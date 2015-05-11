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Сергей Лесков, rosbalt.ru   , Сегодня, 13:00

На паперти, но со своей кружкой
Выход частных компаний на лидирующие позиции кардинально меняет традиционную картину в космонавтике


© Фото с сайта spacex.com
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Реформа космического масштаба


«Очень дорогой дневник»




Пока у нас смеялись над Илоном Маском, Россия откатилась на третье место в мире по числу космических запусков, пропустив вперед США и КНР.

Власти бравурно объявили: в центре Москвы будут установлены автоматы по продаже питания для космонавтов, которым теперь сможет насладиться каждый россиянин. Гражданам объясняют, что космическое питание идеально сбалансировано по составу, имеет высокую пищевую ценность. Может быть, для чиновников это повод для радости. А мне нововведение напоминает печальную тризну на поминках по отечественной космонавтике.

СССР и Россия, уступая конкурентам в некоторых других областях космонавтики, уверенно удерживали лидерство по числу космических запусков. С 1957 года наша страна провела в два раза больше стартов, чем главный конкурент США: три тысячи против полутора тысяч. Остальные страны далеко позади. В 1970-е годы СССР проводил 100 стартов в год, в конце столетия — 40, в последние годы — около 30. В 2016 году случился провал, всего 18 стартов. По этому показателю Россия впервые в истории космической эры откатилась на третье место, пропустив вперед США и Китай, у которых по 22 старта. Однако этот провал можно было счесть эпизодом.

2017 год показал, что возвращения на былые позиции не будет. Это стало ясно в конце августа, когда частная американская компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, провела 12-й за год пуск ракеты Falcon 9. Российские носители «Протон» и «Союз» стартовали только 11 раз. К концу года SpaceX оставит за спиной также старейшего в мире перевозчика — европейский Arianespace.

Все перевернулось в считанные годы. Еще в 2013 году российские эксперты посмеивались над амбициями Илона Маска, называя его авантюристом. Тогда SpaceX занимал 10% мирового рынка коммерческих пусков, Россия — 60%, ЕС — 20%.

Выход частных компаний на лидирующие позиции на рынке запусков кардинально меняет традиционную картину в космонавтике. Конкуренция остается, но уже не между странами, а между фирмами. В 2009 году в космонавтике работало всего 29, а в 2017 году — 230 частных компаний. А России здесь выставить некого, наши олигархи безразличны к космонавтике в частности и к высоким технологиям вообще.

Но, может быть, цыплят надо по осени считать? По нашей традиции авралов статистика к концу года идет в гору, и даже космические старты сдвигаются к декабрю. Вице-премьер Рогозин обещает два старта с нового космодрома «Восточный», а также несколько запусков из Байконура и военного Плесецка. В лучшем случае, еще 11 стартов. Но Илон Маск тоже собирается провести 11 стартов. При этом частная компания переносит свои запуски реже, чем государственный «Роскосмос».

Спектр заказов SpaceX диверсифицирован. «Роскосмос» запускает ракеты только для военных и Международной космической станции. SpaceX в 2017 году запустила три грузовика Dragon для НАСА и шпионский спутник NROL-76 (National Reconnaissance Office). Еще восемь пусков были коммерческими, в том числе для Люксембурга, Англии, Тайваня и когда-то обязанной нам первыми космическими уроками Болгарии.

По итогам 2017 года честолюбивый Илон Маск намерен занять 45% мирового рынка коммерческих запусков, оставив прежнему лидеру России скромные 15%, а Европе — 40%. В 2018 году SpaceX выйдет на 60-65%, у России останется 10%. А также гора тюбиков с космическим питанием.

Надо подчеркнуть, что SpaceX работает без прибыли, компания терпит операционные убытки, каждый год — 20-30 миллионов долларов. Но важно занять рынок, убытки — как жертва в шахматном дебюте. Прибыль предполагается извлекать из производства телекоммуникационных спутников для распространения Интернета. На этом рынке Россия не представлена вовсе.

Знакомый нам транспортный сектор мирового космического рынка ничтожен — всего 2% общих потоков, но и отсюда Россию вытесняют. По нашей же вине. За несколько десятилетий после Королева и Челомея с их великими «Союзом» и «Протоном» наша страна не сумела создать ни одной новой космической транспортной системы. С аппаратами, которые были лучшими в середине ХХ века, трудно удержать позиции в XXI веке. Заговора против России не было, сами себе вырыли яму.

Мы сетуем на недостаток средств в государственной казне. Но в развитых странах космос давно ушел из сферы государственной деятельности в бизнес-среду. Скоро коммерческий космос компенсирует все расходы на космонавтику, понесенные человечеством. Сегодня объем космического рынка в три раза превышает суммарный бюджет всех стран космического клуба. 75% частных средств против 25% государственных. Объем мирового рынка оценивается в 350 миллиардов долларов при ежегодном росте в 5%. Жалко, что Россия, которая положила начало космической эре, не сражается за этот рынок и огранивается ностальгическими воспоминаниями о былом величии.

Самое главное, чего в России бизнесмены решительно не понимают, — космос перестал быть затратной отраслью и приносит доходы. С 2011 года объем инвестиций в космические проекты вырос со скромных 400 миллионов до трех миллиардов долларов. По крайней мере, 16 богатейших людей планеты из списков Forbes вкладывают деньги, но среди них нет ни одного российского олигарха, которые, очевидно, накрепко привязаны к земле и ее недрам.

Билл Гейтс финансирует разработку спутниковых систем связи Kymeta. Марк Цукерберг выделяет средства проекту SETI по поиску внеземных цивилизаций и братьев по разуму, которых, как он, видимо, удостоверился, не слишком много обитает в социальных сетях. Глава Amazon Джефф Безос ежегодно вкладывает миллиард долларов в компанию Blue Origin, которая собирается отправлять в космос туристов, а ведь и на этом направлении Россия была пионером. Ричард Брэнсон через Virgin Galactic также продает билеты потенциальным космическим туристам. Огромные средства вкладывают в космическую отрасль гуру IT-технологий Ларри Пейдж, азиатские миллиардеры Ли Кашин и Ма Хуатен, а также далекие от высоких технологий игорный магнат Шелдон Адельсон и мексиканский миллиардер Рикардо Салинас.

Но, конечно, все рекорды бьет Илон Маск, который 15 лет назад скромно приезжал в нашу страну за опытом и пытался заключить контракты, которыми мы высокомерно побрезговали.

Зато нам остаются тюбики, которые высокими калориями и ценными витаминами помогут поддерживать хорошее настроение.

Источник: rosbalt.ru




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Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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