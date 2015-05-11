Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 30 сентября 2017 года, 22:25</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/na_lidera_antirenovatsii_soversheno_napadenie_42507"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42507_96f69c02ff2aa6266d6d82bfed8c466.jpg" width=206 alt="На лидера антиреновации совершено нападение" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://activatica.org/blogs/view/id/3972/title/na-lidera-antirenovacii-keri-guggenberger-soversheno-napadenie>activatica.org</a></b></span> <span style="font-size: large;">На лидера антиреновации совершено нападение</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Кэри Гуггенбергер пострадала от рук неизвестного мужчины</font></em></span></p><p>На прошлой неделе московские активисты Игорь Бакиров и Кэри Гуггенбергер собирались провести встречу с москвичами в "Благосфере" на тему: "Как вывести дом из программы реновации". Однако Кэри попросила организаторов перенести мероприятие с 17 сентября на неопределенный срок, но пообещала перед тем, как исчезнуть из поля зрения, что такие встречи обязательно будут проходить регулярно. По сети поползли слухи, что на градозащитницу напали, сама она в больнице, а ее состояние критическое. <a href="http://www.chaskor.ru/article/na_lidera_antirenovatsii_soversheno_napadenie_42507">Подробнее</a></p><br clear="all" />





На прошлой неделе московские активисты Игорь Бакиров и Кэри Гуггенбергер собирались провести встречу с москвичами в "Благосфере" на тему: "Как вывести дом из программы реновации". Однако Кэри попросила организаторов перенести мероприятие с 17 сентября на неопределенный срок, но пообещала перед тем, как исчезнуть из поля зрения, что такие встречи обязательно будут проходить регулярно. По сети поползли слухи, что на градозащитницу напали, сама она в больнице, а ее состояние критическое.

Слухи подогревало и молчание Гуггенбергер - она не отвечала на телефонные звонки даже своим старым знакомым, ничего не писала на Фейсбуке. Прошло время, и Кэри Гугенбергер решила признаться корреспонденту Активатики, что на нее действительно напали посреди бела дня. Неизвестный мужчина плотного телосложения (хотя по сравнению с хрупкой Кэри многие мужчины будут смотреться богатырями) подошел, высказал ей свои претензии и ударил кулаком в лицо.

"Это было на улице в Академическом районе. Приметы у меня мягко говоря расплывчатые, это был большой мужчина. Слова были только что я разобрала: "Я тебе покажу, как бороться против реновации"... Может быть, он еще что-то говорил, но у меня уже мозги не работали особо. Слава богу ничего не сломали, лицо просто сильно подпортили, я и притихла, пока все не зажило...больше душу восстанавливала, чем тело. Я в порядке, за неделю восстановилась почти. Синяки сходят. Все нормально, не переживайте", - рассказывает Кери. Сейчас синяки, действительно, уже почти не видны.





Сложно в Москве быть активистом и градозащитником. Вступивший на путь борьбы с беспределом столичной мэрии с большой долей вероятности в скором времени лишается работы. С момента, как Гуггенбергер начала бороться с самой масштабной в истории современной России программой по сносу и строительству, она осталась без работы и совсем без денег. Руководству градозащитников обычно пишутся анонимки, а то и настоящие письма про то, что данный человек неблагонадежен и порочит честное имя столичного чиновника. Дома пламенного борца терроризирует управляющая компания, кидая в почтовый ящик фальшивые долговые квитанции. Не гнушаются расклейкой анонимных пасквилей, поджогами и порчей автомобиля и физической расправой.

Известного активиста в первых рядах забирает полиция. Если на активиста нападают и даже калечат у них на глазах - полиция на месте не реагирует, а потом спускает заявления пострадавших на тормозах. Случай Дмитрия Бойнова, когда ему ломали руки и ноги, били в ребра, а потом еще и дали условный срок 3 года и 3 месяца за якобы нападения на ЧОПовцев в парке Дубки - яркий тому пример. Все это звенья одной цепи организованного психологического давления на активистов. Не многие способны выдержать его, не маргинализироваться и не сломаться.

"Хочешь жить спокойно - махни на все рукой, пусть рубят, косят, застраивают и уничтожают" - такой подсознательный посыл нам дают. Хочешь нормально жить - не лезь к уважаемым людям и не мешай им воровать и строить небоскребы. В итоге задерганный активист либо будет вынужден оставить свои попытки защищать район, дом, сквер или парк, либо еще больше увязать в борьбе и уходить в политику. Даже далекие от всякого активизма люди, когда дело вдруг касается того, что им дорого, становятся настоящими бесстрашными борцами.

Абсолютно по такому же сценарию сейчас проходит жизнь новой звезды протеста против реновации - Кэри Гуггенбергер. "Да какой я лидер, я просто хочу помочь тем, кто любит свой дом так же, как и я", - говорит Кэри.

Броская одежда розового цвета, перышки в волосах и редкое имя. Она жила своей жизнью в хорошо обставленной и отремонтированной квартире в розовых тонах и не думала ни о каких протестах, пока Сергей Собянин не заявил, что будет сносить все пятиэтажки в Москве. Кэри не задумываясь объявила реновации войну и создала группу единомышленников. Квартиру свою она тщательно выбирала, купила ее сама. Савеловский район, и место, и сам дом были ее осознанным выбором. И вдруг, по принудительному сносу ей придется разрушить то, что все эти годы тщательно создавалось с любовью ее руками, и переезжать в "гораздо более лучший дом с новыми почтовыми ящиками и полотенцесушителями".

На данный момент Кэри удалось отстоять свой дом от сноса. Историческая фотография из архива Кэри, когда она 10 сентября 2017 года была наблюдателем на выборах на избирательном участке, куда пришел голосовать мэр Собянин. Фото очень символично - неслучайно за спиной мэра уже материализовалась Орлеанская Московская дева, способная своими усилиями подвинуть прыткого провинциального выскочку "Семеныча" с поста градоначальника.





Пример Кэри очень яркий, ее случай - закономерный продукт политики мэрии Москвы, которая почему-то решила, что знает, как сделать москвичам еще лучше. Даже если они об этом не просили и сопротивляются - настоять на своем, продавить решение через "фиктивный гражданин". Согнать зависимых, пенсионеров, бюджетников на слушания, а потом, когда переедут, уж "поймут свое счастье и еще благодарить будут". Самый частый момент в оправданиях чудовищных неудобств для жителей от действий мэрии Москвы: "Да вы потерпите, попрыгайте по канавам, ухабам, по косой плитке - зато потом будет красиво и как в Европе, еще и спасибо скажете мэру Собянину". Пример Кэри Гуггенбергер опровергает это утверждение и служит наглядным пособием, как из обычных девушек выковывают упертых борцов за свои права. На пустом, заметьте, месте куют все новых и новых активистов.

Гуггенбергер в содружестве с такими известными градозащитницами, как депутат Мосгордумы Елена Шувалова и депутат Елена Русакова, собрали в мае один из самых многочисленных митингов в столице. Против реновации выступили единым фронтом 35 тысяч москвичей. С того самого митинга Кэри стала лицом борьбы с реновацией, а из-за своей яркой манеры одеваться и узнаваемой внешности еще и мишенью для психически неуравновешенных личностей. Однажды на нее уже нападали в подъезде собственного дома, скорее не с целью покалечить, а запугать. Кэри не испугалась. Не сменила имидж, не сбавила активность. Максимум, что активистка делает - пропадает на неделю, а потом с новыми силами берется за дело. Она продолжает вести свое детище - сообщество "Москвичи против сноса" - и координирует действия тех, кто пытается выводить свои дома из списков под снос.

На следующей неделе Кэри Гугенбергер собирается идти на совещание в Общественную палату и просит всех москвичей, кто сейчас борется за вывод своего дома из программы реновации, прислать ей краткую информацию об этом.

Фото из личного архива Кэри Гугенбергер

Источник: activatica.org





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