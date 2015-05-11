Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/na_krayu_zemli_42405"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42405_siz.jpg" width=206 alt="На краю земли" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мария Ермакова</b></span> <span style="font-size: large;">На краю земли</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как я поменяла работу в московском офисе на преподавание английского языка колумбийским детям и ни разу не пожалела об этом</font></em></span></p><p>Наш сегодняшний автор Мария два года назад бросила работу в типичном московском офисе и уехала в далекую и опасную латиноамериканскую страну учить бедных и богатых детей английскому языку и считает, что нашла свое «место силы». <a href="http://www.chaskor.ru/article/na_krayu_zemli_42405">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Наш сегодняшний автор Мария два года назад бросила работу в типичном московском офисе и уехала в далекую и опасную латиноамериканскую страну учить бедных и богатых детей английскому языку и считает, что нашла свое «место силы».

Сейчас модно говорить про дауншифтинг, как-то один знакомый даже назвал меня «знатным дауншифтером», но сама себя я не отношу к этой категории людей, хоть и уехала жить в страну третьего мира, где начала работать в социальном проекте. Цель проекта была — учить английскому языку детей из неблагополучных районов Боготы, столицы «криминальной» Колумбии. Это решение полностью изменило мою жизнь в лучшую сторону.

Отучившись в университете кинематографии я пробовала себя в разных (в основном гуманитарных) направлениях, довольно успешно работала с талантливыми людьми в медиа и маркетинге, вышла замуж, взяла небольшой кредит на старенькую машину, которую, к слову, так и не научилась водить, и собиралась прожить жизнь, похожую на миллионы жизней вокруг, — семья, работа, дача по выходным.

Но брак распался, офисная работа перестала приносить удовольствие, а душа захотела перемен. Ситуацию изменил телефонный звонок: «Привет! Есть отличный проект в Колумбии, надо быть в Боготе через 10 дней, сможешь?» «Какая Богота через 10 дней, я не готова», — подумала я и… согласилась. Через 10 дней я приземлилась в аэропорту Эль-Дорадо с одним чемоданом, небольшой суммой денег, которой хватало на первый месяц жизни, и твердым намерением улететь обратно через 3 месяца. С тех пор прошло уже 2 года.

Каждый шаг — это маленькое путешествие

Самое важное в переезде, а особенно в таком непредвиденном — это не столько само по себе место, сколько то ощущение свободы и нового начала, которое оно дает. Можно годами просчитывать, где лучше жить, сравнивая миллион показателей, и все равно ошибиться в выборе. А когда тебя заносит куда-то не потому, что послали в длительную командировку, не потому, что девушка/парень, муж/жена живет где-то и нужно переезжать, и даже не потому, что как-то раз вы провели в этом месте отличный отпуск.

Просто бывает так, что пересекаешь океан — и оказываешься в нужное время и в определенно лучшем и правильном месте. И главное тут — забыть обо всех стереотипах, но не терять бдительности.

Сдать обратный билет

Так неожиданно для себя и близких я стала учителем английского языка в государственной школе в бедном районе Боготы. Поначалу было трудно вставать в 5 утра каждый день (а школы тут начинают занятия не позже 7:30) и приспосабливаться к совершенно новым условиям жизни (я делила небольшую комнату с такой же отчаянной русской девушкой).

Особую трудность представлял общественный транспорт: метро в Боготе нет, вместо него «Трансмиленио» (сеть автобусов, проходящая через весь город) и обычные автобусы, узнать маршрут которых довольно сложно, иногда просто не знаешь, где окажешься. Зато водители зачастую с тобой здороваются, а при выходе пассажиры благодарят водителя и желают ему хорошего дня.

Параллельно нужно было налаживать контакт с детьми, которые не знают ни слова по-английски, а ты, в свою очередь, не говоришь по-испански. Опыта преподавания до этого у меня не было, то есть все пришлось осваивать с нуля и «по ходу дела».

Первый раз оставшись наедине с второклассниками, я хотела срочно вернуться обратно в Россию. Но довольно быстро пришло ощущение того, что лучшей работы в своей жизни у меня еще не было и можно ловить невероятный кайф от того, что твои маленькие ученики выучили несколько новых слов.

Когда проект подходил к концу, я просто поняла, что возвращаться обратно еще не время, была возможность остаться на еще один семестр, и я ею воспользовалась. Через неделю после предполагаемого отъезда я проводила свою боевую подругу, сдала обратный билет в Москву и переехала жить на юг Боготы.

Два параллельных мира

Столица Колумбии — как и большинство мегаполисов Латинской Америки, город сильно дифференцированный, на юге в основном располагаются бедные, зачастую криминальные районы, где живут и работают люди с крайне скромным достатком, гулять там нежелательно, особенно если ты выглядишь как «гринга» — высока вероятность остаться без кошелька и телефона.

Север же блистает новехонькими современными зданиями, охраной в каждом подъезде, дорогими магазинами и частными школами, обучение в которых стоит в среднем от 500 до 1500 долларов в месяц. Охранники в подъезде быстро собирают о тебе всю нужную информацию, никогда не пропустят посетителей без обязательного звонка и открывают дверь каждый раз, когда я вхожу и выхожу из дома.

Для контраста: дома на юге — это в основном одноэтажные, частные строения, где дверь закрывают на замок изнутри ровно в 10 вечера.

Хоть я и прожила год на «страшном» юге города, в маленькой комнате в доме друзей, единственным неудобством оказалась необходимость частенько переплачивать за такси. Несмотря на то что в представлении большинства иностранцев Богота исключительно опасный город, здесь живут отзывчивые и счастливые люди, которые не раз помогали мне в затруднительных ситуациях.

Переезд на север

Через год жизни и работы в государственной школе, после недолгих поисков я нашла работу учителем средних классов в престижной частной школе на севере. Так я неожиданно оказалась в параллельном мире, где правят в основном деньги и престиж, а по улицам можно гулять до позднего вечера.

На контрасте с детьми юга любимые вопросы моих нынешних учеников: «Тичер, почему у тебя такой старый айфон?» и «Сколько раз ты была в Диснейленде?» — ставят меня в тупик чаще, чем вопросы об английской грамматике.

Путешествия

Правда говорят, что, переехав за границу, начинаешь больше и чаще путешествовать. Сначала хочется узнать поближе людей, культуру, природу и города новой страны, а потом тянет объездить и весь континент. Мои колумбийские друзья шутят, что я знаю их страну гораздо лучше, чем они сами. А тут есть что посмотреть: китов в Тихом океане, закаты на Карибском море, кофейные плантации и самые высокие пальмы в мире в Андах или похожую на крепость из фильма «Властелин колец» церковь Лас-Лахас.

Путешествовать по Латинской Америке и Колумбии можно крайне бюджетно, даже моей скромной волонтерской зарплаты хватило, чтобы исполнить мечту детства и доехать до Мачу-Пикчу. Да и отношение к деньгам сразу меняется, хочется меньше покупать вещественного и отдавать предпочтение получению новых ощущений и опыта. Жаль только, билеты в Европу и Россию отсюда стоят неоправданно дорого, поэтому часто навещать друзей и семью не получается.

Практическая информация о жизни в Боготе

Снять комнату здесь не представляет никакой проблемы, но, если хочется жить в районе получше и в отдельной квартире, придется попотеть с документами, а главное заручиться поддержкой поручителя, который согласится раскрыть всю личную и финансовую информацию о себе, что может стать проблемой для иностранца, который еще не успел обзавестись друзьями.

Стоимость двухкомнатной квартиры в хорошем районе в среднем варьируется от 400 до 1000 долларов США, но надо учесть, что найти квартиру с мебелью практически невозможно. Поэтому, въехав, вам придется купить как минимум кровать, холодильник и стиральную машину (последней, кстати, у меня до сих пор нет).

Рабочая виза делается на территории страны и стоит 300 долларов, по ней можно находиться в Колумбии в течение года или больше, в зависимости от контракта. Самый популярный вид визы для иностранцев, так называемая партнерская виза, стоит столько же, но дается минимум на 3 года с разрешением на работу. Чтобы ею обзавестись, нужно иметь бойфренда или девушку из местных жителей и доказать, что вы живете вместе не меньше двух лет, что, впрочем, никто не проверяет.

Из-за большого количества иммигрантов из соседней Венесуэлы правила меняются чуть ли не каждые полгода, и получить визу становится все сложнее.

Официальный язык в Колумбии — испанский, без него здесь придется сложно, английский все еще недоступен для большей части населения. После двух лет жизни я уже вполне сносно говорю по-испански, что очень облегчает повседневную жизнь и дает возможность узнать местную культуру гораздо глубже.

Еда в Колумбии дешевая (особенно свежие овощи, фрукты, мясо и крупы), поэтому можно вполне тратить около 150 долларов в месяц, не считая посещения кафе и ресторанов. Продукты здесь всегда свежие, от этого любимый русскими друзьями борщ здесь получается вкуснее, чем дома. Мой любимый завтрак — это арепа (кукурузная лепешка) с сыром, которую я покупаю у милой девушки неподалеку от работы, и кружка знаменитого на весь мир колумбийского кофе.

Война

На протяжении многих лет в Колумбии шла гражданская война. Несмотря на негативные итоги референдума, в ноябре 2016 года было подписано долгожданное мирное соглашение, а президент Хуан Мануэль Сантос получил за это Нобелевскую премию мира. В Боготе о войне почти ничего не напоминает, но это событие стало поворотным для многих жителей сел и деревень, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Медицина

С колумбийской системой здравоохранения пока еще не все гладко. У меня есть полис медицинского страхования, но, чтобы попасть к терапевту, нужно ждать месяц-полтора, поэтому частенько приходится обращаться в отделение неотложной помощи и приукрашивать свои симптомы, чтобы добиться приема и назначения нужных лекарств. Кстати, к специалистам попасть еще труднее, без направления врача общей специальности это почти невозможно. При этом очень сильно развита пластическая хирургия, многим девочкам на 18-летие «дарят» нос или какую-нибудь другую часть тела.

Чего мне сильно не хватает в Боготе, так это культурной программы. Да, тут частенько проходят музыкальные концерты, кинофестивали и выставки, но пока эти события скорее исключение, чем правило. Хотя весной тут проходил фестиваль русской классической музыки, что было большим событием для города.

Найти себя

Возвращаясь к дауншифтингу. За последний год я не только вернулась к своему московскому уровню заработка, но и значительно повысила свой собственный уровень жизни. Я никогда не мечтала о тихой жизни на берегу моря, но если мне сильно захочется, здесь до него час лету. Самое главное в любом путешествии, каким бы длинным или коротким оно ни было, это, конечно, дорога, которая в конце концов приводит к самому себе.

Я видела много людей, которые бросали все, уезжали за тридевять земель и довольно скоро возвращались обратно, не найдя ответов на вопросы, за которыми приехали. Мне нравится вставать в 5 утра, я больше не путаюсь в автобусных маршрутах (почти) и не представляю своей жизни без маленьких «монстров», которые врываются в класс по утрам. Поэтому на вопрос, почему же все-таки Колумбия, я всегда отвечаю одно и то же: потому что здесь я счастлива.

Источник: megaplan.ru





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