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Ольга Летова, thebigplans.ru   понедельник, 24 октября 2016 года, 13.00

На чистую воду
Как распознать лжеца: методы консультанта ФБР


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Homo Economicus


Лед тронулся




Ни для кого не новость, что все или почти все люди врут. Включая самых честных. Весь вопрос в том, как часто это происходит и как понять, что врут именно вам, именно здесь и конкретно сейчас.

Еще в 2002 году исследование Массачусетского университета, проведенное под руководством психолога Роберта Фельдмана показало, что 60% людей успевают наговорить неправды в течение десятиминутного разговора, причем за это время они успевают солгать в среднем 2–3 раза.

К счастью, ложь довольно просто определить, особенно если вы знаете, как это сделать.

По мнению консультанта ФБР и специалиста по поведению и языку тела, автора книги «Язык тела лжецов» доктора Лилиан Гласс самое главное, если вы действительно хотите распознать ложь, — понимать и различать обычное поведение вашего собеседника.

Люди существенно отличаются друг от друга по темпераменту, и то, что для одного является поведением на грани нервного срыва (если мы говорим о мимике и двигательной активности во время общения), для другого — абсолютная норма, выражающая почти полное спокойствие.

Когда вы сможете отличить норму от необычного поведения, обратите внимание на мимику, движения и манеру речи своих собеседников.

Возможно, собеседник обманывает вас если…

…Крутит головой

Если чьей-то первой реакцией на ваш прямой вопрос стало неожиданное и резкое движение головой, можно предположить, что кто-то собирается сказать неправду.

«Голова может резко дернуться вверх, или, наоборот, вниз, или в сторону. Это часто происходит непосредственно перед тем, как человек начнет отвечать на вопрос», — пишет Гласс.

…Начинает тяжело дышать

Когда люди врут, они дышат тяжелее, чем обычно.

«Это рефлекторная реакция», — говорит Гласс.

Когда частота дыхания меняется, плечи приподнимаются, а тон голоса может стать более поверхностным. В сущности, частота дыхания меняется, потому что меняется частота сердцебиения и кровяного давления. Это закономерная реакция тела, когда мы нервничаем или чувствуем напряжение. И то и другое происходит, когда мы врем».

…Остается слишком спокойным

Все мы знаем, что, когда человек врет, он нервничает и дергается. Но Гласс уверяет, что еще более пристальное внимание стоит обратить на тех, кто слишком спокоен и вообще не двигается во время разговора.

«Это может быть знаком примитивной неврологической реакции тела, выражающей готовность к „битве“, ответная реакция тела на возможную конфронтацию. — говорит Гласс. — Когда ты говоришь или принимаешь участие в нормальной беседе, в ходе которой нечего скрывать, двигаться совершенно естественно. Это расслабленные, не слишком резкие и по большей части вообще неосознаваемые движения, которые наше тело совершает постоянно. Поэтому если ты наблюдаешь перед собой собеседника в кататоническом состоянии, то это один из верных признаков, что здесь что-то не так».

…Повторяет слова и фразы

Это происходит оттого, что лгущие люди пытаются убедить вас и себя самих в том, что они говорят.

«Это попытка лгущего легализовать ложь в своем собственном сознании», — утверждает Гласс.

Кроме того, повторение одной и той же фразы — это еще и способ выкроить себе немного времени, для того чтобы собраться с мыслями и решить, что говорить дальше.

…Прикрывает рот

Красноречивым свидетельством лжи является попытка автоматически прикрыть собственный рот ладонью. Это происходит тогда, когда кто-либо не хочет отвечать на вопрос.

«Когда взрослые люди прикрывают свой рот ладонью, это, как правило, значит, что они что-то скрывают и просто не хотят говорить правду. Закрывая самим себе рот, они в буквальном смысле демонстрируют нежелание коммуницировать», — пишет Гласс.

…Шаркает ногами

«Так тело выдает само себя», — объясняет Гласс. Шарканье стопами говорит вам, что потенциальный лжец чувствует себя некомфортно и нервничает. Это также свидетельствует о том, что он или она хотели бы сбежать из сложившейся ситуации прямо сейчас.

«Это один из ключевых моментов в идентификации лжи. Обращайте внимание на стопы собеседника, они могут рассказать вам очень многое о том, что происходит с их владельцем».

…Много говорит

Когда собеседник говорит и говорит не умолкая и буквально заваливает вас информацией, особенно той информацией, которую вы не запрашивали, особенно если при этом он углубляется в детали, то это один из возможных признаков того, что он или она где-то привирает.

«Чаще всего лжецы много говорят, потому что надеются, что благодаря своей разговорчивости они выглядят открытыми и остальные будут им верить», — пишет Гласс.

…Со временем ему становится сложно говорить

В буквальном смысле. Чисто физически.

«Если бы вы посмотрели достаточное количество записей допросов подозреваемых, которые оказывались виновными, вы бы заметили, как со временем им становится все сложнее и сложнее произносить слова», — делится своим опытом Гласс.

У этого процесса есть довольно простое физиологическое объяснение. Это происходит потому, что в момент стресса нервная система автоматически снижает выделение слюны и во рту лгущего становится слишком сухо, что затрудняет речевой процесс.

Еще одним знаком того, что собеседник скрывает от вас правду, является покусывание губ.

…Часто тыкает пальцем

Гласс считает это проявлением агрессивности. А агрессивность в данном случае — прямое следствие неуверенности в себе, что и неудивительно.

«Когда лжец становится враждебным или начинает активно защищаться, он пытается „перевести стрелки“. Лжец становится враждебным, потому что злится, что вы можете раскрыть его ложь, поэтому атакует первым», — поясняет Гласс.

…Смотрит на вас не моргая

Традиционно считается, что, когда люди врут, они стараются избегать контакта глаза в глаза. Однако самые прожженные и отчаянные из лгунов поступают ровно наоборот: они смотрят вам в глаза не отрываясь в попытке контролировать и манипулировать вами.

«Когда люди говорят правду, в большинстве случаев они отводят глаза, иногда даже избегают смотреть в глаза собеседнику», — уверяет Гласс.

Лжец же не таков, он часто использует игру в гляделки, чтобы надавить на собеседника, запугать его или склонить на свою сторону.

Кстати, слишком часто моргающие собеседники также могут вызывать опасения.

Источник: thebigplans.ru




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Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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