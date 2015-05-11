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postnauka.ru   вторник, 7 марта 2017 года, 13.00

Музыкальные способности
Психолог Бруно Гинграс о биологических компонентах музыкальности, причинах отсутствия слуха и связи музыкальных способностей с генотипом


Изображение: chuttersnap / unsplash.com
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Биологический прайм-тайм


«Не твои люди всё равно от тебя уйдут»




Подобно IQ и эмоциональному интеллекту, музыкальная развитость — это психометрическая концепция, призванная объективно измерить навык, способности или личностные качества человека. Музыкальная развитость оценивает музыкальные умения, мастерство и достижения, а также умение понимать и оценивать музыку. Это многогранная концепция, которая охватывает разные формы взаимодействия человека с музыкой, и уровень развитости каждой из них у одного человека может отличаться. Например, некоторые люди легко слышат разницу между близкими по частоте звуками (высоту звука), но у тех же людей могут быть слабые или ограниченные способности к музыкальному творчеству.

История исследований

Первые попытки определить музыкальность — общий термин, обозначающий талант и чувствительность к музыке, — относятся к XIX веку. Они проводились в Германии (Михаэлисом) и Австрии (Бильротом). В начале XX века в США Карл Сишор предложил более научный подход: он сосредоточился на объективных измерениях способностей к музыке, таких как распознавание ритмов и высоты звука. С того времени появилось множество тестов для оценки музыкальных способностей, но в целом все они следуют подходу Сишора, и хотя они и стимулировали развитие исследований музыкальных способностей и сейчас широко применяются, но они не очень хорошо подходят для оценки более широких аспектов музыкальности, таких как творчество и понимание музыки.

Термин «музыкальная развитость» ввела Джой Оллен, исследовательница из Университета штата Огайо. Оллен стремилась разработать простой метод оценки общей музыкальности, а не только способностей, но понимала, что простое количество лет, посвященных упражнениям в музыке, для этой цели не подходит, так как люди без формального музыкального образования могут демонстрировать высокий уровень музыкальных способностей. Чтобы решить эту проблему, она разработала индекс музыкальной развитости (Musical Sophistication Index). Ее концепция музыкальной развитости опиралась на работу Сьюзен Хэллем, профессора Университетского колледжа Лондона, которая предположила, что оценка музыкальных способностей должна быть шире, чем оценка базовых навыков, таких как различение высоты звука или восприятие ритма, и должна включать оценку возможности понимать и оценивать музыку, а также сочинять и импровизировать. Однако существенный недостаток индекса музыкальной развитости Оллен заключался в том, что он опирается на оценку музыкальных экспертов, что делает его менее подходящим для людей без музыкального образования, а также до какой-то степени субъективным и сложным для проведения на больших выборках.

Тесты на музыкальность

Начиная с Сишора, ученые разрабатывали тесты, призванные объективно измерить способности к музыке — например, способность замечать мелкие различия между двумя почти идентичными мелодиями или ритмическими рисунками. Среди этих тестов можно выделить «Стандартизированные тесты музыкального интеллекта» (Standardized Tests of Musical Intelligence) Винга и «Профиль музыкальных способностей» (Music Aptitude Profile) Гордона. Среди современных тестов, которые обычно можно пройти онлайн меньше чем за 20 минут, можно отметить «Профиль навыков музыкального восприятия» (Profile of Music Perception Skills), «Тест на музыкальный слух» (Musical Ear Test) и «Шведский тест на распознавание музыки» (Swedish Musical Discrimination Test).

Однако эти тесты часто игнорируют другие аспекты музыкальности, такие как творческие способности, оценка музыки, эмоциональные реакции на музыку и так далее. Опросник Оллен и недавно разработанный Голдсмитский индекс музыкальной развитости (Gold-MSI) созданы, чтобы решить эту проблему. Преимущество теста Gold-MSI в том, что он сочетает в себе объективное измерение музыкальных способностей с опросником, касающимся других аспектов музыкальности. Другие тесты фокусируются на конкретных аспектах — например, «Опросник музыкальной вовлеченности» (Musical Engagement Questionnaire) или «Барселонский опросник отдачи от музыки» (Barcelona Music Reward Questionnaire), который измеряет, сколько удовольствия люди получают от музыки.

Тест Gold-MSI

Примерно в 2010 году команда исследователей в Голдсмитском колледже (Лондон, Великобритания), среди которых были Даниэль Мюлензифен, Лорен Стюарт, Джейсон Мьюзил и я, разработала опросник для оценки музыкальной развитости и сопроводила его небольшой батареей тестов на музыкальные способности. Этот тест получил название Gold-MSI, и теперь он широко используется исследователями восприятия музыки. Мы также провели плодотворную работу совместно с BBC Lab UK, которые адаптировали тест Gold-MSI под свой онлайн-тест «Насколько вы музыкальны?», в котором приняло участие более 140 000 человек. Это дало нам невероятно большую выборку, сравнение с которой ответов отдельных участников позволило нам установить точные показатели нормы для всей генеральной совокупности. Перевод теста Gold-MSI на немецкий язык был сертифицирован; также тест доступен еще на нескольких языках.

Творческий беспорядок

До разработки теста Gold-MSI я использовал количество лет, проведенных за занятием музыкой, для приблизительной оценки уровня музыкальной развитости респондента, но сейчас мне кажется более точным просить участников заполнить опрос наподобие теста Gold-MSI. Было бы идеально, если бы участники могли заполнить и опросник, и короткие тесты на музыкальные способности, но обычно этого не позволяет время: если мы приглашаем участника на часовой эксперимент, мы не можем позволить себе потратить 25 минут на оценку его музыкальной развитости, если только это не критически важно для исследования. Для большинства целей же достаточно просто заполнить опросник. Конечно, если исследование сосредоточено именно на восприятии музыки, например на распознавании частот, тогда есть смысл получить от участника также и результаты тестов на музыкальные способности.

Биологические факторы, влияющие на музыкальность

Уже на основании исторических свидетельств можно предположить, что некоторые стороны музыкальности могут быть обусловлены наследственностью — достаточно вспомнить семью Бахов, в которой в нескольких поколениях родилось более 50 известных музыкантов и композиторов. Из научных свидетельств можно обратиться к исследованиям близнецов: например, схожи ли монозиготные и гетерозиготные близнецы в определенном физическом или психологическом признаке. Исследования такого типа позволяют сравнить влияние генов и внешних факторов на способности человека.

Одно из первых исследований музыкальных способностей близнецов провела группа исследователей во главе с Дрейной. В 2001 году они показали, что способность распознавать фальшивые ноты в мелодии, что связано со способностью слышать разницу между тонами разной высоты, наследуема на 70–80%, то есть как минимум 70% дисперсии определяется наследственными факторами. Более новые исследования продемонстрировали тот же результат, хотя похоже, что влияние наследственности на восприятие частот выше, чем на восприятие ритма.

Пожалуй, неудивительно, что ученые выявили и положительную корреляцию между IQ и способностями к музыке: последнее исследование, проведенное группой исследователей во главе с Моузинг на выборке из более чем 10 000 шведских близнецов, показало, что фактор наследственности, определяющий одновременно музыкальность и интеллект, объясняет от 32 до 49% дисперсии, полученной в результате прохождения «Шведского теста на распознавание музыки». Более того, группа Моузинг обнаружила, что генотип человека влияет также и на мотивацию к овладению музыкальными инструментами: время, которое человек тратит на занятия, на 40–70% определяется наследственностью. Другие исследователи пытались выделить особые гены, ответственные за музыкальность, но пока что результаты неубедительны и их сложно повторить. Однако есть свидетельства в пользу того, что гены, играющие роль в формировании нервной системы и в некоторых случаях слухового прохода, могут быть связаны с музыкальными способностями.

Исследования, проведенные группой ученых во главе с Гордоном, автором «Профиля музыкальных способностей», показывают, что базовые музыкальные способности, такие как распознавание тонов и ритмов, формируются в возрасте около 10 лет, и предполагается, что более поздние занятия музыкой мало влияют на базовые навыки восприятия, хотя и могут улучшить музыкальную развитость. Это подкрепляет нашу теорию о том, что музыкальность человека в основном определяется его генотипом. Вместе с тем важно различать музыкальные способности и мастерство, которое мы видим у профессиональных исполнителей. Конечно, никто не достигает высочайшего уровня исполнения без долгой и упорной практики: исследование, проведенное группой исследователей во главе с Эрикссоном, показало, что необходимы тысячи часов практики, чтобы стать музыкантом мирового уровня. Но, как уже упоминалось выше, мотивация заниматься долгие часы напролет сама по себе отчасти зависит от генотипа.

Музыка и эмоции

Несмотря на то что некоторые исследователи по-прежнему спорят, вызывает ли музыка у нас эмоции (некоторые утверждают, что мы только распознаем эмоции, которые выражает музыка), появляется все больше свидетельств в пользу того, что музыка действительно может пробудить в слушателях чувства. Можно выделить несколько механизмов, по которым музыка вызывает эмоции. Один из них — ассоциативная память. Песня, которая играла во время первого свидания пары, становится «их песней». Другой механизм — эмоциональное заражение. На слушателя могут повлиять жесты и реакции окружающих его людей, включая исполнителей. Эти механизмы не зависят от конкретных акустических и музыкальных особенностей произведения, но другие механизмы с ними связаны. В их число входят такие базовые акустические характеристики, как интенсивность звука (громкость) и темп (скорость), причем громкая или быстрая музыка ощущается как более психологически возбуждающая, чем тихая или медленная. Также есть характеристики, определяемые культурными особенностями. Например, это связь между мажорной тональностью и радостью и минорной тональностью и грустью, которая часто обнаруживается в западной музыке.

Итак, как мы видим, механизмы, определяющие наши эмоциональные реакции на музыку, сложны и могут различаться у разных людей: они зависят как от культурных особенностей, так и от индивидуальных воспоминаний и ассоциаций с произведением. В целом уровень психического возбуждения предсказать легче всего, так как по большей части он обусловлен базовыми, биологическими факторами: очень громкий звук может указывать на опасность или по крайней мере на необходимость действия, требующего больших энергетических затрат. Неудивительно, что громкий звук может активизировать симпатическую нервную систему, связанную с реакцией «бей или беги», — а это мы воспринимаем как повышенную возбужденность. Так как эта реакция происходит быстро и по большей части непроизвольно, ее может вызвать любой звук, в том числе и громкая или быстрая музыка. Удовольствие же, получаемое от музыки, напротив, крайне сложно предсказать, за исключением общих ассоциаций вроде «мажорная тональность — радость». По всей вероятности, причина состоит в том, что оно в основном связано с влиянием культуры и индивидуальными особенностями человека.

Расстройства восприятия музыки

Врожденная амузия, то есть неспособность понимать и исполнять музыку, — это состояние, проявляющееся на протяжении всей жизни человека, и обнаруживается оно приблизительно у 3% населения. У человека с амузией повреждено восприятие высоты тона, и это затрагивает возможность распознавать фальшивые ноты в мелодии и еле уловимые интонации речи (например, в тоновых языках). Пациенту с амузией зачастую сложно узнать знакомые мелодии или попасть в ноты при пении. Восприятие и воспроизведение ритма, за исключением самых редких случаев, остаются незатронутыми. Врожденная амузия вызвана биологическими факторами: некоторые исследования указали на нарушения в правой слуховой зоне и коре нижней области лобной доли, но причины этих нарушений неврологического развития остаются неясными. Люди, страдающие от врожденной амузии, во всех прочих отношениях не отличаются от здоровых людей — за исключением того, что многие из них чаще всего не получают удовольствия от занятий музыкой.

Недавно было открыто еще одно условие, связанное с музыкальной развитостью. При помощи «Барселонского опросника отдачи от музыки» группа исследователей во главе Эрнестом Мас-Эррерой обнаружила, что небольшой процент населения не получает удовольствия от прослушивания музыки, хотя эти люди не страдают от депрессии, получают удовольствие от других занятий и обладают нормальными способностями к восприятию музыки. Это состояние называется «музыкальная ангедония» и определяется как невозможность получать удовольствие от музыки.

Современные исследования музыкальности

В настоящее время два основных направления исследований в этой сфере — это генетические основы музыкальности и связь между музыкальной развитостью и чертами характера человека. Развитие этих направлений связано с двумя факторами. Во-первых, в последнее время были разработаны тесты на музыкальные способности, которые можно пройти дома онлайн менее чем за 20 минут. Это позволило исследователям получить большую выборку, чем было возможно ранее, а это важно как для генетических исследований, так и для крупномасштабных исследований личности. Во-вторых, в случае с генетикой технологический прорыв в области генотипирования и секвенирования генома позволил проводить крупномасштабные исследования сравнительно дешево.

Что касается связи между музыкальной развитостью и характером человека, несколько исследователей обнаружило, что из личностных черт так называемой большой пятерки — это экстраверсия, открытость опыту, доброжелательность, добросовестность, нейротизм — открытость опыту положительно коррелирует как с самооценкой музыкальной развитости, так и с результатами теста на музыкальные способности. Недавно Гринберг с коллегами заявили, что только эстетическая часть открытости опыту стабильно связана с музыкальной развитостью. Гринберг с коллегами также показали, что оценка респондентом своих черт характера предсказывает его предпочтительные характеристики музыки, такие как уровень психологического возбуждения и удовольствия, получаемого от музыкального произведения.

Последние несколько лет я работал над применением пупиллометрии — измерения размера зрачка — для исследования эмоций, вызываемых музыкой. Мы обнаружили, что амплитуда расширения зрачков позволяет предсказать ощущения психологического возбуждения, испытываемые слушателем. Что интересно, мы также выявили положительную корреляцию между увеличением зрачков и тем, насколько, по оценке участников исследования, музыка важна в их жизни, что показывает связь между психофизиологическими реакциями людей и их вовлеченностью в музыку. Это открытие связано с некоторыми темами, которые мы здесь уже обсуждали, такими как музыкальная развитость, музыкальная ангедония и биологические факторы, влияющие на музыкальность. В настоящий момент я продолжаю разрабатывать эту тему, исследуя, как размеры зрачка связаны с конкретными музыкальными характеристиками и явлениями.

Также недавно я начал сотрудничать с Марселем Центнером, автором «Профиля навыков музыкального восприятия», чтобы разработать более короткую версию этого теста и при этом охватить более широкие аспекты оценки музыки. В то же время я продолжаю изучать биологические основы музыкальности в большем масштабе, включая, например, исследования потенциальных истоков музыкальности («протомузыкального поведения») у некоторых видов животных.

Актуальные вопросы и перспективы

Первый вопрос связан с разработкой объективных инструментов оценки музыкальной развитости. Хотя за последние несколько лет мы добились большого прогресса, еще многое в этой области только предстоит сделать. Например, многие тесты до сих пор основаны на западных стилистических нормах: в идеале измерение музыкальных способностей должно быть независимым от культуры настолько, насколько это возможно, как, например, получилось сделать с современными IQ-тестами.

Второй вопрос связан с тем, что тесты для оценки музыкальных способностей в большинстве своем следуют так называемому атомистическому подходу, низводя музыку до группы отдельных компонентов, таких как высота звука, ритм или обертоновая окраска звука. Этот подход удобен с практической точки зрения и уже дал результаты, но итоги измерений имеют мало общего с настоящей музыкой. Было бы здорово разработать тесты, более близкие к «настоящей» музыкальности, но делать короткие, объективные, не зависящие от культуры и при этом более «музыкальные» тесты — это непростая задача, так что в этой области еще предстоит много работы.

Следующие крупные прорывы ожидаются в области генетических и биологических основ музыкальности. Эта область невероятно расцвела за последнее десятилетие, и последние отчеты позволяют сделать вывод о том, что в течение нескольких лет мы сможем выделить генетические пути, связанные с конкретными музыкальными способностями, например с восприятием ритма или высоты тона. Вместе с тем крупномасштабные исследования с тысячами испытуемых становятся все более обыденными, и это позволит сделать крупные открытия в области связи конкретных граней музыкальной развитости с чертами характера, что позволит нам решить вопрос о влиянии природы и воспитания на развитие музыкальных способностей человека.

Бруно Гинграс

Assistant Professor, Institute of Psychology, University of Innsbruck, Austria

Источник: postnauka.ru




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Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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