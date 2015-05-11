В защиту Долорес Гейз, или «Лолита» в свете борьбы с педофилией
В 1991 году ветеран труда А.А. Васильчиков прочёл только что вышедшую в нашей стране «Лолиту» Набокова и написал гневное письмо в журнал «Литературная Россия». Текст взят из сборника «Тамиздат: 100 избранных книг».
Уважаемая редакция!
Пишет вам сотрудник конструкторского бюро оборонного характера Алексей Анатольевич Васильчиков. Всю жизнь я работал на укрепление обороноспособности нашей Родины, ковал оружие Победы вместе с миллионами граждан Советского Союза. Я считаю себя современным образованным человеком, интересуюсь литературой и искусством.
На прошлой неделе я купил у спекулянта-перекупщика около Московского дома книги на Калининском проспекте романчик белоэмигранта Владимира Набокова «Лолита», изданный в библиотечке журнала «Иностранная литература» не шуточным 100-тысячным тиражом. Книжный проходимец пытался содрать с меня 12 рублей, но, в конце концов, отдал за 8 рублей, да и то после получасового торга.
Это, между прочим, стоимость 9 кг сахарного песка, которого нам с женой хватает на три месяца при обычной норме потребления (летом, конечно, больше, т. к. мы заготавливаем на зиму до 20 литров варенья).
Книжный спекулянт уверял меня, что это высокохудожественная литература о любви, которую мне ещё не приходилось читать.
Мне потребовалось всего одни выходные, чтобы прочитать это «художественное произведение». Затем его прочитала моя жена. Мы до сих пор не можем прийти в себя и поверить, что такое извращение могло быть напечатано в нашей стране. Роман с сорокалетним девственником, совращающим 12-летнюю падчерицу, их половых отношениях, преступных оргиях и прочих прелюбодеяниях, — это фактически приговор по нескольким статьям Уголовного кодекса!! Не знаю, жив ли господин Набоков, но если жив — нам немедленно надо обратиться в Интерпол с требованием задержать этого литературного садиста и извращенца.
А о чём думало некогда уважаемое издательство «Иностранная литература»? Разве перестройка, гласность и ускорение — это вседозволенность? Разве такой судьбы мы желаем нашим советским девушкам? Разве такой маньяк может быть героем литературного произведения (причём автор подчас якобы даже сочувствует ему!)?
От имени ветеранов оборонного комплекса требую привлечь к строгой уголовной ответственности руководство издательства, а также лиц, распространяющих подобную литературу по спекулятивным ценам.
Одновременно, пользуясь случаем, направляю в адрес редакции машинописную рукопись автобиографической повести «Дело жизни» и прошу рассмотреть возможность её публикации (можно отрывков) в нескольких номерах «Литературной России».
А. А. Васильчиков, ветеран труда.
Источник: izbrannoe.com
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