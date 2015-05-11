Подписаться на обновления
22 сентябряПятница

usd цб 58.2242

eur цб 69.2635

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПраво автора
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия  Рерихи 
MORENA_MORANA, polonsil.ru   , Сегодня, 03:00

Надеваем трусы обратно, всё отменяется!
Пособие для ноющих женщин


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Бракованная свобода


Сложное либидо




Согласно стародавним преданиям, стать Женщиной с большой буквы Ж – все равно, что найти Святой Грааль. Рядом с такой женщиной любой, даже самый захудалый мужчинка, тунеядец, алкоголик, автоматически становится Настоящим мужчиной, из тех, что дарят цветы без напоминания и любят тещу. Но это, как любят повторять продавцы-аферисты из магазина на диване, еще не все.

Быть обычной самкой человека (две руки, две ноги, две сиськи и попа-центр тяжести) женщине мало. Ей хочется быть если не императрицей, то владычицей морскою, поэтому все свое свободное время она тратит на то, чтобы стать Женщиной с большой Ж.

— Чем отличается женщина от настоящей Женщины? – задается она вопросом на женских форумах. И тут же коллективный бабский разум подсказывает ей ответы. Только успевай внимать, и смотри, чтобы голова не закружилась.

Со стародавним преданиям, стать Женщиной с большой буквы Ж – все равно, что найти Святой Грааль. Рядом с такой женщиной любой, даже самый захудалый мужчинка, тунеядец, алкоголик, автоматически становится Настоящим мужчиной, из тех, что дарят цветы без напоминания и любят тещу. Но это, как любят повторять продавцы-аферисты из магазина на диване, еще не все.

У Настоящей женщины нет необходимости работать! Ее мужчина автоматически начинает зарабатывать все больше и больше, принося добытое, разумеется, к ногам своей повелительницы. А ей остается только радоваться жизни и быть красивой. Но и это еще не все!

Кроме всего прочего, от Настоящих женщин не уходят! Никто и никогда. Это обычные женщины плачут, размазывая сопли по щекам и нервно всхлипывая, когда муж побежал к любовнице. Но настоящая женщина не такая. Настоящая женщина остается для мужа секс-символом до 80 лет. Да что я говорю, до 90 лет! Это ведь не какая-то обычная, завалящая женщина. А настоящая. С большой Ж!

Соблазненная такими заманчивыми перспективами, женщина начинает, как осёл за веревочкой, бежать за призрачной возможностью стать настоящей Ж. Бежит каждая по-своему, в зависимости от того, что подсказывают им умные гуру.

— Девы! Наденьте юбки! Снимите трусы и создайте тем, что было в трусах, торсионные поля! Обольщайте мужа покорностью! – кричат ведические гуры.

— Снимите корону, поправьте локус, посетите психоаналитика, проработайте глубинные проблемы своего детства – кричат психогуры.

— Начайте жопы, груди и анусы – кричат фитнес-гуры.

— Жопы, груди и анусы не надо качать! Их надо умело лизать – кричат сексогуры.

У бедных женщин взрывается мозг. Пробуют и то, и другое, и третье, а толку-то и нет!

В принципе, все теории неплохи. Но все они стоят одна другой. Почему? Потому, что в глазах нашей женщины, которая хочет стать Женщиной с большой Ж, они нужны только ради одного результата – что-то из кого-то выдоить. Не важно, любви, внимания, или денег. Сама по себе эта женщина никому не интересна. Даже себе не интересна, не говоря уже о других. Вся ее жизнь – это деятельно про наиболее эффективному прилипанию к мужчине. Не важно, упругой жопой, правильным локусом или умелым анусом.

И если уж все теории стоят одна другой, и каждому воздастся по вере его, позвольте мне предложить вам свою собственную. Потом я назову ее как-нибудь красиво. А пока слушайте.

Если вам кажется, что ваш муж мало уделяет вам внимания – займите себя чем-нибудь сами. У вас слишком много свободного времени. Купите себе кота, вышивку, вязание, любовника. Муж сразу прочухает и будет ныть, что мало внимания уделяете вы.

Если вам кажется, что ваш муж слишком мало зарабатывает на дурацкой работе, не надо снимать трусы. Если вы уже сняли трусы, значит у вас слишком много свободного времени! Наденьте трусы обратно, и попробуйте сами залатать финансовую дыру. Возможно, после этого вам начнет казаться, что муж зарабатывает нормально, или даже хорошо.

Если вам кажется, что после курса аннилингуса вам купят шубу из выдрочки, значит у вас слишком много свободного времени и слишком приземленные цели. Потратьте это время на зарабатывание денег. Тогда вы сами сможете купить шубу.

Если у вас пока нет мужа, то вы не можете ныть, что он слишком мало зарабатывает, не уделяет внимания, не купил шубу из выдрочки. Это очень огорчает многих женщин. Если вы тоже огорчены, значит, у вас слишком много свободного времени. Займите себя чем-нибудь интересным, и вы станете интереснее для окружающих. Возможно, и для потенциальных мужей.

Убережет ли это вас от того, что в один прекрасный день ваш мужчина может уйти? Нет, не буду врать, не убережет. Все мужчины рано или поздно уходят, и даже самые порядочные покидают нас, уходя на тот свет. Если читая эти строки вы загрустили, значит у вас слишком много свободного времени. Займите себя чем-нибудь действительно интересным, потому что жизнь одна, а перед временем все мы бессильны.

Вы не знаете, чем вам заняться? Когда я не знаю, чем мне заняться, я действую по одному из двух сценариев – иду в бассейн или читаю интересную книжку (смотрю фильм). Всегда действует.

Сделают ли эти советы вас настоящей Женщиной с большой Ж? Нет, не сделают. Но если вы заняты чем-то интересным, то вас на это, по большому счету, уже наплевать.

Источник: polonsil.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Доход 79 тысяч, 95% владельцы машин

Портрет высшего среднего класса России

Международная компания IPSOS представила очередной усреднённый потребительский портрет представителя высшего среднего класса России. Он мал (5% населения), но по российским меркам обеспечен: средний доход в семье 79 тысяч руб. на человека, 95% имеют автомобиль, 83% имеют квартиру в собственности (62% живут в квартире из 3-х и более комнат). Этот класс по сравнению с остальными россиянами оптимистичен: дальнейшего улучшения своего благосостояния ожидают 29%.

21.09.2017 19:00, ttolk.ru

70% среднего класса в России
Ухоженный, но не очень

О человечности в 5 жизненных историях

Каждое препятствие — возможность улучшить наше положение. И чье-нибудь еще

Самый лучший учитель — наша жизнь, а люди, окружающие нас, — отражение наших поступков. Мы публикуем несколько трогательных рассказов, которые показывают, как лучше вести себя с людьми.

21.09.2017 02:36

Сострадание к себе – очень полезная вещь
Шпаргалка по человечности и толерантности

Стыдно, когда видно

Зачем я стала эмоциональным эксгибиционистом

В моей семье слово «люблю» звучало с такой же периодичностью, как и неловкое секс (с характерным совковому homo sapiens ударением на протяжном Е). Выражаясь математически, количество это уверенно стремилось к нулю. И дело тут вовсе не в том, что кто-то кого-то НЕ любил – отношения у нас были и остаются крайне теплыми. Но использовать в быту подобные высокопарные существительные было у нас как-то «не принято». Да и зачем? Всем же и так все понятно, на кой черт воздух сотрясать?

19.09.2017 03:00, Оксана Романюк

Худший враг женщины
Противоядие от «тетки»

«Я тихо уйду в ночь»

Почему врачи, умирая, отказываются от реанимации

Доктор медицины из Южной Калифорнии Кен Мюррей рассказал, почему многие врачи носят кулоны с надписью «Не откачивать», и почему они предпочитают умирать от рака дома.

18.09.2017 13:00, The Wall Street Journal

«Врачи в частных клиниках — это мусор»
Врачи уходят

Самый ценный ресурс

Стив Павлина: впечатляющий эксперимент — 30 дней без соцсетей

В последнее время наше привычное живое общение потихоньку вытесняется общением интернетным. Люди ищут своих коллег, родственников и бывших одноклассников в социальных сетях, заводят новых друзей, выкладывают свои фотографии и видео, общаются. В общем, на первый взгляд, ничего плохого в этом нет, но все же один из самых известных на сегодняшний день блогеров Стив Павлина имеет на этот счет другое мнение. Недавно он провел эксперимент над собой: на целый месяц отказавшись от каких-либо соцсетей, в конце эксперимента он пришел к очень интересным выводам.

17.09.2017 03:00, selfgrowth.ru

Папы в декрете
Библия идиоток

Три версии языка, оружие в классе и никаких перемен

Топ-12 фактов о японской школе

Испытываете недовольство отечественной системой среднего образования? Узнайте, как учатся в Японии и с какими невероятными ограничениями сталкиваются японские дети с раннего детства.

15.09.2017 04:00

80 не слишком известных фактов о Японии
Как устроены японские школы

Всегда вместе

Сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел

Эбигейл и Бриттани Хенсел — сросшиеся сестры-близнецы, живущие в штате Миннесота, США. К 23 годам они доказали себе и всему миру, что находясь в одном теле и контролируя только «свою» половину, они могут вести абсолютно нормальную, активную жизнь. Эбби и Бриттани окончили университет, много путешествовали по миру, водят автомобиль, получили работу, — словом, им как будто не на что жаловаться.

14.09.2017 13:00, Яна Ивашкевич, neinvalid.ru

А что такое инвалид?
Неразделимая жизнь

Почему не хочется секса

Все идет из детства

Так или иначе, мы все росли в культуре, где удовольствие мужчины — это, конечно, самое важное. Даже если тебе очень нравится секс, ты все равно в первую очередь думаешь не о том, хорошо тебе или плохо, а о том, хорошо ли ему с тобой.

13.09.2017 02:51, Арина Холина для журнала "Сноб"

Как половое равноправие в стране влияет на когнитивные способности женщин?
Добро пожаловать в реальность

«Я не люблю и не хочу играть со своим ребенком»

Правила, по которым строится детская игра, и роли, в которых выступают родители

Эту фразу я часто слышу от своих клиентов. «Он меня раздражает. Мне хочется, чтобы кто-то это сделал за меня». Да, я согласна, это странно, это неестественно. Родители никогда раньше не играли в детские игры. Если кто и играл из взрослых, то это был явно какой-то маргинал, и его не очень привечали в обществе. Родители играли с детьми, но, скорее, забавляясь самими детьми, подбрасывая их вверх, играя в кучу-малу, подшучивая.

12.09.2017 04:26, Руфина Ширшова, mamsila.ru

«С ребенком все было хорошо. Или я — или он»
Родители, не забудьте сменную обувь!

Ухоженный, но не очень

Каких мужчин любят российские женщины

Психологи подтвердили, что самой привлекательной частью мужчины является кошелёк. Но если отбросить материальный фактор, то самые привлекательные качества мужчины в глазах российских женщин — любящий, мужественный, обаятельный, чистый, счастливый, искренний, независимый, действующий как лидер. Не слишком котируются худые и толстые. И абсолютно неприемлемы такие качества: необязательный, женственный, равнодушный, делает салонный маникюр и педикюр, красит волосы, наносит на ногти лак.

10.09.2017 09:00, ttolk.ru

Как половое равноправие в стране влияет на когнитивные способности женщин?
Добро пожаловать в реальность





 

Самое читаемое


Новости
Портал «Компромат» попал под полную блокировку за… «пиратство»
Ранее блокировались только отдельные ссылки портала, и почти все — за нарушение закона о персональных данных тех лиц, в отношении которых были публикации-расследования на «Компромате».
Ученые из Швейцарии создали розовый шоколад
Швейцарские ученые из кондитерской фирмы Barry Callebaut изобрели новый вид шоколада — розовый.
К блогеру, выпустившему скандальный ролик про Тинькова и его банк, ворвались с обыском
К одному из ведущих канала Nemagia на YouTube Алексею Псковитину пришли с обыском. Об этом рассказал соавтор вышедшего в начале августа скандального ролика про Олега Тинькова и его "Тинькофф банк" Михаил Печерский.
Преследующих «полуголых» женщин вайнахов забанили во «ВКонтакте» за экстремизм
Роскомнадзор заблокировал чеченское сообщество «Карфаген» во «ВКонтакте», принадлежащее молодежному «Движению за очищение вайнахского народа». Об этом во вторник, 12 сентября, сообщают «Ведомости».
Sci-Hub возобновил свою работу
Спустя 4 дня после прекращения работы на территории России сервис, предоставляющий бесплатный доступ к научным статьям, снова начал функционировать.

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 