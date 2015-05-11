Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 19 апреля 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/muzy_hemingueya_41835"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41835_d3a01c9dd91d2910daa733aa647f112.jpg" width=206 alt="Музы Хемингуэя" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елена Бухтеева, <a href=http://diletant.media/articles/35269828/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">Музы Хемингуэя</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Я целый год любил двух женщин, оставаясь при этом верным мужем»</font></em></span></p><p>Американский писатель был женат четыре раза. Друзья шутили, что для каждой новой книги ему нужна была новая муза. «Я никогда не разлюблю Полин», — писал Хемингуэй отцу, после чего благополучно заводил новый роман. Женщины восхищались талантом Хемингуэя, спасали его от депрессий и алкоголизма. Женственные или властные, карьеристки или домохозяйки, но непременно красавицы – они находили отражение в его произведениях, однако в жизни надолго не задерживались. <a href="http://www.chaskor.ru/article/muzy_hemingueya_41835">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Американский писатель был женат четыре раза. Друзья шутили, что для каждой новой книги ему нужна была новая муза. «Я никогда не разлюблю Полин», — писал Хемингуэй отцу, после чего благополучно заводил новый роман. Женщины восхищались талантом Хемингуэя, спасали его от депрессий и алкоголизма. Женственные или властные, карьеристки или домохозяйки, но непременно красавицы – они находили отражение в его произведениях, однако в жизни надолго не задерживались.

На торги выставлено письмо Эрнеста Хемингуэя к Марлен Дитрих с признанием в любви. Ожидается, что оно уйдет с молотка за 30 тысяч долларов. Хемингуэй и Дитрих увлеклись друг другом после встречи в 1934 году, однако отношения так и не сложились.

В 20-х годах к Хемингую приходит популярность, его имя обсуждают в литературных кругах. Весь Париж знал, что во время войны Эрнест, получивший ранение, вынес на себе обессиленного товарища. Кроме того, он был недурен собой и пользовался успехом у прекрасного пола. Хемингуэй любил рассказывать приятелям о множестве любовниц, покоренных его талантом и внешностью.

Эрнест собирался жениться на американской медсестре Агнес Куровски, однако до помолвки так и не дошло. Девушка стала прообразом Кэтрин в романе «Прощай, оружие!». В 1921 году Хемингуэй женился на пианистке Хэдли Ричардсон. Хэдли отличалась спокойным нравом и все свое время посвящала созданию домашнего уюта. Безоблачному семейному счастью пришел конец, когда Эрнест познакомился с эффектной красавицей Полин Пфайфер. Остроумная журналистка, всегда одетая по последней моде, была контрастом Хэдли. Узнав о романе, Хэдли потребовала развода.

И вот Хемингуэй снова жених. Брак с Полин совпал с началом затяжной депрессии у писателя. В это время он много пил, проводил в одиночестве целые недели. О своих переживаниях Эрнест писал отцу: «Тебе повезло быть влюбленным только в одну женщину всю твою жизнь. А я целый год любил двух женщин, оставаясь при этом верным мужем. Этот год был для меня адом. Хэдли сама попросила меня о разводе. Но даже после этого, если бы она захотела, чтобы я вернулся, я бы остался с ней. Но она не захотела. У нас давно были трудности, о которых я не могу тебе рассказать. Я никогда не разлюблю Хэдли и никогда не разлюблю Полин Пфайфер, на которой женат я сейчас… Прошлый год был для меня трагичным, и ты должен понять, как тяжело мне писать об этом».

Следующей избранницей писателя стала 22-летняя Джейн, супруга заведующего гаванским отделением «Пан Америкен». Влюбленные не скрывали своих отношений от Полин и от всего города — совершали безумные поступки, устраивали бешеные гонки на своих автомобилях.

Третьей женой Эрнеста стала известная журналистка, военный корреспондент Марта Геллхорн. В 30-х годах она колесила по всей Европе, собирая материал для репортажей. Марта подружилась с Полин. Эрнест влюбился, как 20-летний юноша. Последовал скандальный развод — семья Пфайфер отсудила у бывшего супруга крупную сумму денег.

Вместе с Мартой он отправился в Испанию, чтобы освещать события гражданской войны. Девушка писала: «Это был, может быть, единственный период в жизни Эрнеста, когда он загорелся чем-то, что было выше его самого. Иначе я не попалась бы на крючок».

Ей он посвятил роман «По ком звонит колокол». Карьера для Геллхорн стояла на первом месте, и после начала Второй мировой она полностью погрузилась в работу. Брак разваливался.

Еще до развода с Мартой Эрнест познакомился с «очаровательной блондинкой» Мэри Уэлш. Мэри была замужней дамой, и развод получила с большим трудом. Свадьба состоялась в марте 1946-го. Молодожены поселились на Кубе. В своем доме они принимали не только бывших пассий Хемингуэя, с которыми он сохранил дружеские отношения, но и его любовниц.

Еще одной любовью Эрнеста — платонической — стала 18-летняя красавица Адриана Иванчич. На момент их знакомства писателю исполнилось 48.

Психологическое состояние писателя значительно ухудшилось, и справиться с тяжелым состоянием помогала Мэри. К депрессии, которой он страдал, прибавилась мания преследования. Ему казалось, что спецслужбы следят за каждым его шагом, прослушивают телефон.

В течение двух дней он совершил две попытки самоубийства. Мэри заставила мужа обратиться к психиатру. Он прошел лечение электрошоком — более 60 мучительных процедур.

Писатель застрелился 2 июля 1961 года. Ему было 62 года.

Источник: diletant.media





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: