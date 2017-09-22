Подписаться на обновления
20 октябряПятница

usd цб 57.5706

eur цб 67.9333

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд  Открытая библиотека 
Ольга Кареева   , Сегодня, 16:00

На книги не жалко
Какие гранты может получить библиотека, и как обойти все сложности при подаче заявки


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Доступная история


Открытая библиотека




Чем больше технологии проникают в нашу жизнь, тем чаще люди обсуждают вопросы «когда перестанут читать газеты», «через сколько лет закроются книжные магазины», «как скоро библиотеки станут лишь музеями». Кажется, многие россияне уже давно позабыли о своих читательских билетах и скорее купят книги в магазине, чем возьмут их в библиотеке бесплатно. На самом деле, студенты вузов, преподаватели, родители с детьми, учащимися в начальной школе, заходят в библиотеки часто. Более того, государство выделяет средства на развитие библиотек, а фонды выплачивают им солидные гранты. Рассказываем, за что можно получить такой грант и с каким трудностями придется столкнуться при подаче заявки.

Библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России, как правило, находятся в хорошем состоянии, и большинство из них не нуждается в значительной материальной поддержке. Речь, конечно, идет о том, чтобы просто «держаться на плаву», регулярно выплачивать работникам заработную плату и периодически закупать новые книги или реставрировать старые. Но преобладающее число библиотек в небольших провинциальных городах (а уж тем более в поселках, селах, деревнях) едва сводят концы с концами. Денежные средства туда почти не поступают или поступают очень редко, поэтому библиотеки превращаются в никому не нужные места с запылившейся макулатурой. Для таких «забытых» библиотек грант становится отличным шансом привести дела в порядок.

Сложность заключается в том, что гранты выдаются учреждению не по принципу «самому нуждающемуся», а на конкретный проект, предложенный библиотекой. Она должна отправить заявку, где в официальной форме и максимально подробно будет изложена грандиозная задумка. Чтобы выделиться из огромного числа кандидатов, библиотеке нужно спроектировать что-то необычное и полезное.

Описание

К сожалению, большинство региональных библиотек не знают, как правильно оформлять заявку на грант, и могут не получить материальную помощь из-за неудачной формы запроса. Они часто начинают эмоционально описывать свои неудобства и лишения вместо того, чтобы представлять проект. Заявка на грант требует обязательного рассказа о продолжительности проекта, процессе его реализации и требуемом количестве средств. Не стоит писать максимальную сумму, которую только может представить себе заявитель: люди, просматривающие заявки на грант, сразу понимают, какая сумма требуется на реализацию проекта. Ложные расчеты заставят сомневаться в честности и надежности библиотеки. Следует отдельно расписать все статьи расходов, чтобы фонд понимал, на что конкретно будет выделять деньги.

Также важно упомянуть о том, когда библиотека была основана, какие достижения имеет, какими материальными и человеческими ресурсами располагает. Провинциальные учреждения забывают об этом в большей степени потому, что плохо знакомы с тонкостями оформления конкурсных заявок. Это провоцирует неравномерное распределение средств на библиотечные нужды по стране, плохую информированность библиотек о процессе подачи заявок на материальную поддержку.

Трудности

Как уже было сказано, первые трудности, с которыми сталкиваются библиотеки, участвующие в конкурсе, – это подача заявки. Выше мы рассказали лишь о нескольких условиях грамотно оформленного заявления. На самом деле, их значительно больше, и во многих формах отсутствует и половина из них. Заявление – это официальный документ со множеством пунктов и подпунктов, которые нельзя описывать размыто и помещать их в хаотичной последовательности относительно друг друга. Более того, по возможности заявителю нужно приложить все документальные подтверждения своим словам (например, прайс-листы на покупку оборудования для проекта, документы, содержащие сведения о зарплате персонала).

Помимо документов, прилагаются письма поддержки от спонсоров, благотворителей и про-чих центральных фигур, покровительствующих библиотеке. Наличие писем будет плюсом для учреждения, но прилагать все, если их много, не нужно. Стоит выбрать самые значимые.

Заявление должен писать человек, знакомый с оформлением официального документа. Мало того, что оно не должно быть похоже на мольбу о помощи, в нем также не должно быть жестких требований. Библиотека предлагает свой проект, она верит в него и считает, что он пойдет на пользу обществу, потому просит фонд выплатить грант на достижение общей цели – вот основная идея письма.

Другая преграда, встающая на пути заявителей, – большое количество конкурентов. Библиотек в нашей стране много, и каждая из них хочет получить материальную помощь для собственного развития, а иногда даже нуждается в ней. Здесь, опять же, первостепенную роль играет поданное заявление: библиотеке нужно выделится из массы остальных, при этом не выходя за рамки формального языка.

Варианты использования средств

Деньги, выделяемые фондом для библиотек, чьи проекты оказались наиболее перспективными, должны расходоваться победителями согласно их заявкам на грант. Если главной задачей библиотека назвала оцифровку редких книг, и фонд посчитал этот проект важным, учреждению будут выданы деньги именно на его реализацию. Все зависит от важности для общества предложенной идеи. Она не обязательно должна быть чрезмерно оригинальной: часто необычные идеи оказываются совершенно бесполезными для людей, а потому не поддерживаются фондами. Тогда как создание сайта для библиотеки или перевод иностранной литературы, казалось бы, проекты банальные, будут востребованы в обществе.

Иногда библиотеки просят материальную помощь не на организацию каких-либо фестивалей и не на реставрацию книг, а на проверку квалификации сотрудников. Большинство государственных библиотек с огромным книжным фондом уже внедрили цифровые технологии в свою деятельность. Например, некоторые из них давно перешли на ведение цифровых каталогов и уже не пользуются бумажной картотекой. Такие библиотеки просят денежные средства для оценки медиаграмотности сотрудников, работающих с цифровой техникой. Однако государство иногда само выделяет на это финансы.

Региональные библиотеки, как правило, придумывают проекты, направленные на обучение школьников или детей дошкольного возраста. Это может быть открытие фотостудии на базе библиотеки, организация программ, курсов по истории города, экологии, русскому языку и культуре, кружки и обучающие секции. Многие библиотеки маленьких городов и сел просто не нуждаются в оцифровке книг, поскольку посетителей у них мало. Иногда в этом нет необходимости из-за проблем в области с беспроводными сетями, интернетом.

Грантодающие фонды:

Фонд Михаила Прохорова

«Благотворительный фонд культурных инициатив» помогает организациям в сфере науки и образования уже 13 лет. Особенность фонда заключается в том, что основная деятельность направлена на регионы страны, которые больше всего и нуждаются в материальной поддержке. Фонд Михаила Прохорова организует множество конкурсов, стажировок, благотворительных программ как для отдельных лиц, так и для целых организаций. Одной из статей расходов является помощь региональным библиотекам. Например, в 2016 году фонд предлагал библиотекам побороться за «Грант учредителя на комплектование библиотек Красноярского края современной художественной и справочной литературой». Согласно годовому отчёту фонда, на обеспечение учреждений необходимыми книгами ушло 15 000 000 рублей, литературу получили 114 библиотек, а общее количество изданий превысило 36,5 тыс. штук.

В минувшем году Фонд Михаила Прохорова также объявил «Открытый благотворительный конкурс “Новая роль библиотек в образовании”», бюджет которого составил 17 150 062, 40 рублей. Целью проекта было расширение сферы деятельности библиотек, формирование новых образовательных программ, изменение общественного статуса библиотек. В грантовом конкурсе предлагалось участвовать учреждениям, которые предполагают и имеют возможность создать на своей базе конкретные полезные продукты, секции, программы. Из 395 за-явок поддержаны фондом были 72.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Организация регулярно выделяет деньги на развитие общественно значимых проектов печати и СМИ. В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) агентство оказывает материальную поддержку различным учреждениям. Например, в 2017 году осуществляется прием заявок на предоставление из федерального бюджета субсидий на организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных на языке народов РФ. На сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям любая организация может ознакомиться с правилами подачи заявки и с перечнем знаменательных дат 2017 года. Последние должны быть отражены в произведении, которое собирается переводить организация, другие заявки приниматься во внимание не будут.

Российский научный фонд

Перспективная и развитая организация, которая проводит различные исследовательские конкурсы в течение всего года. На сайте Российского научного фонда постоянно обновляются данные об актуальных грантах для отдельных исследователей, российских и международных научных групп. Там же размещен обширный перечень направлений, по которым заявители могут получить материальную поддержку от фонда, среди них «Фундаментальные проблемы наполнения электронных библиотек и коллекций», «Средства создания и поддержки электронных библиотек и электронных изданий».

Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»

Деятельность фонда направлена на поддержку книгоиздания, образования и новых информационных технологий. Основной объект финансирование – российские библиотеки. Ежегодно фонд Пушкинская библиотека обеспечивает качественными изданиями учреждения, которые вовремя отправляют свои заявки, издает книжные каталоги и рассылает их по регионам страны. Также организация регулярно проводит различные встречи книголюбов, фестивали, просветительские акции в разных городах России.

«Русский мир»

Фонд «Русский мир» содействует развитию общественных и некоммерческих организаций, которые разрабатывают программы преподавания, изучения, распространения русского языка, национальной литературы и истории. Получить грант может любое учреждение, предоставившее важный для реализации этих целей проект. Всякая библиотека имеет возможность сделать запрос на материальную помощь, если ее проект соответствует одному из следующих критериев:

1) направлен на создание новых учебно-методических комплексов, учебных пособий и иных изданий в помощь преподавателям русского языка и литературы;

2) способствует повышению квалификации и переподготовке преподавателей русского языка и литературы;

3) проводит лингвистические исследования по русскому языку;

4) организует форумы, конференции, фестивали, направленные на популяризацию русского языка и русской литературы.




ОТПРАВИТЬ:       

 





От Манхэттана до Кавказа

Коллекции карт и глобусов в открытом доступе

Петербург 1806 года, карта Кавказа, собранная из десятков отдельных листов, Северная Америка 16 века и трехмерные модели глобусов: в крупнейших географических коллекциях сети каждый сможет найти свое.

17.10.2017 16:00

Доступная история
Открытая библиотека

Документальное прошлое

Книги, документы и тематические коллекции по географии и истории России, США и Канады теперь в открытом доступе

Книга – это давно уже изобретенная машина времени, которой не пользовался только глупец. Она может с головой погрузить в события, описанные в ней. Но как быть, если нужные материалы для изучения находятся в закрытом доступе или вообще засекречены? Теперь это не проблема, ведь многочисленные библиотеки и архивы открывают свои двери перед любознательными читателями, которые смогут получить знания, недоступные ранее. Материалы о первых экспедициях на крайний Север, различные краеведческие материалы России и не только – со всем этим богатством можно ознакомиться ниже.

13.10.2017 16:00, Николай Романов

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Википедию» признали эффективным инструментом для продвижения науки

Энциклопедия не только отражает текущее состояние науки, но и частично влияет на ее формирование в будущем

Между наличием информации в «Википедии» и вероятностью того, что ученые будут использовать ее при работе над научными статями и монографиями, существует прямая корреляция. Это установил исследовательский коллектив из Массачусетского технологического института и университета Питтсбурга. Тем самым ученые признали «Википедию» ценным ресурсом для развития научного знания. Статья опубликована на открытом ресурсе SSRN.

12.10.2017 16:00, Кристина Уласович, nplus1.ru

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Мы хотим предложить библиотекам России облачный сервис каталогизации»

У российских библиотек будет свое облако

В поисковой системе Российской национальной библиотеки читательский запрос может выглядеть так: «книжка про то, как большой человек попал в страну маленьких человечков». И мы понятия не имеем, какие технологии задействованы, чтобы система сообразила: речь о Гулливере. Те, кто имеет об этом понятие (библиотечные программисты), 12 лет назад начали собираться на международные конференции для обмена опытом. В этом году форум (собрались более 400 специалистов из 38 стран) впервые прошел в России, в Петербурге. «По итогам» мы поговорили с Олегом Шориным, одним из организаторов конференции, замдиректора РНБ по информатизации.

11.10.2017 16:00, Анастасия Долгошева, spbvedomosti.ru

«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»
Сохранить недолговечное

Сохранить недолговечное

Президентская библиотека первой в стране начала формирование сетевого архива

Президентская библиотека первой в России начала формировать архив сайтов российских организаций и учреждений, что позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов и обеспечит их сохранение. Об этом было заявлено на пленарном заседании VIII Научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», которая проходила с 3 по 6 октября 2017 года в историческом здании на Сенатской площади, 3 в рамках Ежегодного интеграционного форума Президентской библиотеки.

10.10.2017 16:00, prlib.ru

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

Цифровое настоящее и будущее российских библиотек

Есть ли у библиотек будущее в цифровую эпоху, и если есть, то кому и в каком виде они будут нужны - этот вопрос красной нитью проходил через многочисленные мероприятия, приобретая разные акценты в зависимости от форматов мероприятий и возрастных групп участников дискуссионных площадок.

09.10.2017 13:00, aselibrary.ru

Учиться никогда не поздно
Голоса прошлого

Голоса прошлого

Крупнейшие аудиоархивы всего мира в открытом доступе

В чудовищно быстром мире подчас сложно выделить время и на отдых, и на образование. Крупнейшие архивы музыкальных произведений, записей радиопередач и истории литературы могут предоставить эту возможность.

08.10.2017 16:00

Учиться никогда не поздно
Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Учиться никогда не поздно

Подборки бесплатных лекций и курсов

Для тех, кто хочет расширить свой кругозор, выучить иностранный язык или прослушать курс по архитектуре, на просторах интернета есть уникальные подборки бесплатных лекций.

06.10.2017 13:00, Дарья Новаторова

Рим в 1890 году
Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Искусство в сети

Музеи и галереи оцифровывают свои коллекции и выкладывают их в открытый доступ. Теперь каждый сможет увидеть шедевры мирового искусства, не выходя из дома.

05.10.2017 16:00, Алена Глазунова

История в цвете
Рим в 1890 году

Память человечества

Об оцифровке как единственном способе сохранности коллекций и создании электронных библиотек

На протяжении веков в мире погибло несколько сотен библиотек. Причины были разные: религиозные войны и вооруженные конфликты, стихийные бедствия и неосмотрительность людей, неисправные проекторы и даже увеличительные стекла. Однако с конца 20 века мы имеем механизм, который может сохранить наше научное и культурное наследие. Почему же знания продолжают гореть?

22.11.2016 13:00, Горбунова Ангелина

Академическое книгоиздание умирает. Что будет дальше?
Инфраструктура Ноосферы





 

Самое читаемое


 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 