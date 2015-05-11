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Виктор Власов   среда, 25 января 2017 года, 18.30

Над страждущей землёй
«Меня благословил Митрополит Омский и Таврический Владимир»


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Соль Земли


Кто просвещает молодёжь?




«В каком городе рождается Иисус Христос? Почему люди вдруг заговаривают на нескольких языках и не могут понять друг друга? Что такое смирна и душистый ладан? Выйдите на улицу и спросите, какие дары несли волхвы и кому. Ответит, думаю не каждый. Время такое сейчас, нанотехнологическое и «опутанное» интернетом. Модно знать «интернет-троллей», «пранки», «дудос» и «лайки», а библейские истории – увы».

На стене: иконы, таблички с душеполезными сведениями, называющими грех и толкующими, как от него избавится. Я читаю свои грехи и вижу, что возможность искупления показана наглядно и схематично, для лучшей ясности. Парты здесь как в школе и доска. Православный календарь. В шкафу разного формата и оформления библия, другие книги, принадлежащие перу известных старцев. На подоконнике цветы в горшочках. Рядом кое-какие декорации. И часто шумный детский коллектив. Где это место? При храме, конечно.

Ожидаю педагога воскресной школы при Храме в честь Иконы Казанской Божией Матери. Наталья Викторовна Курьякова – учитель ИЗО и курса ОРКСЭ в БОУ «СОШ № 83». Она вовремя и сегодня. В её машине: дети и коллега – Татьяна Владимировна Отт, учитель физкультуры. Будем помогать вместе. На рождественском представлении выступит её дочь Мила.

Едем. Торопимся. Совершает сегодня в Храме Всенощное бдение Митрополит Омский и Таврический Владимир.

– Волнуюсь, Вить, – качает головой Наталья Викторовна, накручивая баранку. – Даём представление для самого Владыки. Мы репетировали много раз, но повторим.

С Натальей Викторовной я разговариваю также на тему Православия. Это педагог родной школы, готовый рассказать насущное и помочь. Она – начитанный и душевный человек. Говорим о людях и событиях, о литературе. Наталья Викторовна часто читает мои материалы, посвященные образованию, культуре и Православию, размещает на своей странице ссылки на мои статьи, даёт верные советы, интересуется моими успехами. Было время, когда специально задавал ей каверзные вопросы насчёт христианской веры и многому другому, но она терпеливо объясняла и никогда не сердилась. Наверное, каждый сомневающийся пытается сбить с толку ближайшего собеседника, этим «счастливчиком» была коллега Курьякова. Сейчас наш диалог с Натальей Викторовной больше похож на спокойное обсуждение темы или новости, нежели на спор, когда травишь неожиданными фактами и мнением со стороны. Для меня она – замечательный проводник в православное образование.

Служба идёт. Заходить в храм неудобно. Мы опоздали, ясное дело.

Крестимся. Заходим. Наблюдаем, почти не дыша. По обе стороны Митрополита Омского и Таврического Владимира смирно стоят батюшки – вот он, протоиерей и настоятель Храма в честь Иконы Казанской Божией Матери Иоанн Бабяк, протоиерей Михаил Вивчар, помощник Владыки. Многих я не знаю. Служат дьяконы и стоят прихожане.

– Надо репетировать, – шепчет Наталья Викторовна.

В это время Владыка делает поворот, словно оглядывая окружающих. Я ловлю пристальный взгляд его тёмных глаз. Глубоких и внимательных одновременно, сверху вниз – мы стоим с Натальей Викторовной много ниже. Замираю – не дышу несколько секунд, наверное. Гляжу на него, на батюшек вокруг. Вспоминаю рассказ о нём настоятеля Собора Воздвижения Креста Господня Олега Цветкова – тоже его помощника. Отец Олег сказал, что взгляд Владыки настолько проницательный, насколько ты принимаешь христианскую веру и сам относишься к ней. В глазах этого большого священнослужителя боль за прошлые, настоящие и будущие поколения. Митрополит Омский и Таврический Владимир производит впечатление даже издалека. Другим, вероятно, не может быть автор нескольких книг, включающих интереснейшие проповеди-размышления.

Репетиция проходит в спешке. Вот-вот придёт Владыка и оценит представление. Я помогаю переносить декорации, старательно присоединяется Татьяна Владимировна и прихожане. Суетится Наталья Викторовна, проверяя сценарий и вновь слушая маленьких актёров. Я вижу злобного и трусливого иудейского царя Ирода, приказывающего убить детей, наблюдаю артистичных волхвов, скромного ангела. Роли исполняют ученики начальной школы, выступает и дошкольный возраст. Выходит умилённо и здорово.

– Над страждущей землёй! – эмоционально выделяет Наталья Викторовна. – А ты, Звёздочка, идёшь, не торопясь, с благочестием, – снова подсказывает.

Представление содержит элементы познавательные, затрагивая конкретные сведения. В каком городе рождается Иисус Христос? Почему люди вдруг заговаривают на нескольких языках и не могут понять друг друга? Что такое смирна и душистый ладан? Выйдите на улицу и спросите, какие дары несли волхвы и кому. Ответит, думаю не каждый. Время такое сейчас, нанотехнологическое и «опутанное» интернетом. Модно знать «интернет-троллей», «пранки», «дудос» и «лайки», а библейские истории – увы. Хотя нет, смотрю на детей, слушаю и приятно удивляюсь – представление даёт поколение, воспитанное духовно и нравственно, хочется верить.

– Знаешь, Вить, чем отличается духовное от нравственного? – как-то спрашивает меня Наталья Викторовна в одном из наших душеполезных диалогов. – Нравственность – то, что положено делать человеку по норме воспитания, а духовность – что велит сердце и совесть. Несмотря на то, что государство у нас светское, но живём по библейским заповедям. Поэтому модуль ОРКСЭ должен быть в школах обязательно! За это радеют знакомые нам специалисты Омской епархии: Светлана Петровна Баранцева и Тамара Викторовна Похитайло. Не только они.

Митрополит Омский и Таврический Владимир в помещении воскресной школы. Наталья Викторовна крестится, набирая в лёгкие воздуха.

– Владыка идёт, Владыка!.. – переглядываемся.

За время репетиции несколько раз видим также взволнованного настоятеля Иоанна, он грозит пальцем и строг как никогда. Нет, мы не подведём. Никого не подведём.

– Всё по делу, по совести! – предупреждает отец Иоанн. – Не вздумай убежать! – глядит на меня. – Тебе нужно к Владыке, иначе вопросы останутся неразрешёнными.

А я смотрю, что пробиться к Митрополиту сложно – он окружён загадочным облаком своей свиты. Крайне серьёзный человек. Начальник, которого могут побаиваться другие священнослужители. А мне уж – и думать не стоит.

Преставление Владыке нравится. Более того – вдохновляет. Ещё перед началом, расскажу, он тепло улыбается и говорит, что будет сам волноваться за ребят и педагога воскресной школы. Заглядывая за крупную декорацию, разрисованную творческими руками Натальи Викторовны, он шутит с детьми и общается добро, как старец – я о них немало читаю в последнее время.

Детям дарят подарки – конфеты, упакованные в яркие коробки, с надписью: «По Благословению Митрополита Омского и Таврического Владимира». Поздравляют с Рождеством Христовым!

В трапезной – одни батюшки и дьяконы. Люди в тёмных одеждах. Помощники Владыки. Ни одного прихожанина. Как я напрошусь туда к Митрополиту? Унываю, правда. До слёз! Смотрю на табличку с грехом уныния – на стене, помните?

– Витя, Наталья, идёмте! – зовёт отец Иоанн, встревоженный порядком.

Вот это заботливый батюшка – протоиерей и настоятель Храма в честь Иконы Казанской Божией Матери. Ничего не упускает. И правильно. Спасает. Кому-то нужно думать о людях, беспокоиться.

Мы идём в трапезную. Садимся и кушаем. В метре от меня – Его Высокопреосвященство, Митрополит Омский и Таврический Владимир. У него овальное загорелое лицо[1], подёрнутое неглубокими морщинами, седая и короткая борода, кустистые брови, отливающие сталью в золотистом, плавно льющемся с потолка свете. С ним за столом отец Иоанн. Поздравляет Его и тактично ведёт беседу. Рассказывает весело. Этот человек умеет поднять настроение собеседнику и окружающим. Умышленно ли настоятель повторяет забавно и так, что радуешься находчивости священника и его добродушию – трудно сказать. Однако батюшка мне очень нравится.

– Хорошо у вас тут, отец Иоанн, красиво, – говорит Владыка, кивая. – Есть дела, конечно, но в основном – достойно!

Не сознавая, наедаюсь я сильно. Живот полный, под завязку. Время от времени смотрю на Владыку – точно впитываю его присутствие, как будто он сейчас исчезнет, и не увижу его. Вспоминаю рассказ рослого и смуглого поэта, художника Вильяма, который не раз мне повествует о Митрополите Владимире, ему он подарил иконку, провожая до автомобиля. Владыка обещал молиться за спасение его души.

– Витя, о тебе говорят! – неожиданно слышу мощный шёпот Натальи Викторовны.

Поворачиваюсь и пристально смотрю на Владыку. Действительно, отец Иоанн упоминает обо мне, а Владыка слушает и глядит на меня с пытливым прищуром. Я немедленно встаю и подхожу к Нему. Рассказываю о себе:

– Ваше Высокопреосвященство, я – автор статей о православных батюшках, печатаю их на сайте журнала «Наша молодёжь»[2], мне помогает Светлана Петровна Баранцева, – выпаливая на одном дыхании, похоже, запинаюсь как школьник у доски, слабо готовый к зачёту. – Благословите на работу и на творчество! Правильнее и крепче чтобы творилось. Читаю вашу толстую книгу «Вечное сокровище», цитирую в своих материалах. Владимир Александрович Масленников присылает Вам ссылки.

Рядом мигом появляется крепкого сложения молодой и приятный на вид мужчина (оказывается, модератор сайта Омской епархии – В.М. Масленников), внимательно смотрит на меня и затем говорит с Владыкой. А дальше – меня благословляют. Митрополит Омский и Таврический Владимир кладёт на мой лоб свою тёплую и мягкую ладонь и в голос проговаривает:

– С Богом!

Неторопливо крестит.

Я удовлетворён, ощущаю благодать и вроде бы лёгкость в груди. Так близко Митрополита Омского и Таврического Владимира я ещё не видел, не чувствовал его руки. Понимаю, что относится к себе и к другим нужно серьёзней, больше слушать, нежели болтать без устали, утвердиться в мыслях и работать над собой безостановочно. Пока вижу мир, людей и трезво думаю.

– Сейчас вернусь из поездки, Виктор, – обращается Владыка. – Приедешь в Епархию, будет разговор.

Трапеза заканчивается. Зал быстро пустеет.

Покидая воскресную школу, провожаю взглядом усталого отца Иоанна. С чувством выполненного долга он хлопочет по хозяйству и тихо разговаривает на кухне.

Уезжаем. С детьми. С Татьяной Владимировной Отт. Обсуждаем событие оживлённо, радостно. Вспоминая фразы и отдельные предложения, сказанные Митрополитом и настоятелем Храма в честь Иконы Казанской Божией Матери. Поздно уже и скоро надо спать. А на душе легко, благодатно. Наталья Викторовна довольна – волновалась, наверное, зря?

1. Помню воспоминания протоиерея Олега Цветкова, когда он первый раз увидел Владыку в Самарканде на Покров в 1990.

2. Общероссийский молодёжный глянцевый журнал и портал, вдохновлённый на создание писателем и доктором исторических наук Петром Фёдоровичем Алёшкиным и Татьяной Васильевной Жариковой, заслуженным деятелем РФ.




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2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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