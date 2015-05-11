Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 24 октября 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/na_chistuyu_vodu_41060"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41060_covermmout.jpg" width=206 alt="На чистую воду" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Летова, <a href=https://thebigplans.ru/na-chistuyu-vodu>thebigplans.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">На чистую воду</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как распознать лжеца: методы консультанта ФБР</font></em></span></p><p>Ни для кого не новость, что все или почти все люди врут. Включая самых честных. Весь вопрос в том, как часто это происходит и как понять, что врут именно вам, именно здесь и конкретно сейчас. <a href="http://www.chaskor.ru/article/na_chistuyu_vodu_41060">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ни для кого не новость, что все или почти все люди врут. Включая самых честных. Весь вопрос в том, как часто это происходит и как понять, что врут именно вам, именно здесь и конкретно сейчас.

Еще в 2002 году исследование Массачусетского университета, проведенное под руководством психолога Роберта Фельдмана показало, что 60% людей успевают наговорить неправды в течение десятиминутного разговора, причем за это время они успевают солгать в среднем 2–3 раза.

К счастью, ложь довольно просто определить, особенно если вы знаете, как это сделать.

По мнению консультанта ФБР и специалиста по поведению и языку тела, автора книги «Язык тела лжецов» доктора Лилиан Гласс самое главное, если вы действительно хотите распознать ложь, — понимать и различать обычное поведение вашего собеседника.

Люди существенно отличаются друг от друга по темпераменту, и то, что для одного является поведением на грани нервного срыва (если мы говорим о мимике и двигательной активности во время общения), для другого — абсолютная норма, выражающая почти полное спокойствие.

Когда вы сможете отличить норму от необычного поведения, обратите внимание на мимику, движения и манеру речи своих собеседников.

Возможно, собеседник обманывает вас если…

…Крутит головой

Если чьей-то первой реакцией на ваш прямой вопрос стало неожиданное и резкое движение головой, можно предположить, что кто-то собирается сказать неправду.

«Голова может резко дернуться вверх, или, наоборот, вниз, или в сторону. Это часто происходит непосредственно перед тем, как человек начнет отвечать на вопрос», — пишет Гласс.

…Начинает тяжело дышать

Когда люди врут, они дышат тяжелее, чем обычно.

«Это рефлекторная реакция», — говорит Гласс.

Когда частота дыхания меняется, плечи приподнимаются, а тон голоса может стать более поверхностным. В сущности, частота дыхания меняется, потому что меняется частота сердцебиения и кровяного давления. Это закономерная реакция тела, когда мы нервничаем или чувствуем напряжение. И то и другое происходит, когда мы врем».

…Остается слишком спокойным

Все мы знаем, что, когда человек врет, он нервничает и дергается. Но Гласс уверяет, что еще более пристальное внимание стоит обратить на тех, кто слишком спокоен и вообще не двигается во время разговора.

«Это может быть знаком примитивной неврологической реакции тела, выражающей готовность к „битве“, ответная реакция тела на возможную конфронтацию. — говорит Гласс. — Когда ты говоришь или принимаешь участие в нормальной беседе, в ходе которой нечего скрывать, двигаться совершенно естественно. Это расслабленные, не слишком резкие и по большей части вообще неосознаваемые движения, которые наше тело совершает постоянно. Поэтому если ты наблюдаешь перед собой собеседника в кататоническом состоянии, то это один из верных признаков, что здесь что-то не так».

…Повторяет слова и фразы

Это происходит оттого, что лгущие люди пытаются убедить вас и себя самих в том, что они говорят.

«Это попытка лгущего легализовать ложь в своем собственном сознании», — утверждает Гласс.

Кроме того, повторение одной и той же фразы — это еще и способ выкроить себе немного времени, для того чтобы собраться с мыслями и решить, что говорить дальше.

…Прикрывает рот

Красноречивым свидетельством лжи является попытка автоматически прикрыть собственный рот ладонью. Это происходит тогда, когда кто-либо не хочет отвечать на вопрос.

«Когда взрослые люди прикрывают свой рот ладонью, это, как правило, значит, что они что-то скрывают и просто не хотят говорить правду. Закрывая самим себе рот, они в буквальном смысле демонстрируют нежелание коммуницировать», — пишет Гласс.

…Шаркает ногами

«Так тело выдает само себя», — объясняет Гласс. Шарканье стопами говорит вам, что потенциальный лжец чувствует себя некомфортно и нервничает. Это также свидетельствует о том, что он или она хотели бы сбежать из сложившейся ситуации прямо сейчас.

«Это один из ключевых моментов в идентификации лжи. Обращайте внимание на стопы собеседника, они могут рассказать вам очень многое о том, что происходит с их владельцем».

…Много говорит

Когда собеседник говорит и говорит не умолкая и буквально заваливает вас информацией, особенно той информацией, которую вы не запрашивали, особенно если при этом он углубляется в детали, то это один из возможных признаков того, что он или она где-то привирает.

«Чаще всего лжецы много говорят, потому что надеются, что благодаря своей разговорчивости они выглядят открытыми и остальные будут им верить», — пишет Гласс.

…Со временем ему становится сложно говорить

В буквальном смысле. Чисто физически.

«Если бы вы посмотрели достаточное количество записей допросов подозреваемых, которые оказывались виновными, вы бы заметили, как со временем им становится все сложнее и сложнее произносить слова», — делится своим опытом Гласс.

У этого процесса есть довольно простое физиологическое объяснение. Это происходит потому, что в момент стресса нервная система автоматически снижает выделение слюны и во рту лгущего становится слишком сухо, что затрудняет речевой процесс.

Еще одним знаком того, что собеседник скрывает от вас правду, является покусывание губ.

…Часто тыкает пальцем

Гласс считает это проявлением агрессивности. А агрессивность в данном случае — прямое следствие неуверенности в себе, что и неудивительно.

«Когда лжец становится враждебным или начинает активно защищаться, он пытается „перевести стрелки“. Лжец становится враждебным, потому что злится, что вы можете раскрыть его ложь, поэтому атакует первым», — поясняет Гласс.

…Смотрит на вас не моргая

Традиционно считается, что, когда люди врут, они стараются избегать контакта глаза в глаза. Однако самые прожженные и отчаянные из лгунов поступают ровно наоборот: они смотрят вам в глаза не отрываясь в попытке контролировать и манипулировать вами.

«Когда люди говорят правду, в большинстве случаев они отводят глаза, иногда даже избегают смотреть в глаза собеседнику», — уверяет Гласс.

Лжец же не таков, он часто использует игру в гляделки, чтобы надавить на собеседника, запугать его или склонить на свою сторону.

Кстати, слишком часто моргающие собеседники также могут вызывать опасения.

Источник: thebigplans.ru





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