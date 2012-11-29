Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 3 декабря 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/my_mozhem_ne_uspet_sohranit_znaniya_41204"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41204_bezymyanny.jpg" width=206 alt="«Мы можем не успеть сохранить знания!»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Аса Сигурэ</b></span> <span style="font-size: large;">«Мы можем не успеть сохранить знания!»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Интервью с Тарасом Пустовым, руководителем Центром инновационных образовательных технологий МФТИ</font></em></span></p><p>Университетские образовательные проекты открытого доступа пока остаются в России редкостью, к тому же о них знают, как правило, только студенты или абитуриенты соответствующего вуза. Но есть примеры инициатив, которые выросли во что-то большее, чем внутриуниверситетская площадка «для своих», одна из них – «Лекторий МФТИ», который стал не только учебным пособием для тысяч российских студентов, но и экспериментальной площадкой для команды проекта, которая от записи лекций перешла к созданию онлайн-курсов, специализаций и даже онлайн-магистратуры. <a href="http://www.chaskor.ru/article/my_mozhem_ne_uspet_sohranit_znaniya_41204">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Университетские образовательные проекты открытого доступа пока остаются в России редкостью, к тому же о них знают, как правило, только студенты или абитуриенты соответствующего вуза. Но есть примеры инициатив, которые выросли во что-то большее, чем внутриуниверситетская площадка «для своих», одна из них – «Лекторий МФТИ», который стал не только учебным пособием для тысяч российских студентов, но и экспериментальной площадкой для команды проекта, которая от записи лекций перешла к созданию онлайн-курсов, специализаций и даже онлайн-магистратуры.

— С чего начинался Лекторий?

— В 2002 году MIT (Massachusetts Institute of Technology) анонсировал запуск своего проекта OpenCourseWare. Тогда в открытый доступ были выложены порядка 50 курсов, часть видеолекций, конспекты, ссылки на учебники. Преподаватели очень переживали из-за того, что студенты начнут плохо ходить на занятия. Однако эксперимент, результаты которого они подвели в 2004 году, показал, что эти курсы положительно повлияли на количество поступающих: больше людей узнали об университете и захотели там учиться.

Соответственно, было решено выкладывать курсы и дальше. В 2013 году в сеть было выложено порядка 2700 курсов. Из них только 88 были опубликованы в полном объёме (со всеми видеолекциями), остальные – на уровне программ, заданий и т.п. Меня вдохновила их концепция, захотелось, чтобы такой проект появился и у нас.

В конце 2006 года умер заведующий кафедрой математики, по учебникам которого мы учились. Тогда я понял, что мы можем не успеть сохранить знания тех преподавателей, которые определяли развитие науки в России.

Тогда мы собрали инициативную группу из 20 студентов. Мы пытались понять, как делать электронные курсы, как их снимать, чтобы не мешать при этом преподавателям. Первой была заснята лекция профессора Станислава Мироновича Козела, который несколько десятилетий был бессменным тренером национальной сборной по физике и, в прошлом году, царствие ему небесное, почил. Имея на руках эту лекцию, в 2007 году я пошел в администрацию университета, чтобы она одобрила нашу идею. Мне сказали, что идея хорошая, но для её реализации нет ресурсов.

На данный момент в Лектории находится более тысячи академических лекций, которые читают более сотни преподавателей. Большая часть видеоматериалов разбита на смысловые фрагменты, половина имеет конспекты, а некоторые и полный набор дополнительных заданий.

Мы с коллегами решили, что дело перспективное, скинулись по небольшой сумме (одному из партнёров даже пришлось продать автомобиль), закупили оборудование и начали снимать лекции, ещё не до конца понимая, как мы их будем использовать. С августа 2007 до кризиса 2008 года мы отсняли порядка 1000 часов видео.

— Получается, вы снимали сами, не имея профессиональных навыков?

— Мы поняли, что наличие профильного образования в этой сфере скорее мешает, потому что на съемках лекций требуются другие навыки. Нужно не отвлекать преподавателей и в то же время снимать материал так, чтобы он был понятен. Мы изначально взяли высокую планку – многокамерная съёмка, микрофоны, монтаж, съёмка в высоком разрешении. Хотелось сделать так, чтобы эти видеолекции можно было смотреть спустя годы. Расчёт оказался верным: даже сейчас на платформе Coursera мы вполне успешно используем записи 2007, 2008 и 2009 годов.

— И всё это время Лекторий делался силами преподавательского состава и студентами?

— После кризиса 2008 года с деньгами стало совсем туго. Снимали потихонечку, точечно взаимодействуя со спонсорами. Например, выпускниками, которые хотели заснять какого-нибудь конкретного лектора. Это продолжалось вплоть до 2012 года, когда в институте решили поддержать нашу инициативу.

— После получения финансирования процесс наладился?

— В начале 2013 мы начали перерабатывать накопленные видеоматериалы. Все это время у нас отрабатывался процесс, механика, определенный стандарт того, как снимать, как делать монтаж образовательного видео так, чтобы человек, сидя за компьютером у себя дома, воспринимал бы себя также, как и на настоящей лекции. Мы поняли, что кроме хорошей съёмки требуется и правильное структурирование материала. Тогда же появилась первая концепция, позволяющая разбивать видео на логические фрагменты.

Следующим шагом было создание конспектов. Мы столкнулись с тем, что многие учебники нельзя выложить в сеть. Даже если наши авторы дали согласие, издательство могло отказать. Пришлось делать высококачественные конспекты с нормальными картинками, формулами, такие, которые можно было бы распечатать и спокойно по ним учиться.

По словам Александра Купцова, руководителя видеостудии МФТИ «Пульсар», ежегодно ресурс удваивает свою аудиторию. Такой быстрый рост объясняется тем, что проект оказался интересен не только студентам Физтеха, но и студентам из других вузов. Особенно взлетает количество посещений во время сессии – до 4 тысячи человек в день.

В конце 2013 года, когда Coursera пришла в Россию, нам захотелось влиться в это движение. У нас уже был готов запас отснятых видеоматериалов, заданий и всего остального. Из этого запаса наши преподаватели сделали первый массовый онлайн-курс по физике. Это был первый курс от российского университета на этой платформе.

По этому курсу училось 17 тысяч человек. Значительная часть аудитории была вне России. Курс был очень сложным, физтеховским, поэтому до конца его прошли всего лишь 150 человек. Из них у двоих был наивысший балл, выше 100 процентов, так как учащимися были взяты дополнительные задания. Одним из них оказался профессор из Чикаго, бывший декан физического факультета; не так давно отправили ему медаль И ещё один студент из небольшого регионального Российского вуза, второкурсник.

Мы поняли, что сложные курсы такого рода могут служить своего рода инструментом для отбора людей. Из этих 150 человек, которым мы предложили поступить к нам в магистратуру, 20 человек сдали экзамен.

Дальше пошли разного рода эксперименты. Мы стали делать какие-то интересные вещи для обучения студентов, следили за тем, где хорошие решения, а где – нет.

В прошлом году мы запустили курс по теоретической механике. Больше сотни студентов МФТИ использовали его для обучения. А баллы, полученные за курс, использовались для получения зачёта.

— Кто сейчас задействован в процессе?

— Практически на 100% проект делается силами наших студентов. За годы работы у нас выработались определенные алгоритмы, которые позволяют вовлекать людей, мало знакомых с производством видеоконтента, и при этом получать качественный продукт. Чем-то напоминает Макдональдс: там ребята делают одинаково качественные бургеры, а здесь – лекции.

— Как вы мотивируете студентов?

— Какая-то часть работает за идею. Но не нужно думать, что это бесплатная работа: им выплачиваются деньги за то, что они делают. К тому же, есть непрямые источники стимулирования, например, материальная помощь.

— Все лекции лежат в открытом доступе, их можно скачать и опубликовать на другой платформе. Как к этому относится руководство МФТИ?

— Мы ориентируемся на Creative Commons. И руководство, и преподаватели к этому относятся нормально. Мы брендируем эти лекции – даже если их выкладывают в других местах, то сразу видно, где они сделаны. Для нас это даже некая реклама.

— Как будет развиваться проект?

— Если говорить о дальнейшей эволюции, то первый шаг – это OpenCourseWare, открытые учебные материалы, мотивирующие будущих студентов. Также мы планируем создавать МООК, которые содержат контрольные задания с автоматической проверкой.

На данный момент у Лектория есть приложение на Android и на iOS. Через него поступает почти 50% трафика. Поскольку в приложении реализован почти весь функционал, который есть на сайте, многие студенты предпочитают учиться через него.

В прошлом году мы перешли от отдельных образовательных курсов к образовательным модулям. Это обычно три-семь курсов, плюс обязательный проект с практической частью. На Coursera это называется «специализация». Первая специализация касалась анализа данных и делалась совместно с Яндексом. Такие полугодичные специализации переросли в полноценную образовательную двухгодичную магистратуру.

— Вы можете составить алгоритм из 5-10 шагов для запуска подобного Лектория на базе другого вуза?

— На самом деле, если вуз хочет сделать что-то подобное, но ничего не умеет и не хочет с этим возиться, то ему проще обратится к нам. Мы можем создать Лекторий на базе Вашего университета с Вашими лекциями. Из примеров – тот же SaaS, который мы сейчас поддерживаем.

Либо, следуя принципу открытого сообщества, выложить открытый код. Дальше вуз, компания или НИИ может самостоятельно взять его, развернуть и структурировать на этой базе свои материалы.

— Есть ли какие-то смежные с Лекторием проекты?

— Ориентировочно в октябре запустится пилотный проект, который позволит преподавателям из других вузов встраивать лекции из Лектория в свои образовательные программы. Это позволит им не возиться с записью своих лекций или разработкой конспектов. Всё, что будет нужно – используя часть существующих курсов спроектировать программу взаимодействия со студентом. Другими словами, на преподавателя ложится роль некого «проектировщика взаимодействия». Он сам придумывает задания, думает над тем, как будут использоваться лекции. При этом исчезает достаточно трудоемкая задача по добыче контента. Посмотрим, что в итоге получится.

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— Лекторий – это не просто сайт с видеолекциями, за ним стоит большая инфраструктура по подготовке как видео-контента, так и текстовых материалов, — рассказывает Анна Манаенкова, руководитель проекта «Лекторий». — Нами разработана многокомпонентная система, каждый модуль которой решает свою задачу. Например, у нас есть отдельный сервер с уникальным программным обеспечением для пост-обработки видеофайлов и пережатия в несколько форматов. Это позволяет оптимизировать трафик для веб- и мобильных-платформ. Также есть сервисы задачей которых является хранение видео, проверка доступности каждого файла. Отдельно хочется отметить систему подготовки описания лекций, во время которого видеофайл разбивается на несколько фрагментов. Кроме того, у нас есть отдел, занимающийся разработкой программного обеспечения для написания конспектов. Это наши уникальные наработки, которые мы в скором времени планируем выложить в открытый доступ.





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