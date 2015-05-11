Музы Хемингуэя

Американский писатель был женат четыре раза. Друзья шутили, что для каждой новой книги ему нужна была новая муза. «Я никогда не разлюблю Полин», — писал Хемингуэй отцу, после чего благополучно заводил новый роман. Женщины восхищались талантом Хемингуэя, спасали его от депрессий и алкоголизма. Женственные или властные, карьеристки или домохозяйки, но непременно красавицы – они находили отражение в его произведениях, однако в жизни надолго не задерживались.
На торги выставлено письмо Эрнеста Хемингуэя к Марлен Дитрих с признанием в любви. Ожидается, что оно уйдет с молотка за 30 тысяч долларов. Хемингуэй и Дитрих увлеклись друг другом после встречи в 1934 году, однако отношения так и не сложились.
В 20-х годах к Хемингую приходит популярность, его имя обсуждают в литературных кругах. Весь Париж знал, что во время войны Эрнест, получивший ранение, вынес на себе обессиленного товарища. Кроме того, он был недурен собой и пользовался успехом у прекрасного пола. Хемингуэй любил рассказывать приятелям о множестве любовниц, покоренных его талантом и внешностью.
Эрнест собирался жениться на американской медсестре Агнес Куровски, однако до помолвки так и не дошло. Девушка стала прообразом Кэтрин в романе «Прощай, оружие!». В 1921 году Хемингуэй женился на пианистке Хэдли Ричардсон. Хэдли отличалась спокойным нравом и все свое время посвящала созданию домашнего уюта. Безоблачному семейному счастью пришел конец, когда Эрнест познакомился с эффектной красавицей Полин Пфайфер. Остроумная журналистка, всегда одетая по последней моде, была контрастом Хэдли. Узнав о романе, Хэдли потребовала развода.
И вот Хемингуэй снова жених. Брак с Полин совпал с началом затяжной депрессии у писателя. В это время он много пил, проводил в одиночестве целые недели. О своих переживаниях Эрнест писал отцу: «Тебе повезло быть влюбленным только в одну женщину всю твою жизнь. А я целый год любил двух женщин, оставаясь при этом верным мужем. Этот год был для меня адом. Хэдли сама попросила меня о разводе. Но даже после этого, если бы она захотела, чтобы я вернулся, я бы остался с ней. Но она не захотела. У нас давно были трудности, о которых я не могу тебе рассказать. Я никогда не разлюблю Хэдли и никогда не разлюблю Полин Пфайфер, на которой женат я сейчас… Прошлый год был для меня трагичным, и ты должен понять, как тяжело мне писать об этом».
Следующей избранницей писателя стала 22-летняя Джейн, супруга заведующего гаванским отделением «Пан Америкен». Влюбленные не скрывали своих отношений от Полин и от всего города — совершали безумные поступки, устраивали бешеные гонки на своих автомобилях.
Третьей женой Эрнеста стала известная журналистка, военный корреспондент Марта Геллхорн. В 30-х годах она колесила по всей Европе, собирая материал для репортажей. Марта подружилась с Полин. Эрнест влюбился, как 20-летний юноша. Последовал скандальный развод — семья Пфайфер отсудила у бывшего супруга крупную сумму денег.
Вместе с Мартой он отправился в Испанию, чтобы освещать события гражданской войны. Девушка писала: «Это был, может быть, единственный период в жизни Эрнеста, когда он загорелся чем-то, что было выше его самого. Иначе я не попалась бы на крючок».
Ей он посвятил роман «По ком звонит колокол». Карьера для Геллхорн стояла на первом месте, и после начала Второй мировой она полностью погрузилась в работу. Брак разваливался.
Еще до развода с Мартой Эрнест познакомился с «очаровательной блондинкой» Мэри Уэлш. Мэри была замужней дамой, и развод получила с большим трудом. Свадьба состоялась в марте 1946-го. Молодожены поселились на Кубе. В своем доме они принимали не только бывших пассий Хемингуэя, с которыми он сохранил дружеские отношения, но и его любовниц.
Еще одной любовью Эрнеста — платонической — стала 18-летняя красавица Адриана Иванчич. На момент их знакомства писателю исполнилось 48.
Психологическое состояние писателя значительно ухудшилось, и справиться с тяжелым состоянием помогала Мэри. К депрессии, которой он страдал, прибавилась мания преследования. Ему казалось, что спецслужбы следят за каждым его шагом, прослушивают телефон.
В течение двух дней он совершил две попытки самоубийства. Мэри заставила мужа обратиться к психиатру. Он прошел лечение электрошоком — более 60 мучительных процедур.
Писатель застрелился 2 июля 1961 года. Ему было 62 года.
Источник: diletant.media
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