На пути к театру будущего

В московском Еврейском культурном центре на Большой Никитской 31 марта и 1 апреля пройдет Первый фестиваль школьных театров. Подробней об этом событии рассказывает один из организаторов мероприятия, Мария Полякова, учительница английского языка в городе Бутурлиновка.
Об идее
Идея создания фестиваля родилась на стыке событий. Я начала готовить театральную постановку со своими учениками в Бутурлиновке, и понимала, что кто-то из участников программы «Учитель для России» тоже занимается театром, поэтому написала всем письмо и предложила организовать фестиваль для знакомства детей друг с другом,и самое главное, для обмена опытом. Как показывает практика, работа во внеурочное время над постановкой помогает не только развить коммуникативные навыки у детей, вернуть их интерес к учёбе, и, возможно, открыть предмет с новой стороны, но и предотвратить профессиональное выгорание у учителей, что является частой проблемой в этой работе.
О концепции фестиваля
Мы с двумя коллегами-учителями (Наталья Гарист и Анастасия Сатушева) из программы УДР взялись за непосредственную организацию и объявили, что участвовать могут любые постановки на любом языке. На фестиваль должны привести постановки самых разных направлений и типов: экологическую фантасмагорию, два театра теней на английском и французском языках, танец, поэзию серебряного века, мистерию о грехах, сатирическую зарисовку, возможно, даже мюзикл. В мероприятии примут участие одиннадцать школ из Калужской, Воронежской и Московской областей, и дети со своими педагогами приедут на два дня. В первый день участники смогут познакомиться друг с другом, порепетировать, сходить на экскурсию в театр и, собственно, выступить. Второй день будет посвящён мастер-классам от педагогов по актёрскому мастерству, движению, голосу, перформативным искусствам и тому подобному.
О построении фестиваля
Поскольку это не конкурс, а фестиваль, в котором нет мест, а есть лишь номинации, их будут распределять эксперты из области театра и образования. Мы хотим, чтобы дети также смогли проголосовать и решить, кому достаётся приз зрительских симпатий. Нас поддержал ряд известных людей, и, таким образом, свои мастер-классы подтвердили режиссёры Павел Милославин, Влад Ляховецкий, Андрей Соколов, архитектор и преподаватель истории искусства Михаил Горшков, хореограф и перформер Валентина Луценко, а также проект «Плейтроника» и другие.
О планах, личных пристрастиях и об участии в проекте «Учитель для России»
Мы мечтаем, чтобы театр стал доступным инструментом для учителя в реализации педагогических задач и хотим, чтобы педагоги получали конкретные инструменты в работе с детьми через театр, а также чтобы в будущем состоялись региональные этапы фестиваля "Через театр".
Мне лично интересно то, что делают сейчас «Театр.doc» и «Плейбек» театр. Мне важно взаимодействие разных дисциплин и сфер жизни, а также высокая степень интерактивности и импровизации.
В 2015 году я приняла участие в программе профессиональной переподготовки Учитель для России и отправилась из родного Петербурга в небольшой город в 200 км на юг от Воронежа работать учителем английского языка. В течение двух лет программа и сообщество поддерживают начинающего учителя с помощью методистов и коучей. В школе я запустила кино-клуб, мы поставили «Алису» на английском с театром теней в прошлом году, сейчас готовим «Питера Пена» тоже на английском и с театром теней. Мне очень повезло со школой, коллегами, здесь я получаю ценнейший опыт и считаю, что это одна из самых сложных, ответственных и интересных работ.
Источник: chaskor.ru
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