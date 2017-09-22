Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/na_knigi_ne_zhalko_42589"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42589_people-2593593_960_72.jpg" width=206 alt="На книги не жалко" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Кареева</b></span> <span style="font-size: large;">На книги не жалко</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Какие гранты может получить библиотека, и как обойти все сложности при подаче заявки</font></em></span></p><p>Чем больше технологии проникают в нашу жизнь, тем чаще люди обсуждают вопросы «когда перестанут читать газеты», «через сколько лет закроются книжные магазины», «как скоро библиотеки станут лишь музеями». Кажется, многие россияне уже давно позабыли о своих читательских билетах и скорее купят книги в магазине, чем возьмут их в библиотеке бесплатно. На самом деле, студенты вузов, преподаватели, родители с детьми, учащимися в начальной школе, заходят в библиотеки часто. Более того, государство выделяет средства на развитие библиотек, а фонды выплачивают им солидные гранты. Рассказываем, за что можно получить такой грант и с каким трудностями придется столкнуться при подаче заявки. <a href="http://www.chaskor.ru/article/na_knigi_ne_zhalko_42589">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Чем больше технологии проникают в нашу жизнь, тем чаще люди обсуждают вопросы «когда перестанут читать газеты», «через сколько лет закроются книжные магазины», «как скоро библиотеки станут лишь музеями». Кажется, многие россияне уже давно позабыли о своих читательских билетах и скорее купят книги в магазине, чем возьмут их в библиотеке бесплатно. На самом деле, студенты вузов, преподаватели, родители с детьми, учащимися в начальной школе, заходят в библиотеки часто. Более того, государство выделяет средства на развитие библиотек, а фонды выплачивают им солидные гранты. Рассказываем, за что можно получить такой грант и с каким трудностями придется столкнуться при подаче заявки.

Библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России, как правило, находятся в хорошем состоянии, и большинство из них не нуждается в значительной материальной поддержке. Речь, конечно, идет о том, чтобы просто «держаться на плаву», регулярно выплачивать работникам заработную плату и периодически закупать новые книги или реставрировать старые. Но преобладающее число библиотек в небольших провинциальных городах (а уж тем более в поселках, селах, деревнях) едва сводят концы с концами. Денежные средства туда почти не поступают или поступают очень редко, поэтому библиотеки превращаются в никому не нужные места с запылившейся макулатурой. Для таких «забытых» библиотек грант становится отличным шансом привести дела в порядок.

Сложность заключается в том, что гранты выдаются учреждению не по принципу «самому нуждающемуся», а на конкретный проект, предложенный библиотекой. Она должна отправить заявку, где в официальной форме и максимально подробно будет изложена грандиозная задумка. Чтобы выделиться из огромного числа кандидатов, библиотеке нужно спроектировать что-то необычное и полезное.

Описание

К сожалению, большинство региональных библиотек не знают, как правильно оформлять заявку на грант, и могут не получить материальную помощь из-за неудачной формы запроса. Они часто начинают эмоционально описывать свои неудобства и лишения вместо того, чтобы представлять проект. Заявка на грант требует обязательного рассказа о продолжительности проекта, процессе его реализации и требуемом количестве средств. Не стоит писать максимальную сумму, которую только может представить себе заявитель: люди, просматривающие заявки на грант, сразу понимают, какая сумма требуется на реализацию проекта. Ложные расчеты заставят сомневаться в честности и надежности библиотеки. Следует отдельно расписать все статьи расходов, чтобы фонд понимал, на что конкретно будет выделять деньги.

Также важно упомянуть о том, когда библиотека была основана, какие достижения имеет, какими материальными и человеческими ресурсами располагает. Провинциальные учреждения забывают об этом в большей степени потому, что плохо знакомы с тонкостями оформления конкурсных заявок. Это провоцирует неравномерное распределение средств на библиотечные нужды по стране, плохую информированность библиотек о процессе подачи заявок на материальную поддержку.

Трудности

Как уже было сказано, первые трудности, с которыми сталкиваются библиотеки, участвующие в конкурсе, – это подача заявки. Выше мы рассказали лишь о нескольких условиях грамотно оформленного заявления. На самом деле, их значительно больше, и во многих формах отсутствует и половина из них. Заявление – это официальный документ со множеством пунктов и подпунктов, которые нельзя описывать размыто и помещать их в хаотичной последовательности относительно друг друга. Более того, по возможности заявителю нужно приложить все документальные подтверждения своим словам (например, прайс-листы на покупку оборудования для проекта, документы, содержащие сведения о зарплате персонала).

Помимо документов, прилагаются письма поддержки от спонсоров, благотворителей и про-чих центральных фигур, покровительствующих библиотеке. Наличие писем будет плюсом для учреждения, но прилагать все, если их много, не нужно. Стоит выбрать самые значимые.

Заявление должен писать человек, знакомый с оформлением официального документа. Мало того, что оно не должно быть похоже на мольбу о помощи, в нем также не должно быть жестких требований. Библиотека предлагает свой проект, она верит в него и считает, что он пойдет на пользу обществу, потому просит фонд выплатить грант на достижение общей цели – вот основная идея письма.

Другая преграда, встающая на пути заявителей, – большое количество конкурентов. Библиотек в нашей стране много, и каждая из них хочет получить материальную помощь для собственного развития, а иногда даже нуждается в ней. Здесь, опять же, первостепенную роль играет поданное заявление: библиотеке нужно выделится из массы остальных, при этом не выходя за рамки формального языка.

Варианты использования средств

Деньги, выделяемые фондом для библиотек, чьи проекты оказались наиболее перспективными, должны расходоваться победителями согласно их заявкам на грант. Если главной задачей библиотека назвала оцифровку редких книг, и фонд посчитал этот проект важным, учреждению будут выданы деньги именно на его реализацию. Все зависит от важности для общества предложенной идеи. Она не обязательно должна быть чрезмерно оригинальной: часто необычные идеи оказываются совершенно бесполезными для людей, а потому не поддерживаются фондами. Тогда как создание сайта для библиотеки или перевод иностранной литературы, казалось бы, проекты банальные, будут востребованы в обществе.

Иногда библиотеки просят материальную помощь не на организацию каких-либо фестивалей и не на реставрацию книг, а на проверку квалификации сотрудников. Большинство государственных библиотек с огромным книжным фондом уже внедрили цифровые технологии в свою деятельность. Например, некоторые из них давно перешли на ведение цифровых каталогов и уже не пользуются бумажной картотекой. Такие библиотеки просят денежные средства для оценки медиаграмотности сотрудников, работающих с цифровой техникой. Однако государство иногда само выделяет на это финансы.

Региональные библиотеки, как правило, придумывают проекты, направленные на обучение школьников или детей дошкольного возраста. Это может быть открытие фотостудии на базе библиотеки, организация программ, курсов по истории города, экологии, русскому языку и культуре, кружки и обучающие секции. Многие библиотеки маленьких городов и сел просто не нуждаются в оцифровке книг, поскольку посетителей у них мало. Иногда в этом нет необходимости из-за проблем в области с беспроводными сетями, интернетом.

Грантодающие фонды:

Фонд Михаила Прохорова

«Благотворительный фонд культурных инициатив» помогает организациям в сфере науки и образования уже 13 лет. Особенность фонда заключается в том, что основная деятельность направлена на регионы страны, которые больше всего и нуждаются в материальной поддержке. Фонд Михаила Прохорова организует множество конкурсов, стажировок, благотворительных программ как для отдельных лиц, так и для целых организаций. Одной из статей расходов является помощь региональным библиотекам. Например, в 2016 году фонд предлагал библиотекам побороться за «Грант учредителя на комплектование библиотек Красноярского края современной художественной и справочной литературой». Согласно годовому отчёту фонда, на обеспечение учреждений необходимыми книгами ушло 15 000 000 рублей, литературу получили 114 библиотек, а общее количество изданий превысило 36,5 тыс. штук.

В минувшем году Фонд Михаила Прохорова также объявил «Открытый благотворительный конкурс “Новая роль библиотек в образовании”», бюджет которого составил 17 150 062, 40 рублей. Целью проекта было расширение сферы деятельности библиотек, формирование новых образовательных программ, изменение общественного статуса библиотек. В грантовом конкурсе предлагалось участвовать учреждениям, которые предполагают и имеют возможность создать на своей базе конкретные полезные продукты, секции, программы. Из 395 за-явок поддержаны фондом были 72.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Организация регулярно выделяет деньги на развитие общественно значимых проектов печати и СМИ. В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) агентство оказывает материальную поддержку различным учреждениям. Например, в 2017 году осуществляется прием заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий на организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных на языке народов РФ. На сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям любая организация может ознакомиться с правилами подачи заявки и с перечнем знаменательных дат 2017 года. Последние должны быть отражены в произведении, которое собирается переводить организация, другие заявки приниматься во внимание не будут.

Российский научный фонд

Перспективная и развитая организация, которая проводит различные исследовательские конкурсы в течение всего года. На сайте Российского научного фонда постоянно обновляются данные об актуальных грантах для отдельных исследователей, российских и международных научных групп. Там же размещен обширный перечень направлений, по которым заявители могут получить материальную поддержку от фонда, среди них «Фундаментальные проблемы наполнения электронных библиотек и коллекций», «Средства создания и поддержки электронных библиотек и электронных изданий».

Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»

Деятельность фонда направлена на поддержку книгоиздания, образования и новых информационных технологий. Основной объект финансирование – российские библиотеки. Ежегодно фонд Пушкинская библиотека обеспечивает качественными изданиями учреждения, которые вовремя отправляют свои заявки, издает книжные каталоги и рассылает их по регионам страны. Также организация регулярно проводит различные встречи книголюбов, фестивали, просветительские акции в разных городах России.

«Русский мир»

Фонд «Русский мир» содействует развитию общественных и некоммерческих организаций, которые разрабатывают программы преподавания, изучения, распространения русского языка, национальной литературы и истории. Получить грант может любое учреждение, предоставившее важный для реализации этих целей проект. Всякая библиотека имеет возможность сделать запрос на материальную помощь, если ее проект соответствует одному из следующих критериев:

1) направлен на создание новых учебно-методических комплексов, учебных пособий и иных изданий в помощь преподавателям русского языка и литературы;

2) способствует повышению квалификации и переподготовке преподавателей русского языка и литературы;

3) проводит лингвистические исследования по русскому языку;

4) организует форумы, конференции, фестивали, направленные на популяризацию русского языка и русской литературы.





ОТПРАВИТЬ: