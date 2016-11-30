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Lindsay McKenzie   понедельник, 15 мая 2017 года, 16.00

«Мы предвестники апокалипсиса для коммерческих издателей научных статей»
Как браузерные расширения помогают развитию открытого доступа


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«Научный мир движется в сторону открытого доступа»


Фонд Билла и Мелинды Гейтс




Сторонники открытого доступа праздновали несколько значительных побед в последнее время. Сначала Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о запуске собственной издательской платформы открытого доступа, а Европейская комиссия сообщила, что собирается последовать его примеру. Потом стало известно, что Open Access Button – ресурс, который помогает исследователям получить доступ к бесплатным копиям научных статей – будет интегрирован в существующие соглашения межбиблиотечных займов. Наконец, в начале апреля было запущено расширение Unpaywall, которое, по мнению его создателей, вполне может изменить статус кво академического издательства.

«Представьте, что мы начали продавать лимонад прямо рядом с издателями», - говорит Джейсон Прием (Jason Priem), один из разработчиков Unpaywall. «Они продают стакан лимонада за 30 долларов, а мы стоим рядом и говорим, «лимонад бесплатный». Это чрезвычайно интересная ситуация, мне кажется».

Так же как и Open Access Button, Unpaywall – это открытый некоммерческий источник, созданный специально для улучшения доступа к научным исследованиям. Open Access Button – ресурс, разработанный еще в 2013 году – обладает базой, по которой проводит поиск, если пользователь упирается в журнал, требующий подписки. Unpaywall, с другой стороны, является браузерным расширением. «Мы хотим добиться только одного: постоянно доставлять легальные, бесплатные, полные тексты научных статей в ваш браузер», - говорит Прием, который также запустил сайт альтметрикс Impactstory вместе с коллегой и соавтором Unpaywall Хезер Пивовар (Heather Piwowar).

Когда пользователь Unpaywall оказывается на странице с нужной статьей, расширение автоматически просматривает тысячи институтских депозитариев, серверов препринтов и сайтов вроде PubMed Central, проверяя, существует ли открытая копия той же статьи. Если она обнаружена, пользователь может нажать на маленький зеленый значок в углу экрана и открыть PDF.

«Нам удается найти открытую копию статьи больше чем в половине случаев», - говорит Прием, - «Мы очень взволнованы этой статистикой, потому что это тот поворотный момент, когда что-то начинает меняться. Теперь люди начинают думать, а почему мы платим миллионы долларов на подписку к десятку журналов, если наши исследователи имеют все шансы открыть нужные им статьи без всякой подписки?».

«Мы предвестники апокалипсиса для коммерческих издателей научных статей, хотя сами мы практически ничего не делаем. Исследователи написали эти статьи, исследователи их загрузили – мы всего лишь предоставляем их читателям, которым они нужны».

Напомним, как рассказывал Nooregistry.ru, расширение Unpaywall было запущено несколько недель назад. Несмотря на это, его уже установили около 10 000 раз. К настоящему моменту, отзывы были в основном положительные, говорит Прием. Особенно со стороны исследователей из развивающихся стран, где подписки к ведущим научным журналам часто ограничены или вовсе отсутствуют.

Поскольку Unpaywall предоставляет легально загруженные копии статей, расширение имеет преимущество перед Sci-Hub, считает Джейсон Прием. «Существует много неясностей и опасений, когда ученые используют статьи с сайтов вроде Sci-Hub», - говорит он.

Однако у Sci-Hub есть по крайней мере одно преимущество перед Unpaywall: он предоставляет доступ к самым свежим научным статьям, в то время как издатели часто устанавливают эмбарго сроком на год, заставляя авторов ждать, прежде чем они смогут открыто поделиться копией своей работы.

Но некоторые считают, что Unpaywall сможет изменить динамику между издателями и библиотеками – и куда значительнее, чем институтские депозитарии или журналы открытого доступа. Подробнее об этом может прочитать здесь.

Источник: nooregistry.ru




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