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Ася Лапидус   четверг, 9 февраля 2017 года, 19.00

На смерть поэта
Памяти Мишеля Мари Деза (1939-2016)


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Сияние разума вечного странника Бориса Зайцева


Из цикла: Забытые имена русской словесности




В прошлом ноябре в Париже трагически погиб один из самых значительных математиков нашего времени и один из самых ярких русских поэтов. На его смерть откликнулось, кажется, одно-единственное электронное издание: Мишель Мари Деза, поэт-мыслитель, всю жизнь писавший стихи по-русски, издавший в эмиграции всего один сборник, был почти неизвестен в России, которую оставил более сорока лет назад.

Он только-только начал у нас издаваться: опубликовал несколько подборок в интернет-изданиях [1], в «Новой юности» [2], в ростовском журнале «Prosōdia»[3], в московском издательстве «ПРОБЕЛ-2000» вышли две его небольшие книжечки: «Стихи и интервью» (2014) и «75-77» (2016). Мечтал войти в русское литературное пространство. Не успел.

Теперь мы публикуем воспоминания о нём писательницы Аси Лапидус (США), знавшей Мишеля Деза много лет. Мы думаем, что он достоин и благодарной памяти, и внимательного прочтения.

Уходят, уходят, уходят,

Уходят мои друзья...

Александр Галич

Всю свою жизнь переводил он темпераментный язык эмоций собственной натуры на математическую почву. Получалось совсем неплохо – он сказал свое достаточно отчетливое слово в математике. И тогда он сделал перевод с математического на стихотворный – и случилось-произошло новое слово в поэзии.

В стране Лагранжа и Пуанкаре, не очень привечающей иностранцев, особенно еврейского происхождения, он сделал достойную, более чем впечатляющую научную карьеру: был директором исследований в CNRS (Centre national de la recherche scientifique) – французском Национальном центре научных исследований – самом крупном научном центре Европы. Дальше – больше: получил всеевропейское признание – был вице-президентом Европейской Академии наук и одним из трех соредакторов-основателей Европейского журнала комбинаторики, а в Японии получил профессорство в Институте науки и передовых технологий.

Поэта-математика звали Мишель Мари Деза. Звучное французистое имя не было унаследованным, хотя на удивление подходило ему как первородное. Присвоил он его в незапамятные времена еще в Москве, задолго до эмиграции. И вот, совсем недавно, 23 ноября 2016 года он ушел – трагически погиб при пожаре.

Мы разговаривали с ним по скайпу двадцать первого – за два дня до его гибели. А 11-го, после наших, американских президентских выборов, не застав меня у компьютера, он оставил мне все в том же скайпе послание, которое я бы перевела приблизительно так:

«Победа Трампа означает конец моральной монополии, присвоенной левой прессой – конец ненавистной политической корректности, по сути включающей делигитимизацию Израиля.»

Я придерживаюсь несколько иной точки зрения. Наши мировоззрения зачастую не совпадали, но это нам не мешало: каждый высказывался, как хотел – ни в контексте, ни в подтексте никогда не было и тени неприязни – полная свобода слова.

Последнее время мы часто переговаривались по телефону, а по Скайпу – очень часто. Мы не то что обменивались новостями – мы беседовали. Было о чем: об увиденном, прочитанном, написанном… Мы ведь оба писали, хотя и в противоположных жанрах. С ним всегда было интересно. И еще он был добрый, доброжелательный. Мне нравились его стихи. Не всегда понятные, исполненные тревогой мысли, они оставляли читателя за пределами первого поверхностного слоя. Мираж их недосказанности требовал повторного чтения, завораживая гибридом смыслов – словами-многоножками.

Разговоры с ним были увлекательны, его присутствие захватывало острой его любознательностью, талантом личности. А в поэзии своей он отстранялся – как будто не хотел показывать своего лица. Так, по крайней мере, мне казалось и кажется – впрочем, мое мнение не претендует на объективность. Его стихи остро современны и вместе с тем вне времени-пространства – их космополитическая суть подобна той науке, которой он себя посвятил. Так по-русски не пишет никто. Его постмодерн не выдуман и и не вымучен: он продиктован его собственной жизнью – поверх барьеров. Это, если угодно, – поэзия мысли.

...На Страшные Суды – большие вымиранья -

уже сзывались жители планеты. И суд был

медленным, слепым, несправедливым.

Почти любой шёл в ад небытия...

или:

В дожде ощущений, отсутствий, гипотез,

в нарастающем гуле вскипания тревоги,

Понимание встанет как радуга:

осмысление молний, обратно в стаю,

тепло и уют казуальности...

и еще:

Как луч фонаря в ночи

лепит скульптуры из тьмы,

мы создаём рельеф

наделяя факты значением...

...Тора явилась нагая

дождём из буковок

чёрного пламени.

О, как больно в глазах!

Шалью из трёх ошибок -

разве в значке над буквой -

укутали пламя Истины.

Стекает Нерастворимая

по лестницам понимания

в каменный Сад Толкований.

Он жил в Париже, – давно, с 1972-го, а я – в Нью-Йорке, тоже давно, с 1981-го. Но оба мы из Москвы, и были знакомы – страшно сказать – больше пятидесяти лет. Я была тогда студенткой младшекурсницей, а он аспирантом – дистанция огромного размера.

Первое знакомство случилось в Коктебеле – в море, хотя приметила-то я его раньше, в коридорах мехмата. Его трудно было не заметить. Был он особенный – как вешняя гроза, порывистый, молниеносный в движениях, худущий, острый – все ключицы наружу, очерк лица, освещенный искрящимся взглядом, был как бы обозначен рисунком пера – летящим мгновенным наброском. Существует его портрет 1962 года работы Вейсберга, подаренный ему художником. Картина очень интересная, я ее видела, – Миша там блекнет исчезающей светотенью. Портрет этот ему в конце концов надоел, и он избавился от него – продал. Непредсказуемо-летучий, он много с чем спешил расстаться: с женами, с собственной фамилией – нетерпеливость была частью его харизмы.

День нашей первой встречи был совершенно под стать Мише: лучезарно-сияющий, солнечный морской день. Не успев познакомиться, мы вышли на берег друзьями – и долго стояли в тенечке замызганной буфетной палатки, отпускавшей невзыскательному потребителю мутно-молочный кофе вкупе с черствыми булочками. Торговая эта точка благоухала помойкой, что нам ни капельки не мешало – мы радостно общались. Говорил больше Миша – оживленной порывистой скороговоркой, перебивая себя. Обменялись телефонами.

Понравился он мне головокружительно. Но – никакого даже самого мало-мальского романа не случилось, хотя он был отчаянным сердцеедом. Зато случилось доброе приятельство. Но это было потом. А поначалу по приезде в Москву он позвонил мне и пригласил к себе домой посмотреть живопись. Обрадованно и любознательно я отправилась к нему в гости – он жил в общежитии для аспирантов Академии наук, на каких-то там ленинско-ульяновских улицах. Помню красивую высокую дубовую дверь, ведущую в подъезд и почти пустую комнату, как выяснилось, на двоих – они там жили с Мишей Кармазиным.

Разумеется, Кармазина дома не было и картин тоже – зато не успела я войти, как мой новоиспеченный коктебельский знакомец недвусмысленно потянулся ко мне, – на что я мгновенно улетучилась, – как водится, еще и обидевшись.

Спустя довольно короткое время Миша снова позвонил и сообщил, что попал в больницу с язвой. Я быстренько сбегала на рынок и, вооружившись авоськой с яблоками, пошла навещать больного. Встретил он меня в больничном садике и уже был готов потащить в дальний уголок, но тут мы увидели Ландау, медленно прогуливающегося с медсестрой и о чем-то с ней сосредоточенно беседующего. Загипнотизированные тяжелой безнадежностью от горестной встречи с еще совсем недавно блистательным Ландау, побрели мы вслед за ними кругами по скверику, и довольно скоро я пошла домой.

Так завязалось это знакомство, оказавшееся довольно-таки вялотекущим. Пути-дороги наши изредка соприкасались, но не пересекались. Встречались с неизменным удовольствием, но непродолжительно, и опять расходились в разные стороны.

А потом он уехал. Уехала и я. И однажды, уже в Нью-Йорке, в разговоре с Лилей, женой моего старого приятеля и коллеги Вити Пана, мы обнаружили общего знакомого – Мишу Деза, с которым Витя, как выяснилось, дружил по сию пору еще с дошкольного возраста. Вот тогда-то Лиля и подарила мне свежеиспеченную Мишину книжку-малютку издания «Синтаксиса» 1983 года – под названием «59-62». На задней странице обложки – фотография более чем узнаваемого автора.

Не откладывая в долгий ящик, я позвонила ему в Париж. Вместо разговора у нас случились политические трения – и он шмякнул трубкой.

Прошло много лет. Когда мы в очередной раз собрались в Париж, мне пришла в голову идея повидаться с Мишей – а почему бы и нет? – не захочет – не надо… И я ему позвонила. Он откликнулся так радостно, как будто расстались только вчера и на самой дружеской ноте. Вполне возможно, он просто забыл о нашем разговоре, – это я всегда все помню. Короче – до встречи в Париже!

Но не получилось: наш багаж не прилетел вместе с нами – по дороге слегка подрастерялся, и мы попали в рабство к французской бюрократии, чей неукоснительный порядок не подразумевал определенного времени для доставки чемоданов, в конце концов отыскавшихся в разных концах света. Зато порядок этот требовал обязательного нашего присутствия для опознавания наших вещей – на что ушло несколько драгоценных парижских дней. Так что пришлось уехать, так и не повидавшись с Мишей. Мы звонили ему, он звонил нам, а встречи так и не вышло.

Как мы и договаривались, по возврашении в Нью-Йорк я связалась с Мишей по скайпу. Так возобновилось наше приятельство и началась многолетняя сердечная дружба. Очень теплая, очень откровенная – доверительная – эта дружба не сковывала, оставляя пространство для свободного дыхания. Судьба одарила нас взаимопониманием. И ещё – Миша умел быть собеседником на любом уровне. С ним можно было говорить о серьезном и об очень серьезном – об общем и о личном тоже, можно было дурачиться и сплетничать, соглашаться и не соглашаться, можно было даже ссориться – нет, ссориться не случалось, он умел не заостряться. Никогда и ни в чем не было у него злостного и зловредного. И еще – никогда-никогда мы – слава тебе господи! – не говорили о возвышенном.

Скайп – замечательное изобретение: редкостное удовольствие смотреть в лицо друг другу. Миша совершенно не подурнел с возрастом – седина ему шла, бархатистость и блеск глаз были все теми же, острота черт и порывистость движений никуда не исчезли. Иногда компьютерная связь барахлила, и я предлагала выключить видео.

– Нет, – говорил он, – Не надо. Я хочу видеть.

Признаюсь, я тоже хотела его видеть.

Часто в наших беседах участвовало третье лицо – птичка, которую Миша откровенно обожал – здоровенный белый попугай, как утверждал ее хозяин, ревнивица. Птица вопила несусветным голосом, так что иногда Мише приходилось уводить ее вон.

Разговоры с ним были увлекательны, его присутствие захватывало. Он умел быть собеседником. Это редкостное качество: он умел вести обоюдный разговор и устно, и на бумаге, – и ещё – без точек над i. А в поэзии своей он отстранялся – как будто не хотел показывать своего лица. Так, по крайней мере, мне казалось и кажется. Мне была интересна его поэзия, а я – я абсолютно не уверена, что ему была интересна моя проза. Обсуждений текстов мы избегали, пересылая друг другу всегда только уже опубликованное – никаких полуфабрикатов. Если угодно, это такт, по крайней мере – с его стороны. Другое дело – где и как печататься. Об этом мы говорили неустанно – ничего не попишешь, больной вопрос. Кстати, это по моему совету он стал публиковаться в интернет-журнале «Семь Искусств», где я печаталась уже несколько лет. Впрочем, всегда и во всем советчиком был он – умным, дельным и на редкость благожелательным.

Теперь его нет, и в это невозможно поверить – я не знала более живого человека. Остались стихи. Читайте. Завидуйте. Есть чему.

1. http://7iskusstv.com/2014/Nomer2_3/Deza1.php;

http://7iskusstv.com/2014/Nomer5/Deza1.php;

http://7iskusstv.com/2015/Nomer6/Deza1.php;

http://7iskusstv.com/2016/Nomer1/Deza1.php;

http://7iskusstv.com/2016/Nomer9/Deza1.php

2. http://magazines.russ.ru/nov_yun/2013/6/4d.html

3. http://magazines.russ.ru/prosodia/2016/5/attraktor-proshlogo.html




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Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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