз прочли декларацию долгожителей.

Декларация села долгожителей

В 80 я все еще ребенок.

Когда придешь за мной в 90, забудь обо мне и жди, пока мне исполнится 100.

Чем старше, тем сильнее.

Не позволять нашим детям нянчиться с нами.

Если хочешь долго жить и быть здоровым — добро пожаловать в нашу деревню, здесь ты получишь благословение природы, и вместе мы постигнем секреты долголетия.

3 апреля 1993 года,

Федерация клубов долгожителей деревни Охими

Интервью

За неделю мы провели 100 интервью — расспросили стариков об их философии, икигай, о секретах долгой и активной жизни. Мы снимали интервью на две камеры, чтобы потом сделать небольшой документальный фильм.

Для этой главы мы отобрали фрагменты бесед, которые показались нам наиболее важными и вдохновляющими. Всем героям — 100 и более лет.

Не нервничать

«Секрет долгой жизни в том, чтобы не нервничать. При этом нужно сохранять восприимчивость, не давать сердцу состариться. Если улыбнуться и открыть свое сердце, твои внуки и все остальные захотят почаще видеть тебя».

«Лучший способ бороться с грустью — выйти на улицу и приветствовать людей. Я каждый день так делаю. Я выхожу на улицу и говорю: «Добрый день», «Всего хорошего». А потом возвращаюсь домой и ухаживаю за своим огородом. Вечером навещаю друзей».

«Здесь никто ни с кем не ссорится. Мы стараемся не создавать лишних проблем. Быть вместе и хорошо проводить время — вот и все».

© bee32/iStock

Выработать правильные привычки

«Я каждое утро с удовольствием встаю в шесть, отодвигаю штору и любуюсь своим огородом — я там выращиваю овощи. Потом выхожу в сад и смотрю на помидоры, мандарины… Очень люблю смотреть на них, я так отдыхаю. Я провожу в саду час, а потом иду готовить завтрак».

«Я сам выращиваю свои собственные овощи и готовлю их — это и есть мой икигай».

«Как не поглупеть с годами? Секрет в руках. От рук к голове, и наоборот. Если постоянно трудиться — проживешь до 100 лет».

«Я каждый день встаю в четыре. Ставлю будильник на это время, чтобы выпить кофе и сделать зарядку. Это заряжает меня энергией до конца дня».

«Я ем все — думаю, секрет в этом. Мне нравится разнообразная еда».

«Работать. Если ты не работаешь, твое тело выходит из строя».

«Проснувшись, я иду к семейному алтарю, чтобы зажечь благовония. Нужно помнить о своих предках. Это первое, что я делаю каждое утро».

«Я каждый день встаю в одно и то же время, рано, и провожу утро у себя в огороде. Один раз в неделю мы с друзьями встречаемся, чтобы потанцевать».

«Я каждый день делаю зарядку и гуляю по утрам».

«Я каждое утро делаю гимнастику тайсо».

«Ешь овощи и проживешь долго».

«Для долгой жизни нужно делать три вещи: заниматься спортом, правильно питаться и общаться с людьми».

Каждый день поддерживать дружеские отношения

«Встречаться с друзьями — мой главный икигай. Мы собираемся и разговариваем, это очень важно. Я всегда помню, когда мы в следующий раз встретимся, эти встречи я люблю больше всего в жизни».

«Мое главное хобби — общаться с соседями и друзьями».

«Каждый день разговаривать с теми, кого ты любишь, — вот главный секрет долгой жизни».

« «Доброе утро! До встречи!» — говорю я детям, которые идут в школу, а тем, кто едет на машине, я кричу «Езжайте осторожно!». С 8:00 до 8:15 вечера я стою на улице и здороваюсь со всеми. А потом отправляюсь домой».

«Пить чай и болтать с соседями — вот что лучше всего на свете. И еще петь вместе».

«Я каждое утро встаю в пять, выхожу из дома и спускаюсь к морю. Потом я иду в гости к подруге, и мы пьем чай. Это и есть секрет долгой жизни — встречаться с другими людьми».

Жить не торопясь

«Я все время говорю себе: «Спокойно», «Помедленнее». Без спешки живешь дольше. Это мой секрет долголетия».

«Я каждый день плету корзины из ивовых прутьев, это мой икигай. Я просыпаюсь и первым делом молюсь, потом завтракаю и делаю зарядку. В семь я начинаю работать. К пяти я устаю и иду встречаться с друзьями».

«Каждый день делать много всего. Все время находить себе занятия, но выполнять их не сразу, одно за другим».

«Секрет долгой жизни — рано ложиться спать, рано вставать и много гулять. Жить спокойно и получать удовольствие. Ладить с друзьями. Весна, лето, осень, зима… Наслаждаться каждым временем года».

Быть оптимистом

«Каждый день я говорю себе: «Сегодня будет день, полный бодрости и радости»».

«Мне 98 лет, но я до сих пор считаю себя молодым. Мне еще многое нужно успеть».

«Смеяться — вот что главное. Что бы я ни делал, я смеюсь».

«Я доживу до ста. Еще бы, конечно доживу! Эта мысль очень меня мотивирует».

«Петь и танцевать вместе с моими внуками — вот что лучшее в моей жизни».

«Мои самые близкие друзья уже в раю. В Охими больше нет рыбацких лодок, потому что и рыбы почти нет. Раньше можно было купить рыбу — и большую, и маленькую. А сейчас нет лодок, и людей тоже нет. Все они в раю».

«Я счастлива, что родилась здесь. Я каждый день благодарю за это богов».

«Главное в Охими и в жизни — улыбаться».

«Я делаю волонтерскую работу в Охими, чтобы вернуть то, что мне дали. Я, например, на своей машине вожу друзей в больницу».

«Нет никаких секретов. Надо просто жить».

Источник: theoryandpractice.ru





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