На что способен человек

Художницу Марину Абрамович называют «бабушкой искусства перформанса». Уже более четырёх десятилетий при помощи этого искусства она исследует отношения между художником и аудиторией, пределами тела и возможностями ума.
Перформанс часто сравнивают с театральной постановкой, но, по мнению Марины Абрамович, «в театре все фальшиво — ножи, кровь, переживания, а в перформансе — все настоящее».
Чтобы проверить пределы связи между перформансистом и зрителями, Марина в 1974 году создала один из своих наиболее известных, сложных и, как оказалось, страшных перформансов — «Ритм 0». Себе она отвела пассивную роль, действовать предстояло публике.
Марина Абрамович разместила на столе 72 объекта, которыми люди могли пользоваться как угодно. Некоторые из этих объектов могли доставлять удовольствие, тогда как другими можно было причинять боль. Среди них были ножницы, нож, хлыст и даже пистолет с одним патроном.
Художница разрешила публике в течение шести часов манипулировать её телом и движениями.
Поначалу зрители вели себя скромно и осторожно, но через некоторое время, в течение которого художница оставалась пассивной, участники стали агрессивнее. Стоит отметить, что дело происходило в музее, т.е. на перформанс собралась не случайная публика, а люди образованные, интересующиеся искусством.
Абрамович позднее вспоминала:
«....Я чувствовала реальное насилие: они резали мою одежду, втыкали шипы розы в живот, один взял пистолет и прицелился мне в голову, но другой забрал оружие. Воцарилась атмосфера агрессии. Через шесть часов, как и планировалось, я встала и пошла по направлению к публике. Все кинулись прочь, спасаясь от реального противостояния....
...Я хотела показать одну вещь: это просто удивительно, насколько быстро человек может вернуться в дикое пещерное состояние, если ему это позволить.
...Полученный мной опыт говорит о том, что если оставлять решение за публикой, тебя могут убить».
Источник: izbrannoe.com
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