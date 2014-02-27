Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 25 сентября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nado_by_zanyatsya_zdorovem_40963"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40963_.jpg" width=206 alt="«Надо бы заняться здоровьем»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.zozhnik.ru/nado-by-zanyatsya-zozh/>zozhnik.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Надо бы заняться здоровьем»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Размазываем отмазки</font></em></span></p><p>Я бросил курить после 10-летнего стажа. Все произошло банально: после прочтения книги Аллена Карра. Вы тоже так можете. И не только с курением, но и со здоровым образом жизни. Причем прямо сейчас. <a href="http://www.chaskor.ru/article/nado_by_zanyatsya_zdorovem_40963">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Я бросил курить после 10-летнего стажа. Все произошло банально: после прочтения книги Аллена Карра. Вы тоже так можете. И не только с курением, но и со здоровым образом жизни. Причем прямо сейчас.

Как работает Карр

Конечно, эта книга помогает не всем, но по сравнению с любой другой книгой её эффект поразительный. Наверняка она помогает бросить курить лучше романов Пелевина, Библии или краткого справочника машиностроителя-международника.

Механизм работы книги «Легкий способ бросить курить» очень простой: автор выписывает на бумаге абсолютно все «отмазки» человека, решающего бросить курить. И затем КАЖДУЮ такую «отмазку» очень тщательно «размазывает» по бумаге, разбивает все контрдоводы на корню.

Во время того, как он набрасывает эти доводы на наковальню мозга и разбивает молотом букв, курить еще можно. А как только закончили читать – вы больше не курите, потому что на все уговоры жаждущего покурить мозга есть готовые ответы. (*Работает только как помощник мозга — то есть при наличии желания).

Кстати, если вы курите, то бросить смолить по статистике самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы продлить себе жизнь (а точнее в каждом конкретном случае речь идет не столько о продолжении, сколько о том, чтобы продолжить жить без риска внезапной смерти). А книга стоит жалкие 149 рублей.

А теперь давайте возьмем метод Алана Карра и применим его к тем, кто хочет вести ЗОЖ, но никак не начнёт. И придумывает себе вот такие отговорки. Ответим на каждую из них.

1. «Надо бы вести здоровый образ жизни, но я не знаю с чего начать»

Лень – мощнейшее явление в жизни каждого человека. Лень заставляет прокрастинировать, болеть, играть, придумывать новые срочные дела вместо неприятной работы. Многие даже работают с единственной целью — заработать деньги, чтобы потом лениться. В общем лень – города берет. Вместе с людьми.

Фраза, вынесенная в заголовок: это не ваши слова, это лень говорит вашими устами. А ответ очень простой: «с чего угодно, с любой регулярной активности». Не бойтесь сделать что-то не то, любая подвижность – это уже «то».

Когда вы спите, вы тратите примерно 50 ккал/час, когда работаете за офисным столом – около 100 ккал/час, когда бодро гуляете со скоростью 5 км/ч – то тратите уже 250 ккал/час. Для сравнения: в тренажерном зале вы бы потратили за час всего лишь в 2 раза больше – около 500 ккал/час.

Поэтому для начала разыщите в смартфоне приложение, считающее шаги и проходите не менее 5000 в день, потом не менее 10 тысяч. Начните с этого.

Помните: 2 часа ходьбы заменяют 1 час в тренажерном зале.

2. «Ребенок, садик, метро, работа, садик, магазин, дом, усталость, сон – у меня нет времени и сил на ЗОЖ»

Или быть может наоборот: у вас нет сил, потому что нет времени на ЗОЖ?

Нет времени? Давайте посмотрим фактам в лицо:

1. При этом жестком режиме у вас есть время, чтобы прямо сейчас читать эту статью. Наверняка хватает на просмотр пары любимых сериалов перед сном и серфинг соцсетей?

2. Чтение этой заметки потратит 10 минут вашего времени: ненамного больше, например, занимает, простая ВИИТ-тренировка в бесплатном приложении (например, Nike+ training), для которого вам нужен лишь 1 квадратный метр пола.

3. Нет сил? Тогда вам тем более надо начать тренировки – повышение энергичности и уровня силы – это то, что вам нужно при таком тяжелом графике, и это достигается с помощью физических нагрузок

Когда я готовился к триатлону, то тренировки занимали в среднем 8-10 часов в неделю при плотном рабочем расписании. Однако в итоге получалось, что успевал больше, благодаря повышению концентрации и энергичности – как побочный эффект от занятий.

Причем, подчеркну: ЛЮБОЙ физической активности, начиная с обычных прогулок. Поэтому если у вас «Ребенок, садик, метро, работа, садик, магазин, дом, усталость, сон», то вам обязательно нужно тренироваться.

3. «Это слишком дорого. У меня пока нет столько денег»

Вести ЗОЖ – не равно «купить абонемент в фитнес-зал» и почти ничего не стоит. Однако почему-то в голове у отечественного человека засела прочная связь между фитнес-залом и ЗОЖ. Это удобно, так как оправдывает «ничегонеделанье».

Кстати, вы знаете, почему все фитнес-залы продают в основном только годовые клубные карты? Потому что уже через 3-4 месяца после покупки абонемента регулярно ходят и так уже только 10% клиентов (мы как-то искали эту цифру для статьи, но официального подтверждения нет, есть только наблюдения экспертов). А уж если бы им надо было заносить деньги помесячно, то выручка залов заметно бы просела.

Так что покупка абонемента не гарантирует вам новый образ жизни, он точно также зависит только от вашей борьбы с ленью. Фраза «это слишком дорого» — уловка, чтобы ничего не делать. Но мы вам подскажем, какие у вас есть недорогие варианты заняться физической активностью:

— пешие прогулки,

— бег трусцой,

— ВИИТ-тренировки с помощью бесплатных видео или приложений,

— домашние тренировки с гирей, турником или собственным весом.

Это условно бесплатно.

4. «Я слишком толстый/толстая, я стесняюсь даже начинать»

А если серьезно: стесняетесь идти в зал – не ходите, почитайте советы предыдущего пункта. Разве что не советуем бегать – с большим весом это может повредить суставам.

Ну, а самое главное: полные люди в начале своей тренировочной жизни – большие счастливчики, потому что их ждет неминуемое превращение совсем в других людей, которые им точно намного больше понравятся. Если у вас лишний вес — изменения к лучшей жизни будут настолько разительны, что обычным людям такое и не снилось.

Напоминаем, что лишний вес — это когда процент жира в организме выше 30, а объем талии больше 80 см у женщин и 94 см у мужчин.

Люди с избыточным весом могут совершенно комфортно избавляться от 1 кг жира в неделю (при небольшом дефиците калорий в питании, создать который и сохранить мышцы поможет физическая активность).

А всего через 6-12-18 месяцев планомерных занятий и контроля питания приз будет такой огромный, что непонятно, почему бы не начать не то что с понедельника или завтра – прямо сейчас.

5. «Это так сложно. Везде говорят то одно, то другое. Непонятно, кому верить и что делать»

Вот уже 3 года мы копаемся и редактируем данные научных исследований по самым простым вопросам: сколько раз в день нужно есть, сколько пить, сколько повторов делать в упражнении, что есть и пить до и после тренировки.

Так вот общее впечатление за эти 3 года и более тысячи статей: ЗОЖ – это очень просто, правила жизни, тренировок и питания совсем не строгие. Если кратко – делайте, что хотите и как вам нравится, и будете правы.

Вот, какие наблюдения мы можем отметить:

— Пить 2-3 литра воды в день не надо;

— Запивать еду можно;

— Голодать для похудения не просто не нужно, а вредно;

— Ешьте белки сколько и когда угодно;

— Ешьте хоть 1, хоть 10 раз в день – эффект примерно одинаковый,

— Распределяйте белки, жиры, углеводы как вам нравится, для похудения решающее значение имеет лишь общий объем потребленных калорий;

— Можете не есть витамины, белковые добавки и вообще не заходить в магазин спортпита никогда – если вы не спортсмен, то вам это не нужно. Просто питайтесь разнообразно;

— Делайте сколько угодно повторов, все равно объем мышц и их сила будут расти;

— Занимайтесь на тренажерах, или со свободными весами, или вообще занимайтесь, не заходя в фитнес-зал;

— Можно есть на ночь;

— Можно ложиться спать и вставать, когда нравится, главное – режим.

И так далее.

ЗОЖ – это просто и весьма свободно. Кто утверждает обратное: или хочет продать вам свои услуги, или плохо разбирается в предмете, или не желает вам добра (кормит вашу лень этим доводом).

6. «Я слишком стар для перемен»

Для начала маленькая ремарка о возрасте. Вот новая возрастная классификация ВОЗ:

25-44 – молодой возраст;

44-60 – средний возраст;

60-75 – пожилой возраст;

75-90 – старческий возраст;

После 90 – долгожители.

Теперь официально старость только начинается с 75 лет, поэтому для начала пересмотрите этот ориентир. А главное, что снова все ровно наоборот: десятки научных исследований говорят о невероятной пользе физической нагрузки для здоровья и продолжительности жизни. Чем выше ваш возраст, тем нужнее вам тренировки. Не важно когда начинать заботиться о своем здоровье.

Вы же не хотите умереть раньше, просто потому что вам сейчас лень? Подумайте, в конце концов, о своих детях, они хотят как можно дольше быть со своими родителями.

А что делать? С чего начать? См. выше.

7. «Ваш этот ЗОЖ – один сплошной п******»

Сюда же можно отнести и последний аргумент, когда кончились аргументы – «не верю!»

Да пожалуйста. Мы не заставляем.

Источник: zozhnik.ru





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