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Международный Совет Рериховских организаций имени С. Н. Рериха   вторник, 23 мая 2017 года, 15.00

«На наших глазах перекраивается история и, похоже, желание здесь одно – во что бы то ни стало заполучить наследие семьи Рерихов»


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«Мы призываем к расследованию преступления и восстановлению нарушенных обязательств»


«Убедительно просим Вас остановить разрушение, происходящее в России...»




Заявление Международного Совета Рериховских организаций имени С. Н. Рериха в связи с последними публикациями Министерства культуры РФ.

Ситуация последних дней, развернувшаяся в информационном пространстве в связи с погромом Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени Н.К. Рериха (МЦР, Центр-Музей), организованного Министерством культуры РФ и Государственным музеем Востока (ГМВ) в марте – апреле – мае 2017 года и продолжающегося по сей день, обязывает нас дать объективную оценку появившимся информационным материалам и выразить к ним свое отношение.

Так в обзоре пресс-конференции, состоявшейся 12 мая 2017 г. в центральном информационном агентстве ТАСС, сообщается, что Минкультуры и ГМВ создают при поддержке общественности в усадьбе Лопухиных в Москве музейный и просветительский комплекс, посвященный наследию Рерихов. Для тех читателей, которые впервые знакомятся с вопросом, может показаться, что дело Минкультуры и ГМВ благородное и общественно полезное. Для тех же, кто знаком с историей общественного Музея имени Н.К. Рериха не понаслышке, кто в течение 26 лет активно сотрудничает с ним, очевидно другое: чиновники пытаются окончательно разрушить идею общественного Музея, созданного С.Н. Рерихом и выдающимися деятелями культуры Л.В. Шапошниковой, Ю.М. Воронцовым, а также уничтожить его подлинную историю, стерев ее даже из памяти современников.

Руководство Минкультуры и ГМВ открыто игнорирует волю С.Н. Рериха, который передал наследие его семьи МЦР и считал, что Музей в Москве должен иметь общественный статус. С информационной подачи данных ведомств теперь якобы Министерство культуры и является основателем Музея Рериха! Так на наших глазах перекраивается история и, похоже, желание здесь одно – во что бы то ни стало заполучить наследие семьи Рерихов, принадлежащее МЦР, а также усадьбу Лопухиных, несмотря на то, что она находится в долгосрочной безвозмездной аренде у Центра-Музея.

Сейчас руководство Министерства культуры и ГМВ всячески стремится представить, что якобы имеют широкую общественную поддержку своих планов ликвидации общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР и создания «на его руинах» в усадьбе Лопухиных государственного Музея Рерихов – филиала Музея Востока. Однако для реализации своих целей ведомству пришлось опираться не на общественные институции, а на властные ресурсы, поставив на службу своим (!) интересам силу закона, суда и государственные информационные каналы, чтобы придать сомнительным действиям некий благообразный вид. На этом фоне Минкультуры намеренно замалчивает уже вписанный в историю России факт, что именно Международный Центр Рерихов и его Музей имени Н.К. Рериха являются реальным фокусом сотрудничества более 150 общественных организаций России и зарубежья.

Лицемерно заявляя о большой заботе в отношении экспроприированного наследия семьи Рерихов, воровски ночью 1 мая 2017 г. сняв с флагштока в усадьбе Лопухиных Знамя Мира – Сердце наследия наших соотечественников, действуя в вопросах, связанных с МЦР, преимущественно кулуарно, руководство Минкультуры и ГМВ в духе PR-популизма анонсирует полную открытость и доступность фондов и картин захваченного Центра-Музея. Однако те, кто участвовал в создании общественного Музея имени Н.К. Рериха, кто вкладывал в него творческие силы и финансовые средства, доподлинно знают и помнят высокую степень сохранности-доступности наследия в МЦР.

В ходе пресс-конференции в ТАСС ее участники – директор ГМВ А. Седов, его заместитель Т. Мкртычев, советник министра культуры К. Рыбак, главный хранитель Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Д. Попов, а также президент ОО «Национальный рериховский комитет» (НРК) А. Лосюков, перетолковав историю Советского фонда Рерихов, опустились в своих рассуждениях до злословий в адрес Л.В. Шапошниковой, обвинив ее в якобы имевшем место присвоении наследия Рерихов. Однако никто иной, как Людмила Васильевна – доверенное лицо С.Н. Рериха, привезла наследие Рерихов в Россию, подвергая свою жизнь риску, и создала все условия для того, чтобы оно не кануло в Лету, а стало народным достоянием. Как видно, порочить имена, составляющие гордость российской культуры – теперь постоянное занятие Министерства культуры, ГМВ и их помощников.

Следующая публикация, касающаяся судьбы общественного Музея имени Н.К. Рериха, появилась на сайте Минкультуры 15 мая. В кратких словах в ней повествуется о встрече министра культуры В.Р. Мединского и председателя Совета попечителей Музея имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов, депутата Госдумы А.Е. Карпова. Как известно, А.Е. Карпов бескомпромиссно и последовательно защищал и защищает волю С.Н. Рериха, с которым имел встречи и беседы. Контекст же публикации, состоящей буквально из семи строк, построенной на недомолвках и отсутствии полноты информации, подталкивает не погруженного в тему читателя к мысли о том, что состоялся «теплый» диалог на основе определенных уступок. Однако А.Е. Карпов не является сторонником компромиссов и соглашательства с теми, кто игнорирует волю С.Н. Рериха, кто разрушает общественный Музей, о чем свидетельствуют его действия, многочисленные заявления и интервью в СМИ.

Обращает на себя внимание и публикация Информационного агентства России (ТАСС) от 17 мая, где содержится «сенсационное» сообщение: министр культуры В.Р. Мединский возвратил в государство наследие семьи Рерихов, оцениваемое в 15 миллиардов рублей. О своем «триумфе» министр заявил в Государственной Думе. «Надеюсь, близится к своему логическому завершению криминальная история, которой более четверти века, – сказал министр, – связанная с удержанием коллекции Советского фонда Рерихов некоей частной организацией». При этом министр не пояснил, кто же является автором так называемой «криминальной истории» и что именно подразумевается под «частной организацией», поскольку ни того, ни другого просто не существует! Далее по тексту публикации ТАСС представлена история наследия семьи Рерихов в России, сфальсифицированная самим министром. Компромат и подтасованные факты, тиражируемые крупным информационным агентством, использованы для того, чтобы уверить читателя в правомерности разрушительных действий Минкультуры и ГМВ в отношении МЦР и его имущества – наследия Рерихов. По законам PR-технологий ложь, произнесенная высоким чиновником в государственном собрании, автоматически должна стать правдой, аргументами и обоснованием – и уверить российское и мировое сообщество в подлинности сказанного. В действительности государству никогда не принадлежало наследие Рерихов, переданное Святославом Николаевичем МЦР. У государства нет никаких документов, которые могли бы подтвердить законное право на владение данным наследием. Именно поэтому в судах, инициированных Минкультуры и ГМВ против МЦР, такие документы не были представлены, а применены мартовский и апрельский силовые захваты.

Очевидно, что последние публикации Минкультуры являются продолжением погрома МЦР и его Музея. В российское информационное пространство представителями Министерства культуры и ГМВ вбрасываются ложные заявления с целью опорочить историю общественного Музея имени Н.К. Рериха и дискредитировать руководство МЦР, а также тех, кто продолжает его защищать, не поступаясь своей честью и совестью.

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха заявляет решительный протест против перекраивания истории вообще и Международного Центра Рерихов в частности. Мы выражаем полное недоверие действиям руководства Минкультуры, ГМВ и НРК, а также их устным заявлениям и публикациям, предпринимаемым в целях оправдания собственных противоправных действий.

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха

20.05.2017

Источник: save.icr.su




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