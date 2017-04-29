Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 2 мая 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/my_prizyvaem_k_rassledovaniyu_prestupleniya_i_vosstanovleniyu_narushennyh_obyazatelstv_41889"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41889_1.jpg" width=206 alt="«Мы призываем к расследованию преступления и восстановлению нарушенных обязательств»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Международный Центр Рерихов</b></span> <span style="font-size: large;">«Мы призываем к расследованию преступления и восстановлению нарушенных обязательств»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Заявление Международного Центра Рерихов</font></em></span></p><p>О вооруженном захвате усадьбы Лопухиных, осуществленном Государственным музеем Востока 28 и 29 апреля при поддержке силовых структур с целью ликвидации общественного Музея имени Н. К. Рериха и захвата наследия Рерихов, принадлежащего Международному Центру Рерихов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/my_prizyvaem_k_rassledovaniyu_prestupleniya_i_vosstanovleniyu_narushennyh_obyazatelstv_41889">Подробнее</a></p><br clear="all" />





О вооруженном захвате усадьбы Лопухиных, осуществленном Государственным музеем Востока 28 и 29 апреля при поддержке силовых структур с целью ликвидации общественного Музея имени Н. К. Рериха и захвата наследия Рерихов, принадлежащего Международному Центру Рерихов.

Около 21.00 28 апреля 2017 г. директор Государственного музея Востока (ГМВ) Седов А.В. и его сотрудники в сопровождении специального подразделения без опознавательных знаков, которое нейтрализовало и удалило сотрудника ЧОПа, осуществлявшего охрану периметра усадьбы Лопухиных, не имея на руках вступившего в законную силу решения суда и не дожидаясь решения апелляционной инстанции арбитражного суда по делу о расторжении с МЦР договоров безвозмездного пользования и выселении из усадьбы Лопухиных, предприняли попытку захвата общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов (МЦР) и остальных строений усадьбы Лопухиных, в которых МЦР на законных основаниях размещен с 90-х годов прошлого века, и наследия Рерихов, находящегося в Музее. В это время в Музее только завершился концерт известного болгарского музыканта Атанаса Куртева, который оказался свидетелем осуществляемой попытки захвата музея.

Благодаря вмешательству представителей ОМВД «Хамовники» и вызванного МЦР наряда вневедомственной охраны нам удалось не допустить захвата музея. Из залов были удалены сотрудники ГМВ и сопровождающие их лица в экипировке без опознавательных знаков, которая может служить доказательством их принадлежности к одному из подразделений спецслужб. Музей был опечатан и сдан под охрану. Но эти лица, действующие в интересах ГМВ, до завершения освобождения общественного музея и сдачи его под охрану, уже блокировали входы и выходы из всех строений усадьбы Лопухиных и выставили там свою охрану, тем самым лишив сотрудников МЦР доступа к своим рабочим местам.

Директор ГМВ мотивировал свои действия тем, что он пытается исполнить решение суда (якобы вступившего в законную силу) и вынудить МЦР покинуть усадьбу Лопухиных, которая передана ГМВ в оперативное управление. МЦР представил документы, подтверждающие его право на безвозмездное пользование строениями усадьбы и отсутствие вступившего в силу решения суда об обязании освобождения здания. МЦР и ГМВ подали заявления в отделение МВД «Хамовники» о случившемся и мотивации своих действий с просьбой о проведении проверки. Представители МВД нас убеждали, что до завершения рассмотрения поданных заявлений и в целях безопасности всего имущества необходимо опечатать все входные двери во все строения усадьбы, всем покинуть территорию, на которой остаются только по четыре представителя охраны МЦР и ГМВ, а также вооруженный наряд ОМВД «Хамовники», который должен был обеспечить соблюдение общественного порядка и не допустить незаконного проникновения в строения усадьбы.

Невольным свидетелем «рейдерского» захвата общественного Музея, осуществляемого Государственным музеем Востока, стал и И. И. Засурский, член Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации, который не успел уйти после концерта болгарского музыканта Атанаса Куртева. Происходящие в МЦР события по захвату усадьбы Лопухиных и наследия Рерихов привлекли внимание и М. А. Федотова, Советника Президента РФ по правам человека. 29 апреля Михаил Александрович Федотов вместе с членом Президентского Совета по правам человека и развитию гражданского общества Андреем Владимировичем Бабушкиным прибыли в МЦР, но охрана ГМВ пустила их на территорию усадьбы только через час. Выслушав представителей МЦР, ГМВ и советника Министра культуры Рыбака К. Е., Советник Президента по правам человека М.А. Федотов покинул территорию усадьбы Лопухиных.

Видимо, такой разворот не входил в планы ГМВ, и к делу вновь была подключена следственная группа, занимающаяся расследованием по делу «Мастер-банка». Около 19.00 29 апреля на территорию усадьбы заехали автомобили с ее представителями, сотрудниками ОМОНа и ГМВ, и начался обыск, необходимость проведения которого была мотивирована следствием по несоответствующим действительности обстоятельствам, что свидетельствовало о том, что оно готовилось в спешке и носило формальный характер. К участию в обыске не был допущен вице-президент МЦР А. В. Стеценко, изъятие бухгалтерских документов и рисунков Рерихов проводилось без присутствия представителей бухгалтерии и хранителей наследия Рерихов. Следствие изъяло у МЦР ключи от депозитария и залов музея и отдало их ГМВ, записав в протоколе, что усадьбу Лопухиных передает на ответственное хранение директору ГМВ г-ну Седову со всем имуществом МЦР и личными вещами сотрудников, находящимся в ней. При этом не было составлено никаких актов передачи и перечня передаваемого имущества. Все это свидетельствует об истинной цели данного «следственного мероприятия» – снять ограничения на доступ ГМВ к наследию, принадлежащему МЦР, так неожиданно наложенного сотрудниками отдела МВД «Хамовники», что не входило в планы организаторов захвата. Так под прикрытием проводимого уголовного расследования по банкротству «Мастер-банка» был осуществлен рейдерский захват усадьбы Лопухиных и находящегося в ней наследия Рерихов.

В завершении краткого описания хроники событий следует сказать, что ночью около 3.00 1 мая представители ГМВ сняли с флагштока, на котором на территории усадьбы развивалось Знамя Мира, отличительный флаг Пакта Рериха, первого международного договора, направленного на защиту объектов культурного наследия как в мирное, так и в военное время. Видимо, оно стало рейдерам, разгромившим общественный Музей имени Н.К. Рериха, грозным напоминанием беззакония, совершенного ими над музеем, носящим имя нашего великого соотечественника, предложившего миру путь выхода из череды бесконечных войн и вооруженных конфликтов – мир через культуру.

Так по заказу руководства Министерства культуры завершился рейдерский захват наследия Рерихов, начатый в 2013 году с письма Министра культуры В. Мединского к президенту РФ В.В. Путину, в котором министр обманул президента относительно истиной воли С. Н. Рериха в отношении переданного им в Россию наслееия. И завершился захват усадьбы Лопухиных, начатый в 2015 году с передачи ее в оперативное управление ГМВ. Так наследие Рерихов, переданное в Россию С. Н. Рерихом, гражданином Индии, для создания в Москве в усадьбе Лопухиных общественного Музея имени Н.К. Рериха, было захвачено ГМВ, который по воле владельца наследия не имеет никаких прав на это наследие. Так были нарушены и гарантии государства, данные Святославу Рериху о безопасном развитии общественного Музея в усадьбе Лопухиных. Все это свидетельствует о принудительном прекращении деятельности Международной общественной организации «Международный Центр Рерихов» и его общественного музея, основанного С. Н. Рерихом, без справедливого суда и права на защиту. Разрушена многолетняя деятельность МЦР, направленная на популяризацию миротворческих идей Николая Рериха, получившую широкую признательность руководства страны, ООН и ЮНЕСКО.

Таким образом Российская Федерация в лице Министерства культуры при поддержке силовых структур, грубо нарушая российское и международное право, осуществило фактическую ликвидацию общественного музея, отказав нам в праве на защиту. Оправдывая ликвидацию общественной организации, руководство Министерства культуры, Государственного музея Востока и следственных органов Российской Федерации, заявляют о том, что таким образом оно спасает наследие Рерихов от возможного причинения ему вреда со стороны Международного Центра Рерихов. МЦР со всей ответственностью заявляет, что подобные высказывания являются ложными, не имеющими под собой никаких оснований. Полагаем, что они преследуют одну цель – оправдать многолетние преступления российских чиновников в отношении переданного в Россию наследия Рерихов и общественной организации, созданной по инициативе великого нашего соотечественника Святослава Николаевича Рериха, гражданина Индии, для его сохранения и популяризации.

МЦР призывает российскую и международную общественность, ООН, ЮНЕСКО и всех, кому не безразлична судьба великого культурного наследия Рерихов, давшего миру Пакт Рериха, явившегося основой современной правовой системы защиты мирового культурного наследия и деятельности ЮНЕСКО, создать международную общественную комиссию по расследованию данного преступления и восстановления нарушенных обязательств государства, данных С. Н. Рериху, и прав Международного Центра Рерихов на наследие, переданное ему С. Н. Рерихом.





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