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inosmi.ru   среда, 9 ноября 2016 года, 15.35

«Мы ищем общие интересы, а не враждебность, партнерство, а не конфликт»
Победная речь Трампа


© REUTERS, Carlo Allegri
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Олег Чеботарёв: «Клинтон лично написал мне письмо»


Хоть плачь, хоть смейся




Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Публикуем победную речь 45 президента Соединенных Штатов Америки.

асибо. Спасибо большое каждому из вас. Простите, что заставил вас ждать. Дело очень, очень сложное. Большое спасибо вам.

Только что мне звонила госсекретарь Клинтон. Она поздравила нас. Речь идет о нас. О нашей победе. И я поздравил ее и ее семью с кампанией, которая сопровождалась очень жесткой борьбой.

Она отчаянно сражалась. Хиллари упорно, тяжело трудилась на протяжении длительного времени, и мы все должны поблагодарить ее за службу нашей стране.

Я говорю совершенно искренне. Сейчас настало время для Америки забинтовать раны раскола, пора собраться вместе. Всем республиканцам, демократам и независимым я говорю, что настало время объединиться и стать одним народом.

Пора. Я обещаю всем гражданам нашей страны, что буду президентом всех американцев, и это очень важно для меня. К тем, кто не поддерживал меня в прошлом, а таких очень мало, я обращаюсь с просьбой о советах и помощи, чтобы мы могли вместе работать и объединить нашу великую страну. Как я говорил с самого начала, у нас была не кампания, а невероятное, великое движение, объединившее миллионы тяжело работающих мужчин и женщин, желающих лучшего, более светлого будущего для себя и своих семей.

Это движение состоит из американцев всех рас, вероисповеданий, происхождения и взглядов. Они ожидают, что правительство будет служить народу, и оно будет.

Работая вместе, мы начнем решать срочную задачу восстановления нации и обновления американской мечты. Я провел всю жизнь в бизнесе, выискивая нераскрытый потенциал в проектах и в людях по всему миру.

Сейчас я хочу сделать это для нашей страны. Гигантский потенциал. Я очень хорошо узнал нашу страну. Гигантский потенциал. Это будет прекрасно. Каждый американец и американка получат возможность полностью реализовать свой потенциал. Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут брошенными.

Мы приведем в порядок наши внутренние города и отстроим дороги, мосты, туннели, аэропорты, школы и больницы. Мы отстроим нашу инфраструктуру, сделав ее лучшей в мире, кстати, и миллионы людей будут работать над этим. Наконец, мы позаботимся о наших замечательных ветеранах, которые были так преданы стране, и за эти 18 месяцев я узнал, насколько.

Для меня было огромной честью проводить время с ними во время кампании.

Наши ветераны — потрясающие люди. Мы запустим проект национального возвышения и обновления. Я привлеку к делу творческие таланты нашего народа и призываю лучших из лучших использовать свои гигантские способности на общее благо. Это произойдет. У нас великий экономический план. Мы удвоим темпы роста и создадим самую сильную экономику в мире. В то же время мы будем жить в мире с теми странами, которые хотят жить в мире с нами. Так будет. У нас будут прекрасные отношения. Мы ожидаем чудесных, чудесных отношений. Не бывает слишком больших мечтаний и слишком трудных задач. Достижимо все, что мы хотим для нашего будущего.

Америка будет принимать только лучшее. Мы должны восстановить предназначение нашей страны и мечтать о великом, дерзком и смелом. Мы обязаны сделать это. Мы будем мечтать о разных вещах для нашей страны, о прекрасных и успешных вещах.

Хочу сказать мировому сообществу, что, ставя на первое место американские интересы, мы будем честно обращаться со всеми, со всеми.

Всем народам и всем странам. Мы ищем общие интересы, а не враждебность, партнерство, а не конфликт. И сейчас я хочу поблагодарить некоторых из тех, кто помогал мне достигнуть того, что называют исторической победой.

* * * * *

Губернатор Крис Кристи, ребята, был невероятным. Спасибо, Крис. Первый человек, первый сенатор, первый крупный, крупный политик — позвольте сказать вам, его очень уважают в Вашингтоне, потому что он очень умен. Сенатор Джефф. Где Джефф? Великий человек. Еще один великий человек, очень жесткий боец. С ним было нелегко, с ним было нелегко. А кто это? Не мэр ли показался там? Это Руди?

Сюда, наверх. Мой настоящий друг, но, скажу я вам, я знаю его как бойца, потому что он был одним из тех, кто вел переговоры против тех демократов, доктор Бен Карсонс. Где он? Где Бен? Кстати, Майк Хаккаби тоже где-то здесь, и он просто фантастический. Майк и его знакомый привел Сару, спасибо большое. Генерал Майкл Флинн. Где Майк? И генерал Келлог. Более 200 генералов и адмиралов поддерживали нашу кампанию, и они особенные люди. С нами 22 человека, удостоенных Медали почета Конгресса. Уникальный человек, репортажи которого я читал, еще не будучи знакомым с ним, поверьте. Я не провел с ним ни одной плохой секунды. Он потрясающая звезда. Он… правильно, как вы догадались? Позвольте рассказать вам о Ринсе. Я сказал, Ринс. Знаю. Знаю. Посмотрите на всех этих людей. Знаю, Ринс — суперзвезда. Я сказал, что Ринса нельзя называть суперзвездой, если мы не выиграем. Как секретариат. У него не было бы этого бюста на дороге в Вермонте.

Ринс — настоящая звезда, и он один из самых усердных и тяжело работающих людей, и отчасти это сделал я. Ринс, иди сюда, выбирайся сюда, Ринс.

Боже, пора бы тебе научиться делать это правильно. Господи. Нет, иди сюда. Скажи что-нибудь.

(Ринс Прибас: Дамы и господа, Дональд Трамп, следующий президент США! Спасибо. Это была честь. Благослови Бог!)

Потрясающий парень. Наше сотрудничество с Республиканским национальным съездом сыграло очень важную роль в этой победе и в том, что мы сделали, и я должен сказать, что узнал некоторых потрясающих людей.

Сотрудники Секретной Службы. Они жесткие, умные, проницательные, и я бы не связывался с ними, честно скажу. Когда я хотел пойти и помахать большой группе людей, они сдернули меня вниз и усадили на сиденье. Но они фантастические люди, и я хочу поблагодарить Секретную Службу.

Правоохранительные органы Нью-Йорка. Сегодня они здесь. Это замечательные люди, но иногда, к сожалению, их недостаточно ценят. Мы обязаны ценить их. Говорят, это историческое событие, но чтобы сделать его на самом деле историческим, мы должны проделать огромную работу, и я обещаю, что не подведу вас. Мы проделаем огромную работу. Мы проделаем огромную работу. Я смотрю далеко вперед, став вашим президентом, и надеюсь через два, три, четыре или даже восемь лет вы скажете, что многие из вас так тяжело работали для нас, с вами, и вы скажете, что гордитесь этим, и я могу… Спасибо вам большое.

И я могу сказать, что, хотя кампания окончена, работа нашего движения на самом деле только начинается. Мы немедленно начинаем работать ради американского народа. Мы будем работать, и, надеюсь, вы сможете гордиться своим президентом. Вы будете очень гордиться. И это честь для меня.

Это потрясающее событие. Это были два невероятных года. Я люблю эту страну. Спасибо.

Спасибо вам большое. Спасибо, Майк Пенс.

Источник: inosmi.ru




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Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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